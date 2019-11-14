Турция - Исландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:44

Турция

Подопечные Шенола Гюнеша очень здорово проявили себя в квалификации Евро-2020. Команда одержала три сухие победы, одну из них над мощной сборной Франции. На текущий момент времени турки за счет дополнительных показателей лидируют в своем квартете.

В последнем поединке турки сумели вырвать ничью у французов в Париже, итоговый результат 1:1.

Исландия

Коллектив Эрика Хамрена расположился на третьей позиции в отборе. Чувствуется, что пока не идеальна игра его подопечных. Отставание от второго места четыре очка. Только победа над турками может помочь претендовать на попадание на Евро.

В последнем туре сборная Исландии сумела переиграть Андорру со счетом 2:0. Теперь необходимо сосредоточиться команде на том, чтобы достичь по-настоящему весомых предпосылок к выигрышу.

Котировки БК Pinnacle

Победа Турции – 1,68

Ничья – 3,92

Победа Исландии – 5,16

Интересные факты

Турки дважды за три последних поединках обыгрывали исландцев

Сборная Турции в рамках квалификации Евро-2020 на домашнем матче имеет статистику 8:0

Два из трех выездных матча на отборе сборная Исландии проиграла

Прогноз

Турки сейчас очень мощно выглядят на своей домашней арене, но в последних встречах команда предоставляет слишком много шансов своим оппонентам. Ожидаем по-настоящему качественную игру в исполнении обеих команд. Мы считаем, что как минимум исландцы сумеют зацепиться за очки в грядущем противостоянии. Учитывая котировки предлагаем сыграть гостей с Х. В букмекерской конторе Pinnacle коэффициент на текущий исход равен 2,12.