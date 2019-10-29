Узнайте ответ! Сколько в современном футболе тактических схем?

сегодня, 14:00

Якобы элементарный вопрос, но редкий профессиональный тренер перечислит все, аргументируя ответ. «Соккер.ру» нашел знатока!

«Я всегда выбираю для игроков идеальные, словно созданные для них позиции. Но проблема в том, что футболисты еще и двигаются».

Альфио Басиле.

Схема автоматически не влияет на стиль футбола. Скорее длина, направление и частота паса важны. Но тактическая модель определяет поведение твоей команды и действия соперника. Поэтому если у вас есть человек с тренерской лицензией, который сорок лет смотрел футбол, записывая тактические схемы из примерно 50 тысяч матчей – разобрал минимум 100 тысяч моделей игры, то глупо не воспользоваться масштабным исследованием.

Марсело Бьелса – а именно он нам поможет, вряд ли смотрел все игры полностью. Чтобы это сделать, надо отдать по времени эквивалент 11 полных лет жизни, просматривая по три матча каждый день. Но в среднем Марсело анализирует по 100 матчей в месяц на протяжении сорока лет. Титанический объем и усидчивость. Зато именно аргентинец смог ответить, сколько же в современном футболе тактических схем?

И не просто определил точное количество, а построил интуитивно понятную систему взаимосвязи тактических моделей. Томить не имеет смысла, сразу говорим о количестве – в современном футболе 10 тактических схем. Всего десять. Легенда гласит, что раньше Бьелса насчитал 29 возможностей расположить игроков на поле? Не факт, Марсело любит простой изящный подход, точно не настраивает на 29 формациях.

С другой стороны, теоретически можно набрать столько схем, если разделять смежные. Но даже тренер с опытом финала Лиги чемпионов не сможет доказать вам с научной дотошностью, что «5-2-3» кардинально отличается от «3-4-3». Понятно ведь, что латерали не сидят всегда в защите, но и хавбеками не являются. Впрочем, для самых любопытных читателей перечислим все 29 схем.

Можно использовать в разных фазах игры 13 моделей игры с четверкой в линию: «4-1-4-1», «4-2-2-2», «4-4-2», «4-1-3-2», «4-2-3-1», «4-3-2-1», «4-1-2-3», «4-3-3», «4-5-1», «4-1-2-1-2», «4-2-1-3», «4-3-1-2», «4-4-1-1». Также можно расставить игроков, используя пять разных трактовок глубокой обороны в пять защитников: «5-4-1», «5-2-3», «5-2-1-2», «5-3-2», «5-2-2-1». На десерт итальянская классика – 11 схем игры с тремя защитниками: «3-5-2», «3-1-4-2», «3-3-1-3», «3-3-2-2», «3-1-2-4», «3-2-1-4», «3-2-2-3», «3-1-3-3», «3-4-2-1», «3-3-3-1», «3-4-3».

Но если тренеры начнут рассказывать футболистам про 29 схем, то те уснут на пятой минуте. Давайте упорядочим тактику, сделаем ее максимально простой и доступной. Тем более, есть четкая связь между моделями игры.

Как десять схем связаны между собой?

Маэстро для объяснения переходов рисует базовую схему «4-1-1-1-3». Есть четыре защитника, три форварда, и по одному хавбеку под каждую задачу – опорник, диспетчер, плеймейкер. Понятно, располагать тройку хавбеков строго вертикально или строго горизонтально нельзя – не сработает.

Поэтому существуют известные вам модели «4-3-3» и «4-2-1-3». В первом случае два хавбека выше опорника по двум сторонам (мы так много лет и обозначаем формацию), а во втором – есть диспетчер и два центральных (мы чаще пишем «4-2-3-1», но сути это не меняет).

Чтобы двигаться дальше, важно понять, как из теоретической схемы «4-1-1-1-3» рождается модель с тремя центральными? Помогают атакующие крайние защитники. В 21 веке правильно именовать фуллбеков иначе - латералями. При всем уважении к Александер-Арнольду и Робертсону, к Фернандесу и Жиркову, или к Алвешу и Марсело, все названные не Пануччи и Мальдини, когда говорим о работе в защите.

Другими словами, чтобы из «4-1-1-1-3» родить схему с тремя центральными, нужно утопить в оборону ближнего к защите хавбека – опорника, подняв в атаку крайних защитников. Вы такое видели десятки раз – Бускетс десять лет назад нырял в линию защиты, Пике и Пуйоль страховали фланги, а латерали Гвардиолы шли в атаку. Сразу получаете схему «3-4-3». Как видите, связь между моделями железная.

Можно взять одну команду – например, «Спартак», и показать все 10 тактик, используя только 11 исполнителей. Конечно, у москвичей футболисты не настолько крутые, как у «Ливерпуля» или сборной Бельгии, чтобы перестановки не приводили к потере качества. Но если Лукаку играл справа в полузащите, что мешает Кралу с опытом в центре обороны побыть Бускетсом ради наглядности разговора?

- как видите, схемы с четверкой в линию и с тремя сгруппированы по две, и это не случайно. Бьелса просто объясняет переход от одной модели к другой: чтобы оба латераля ушли вперед, то есть стали людьми атаки, в оборону нужно пожертвовать одного хавбека:

- Бьелса обозначает классическую модель «4-4-2» более давней комбинацией «4-2-4», но посмотрите на «Спартак». Если Бакаев и Шюррле на флангах, то они кто, форварды или полузащитники в исконном понятии слова? Конечно же, это не игроки обороны, вингер или инсайд – футболист атаки. Хавбеком Зелимхан стает, только если поставить его в центр для схемы «4-3-1-2», например:

- схеме «4-3-3» отвечает схема «3-4-3», все просто и понятно. Убрали одного защитника – добавили одного хавбека. Причем восемь первых схем вы видите часто, а вот парочка «4-2-2-2» и «3-3-2-2» скорее дань культуре футбола Южной Америки. Первую схему можно назвать бразильской, вторую – аргентинским ответом:

Можно выбрать схему под соперника?

Кроме генезиса тактик – наглядно видно, как «4-3-3» становится «3-4-3», и аналогично по каждой из пар, Бьелса также посвятил 40 лет жизни изучению вопроса, как грамотно реагировать на соперника, когда видишь его схему? Марсело убедился на примере 50 тысяч матчей, что существуют самые неудобные схемы для каждого из базовых и ходовых вариантов игры соперника:

Выбор тактики в зависимости от схемы соперника Тактика оппонента Ваш ответ на его модель 4-2-1-3 (3-3-1-3) 4-3-1-2 4-3-3 (3-4-3) 4-2-4 4-3-1-2 (3-4-1-2) 3-3-2-2 4-2-4 (3-3-4) 3-3-4 4-2-2-2 (3-3-2-2) 3-4-1-2

Все логично, но при этом надо понимать – не обязательно подстраиваться под врага. Но если оппонент выше классом, но этот подход может быть полезным. Если они играют «4-2-1-3», то правильно поставить троих хавбеков и использовать двух форвардов – «4-3-1-2». Бьелса выяснил, что если у соперника три форварда (или один и вингеры – без разницы), то лучше играть с двумя нападающими. Любопытное заключение.

На очень популярную модель «4-3-3» можно реагировать зеркальной, но в таком случае выиграет тот, кто банально сильнее по составу, поэтому логичнее использовать классику – «4-2-4», ведь так получается мощный высокий прессинг. Еще максимально простой выход в атаку – чтобы не нарваться на тройку хавбеков соперника, и при этом атака широкая и глубокая, в четыре человека.

Поражает, как точно Бьелса подобрал соответствия, ведь классика «4-2-4» вправду не любит «3-3-4», она же – «3-5-2». Не только в 90-х такой подход работал, но даже в ЛЧ после ЧМ -14 фаворитов били этим оружием. Со схемой «4-3-1-2» та же история – от насыщения в центре уходят схемой «3-3-2-2», только во второй тройке тут латерали, то есть фактически это «3-5-2», что снова же – логично.

Все профессиональные тренеры должны смотреть много футбола, но даже среди них мало одержимых с кличкой «El Loco» («Сумасшедший»), чтобы годами сидеть и записывать, рисовать на компьютере и анализировать тактику ради построения целостной системы. Кстати, Бьелса обожает, когда ему оппонируют и уважает иное мнение, поэтому сразу нужно добавить, что в его стройной картинке тактического мира есть минимум один заметный изъян.

Например, аргентинец прямо не учитывает плоскую линейную схему «4-5-1», которую порой используют, если команда с крепкой челюстью играет против фаворита. Еще можно упомянуть «4-3-2-1», или популярную в этом сезоне ситуативную схему «4-1-4-1». Но Бьелса и не говорит, что нельзя играть «8-2-1», а выделяет современные схемы, которые часто применяют по две стороны Атлантического океана.

Также Марсело выделил «тактику отчаянья» - когда проигрываешь 0:1 в конце и можешь отправить вперед хоть восемь форвардов. Но мелочи меркнут на фоне наглядности результатов исследования Бьелсы. Гвардиола, Симеоне и Клопп считают Марсело великим тренером, гением, ролевой моделью и своим учителем. Будете ли вы спорить с победителями еврокубков, если они выставляют высокую оценку коллеге? Низкий поклон Бьелсе, что поделился знаниями.

Марсело плохо социализирован как человек – странный дед, поэтому не работает в больших клубах и не гребет лопатой самые крупные трофеи в Европе. Зато популярно разжевал базис. Нет сомнений, что если спросить всех тренеров РПЛ , сколько в Европе основных тактических схем в 2019 году, то им будет сложно перечислить все, не повторяясь, не разделяя одну схему на две одинаковых, и объяснив, почему именно такой взгляд на тактику имеет полное право на жизнь.

А Бьелса потратил десятки тысяч часов, чтобы отследить закономерности, и представить удобную классификацию. Схем всего 10, каждой с четверкой защитников отвечает модель с тремя, если понимать логику перестроений. Причем есть схемы, по которым логично играть, если знаешь формацию соперника. Тем интереснее следить за перестроениями в новых матчах и смотреть, как тренеры по алгоритму Бьелсы подстраиваются под соперника и побеждают.

Для наставника системное мышление важно, но даже в 2019 смотреть футбольные матчи, не понимая азы тактики, странно, даже если вы болельщик со стажем. Бьелса проделал титанический труд, а выводы оказались простыми, как арифметика. Отводишь опорника в защиту, а латералей одновременно пускаешь в атаку – получаешь из схемы с четверкой аналогичную схему с тремя. Теоретически реальных схем в футболе 29, но современных и самых ходовых моделей - 10.