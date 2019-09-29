Топ вызовов для главного тренера «Спартака»

сегодня, 12:30

Независимо от имени, у наставника «красно-белых» в ближайшее время есть конкретные – сформированные матчами, задачи. «Соккер.ру» о них напоминает.

Подстраховать фланги защиты

Рассказов и Айртон в этом сезоне в обороне играют бездарно, именно после их оплошностей часто пропускают. Бразилец хотя бы цепкий – по 2.4 отбора, второй результат в команде, а Николай плох во всем. И поскольку заметно, что крайние защитники из основы не спешат прибавлять, то нужно искать варианты.

Первый, очевидный – убрать их из основы. Баду не предлагать, так что справа многое зависит от готовности Ещенко. Если Андрей физически в порядке, то есть смысл давать ему время. Айртона менять не обязательно, да и не на кого – Мельгарехо в РПЛ давненько не играл слева в защите, а из бразильца не вытащили пока ни надежной игры в обороне, ни успешных атакующих действий.

Айртон - человек, у которого пасов под удар меньше, чем у Рассказова, умудряется также совершать ошибки на своей половине поля. Как перекрыть оплошности? Только с помощью хавбеков. Но тут проблемы. Ларссон бездарно прессингует – 1 участие в прессинге за игру, и Бакаев увлечен атакой. Надежды на Крала и Зобнина нет, в центре не успевают. Какой выход? Водить Айртона полем за руку на тренировках, объясняя, как играть позиционно и ждать Ещенко в основе.

Менять тактику под соперника

Против «КАМАЗа» сыграли «4-2-3-1», в десяти играх чемпионата России видели только эту тактическую модель. В матчах РПЛ приняли участие 26 футболистов, но шесть человек покинули команду, младший Бакаев к основе имеет слабое отношение, а у Мельгарехо, Умярова, Кутепова, Мирзова и Джано суммарно 508 минут, что меньше, чем у одного Рассказова. Проще говоря, у «Спартака» одна схема и 14 футболистов для ее реализации.

Да, из них пятеро – летние новички, но давайте честно. Схема «4-2-3-1», которая по уму скорее «4-2-4», является довольно простой для реализации. Почему «4-2-4»? Бакаев и Ларссон такие же полузащитники, как и Шюррле, если его поставить по центру под Понсе. А Тиль, если его не пихать в полузащиту к дуэту Крала (Гулиева) и Зобнина – человек атаки, созидания. Вот и получается, что у «Спартака» атакующая тактика, высокое владение, а результата нет.

Причина на поверхности – «красно-белые» совсем не учитывали соперников. А если пытались, то неудачно. Ведь ЦСКА обыграл Жиго. «Брагу» не поняли совершенно – имея два поединка и второй домашний. «Зениту», «Уралу» и «Уфе» проиграли, не делая попыток изменить свою тактику с учетом того, что соперники не любят. КАМАЗ провел против «Спартака» матч, в котором больше претензий к москвичам – им повезло с дублем Понсе, но качество футбола с командой третьего дивизиона ужаснуло.

Осмысленно подбирать позиции

В принципе, даже у Айртона неправильная роль по таймингу действий. Но есть и более показательные примеры. Шюррле – фланговый форвард, но большинство матчей провел на позиции ложного центрального нападающего. Ларссон – второй нападающий, а его упрямо ставят на правый край – там тоже может играть, вот только слева неудобно Бакаеву, что сразу заметно, когда Джордан уходит с поля, а Зелимхана пускают побегать на удобной бровке.

«Спартак» тактически издевается над футболистами. Тот же Понсе оказывался на левом краю. Конечно, если поставить форварда, которому нужны передачи, на фланг, то толку не будет. Эсекель не получал мяч на выгодных позициях, нанес в семи матчах РПЛ жалких 8 ударов – на один меньше, чем было у хавбека Фернандо после трех матчей. Впрочем, в атаке роли могут размываться, но здесь и к центру вопросы. Кто по позиции Зобнин? Если из него делают опорника, как делали из Глушакова, то наперед разочаруем – Роман будет слабым цербером.

Человек с его функционалом и универсальностью может сыграть в схеме «4-2-3-1» в двойке с парнем в стиле Газинского, как было в сборной, но ему одному сложно разрушать. Цорн искал опорника, привез Крала, и где видим Алекса? Пока чех играл слишком высоко, хотя говорит, что готов работать, где поставят, а начинал – в центре защиты. И вишенка на торте – роль для Тиля. С «Уралом» Гуус оказался почему-то правым инсайдом, против «Уфы» играл по всему полю, как хавбек, а против «Зенита» - как Месси, ныряя за мячом в центр. Человеку 21 год, если ему внятно не объяснить, что делать по пунктам, то не выдаст футбол на все деньги. Элементарные нюансы упускают!

Выбрать главного диспетчера

Не того, что за спиной форварда – там по уму должен быть Тиль, а связующего фазы выхода из обороны и широкой атаки. Объяснить эту проблему просто. Фернандо отдавал по 80 передач за игру, а без него рекорд у Зобнина – по 52 передачи. Вот только у бразильца было по 10 удачных длинных забросов за матч, а у Романа – в три раза меньше. Если говорим о хавбеке, который может отдавать короткие передачи, то такой в атакующей группе один – Джано, но грузину нет места в новой основе.

Уже несколько тренеров-экспертов, и Тихонов в их числе, высказывали мнение, что в заявке попросту нет человека, который может разводить игру в центре поля. Они почти правы. Да, Алекс Крал боится мяча – и брак у него под 20 % пока, Зобнин в средней для себя форме, а Гулиев не мастер вычурных действий в центре поля. Но «почти», поскольку человек с пасом есть, хотя и не готов к основе.

Зовут его Наиль, всего 19 лет, провел на поле 84 минуты – не доверяют Умярову тренеры. Но хавбек намекнул, что может читать игру. Конечно, одновременно ему нужно оказаться готовым к прессингу и разрушительной работе – здесь не выделялся, но проблема есть, а Зобнин, Крал и Гулиев ее не решают. И Тиль слишком редко видит мяч для функции диспетчера. Не исключено, что «Спартак» ошибся и когда отпустил Еременко, и когда вернул Гулиева, и когда не выкупил у «Ростова» Норманна.

Поднять качество моментов

Если посмотрите на общее количество ударов – и всех, и в створ ворот, то увидите, что «Спартак» наравне с ЦСКА и «Краснодаром», не уступает «Зениту». Но если оцените также xG, то удивитесь. По качеству созданных моментов «красно-белые» после 10 туров на 10-м месте в РПЛ , отстают от чемпионов России чуть ли не в два раза. Да что там, «Динамо» и «Крылья Советов» выше!

Получается, есть удары, но у них очень низкая эффективность. А если перейти на личности, то легко угадаете человека с самыми качественными моментами в «Спартаке» - Самуэль Жиго получил шансов на 2 гола, а забил 4 раза. У Шюррле рекорд команды по ударам – 28 попыток, но 1 гол, поскольку коэффициент xG там смешной – 2.0. Другими словами, немец бьет по воротам от безысходности, лучшее решение тренер в сценарии игры не прописал.

Также ничего выдающегося нет в цифрах у Бакаева, все очень плохо по качеству моментов у Ларссона, Тиля и Понсе. Зобнин и Айртон в топ-5 команды по ударам, но у них нет шансов забить, ведь лупят из позиций, из которых наносить удары бессмысленно. Следующий пункт логично продолжает этот, и оба объясняют, почему по количеству забитых мячей «Спартак» делит 10-11 места в чемпионате России. По результативности – тоскливая печаль.

Поставить позиционные атаки

Постыдный пункт, поскольку после десяти туров меньше с игры, чем «Спартак», забил только «Ахмат». У «красно-белых» равенство с «Тамбовом» и «Сочи», клубами из ФНЛ . У «Ростова» в 10 турах в три раза больше голов с игры, чем у столичной команды. Причем этой болезни москвичей не первый месяц. Сейчас у «Спартака» 4 гола после стандартов и 4 – с игры, без учета 2 в контратаках и 1 с пенальти.

В прошлом сезоне распределение было 15 с игры на 9 со стандартов, но там увидели сразу 7 мячей с пенальти, то есть позиционных голов было 15, а мячей с разных штрафных – 16. «Спартак» занял всего 11-е место по голам с игры, обойдя «Енисей» на один мяч. Но что примечательно, «Ростов» Карпина, у которого была похожая проблема, за лето кардинально изменил подход и исправился, а «Спартак» как был бездарным при игре первым номером – так и остался.

Стоит ли уточнять, что у конкурентов такой выраженной проблемы нет? «Спартак», где грозились играть с мячом ярко и стремительно, совершенно не умеет атаковать позиционно. Рывки Бакаева и удары Шюррле – результат индивидуальных действий, причем пока нет речи о выдающейся эффективности. У «Спартака» нет поставленной игры первым номером, нет выхода в атаку, зубодробительного прессинга, нет опорной зоны и надежных флангов в защите.