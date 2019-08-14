Рецепт победы над «Ливерпулем» от Моуриньо

вчера, 20:35

«Соккер.ру» подмечает, как Жозе случайно объяснил Лэмпарду, что именно нужно сделать, чтобы футболистам Клоппа стало сложнее победить в Стамбуле.

Конечно, если «Ливерпуль» на голову сильнее функционально, то ничто «Челси» не спасет. Но зацепку Лэмпарду подарил его бывший тренер. Чем хорош эксперт Моуриньо? В отличие от Невилла или Анри, которые являются плохими главными тренерами, португалец – наставник именитый и успешный. И Жозе после матча МЮ и «Челси» очень правильно объяснил глубинную причину поражения команды Лэмпарда.

Причем с привязкой к Суперкубку УЕФА . Все дело было в разнице между тактикой и базовыми игровыми принципами, принципиально важно их не путать. В чем различие, если модель игры – тоже список правил, как и первые? Принципы – то, что не меняется у команды от матча к матчу с легкостью. Атакующий подход всегда существенно отличается от оборонительного, и тот и другой нужно наигрывать. Это именно стиль, что определяет поведение.

Игровые принципы подразумевают базовые правила работы. Например, в атаке всегда ищут свободные зоны, чтобы проскочить к чужим воротам. А у своих владений наоборот надо закрыть все дороги к голу, сыграв компактно. В чем разница с тактикой? Все просто – защита может играть низко и высоко, в два и три в центре. Но не имеет права играть широко и некомпактно, как оборона «Челси» в Манчестере, поскольку это принцип успешной работы – минимизировать пространство для соперника.

На огромном поле это невозможно сделать? Нет, ведь вспомните прессинг Клоппа или Гвардиолы. Вокруг одного игрока соперника может быть четверо футболистов «Ливерпуля» или «Манчестер Сити». Причем чтобы так играть, Хосеп специально на тренировках использует упражнения с прессингом на крошечных участках поля. Так же система подходит для оценки защиты – есть принципы, за нарушение которых карают.

Например, когда Марсьяль забивал с позиции центрального форварда, то «Челси» нарушил базовый принцип компактности в защите, а вот по ресурсам встречали атаку с банальной подачей с правого фланга мощно – шесть человек в штрафной против двух. Но правый бек Аспиликуэта оказался около Марсьяля и проиграл ему борьбу, оказавшись за спиной. Центральные защитники не помогли, хотя перед самим голом два защитника играли против двух соперников – вроде бы тактическое равенство:

Именно этот момент важен, ведь вспомните, кто у «Ливерпуля» может пройти и отдать пас с правого фланга. Лэмпард не ошибся с тактикой, а вот его игроки нарушали принципы игры. Против МЮ , раз им удобно работать на контратаках, нельзя играть в атакующей манере, которую не могут подтвердить мастерством Педро, Виллиан и Азар, как в прошлом. Сарри перестраивал на смелый подход защитную команду, учил владеть мячом. В результате обновленный летом «Челси» Лэмпарда получил мяч на «Олд Траффорд» и проиграл.

Не забываем финал Лиги чемпионов – «Ливерпуль» сыграл, как МЮ . «Шпорам» не мешали развивать поперечные атаки, владении оказалось 65 на 35 %, а вот с передачами из зоны перед штрафной площадью Алиссона и полуфлангов не сложилось. Ведь у «Ливерпуля» Клоппа игра поставлена так, чтобы Моуриньо не смог шутить о «дядюшке Рафе», а отдавал должное Юргену. У «красных» за счет активности Александер-Арнольда и Робертсона в атаке часто появляется необходимая ширина.

Крайний защитник соперника выдергивается на Трента – а тот быстрый, флангового хавбека соперника оставляет за спиной, центральные полузащитники «Ливерпуля» выходят поближе к штрафной площади, Салах и Мане всегда вбегают на позиции форвардов, а Фирмино оценивает по ситуации – или бежит вперед, или остается позади, чтобы создать момент для напарников, которые знают, что делают. Например, на компактность «Норвича» перед голом Салаха «красные» ответили насыщением одной зоны. Три человека на маленьком клочке поля создали голевое преимущество, Фирмино сделал ассист на Мохамеда:

«Ливерпуль» так хорош, поскольку в удачных матчах у них прекрасно поставлена игра впереди, заставляют защитников соперника разрываться между зонами или же создают большинство. Чтят принципы. Очевидно, почему высококвалифицированные и давно сыгранные ребята Клоппа пользуются преимуществом. Сыгранность – вот еще одна разница между командами Юргена и Фрэнка. Пулишич – новичок, Абрахам – дебютант, Моунт тоже только вернулся из аренды в «Дерби».

А отсутствие Азара лишает варианта, что один человек изменит все индивидуальными действиями в финале Суперкубка УЕФА , как порой делает тот же Салах. Но у Лэмпарда будет еще одна задача. Как два центральных хавбека, особенно если в дуэте не будет Канте – хочется верить, что здоровье не помешает французу, смогут поймать тройку полузащитников «красных»? Фабиньо ведь работает в стиле Фернандиньо – в комбинационных атаках участвует стабильно, а любые его напарники – двужильные, как Милнер.

Фактически сегодня «Челси» в тактических тисках. Зума и Кристиансен грубо ошибались и слишком высоко располагались против МЮ – очевидно, что в Стамбуле будут работать ниже и компактнее. Эмерсон и Аспиликуэта будут заняты не только Салахом и Мане – кстати, с учетом скорости и хитрости Мохамеда можно вытащить Алонсо из запаса, если Маркос не нашел себе новый клуб к этому моменту. Робертсон и Александер-Арнольд будут постоянно давить по флангам, поэтому «Ливерпуль» станет часто получать большинство в важных зонах.

Что же остается из козырей у «Челси»? Терпение и труд. «Норвич» был наивен в первом туре с «Ливерпулем», нарываясь на крупное поражение, и лишь при счете 0:2 спохватился. Однако команда с более квалифицированными игроками – как «Челси», обязательно получит возможность добраться до ворот Адриана. Матип и Ван Дейк начнут ошибаться в этом сезоне чаще, чем в прошлом, поскольку аномально редко пропускали к своим воротам.

Жоржиньо и Канте, быть может, справятся, если выйдут вдвоем, а вот если француза не будет ни минуты, хотя бы на замену – вспомним несколько центральных матчей, в которых магия контроля мяча от его коллеги, бразильского итальянца, не сработала. Почему не получалось у любимчика Сарри? Даже с Жоржиньо транзит от оборонительного бойцовского «Челси» - для которого сейчас не хватает людей с физикой Ивановича, Эссьена, Лэмпарда и Дрогба, к атакующему не произошел до конца. И вот тут возвращаемся к урокам дедушки Жозе, ведь дал бесплатный совет лондонцам.

Лэмпард правильно отметил, что Моуриньо платят за слова и обижаться на критику не стоит. Но португалец знает «Челси», как свои пять пальцев, и отметил, что проблемой в Манчестере стало несоответствие принципов игры и тактики. В атаке у «пенсионеров» получалось в дебюте, пока МЮ не подстроился и не понял, что соперник излишне открывается, хотя это не вытекает из выбранной схемы. Если в Стамбуле лондонская команда сыграет иначе – в первую очередь в защите, то «Ливерпулю» будет куда сложнее, чем против «Норвича», который был, как «Челси» на «Олд Траффорд».

Против такой дерзкой команды, как у Клоппа, может сработать поднятие темпа – как раз то, что Лэмпард опробовал с МЮ , но не выдержал целый поединок. Против «Ливерпуля» может сработать осторожность в финалах, что погубила их против «Манчестер Сити», когда отыграться было сложно, как и не пропустить второй мяч. Если тренер Фрэнк поймет, что сила «Ливерпуля» в том, что правильно сочетают принципы и тактику, то финал будет интересным. «Красные» не путают понятия и когда отбиваются вторым номером, и когда высоко и смело прессингуют, и если рационально используют атаки с участием тройки, где имена не меняют правила – поэтому Ориги и Шакири уместны, а хавбеки взаимозаменяемы.

Моуриньо сказал то, что хорошему тренеру – если Лэмпарда таковым собирается стать, ему стоит прислушаться, позволило бы перестроиться. А вот Клопп о важности базовых правил и сам лекцию прочитает. С другой стороны, футбол прекрасен тем, что наставник готовит к матчу, а игроки могут его не послушать, как было с футболистами «Челси» в Манчестере. Но если тактика и принципы шагают в ногу – сильную команду переиграть крайне трудно. «Ливерпуль» - фаворит, но у лондонцев может появиться зацепка, если сами вспомнят, как взяли еврокубок.