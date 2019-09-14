Игла «спартаковского» Кощея

сегодня, 12:30

«Соккер.ру» разбирает крайне важную для каждого поклонника «Спартака» тему. Анализируем линию, которую не тронули летом.

Летом приехали новые хавбеки и форварды, приобрели надежду. Также Цорн во время путешествия по Европе точно наводил справки о планах свободных европейских тренеров на всякий случай. А из игровых не трогали только линию защиты, которая состоит из двух параллелей – вратари и оборонцы.

Нового голкипера подписать пытались, но Гильерме сорвался, а Левашов не доехал. Это сейчас Селихов, к сожалению, вылетел из-за травмы, а раньше было три местных вратаря, а иностранец – большая роскошь для команды с немалым количеством легионеров. Защитников тоже не приобретали, лишь Боккетти и Комбарова отпустили.

«Спартак» Кононова правильно заиграл в обороне?

Стереотип – греческое слово, происходит от «твердый» и «отпечаток». Как видите, негативного контекста изначально нет. Слабая защита «Спартака» - твердый отпечаток на репутации команды, «красно-белые» часто неудачно играют в обороне, даже когда побеждают.

«Спартак» стартовал в РПЛ без провала – набрали 14 пунктов. А вот по допущенным ударам соперников на 7-й строчке, середняки. Организованной игры в защите нет, по отборам и перехватам дважды на седьмых местах. Это высоко для фаворита, значит, довольно часто теряют мяч.

Максименко тащит по 3.3 удара за игру, что позволяет разделить 6-7 строчки в РПЛ с Гильерме. Много спасений. В защите у «Локомотива» тоже проблемы, связанные со вторым центральным рядом с Чорлукой и флангами, но у Кононова все лучшие обычно на поле. В защите оптимальный состав, но вратарь работал много, хотя играли и против новичков лиги.

Плюс учтите, что «Спартак» лишь на 9-м месте по отраженным дальним ударам, многие моменты соперников не были проходными. 14 выстрелов за игру в сторону ворот москвичей – многовато, особенно если перейти к xGA (суммарному качеству шансов соперников). Хуже «Спартака» по этому параметру в РПЛ только пять команд.

Разумеется, это аутсайдеры. Прямые конкуренты команды Кононова получают фору, ведь надежнее держат оборону. «Спартаку» их высокой процент владения мячом не помогает избежать показательных ошибок. Если бы соперники реализовали все верные моменты, то у «красно-белых» была бы отрицательная разница мячей.

Кто персонально виноват в пропущенных голах?

Летом «Спартак» попрощался с Комбаровым и Глушаковым. Так уж вышло, что анализ атак соперников за последние годы выводил на персональные ошибки или Дмитрия, или Дениса. С них начинались многие голы оппонентов, или же они допускали персональные ляпы сразу перед решающими ударами. Интересно выяснить, кто подставлял Кононова сейчас?

В РПЛ и ЛЕ скушали 14 голов. Против «Ростова» чудили Рассказов, Жиго и Айртон, а под конец Джикия – собрали джекпот. С «Тамбовом» хватало явных и ярких ошибок без пропущенных мячей, а в моменты с голами со стандартов бездействовал конкретно Айртон. С «Туном» три мяча «привезли» Гулиев, Рассказов, Джикия и Айртон – снова бразилец в деле.

С «Ахматом» ляп Максименко, хотя и Джикия сыграл вяло (и снова пропустили со стандарта). С ЦСКА вину делят Зобнин, Рассказов и Гулиев. С «Брагой» в Москве скорее не повезло – увидели хлесткий удар и рикошет, но в гостях, несмотря на нелепость гола португальцев, к нему подтолкнули и Айртон, и Ещенко. Против «Крыльев Советов» снова виноваты крайние беки, только теперь Рассказов вместо Андрея.

А домашнее поражение от «Зенита» - заслуга мастера Жиркова. Когда такие мячи залетают, то выискивать виновных странно. Но и без еще одного примера можем подытожить. Почти всегда грубо ошибаются Рассказов или Айртон. Ещенко действовал сильнее, поскольку злой и цепкий, а Джикия и особенно Жиго в защите персонально почти не ошибались. Но ляпов остальных хватило.

Дело также в подстраховке и перестроениях. Кононов не поставил динамичную защиту на первой трети поля от ворот Максименко. Любой прострел, перевод игры с полуфланга на полуфланг зажигает панику. Зобнин и Жиго во многих голевых эпизодах бросали свои зоны и неудачно пытались исправить чужие ошибки. Если Кононов не будет персонально работать с Рассказовым и Айртоном, то защита останется «дырявой».

В чем особенности вопроса обороны «Спартака»?

Проанализировав данные и голы, можем сделать два вывода. Первый - проблему усугубляет отсутствие вариантов. Все козыри уже на столе. Максименко бессмысленно менять на Реброва. Ещенко выигрывает у Рассказова конкуренцию, но не идеал, да и старенький, устанет за сезон. Мельгарехо вместо Айртона – не выход, а сам бразилец крайне медленно учится играть в обороне по-европейски.

Но Жиго и Джикия – лучшая пара центрбеков, Кутепов и Гапонов не добавят ничего нового. У Кононова основными в защите стали 6 человек (Максименко, Джикия, Жиго и Айртон, а еще Ещенко или Рассказов на выбор), но соперников кадровая стабильность москвичей не пугает. Плохо, что основная защита, играя постоянно, пропускает в среднем раз за тур, а по xGА – на 11-м месте.

Позволяют соперникам достаточно, но пока оппоненты их прощали. Но не все, ведь «Брага» свои голы забила, выбив «Спартак» из Лиги Европы. В принципе, в этой истории есть только один лучик надежды – кучерявый. Если Алекс Крал ударно дебютирует в середине поля, заполнив дыру, связав линии и отбирая мяч с агрессивностью Ещенко, то есть шанс прибавить.

И это второй вывод. Только новый центрхав может изменить показатели в защите. У «Спартака» уже порой срабатывал высокий прессинг, индивидуально Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия и Айртон – люди, что могут приносить пользу. Но у них хватит ошибок, которые исправить можно лишь поставленной командной игрой. Пока у Кононова не получилось, и хотя приезд центрального хавбека – шанс прибавить, скорее говорим о проблемах в самой матрице.

Структурно «Спартак» не работает, как команда по сбору «сухарей». У них в чемпионате всего две игры без пропущенных мячей – с «Сочи» и «Динамо». Но в двух случаях на защиту «красно-белых» становились судьи. Легко могли попустить, исходя из течения игр или отдельных эпизодов. «Тун» и «Брага» накидали по три мяча, в среднем получаете по 1.17 гола за игру, что немало.

Можно говорить о перестройке в середине поля, в атаке, можно изучать первую линию прессинга, но как быть с обороной? Футболисты-то нормальные, но нужна работающая тактика. Все зависит от тренера, который пока ничего не предложил, хотя давно успел познакомиться со всеми игроками, включительно с Айртоном. Вратаря ему не привезли, но дело не в Максименко.

А не будет у Александра «сухарей» - не будет движения «Спартака» вверх в таблице. Атака тоже не совсем идеальная, не вытащит, нужен баланс. От Крала успех зависит, но лишь частично. Ведь Кононов много месяцев работал с Фернандо, но бразилец тушил пожары в атаке – штрафными и пасами, а никакого цемента в опорной зоне не было. Гулиев и Зобнин тоже не справляются.

Слабая защита в случае со «Спартаком» это не стереотип как синоним заблуждения. Здесь игла не прячется в яйце и зверях, ее все изучили – забивать «красно-белым» не так уж сложно. А с учетом, что из новой атакующей группы хорошо читает чужую игру один Тиль, заметно прибавить без идеальных решений тренера и его персональной работы с пока бездарными в защите Рассказовым и Айртоном невозможно.