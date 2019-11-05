Сборная 15-го тура. Она же сборная солянка

сегодня, 20:22

В заключительном раунде первого круга зафиксировано пять ничьих и три победы в один мяч, «Соккер.ру» искал лучших футболистов по разным городам и весям.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Все как-то слишком восхитились игрой Егора Шамова, но вратарь тульского «Арсенала» не был в огне, тем более футболисты «Спартака» ужасно исполняли удары технически. Евгений Городов из «Ахмата» взял пенальти, но это единственный отбитый им удар, второе попадание динамовцев в створ привело к голу. У Юрия Дюпина работы было куда больше — 7 сэйвов совершил страж ворот «Рубина» в Самаре, особенно запомнилось его спасение на 95-й минуте после удара Деяна Радонича в упор.

Защитники

Кирилл Комбаров («Арсенал»)

Уже не видим братского противостояния в матчах «Спартака» и «Арсенала» на одном из флангов, ведь Дмитрий теперь в «Крыльях Советов», а Кирилл сыграл против бывшего клуба спокойно и деловито. В обороне прикрыл активного Айртона, в атаке смещался в полуфланг, ища возможностей для обострений и создал-таки возможность для взятия ворот, которой в дебюте матча распорядился Евгений Луценко. К сожалению, автор результативной передачи не доиграл до конца матча: в середине второго тайма Комбарова пришлось менять из-за травмы. Здоровья!

Иван Ордец («Динамо»)

Украинский защитник солидно смотрелся на втором этаже, где выиграл 9 единоборств, Иван вообще солидно смотрится, хотя при Дмитрии Хохлове прирастал к скамейке, а с приходом Новикова стал действовать в основе. Главную дуэль на втором этаже Ордец выиграл, конечно же, в чужой штрафной площади в самом концовке матча, когда спас свою команду от поражения. Гол защитника помог вырвать неплохой результат, учитывая, что треть матча «Динамо» провело в меньшинстве после удаления Каборе.

Хордур Магнуссон ( ЦСКА )

«Зенит» давил, давил, но не додавил ЦСКА , и, имея этот факт, нужно заняться поисками «виновников». Карпов не подходит — ошибался, Акинфеев не творил чудеса, Дивеев — чуть теплее, а Магнуссон — горячо. Исландец взвалил на себя большой объем оборонительной работы, но ведь успевал и мяч вырывать из ног у соперников, и удары на себя принимать, и думать на шаг вперед. Действуя в таком стиле, можно и «развалиться», но Хордур в Санкт-Петербурге качественно отработал. Зачёт!

Дуглас Сантос («Зенит»)

Дугласа Сантоса стоит отметить хотя бы за то, что прикрыл своего соотечественника Марио Фернандеса — правого фланга у ЦСКА не было, диагонали Магнуссона летели в пустоту или в борьбу. Когда армейцы уже остались в меньшинстве, а Семак убрал с поля невнятного Караваева, универсал Сантос еще и на правом фланге отметился и тоже со знаком плюс: 5 обостряющих передач бразильца в последних фазах атак говорят сами за себя.

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов»)

Матиаса Норманна не успели поставить на ноги после того, как он перенес вирусную инфекцию, поэтому в ключевом матче на ответственную позицию Карпин поставил игрока молодежной сборной России Глебова. И Данил не подвел: боролся, старался, качественно работал позиционно, перекрывая «быкам» коридоры для выходов в атаку, прессинговал, когда получал мяч — поднимал голову и старался играть вперед. И да, возможно, именно замена Глебова стала фатальной для «Ростова», ведь это вместо него вышел лишний защитник Сигурдссон, чье появление внесло хаос в редуты.

Рикарду Алвеш («Оренбург»)

Уже на 4-й матче с «Уралом» португалец изящной передачей в касание вскрыл оборону «шмелей», отправив Фамейе в прорыв за первым голом, а незадолго до перерыва Алвеш забил сам, пусть и с ошибкой Годзюра. Гол Рикарду оказался победным, полузащитник «Оренбурга» поучаствовал в обоих мячах своей команды и традиционно играл роль главного выдумщика, а с фантазией у Алвеша полный порядок.

Никола Влашич ( ЦСКА )

В отличие от Чалова, который снова предстал в образе слабого футболиста и никакущего воина, Влашич сражался за каждый мяч, за каждый шанс. Николе потребовалось немало мастерства и еще больше веры в свою счастливую звезду, чтобы открыть счет на «Газпром-Арене», момент ведь не вполне созданный, скорее вырванный. В любом случае, Влашич — молодец, в таких сложных играх и познаются лидеры.

Нападающие

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

В «Краснодаре» тоже был молодой парень, который не побоялся взвалить на себя ответственность в решающий момент, и это не Игнатьев, который забил, выйдя на замену. Шапи сам четырежды бил по воротам, а еще шесть раз отдал передачи под удары партнерам. Именно после его классного паса Игнатьев отыграл у «Ростова» один мяч и подарил «Краснодару» надежду.

Алексей Ионов («Ростов»)

Ионов своим дублем еще в первом тайме дарил «Ростову» надежду на победу, а после матча Алексей был вне себя от злости: ругался на партнеров, не выбирая выражений, а потом уже в более корректной форме раскритиковал игру «Ростова» во втором тайме. Конечно, Ионову обидно, ведь он оформил дубль, забил два симпатичных мяча, но остался без победы.

Артем Дзюба («Зенит»)

Дзюба есть Дзюба. Проделал огромный объем работы, заставил защитников ЦСКА поверить ,что они умеют летать, а бился и сражался до последнего, хотя и в перепалке поучаствовал — куда без этого в таком горячем матче! Но главное, что Артема не захватили эмоции, и он помог «Зениту» избежать поражения, отметившись результативным пасом на Ерохина. Может быть, «ассист» получился кривым, но это не отменяет его важности и своевременности.

Тренер

Игорь Черевченко («Арсенал»)

Выставили на «Открытие Арене» автобус. Ну и что? Ничего не создали после забитого мяча. Ну и что? Заставили «Спартак» и его болельщиков снова страдать. Этого и добивались! Игорь Черевченко помнит уроки Юрия Семина, который тренировал его в «Локомотиве» и учил обыгрывать «Спартак»: «Арсенал» под руководством Черевченко второй раз подряд побеждает «красно-белых», а всего серия побед туляков насчитывает три матча, ведь была еще виктория при Кононове.