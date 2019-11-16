Впереди год ответов от загадочной сборной России

вчера, 15:27

Казалось бы, чего вы не знаете о команде Черчесова? «Соккер.ру» нашел моменты, которые вызывают интерес и оставляют простор для фантазии.

Сегодня предпоследний матч сборной России в успешном 2019 году, последний – против сложного соперника. И в будущем команду могут ждать заметные перемены, ведь существуют конкретные футбольные вызовы. Внутренних интриг много, больше, чем можно подумать, если смотреть на результат – досрочный выход на Евро-2020.

Кто будет главным тренером?

Уткин говорит, что как болельщик хотел бы видеть тренером сборной России другого человека, не Черчесова. От Клоппа, думаю, подавляющее большинство не отказалось бы. Но реальность такова, что у РФС снова нет адекватного сменщика для главного тренера, если тот уйдет сразу после Евро-2020, что может сделать, получив клубное предложение. Сложно угадать, кто подойдет лучше, чем Черчесов, ведь именно наставник отвечает за дисциплину, мотивацию, тактику и во многом – за результат. Станислав Саламович не спешит и думает, продолжать ли работу со сборной. Причем удача на Евро-2020 скорее будет аргументом в пользу ухода на пике.

Акинфеев вернется в сборную?

Поступает противоречивая информация. То постоянно говорят, что у Игоря страшная проблема с коленом – опасность получить травму есть, игра на уколах была, однако Акинфеева ведь совсем не берегут в ЦСКА , то есть врачи пускают его на поле и в ЛЕ , и в РПЛ . Значит, подготовиться к короткому турниру сборной точно может. Если Черчесов заручится поддержкой извне, то Акинфеев будет в сборной России. Другой вопрос, умное ли это решение? Есть ведь молодые вратари, раз Гильерме и Лунев ошибаются. Аргумент, что Акинфеев сильнее всех, если сам ушел со сборной, не решает стратегическую проблему. Возвращение подставит Игоря под удар – на случай неудачи на турнире, да и мало чем ему оно выгодно.

Кто нужен в опорной зоне сборной?

Зобнин наигрывается Тедеско справа – не исключено, что задержится на позиции Фернандеса, закрывая весь фланг. Газинский не выходит на поле, продолжает восстановление после травмы. Кузяев – запасной игрой «Зенита». Из тех, кто защищал честь футбольной России на ЧМ -18, никто сейчас не играет именно в центре поля. Появился Ахметов, но не всегда был стабилен. Сегодня не сможет сыграть Баринов – неприятно, ведь Дмитрий выдерживает темп. Чего не скажешь про Оздоева, который в созидании крут, но в защите его в «Зените» постоянно страхует Барриос. В сборной такого чистого разрушителя нет.

В защите три проблемные позиции?

Джикия и Фернандес – два футболиста, чьи позиции в основе сборной не обсуждаются. Остальные три места – центральный бек, левый защитник и вратарь, остаются де-факто вакантными, хотя до Евро-2020 на самом деле мало времени, остается только один серьезный официальный поединок. Сможет ли Черчесов в товарищеских матчах наиграть конкурентов Семенову? Смогут ли Жирков и Кудряшов добраться до Евро в хорошей форме? Будут ли эксперименты - вроде Облякова слева в защите? Тут как с вратарями – выбор широкий, а конкретики маловато. Жиркову на Евро будет почти 37, Кудряшову – 33. Подстраховка им нужна, а ее нет. Петров сыграет слева? Чистяков и Беляев навяжут конкуренцию Семенов? Знаем только, что Игнашевич не вернется в этот раз.

Кто будет помогать впереди Головину?

Время от времени говорят, что Черышев не так важен для сборной, как кто-то другой – Джикия, Дзюба или Баринов. Странная градация, ведь Денис – человек, который клепал важные голы и не перестанет, если ему не помешают травмы. В идеале Головин и Черышев должны занимать два места из трех под нападающим, а еще одна позиция – правее центра, остается вакантной. На одно место претендуют и Бакаев, и Ионов, и братья Миранчуки, и Жемалетдинов, и Сулейманов. Не все кандидаты, но Черчесов пока не определился. И что плохо – у Миранчуков в сборной пока дела идут хуже, чем в «Локомотиве». Круто, что выбор есть, плохо, что в силу разных причин не всегда хватает сыгранности. Сегодня, например, и Черышева, и Головина на поле не будет из-за травм. Сборная автоматически слабее.

Успевают к Евро наиграть новичков?

На ЧМ -18 были Акинфеев, Кутепов, Игнашевич, Самедов, Газинский, Кузяев, Дзагоев и Смолов. Из всех есть шанс вернуться в основу на Евро-2020 только у Ильи из «Спартака» и Юрия из «Краснодара». И у Акинфеева входной билет, если сам так решит. Но за полтора года Черчесов изменил именно основной состав на шесть фамилий. Солидные перестановки даже для сборной. В отборе Евро-2020 основными стали Гильерме, Джикия, Семенов, Ионов, Оздоев, часто выходил Ахметов, дебютировал Баринов. Критически важные позиции – вратарь, центральные защитники, опорники. И это еще не все, ведь появился тот же Бакаев – мечтает зажечь в сборной. За полгода до Евро-2020 у Черчесова полно кадровой работы, пусть и связанной отчасти с резервистами. Но ведь и они важны!

В атаке есть запасной план игры?

Смолов, Алексей Миранчук и Дзюба – так в сборной России отобразили список форвардов на ЧМ -18 год назад. Когда Артема заменили с Хорватией, когда пришлось бить пенальти, то не нашлось нападающего, который пробьет мимо Субашича и точно в ворота. Сейчас в заявке лишь Комличенко и Дзюба, отбор в сборную не прошли Соболев, Чалов и Заболотный. А Смолов, вышедший на замену против «Краснодара», - вне заявки. Крайне низкие шансы, что в 2020 году в сборной снова будут Кокорин или Полоз. Игнатьева на Евро тоже вряд ли возьмут. Фактически тактика Черчесова приняла в объятия только Артема Дзюбу. В этом опасность, ведь плана «Б» в центре атаки нет, Комличенко разок вышел на замену против Шотландии – так себе резервист.

Хорошо, что Артем в чудесной форме в этом году – в сборной результативен и опасен для соперников. Но у него раньше были спады, форварду не 25 лет, чтобы ждать строго идеальной физической формы. А когда слишком многое зависит от действий одного человека, то команда становится уязвимой. Понятно, что в основе будет Дзюба – на своем месте, но иногда нужно усиливать игру, порой – переходить на два форварда. И ответа на вопрос, умеет ли Россия играть не так, как Артему удобно, пока не получили. Хотя бельгийцы точно помогут, ведь под них нужно подстраиваться, а самому Дзюбе выполнять обещание – форвард собирается драться словно лев.

Против фаворита иначе играть нельзя, хотя главные интриги сборной России раскроем по ходу Евро-2020 и сразу после него, а не сегодня. Например, если у команды будет новый наставник, то сразу вопрос: кого вы видите новым главным тренером сборной России, если Черчесов решит уйти?