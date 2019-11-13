Слабость из-за силы. Трансферный бич «Ливерпуля»

вчера, 19:45

«Красные» позволяли «горожанам» отыграть семь пунктов в АПЛ и не хотят подарить восемь. О проблеме на пути к мечте – на «Соккер.ру».

Сильнейшие клубы планеты тоже нуждаются в трансферах. Частые обновления – норма футбола, ведь 75% нынешних игроков клубов высших дивизионов не работают вместе более трех лет. Лишь каждый четвертый держится на одном месте дольше.

Сравните состав «Ливерпуля» в финалах с «Севильей» и «Тоттенхэмом» - увидите наглядное подтверждение. Разница всего три года, но в воротах был Миньоле – стал Аллисон (между ними вклинился Кариус). Был Клайн – стал Александер-Арнольд, был Морено – стал Робертсон.

В центре обороны играли Ловрен и Коло Туре – теперь в оптимальной основе Матип и Ван Дейк. Джан и Милнер рубились в полузащите – там сейчас Фабиньо и Вейналдум. Фирмино был полузащитником, а теперь вместо него третий хавбек, есть Хендерсон, Кейта и Окслейд-Чемберлен.

Наконец, три года назад не было трио атаки – Бобби играл под Старриджем, схема была другой. Лаллана и Коутиньо закрывали фланги, а сейчас без Салаха и Мане трудно представить основу «Ливерпуля». в связке с людьми, отвечающими за трансферы, создал новую команду.

Ловрен, Ориги, Лаллана и Милнер остались в заявке, Хендерсон и Фирмино – в основе, но это лишь шесть человек, изменения колоссальные. А вот и подошли к теме разговора. «Ливерпуль» на своем пике и является редкой командой в мире, из которой опасно выдергивать футболистов и непросто искать усиление.

Возьмите «Ювентус». Щенсы и Буффон – крутые, но легко представить покупку, например, Облака. Такой трансфер назовут ставкой на будущее и правильным решением, хотя Войцех лишь на три года старше, чем Ян. Также усилить состав «бьянконери» можно прекрасным форвардом. Легко обосновать, почему вместо Хедиры и Матюиди можно найти еще более сильных и подходящих людей.

В защите Бонуччи и Кьеллини - ветераны, де Лигту, даже если заиграет и задержится на годы, нужен напарник, и не Ругани. Сандро и Данило – нормальные края, но не Марсело и Карвахаль. И не Александер-Арнольд с Робертсоном. У «Манчестер Сити», «Барселоны», «Реала» и «Баварии» есть позиции, которые стоит усиливать. Почти все не без греха в кадровом плане.

А вот не нужен Клоппу в «Ливерпуле». И – тоже, только испортит тройку, которая работает и заводит в финалы ЛЧ . Разве что Мбаппе вместо Фирмино казался бы усилением, учитывая потенциал Килиана. Но этот трансфер на корню зарубил сам Клопп – хотеть не вредно, но немец считает, что без скидок со стороны ПСЖ ни один клуб планеты не сможет потянуть трансфер француза. «Ливерпуль» - так точно.

У «красных» не рекордные траты последних лет. Например, «Юнайтед» выбросил больше денег. Но в Ливерпуле пришли в точку, где скорее недовольны местом в команде ближайшие резервисты, чем основа требует сиюминутного усиления. Гомес и Ловрен – нормальные резервисты для Матипа и Ван Дейка. Клопп дает им немножко времени, когда есть повод. Джо благодарен, что ждали после травмы, Деян – что ценят коммуникабельность.

Хорват «привозит», но важный человек в раздевалке – понимает много языков, Клопп в восторге, как быстро Ловрен находит контакт с людьми. В теории можно представить себе покупку центрального защитника, но зачем? Матип – недооцененный футболист, подходящий Ван Дейку напарник. Гомес давно в команде, ему всего двадцать два года – нет смысла выбрасывать человека.

Найти резервистов под Александра-Арнольда и Робертсона сложно – любой крайний защитник откажется идти в «Ливерпуль». Понимает, в какой феноменальной форме Трент и Эндрю. Латерали олицетворяют команду не меньше, чем Алиссон или тройка в атаке. Салах, Мане и Фирмино в теории могут уйти, но на практике египтянин, сенегалец и бразилец могут просто наслаждаться тем, какие условия создал им Клопп.

Многие футболисты этого состава не будут нигде более счастливыми и не ощутят сильнее, что состоялись в профессии. Ван Дейк нужен и «Барселоне», и «Реалу», но здесь и сейчас «Ливерпуль» - правильная для него команда. Фактически «красных» реально хотят покинуть только ребята, вроде Шакири, ведь Джердан не получает игровой практики (11 минут в АПЛ ), или Лалланы – и возраст не тот, чтобы ждать, и предложения из-за океана у Адама есть, и новый длительный контракт, как Ориги, ему не выдадут.

А вот старина хочет новое соглашение, и Окслейд-Чемберлен готов играть и в центре атаки, подменяя Фирмино, и на привычной позиции в полузащите. В этом и дилемма. Клопп на личном примере в «Ливерпуле» убедился, что перемены в составе делают команду сильнее – Алиссон, Ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Салах и Мане приносят больше пунктов и побед, чем Миньоле, Туре, Клайн, Джан, Старридж и даже Коутинь.

Но усилить современный «Ливерпуль» практически нереально. Была идея вернуть Коутиньо, но какой смысл тратить деньги, если в атаке Филиппе места нет, а в центре поля сейчас ребята, что лучше отбирают мяч, чем бразилец? У «Ливерпуля» в заявке Клайн, но если Трент в порядке – Натаниэля не увидим. Плюс у Фабиньо опыт игры справа в защите, и при случае Клопп может выпустить на фланге именно бразильца. Слева у Робертсона нет сменщика, кроме Милнера.

В центре поля ситуация чуточку проще – если Шакири и Лаллана зимой решат, что им лучше покинуть команду, но Клопп приобретет одного или двух молодых хавбеков из АПЛ . Ведь будет держать в уме возможность, что руководство «Ливерпуля» откажется выдавать Милнеру новый жирный контракт, а сил юных Джонса и Эллиотта покажется мало, чтобы пройти сезон до конца без переживаний, что две-три травмы поломают всю игру.

Хотя даже без подписаний в наличии Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Кейта, Хендерсон и Окслейд-Чемберлен – шесть человек на три позиции, причем лишних в списке нет, все тянут. В этом и проблема – даже Ориги или Брюстер являются идеальными вариантами для Клоппа, поскольку форварды с большими амбициями просто откажутся переходить в «Ливерпуль». А сама трансферная концепция не подразумевает покупки футболистов, которые стоят много, но не нужны.

Например, от в команде ждали большего, но в силу разных объективных и субъективных причин новичок не такой удачный, как Салах или Мане. Кстати, у этих ребят тоже резервисты на официальном сайте «Ливерпуля» - Лаллана и Шакири, перемещены в раздел «хавбеки», ведь в роли вингеров их вряд ли часто увидим. Когда команда настолько хорошо склеена, то возникает опасность, что сыгранность может наскучить – такое бывает, ряд кризисов «Реала» были завязаны как раз на полном отказе Зидана от смены поколений на основании того, что и так побеждали.

Но вспомните первое предложение – 75 % футболистов в составах европейских клубов вместе играют один, два или от силы три года. Так что когда слышите, что «Ливерпуль» готов отдать 30 миллионов евро за мастера передач из «Борнмута» , а не охотится за суперзвездами – не удивляйтесь. У Клоппа сейчас все слишком гармонично, чтобы рисковать атмосферой в команде, подсовывая в состав, например, звездного центрального защитника.

А вдруг не сыграется с Ван Дейком? Нет смысла покупать невероятно известного хавбека – из шестерки Клоппа только у Фабиньо статус железно основного, даже Хендерсон может на замену выйти. И уж точно поиском добра от добра будет попытка заманить в «Ливерпуль» человека, который навяжет реальную конкуренцию Фирмино, Мане или Салаху. Бобби вроде бы не сильно ревнивый, судя по его манере уступать место напарникам, но Садио и Мохамед в этом сезоне ссорились, обижаясь друг на друга из-за эгоизма в атаке.

Разумеется, у которых ребят не может быть на подстраховке людей, что нарушат баланс. «Ливерпуль» в удивительном состоянии. С одной стороны, всегда надо думать о свежей крови в футболе – Клопп точно ищет новичков, но тут усиление может быть лишь точечным, а в линиях обороны или атаки новые люди скорее и вовсе помешают. В центр поля, если кто-то собирается уйти, недобирая практики, нужны футболисты, но есть позиции, куда Юрген физически не сможет никого подписать.

Ни один вратарь, латераль или вингер, если его не устраивает статус запасного, не пойдет сейчас в «Ливерпуль». Да и таких послушных центральных форвардов, как Ориги, в мире мало. Новичок должен быть и мощным, готовым безропотно ждать с Ирландского моря погоды. В Ливерпульском заливе собрана идеальная команда успешного корабля, и капитан Юрген Клопп не клоун, чтобы махать кулаком на камеру по приказу оператора, или чтобы разрушать раздевалку в необдуманной погоне за новичками.

Но ситуация тонкая, ведь в позапрошлом сезоне неправильная ставка на вратаря Кариуса и второго основного центрбека Ловрена стоила победы в финале ЛЧ в Киеве. А этой весной не хватило еще одного Шакири, чтобы спасал голами в АПЛ и не позволил «Манчестер Сити» забрать титул, который под новый год казался реальным – оторвались на семь пунктов. Сейчас ушли на восемь еще раньше, и хотя кажется, что теперь готовы лучше – Окслейд-Чемберлен и Гомес вернулись после травм, Ориги поверил в себя, а Матип вылетел ненадолго, у статуса команды с девятью железно основными игроками есть обратная сторона.

Фактически у «Ливерпуля» без потери качества можно менять лишь двоих напарников Фабиньо – подстраиваться под соперников хавбеками. Трогать всех остальных опасно. Не стоит даже заикаться, как на «Ливерпуль» может повлиять длительное отсутствие Александер-Арнольда, Ван Дейка, Салаха или Мане. Пережитая травма Алиссона – цветочки, в полевых линиях все сложнее, даже без Фабиньо получается совсем другой «Ливерпуль». И в этом еще одна скрытая слабость на дистанции.

На Клоппа, Ван Дейка, Салаха и так далее облизываются разные клубы, а никого нельзя отпускать, поскольку каждый – на своем месте. «Ливерпуль» сейчас как настольная игра «Дженга», где надо вытягивать блоки из башни, ставить их наверх, стараясь не обвалить конструкцию. Они тоже забираются на вершину и тоже опасаются за устойчивость конструкции.