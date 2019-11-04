Было и стало. Новый «Спартак» Тедеско

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Посреди сезона команда может измениться до неузнаваемости. «Соккер.ру» по пунктам разбирает знаковые решения .

Тактическая схема команды

Было: упрямо выставляли «4-2-3-1», и почему-то ждали разного отношения соперников. пытался из «Спартака» сделать «Краснодар» прошлого, но провалился. Была четкая привязка к ролям и задачам, и результаты были «стабильными» – «Спартак» проиграл 6 матчей из 12 в РПЛ , а еще в двух увидели ничьи. Кононов от соперников не играл, и это было ошибкой.

Стало: Доменико отдавал мяч «Рубину» и «Локомотиву», но качество моментов у «красно-белых» было вдвое выше. И подход новый, и схема. Теперь у «Спартака» три центральных защитника. Тедеско не смог с «Рубином» сыграть «3-5-2» по технической причине - с «Краснодаром» схватил красную карточку, но переход состоялся. Причем Доменико не копирует слепо схему «Шальке». В Германии играл «3-4-3», тактика в Москве скорее специально под «Спартак».

Правый фланг защиты

Было: Кононов выбирал между Ещенко и Рассказовым. Ветеран не всегда был готов, а молодой почти в каждом матче ошибался в защите - зона стала самой проблемой. В атаке Андрей и Николай на двоих не создали ничего – 0 ассистов в РПЛ , хотя игрового времени получили немало. А Ещенко даже на левом фланге как-то сыграл.

Стало: против «Рубина» вышел Рассказов. И если в 9 играх до Тедеско сделал лишь 10 пасов под удары, то против «Рубина» за матч увеличил их количество сразу на три. Но Николай не впечатлил тренера. Против «Локомотива» правую бровку полностью закрыл Мельгарехо, а против «Ростова» в Кубке Зобнин вспомнил, как раньше играл всюду, и слева, и справа.

Глубинный диспетчер

Было: Фернандо, сыграв в РПЛ в трех матчах, отдал 2 голевые передачи, делая по 80 пасов за вечер в среднем. У Гулиева было по 53 паса за матч, но из Аяза такой же Пирло, как из Глушакова. Зобнин находился по пасам рядом, но Роман средне обострял игру. По количеству пасов под удары за матч он ниже, чем Джано.

Стало: при Кононове сыграл за «Спартак» 174 минуты. В трех матчах при Тедеско у 19-летнего хавбека уже 247 минут. Доменико нашел лучший предпоследний пас, плюс Наиль создает в среднем по 3 момента в РПЛ . Это не буквальная замена Фернандо – тактика другая, игру не ведут через Умярова, зато у Наиля из хавбеков «Спартака» наивысшая точность паса. Перспективный малый, его роль должна расти.

Прессинг и отбор мяча

Было: средний показатель по отборам за игру у «Спартака» при Кононове был равен 15, по перехватам – 12. Если посмотрите на конкурентов, то увидите, что это скромные числа. «Спартак» слабо читал игру соперников. Иногда нормально для лидера, но не для банды из 10-11-го места. Командный прессинг не работал, атакующая группа так и вовсе мяч отбирала редко.

Стало: «Спартак» Тедеско готов отдавать мяч. Доменико удивился, что «Ростов» сыграл в три центральных в Кубке России и припарковал автобус, ведь немец собирался и дальше использовать преимущества широкой схемы «3-5-2» с высокой линией обороны. Ведь работает! Было 15 отборов – стало 20, было 12 перехватов – стало 15 против «Локомотива». Есть физически неготовые футболисты, но «Спартак» задвигался.

Универсализм и подстраховка

Было: У Кононова слева в атаке за 11 туров было семь разных человек - экспериментатор. А если без сарказма, то бывший тренер разве что двигал Зобнина и Гулиева выше и ниже. И подстраховка была ужасной, особенно в защите! тащил, но шесть соперников забивали Александру по два раза, в том числе «Тамбов» и «Тун». А «Краснодар» дважды огорчил уже Реброва.

Стало: Тедеско сразу поставил Умярова с Бакаевым в центре поля ближе к полуфлангам, выпустил Мельгарехо справа, а в центре атаки использовал Тиля. Не получился из Гууса новый Месси, но универсалов стало больше. Кутепов закрывал правый фланг по ситуации, Джордан играл в атаке, Понсе смещался влево, как и Бакаев. И плотность в защите выше – Максименко снова работает, но ему чуть проще. Количество ударов уже сократилось на 20 %. Страховать стали друг друга чуть лучше.

Позиция и роль Бакаева

Было: продолжаем об универсализме и раскрытии игроков. в 11 матчах РПЛ до прихода Тедеско забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи. Неплохо, еще три раза забивал в ЛЕ – помянем выступления «Спартака» в еврокубке. Но Бакаев был чистым вингером. У него получалось, но постоянно казалось, что «Спартак» не выжимает максимум из того, что может показать Зелимхан, учитывая его форму, скорость, пас и нацеленность на удары.

Стало: стал правым центральным хавбеком, если посчитать количество касаний на полуфланге, или свободным художником – тоже нормальное определение, ведь Бакаев против «Локомотива» продуктивно смещался на левый край и для атаки, и для прессинга. Зелимхан использует скорость – против «Ростова» разогнал вторую голевую атаку, а против «Локомотива» сделал 3 ассиста. Создал 4 гола пасами в 3 матчах, а при Кононове столько же голевых собрал в 11 играх. Бакаев важен, новая позиция его раскрывает лучше. Сегодня «Спартак» без него будет немного другим.

Центральный форвард

Было: Понсе смотрелся инородным телом в схемах Кононова, когда одиноко маячил впереди. Еще и Шунину ребра пересчитал, за что был наказан. Ларссона многие фанаты объявили «не футболистом». Попытки сделать из Шюррле центрфорварда привели к граду ударов – Андре на километр впереди напарников по выстрелам. Но у немца один забитый мяч в РПЛ . Форварды Кононова играли так, что у центральных защитников Жиго и Джикии было 5 голов в РПЛ , у Ларссона, Шюррле и Понсе суммарно - 3.

Стало: из пяти голов команды Тедеско все 5 забили те, кого критиковали при Кононове. Понсе отличился, хотя начала матч против «Локомотива» на фланге. А Ларссон двумя дублями прокладывает себе дорогу в основу. Причем не важно, где именно Джордан будет играть – появился кураж, видит ворота. Осталось выбрать для шведа напарников – или Понсе, или Шюррле. Кстати, Андре в «Майнце» играл в дуэте форвардов. Но сейчас у него еще и с физикой проблемы – сложная ситуация.

Появилась тренерская логика

«Рубин», «Локомотив» и «Ростов» - непростые соперники для дебюта. Команда со стилем, с ними на одном классе не сыграть. И получилось у «Спартака» неплохо. Пока ситуация и напоминает приход – ожили и слышат тренера, и отличается от тех времен.

«Спартак» сейчас молодой, энергичный. Всюду есть объяснения результатам. В дебютной игре не дожали, хотя «Рубин» стоило побеждать, ведь обстреляли Дюпина славно (7 ударов в створ). «Локомотив» разобрали на контратаках и отчасти потому, что соперник остановился – не хватило сил, Семин уступил Тедеско снова.

А с «Ростовом» Карпин выбрал второй состав, но даже против него рисковали сыграть 2:2, сыграй Сигурдарсон точнее. Но одновременно у «Спартака» совершенно новая схема. Есть эксперименты – Мельгарехо и Зобнин впервые в сезоне закрыли целую правую бровку, Умяров обживается в основе и ищет себя, а Бакаев лишь трижды сыграл в центре поля, адаптируется.

Плюс Джордан Ларссон у Кононова не был таким успешным в чужой штрафной, так что «Спартак» перестраивается налету, поэтому недочеты – норма. Ненормальным было все то, что происходило с молодым составом раньше. Одно дерби с «Локомотивом» структурно сложнее, чем все 12 игр РПЛ без Тедеско. Во втором тайме банду Семина ломали ситуативной схемой «3-3-2-2» - нечасто ее в России увидишь.

Стало куда интереснее наблюдать за матчами «Спартака», новизны больше. В календаре три середняка до игры с «Зенитом» в Санкт-Петербурге первого декабря – Тедеско получит время, чтобы подготовиться. А после большого выезда еще ждет игра против Карпина дома. Мы сразу многое узнаем и о готовности «Спартака» на дистанции – тут не от Доменико все зависит, а от «багажа Кононова», и о самом немце.

Пока разница в тактике, количестве смелых решений и подходах очевидная, но реформы важно аккумулировать и сберечь до конца года. Пока наблюдаем, сравниваем и видим: «Спартак», хотя состоит из привычных элементов, совсем другой. Как на кухне – у сильного повара получается почти все, а плохой испортит мраморную говядину и не сможет облагородить блюдо даже трюфелями, что Роналду нашел в Италии на лесной прогулке.

«Спартак» пока не ресторанная кухня, но их борщ уже не прокисший и не постный, как совсем недавно. Раньше мучили себя и зрителей, теперь учатся играть правильно и по новой схеме.