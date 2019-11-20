За и против. Моуриньо построит или разрушит?

вчера, 23:00

Назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера «Тоттенхэма» стало громом среди ясного неба. «Соккер.ру» хочет узнать у читателей, поддерживают ли они это решение «шпор».

Обычно подобного рода события подготавливаются слухами, утечками информации, которые долго обсасываются, становятся почвой для дискуссий и даже баталий. Но увольнение Маурисио Почеттино из «Тоттенхэма» многих шокировало – это можно понять по тональности высказываний в английской прессе, не только со стороны журналистов, но в первую очередь со стороны бывших известных футболистов и тренеров. Вторым ударом из стана «шпор» стало внезапное назначение Моуриньо на пост главного тренера. Португалец после увольнения из «Манчестер Юнайтед» долго терпел, отказывал многим клубам, ожидая самого золотого и выгодного предложения. Дождался. Теперь давайте посмотрим, какие «за» и «против» у этого назначения, наверняка, у читателей есть и свои мысли на этот счет.

За. У Моуриньо богатый опыт

Первое и главное, что подчеркнул президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви, когда комментировал назначение, это богатейший опыт португальца. По словам Леви, это даст команде ту жесткость и уверенность, которой ей порой не хватает. Увесистость и солидность что ли. Моуриньо – один из самых титулованных тренеров мира. Почему бы не попытаться использовать его опыт?

Против. Моуриньо в последнее время сдал

Опыт опытом, но даже великие постепенно уходят в тень, сбавляют обороты и сдают. Невозможно все время работать на одном уровне интенсивности и эффективности. Все это показал как раз Моуриньо в последние годы. После «Интера» результаты португальца неизменно шли на спад. С миланцами он взял Лигу чемпионов, два чемпионских титула и Кубок Италии, потом был «Реал» (чемпионат и Кубок Испании), затем был второй заход в «Челси» с победой в чемпионате и Кубке лиги, а в «Манчестер Юнайтед» Моуриньо взял Лигу Европы и Кубок лиги. И в каждом последующем клубе критика в его адрес усиливалась, его оторванность от современных трендов нарастала, а репутация скандалиста и несносного закреплялась. Просветов на этом пути почти не было.

За. Моуриньо умеет выигрывать трофеи

С другой стороны, даже все описанные выше примеры показывают, что Моуриньо способен выигрывать титулы и трофеи, даже когда его команда не впечатляет своей игрой, а критика валится со всех сторон. Есть особый тип тренеров и футболистов, которым еще и немного везет – без этого в футболе никуда. Даже провальный (вроде как) заход в МЮ все равно принес клубу два трофея. А «Тоттенхэм», несмотря на всю привлекательность своего футбола при Почеттино, толком и не разжился титулами – а в истории остаются именно они.

Против. Моуриньо приносит деструктивные элементы

Неоднократно говорилось о том, что Моуриньо вокруг сеет только раздор и скандалы. Он настраивает против себя и команды журналистское, судейское и даже болельщицкое сообщество. Напротив, у «Тоттенхэма» Почеттино сложилась очень положительная репутация со всех сторон. Моуриньо же начинает ссориться сразу со всеми окружающими. А порой даже с теми, кто внутри команды – с игроками, создавая нездоровую атмосферу.

За. Моуриньо соскучился по работе и полон энтузиазма

У Моуриньо был достаточный перерыв после «Манчестер Юнайтед», чтобы многое обдумать в своем подходе и поразмыслить о футболе в общем. Он много смотрел футбола, много о нем говорил, заряжал батарейки, как это модно говорить в спорте, нагуливал голод. И постепенно начинал признаваться в том, что хочет вернуться к работе, но лишь в ту команду, которая дает перспективы и имеет потенциал. Даже в какой-то момент об «Арсенале» задумался, поговаривают. Его приоритетом была именно работа в Англии, где у Моуриньо есть возможность теперь снова войти в историю, выиграв трофеи с тремя разными английскими клубами. Чем не дополнительная мотивация.

Против. Моуриньо может не понравиться скупость «Тоттенхэма»

А это одни из главных элементов мозаики, которые никак не укладываются в голове. Леви славится своей скупостью и нежеланием тратить деньги. Это свойство у него просто легендарное и известно хорошо всем. Даже успехи Почеттино никак не сподвигли его на то, чтобы потратиться. Это скупердяй от футбола, какого поискать. А Моуриньо как раз любит, чтобы команда подстраивалась под него, чтобы клуб сорил деньгами, закупая нужных футболистов. Правда, предвидя это разногласие в мыслях сторонних людей, Леви и Моуриньо сделали шаг навстречу друг другу, наступив на горло своим принципам. Португалец вдруг заявил, что у «Тоттенхэма» и так шикарный состав, с которым можно решать большие задачи. Дескать, не претендует на закупку. А Леви отвалил несвойственную ему большую зарплату – 15 миллионов фунтов в год, что почти в два раза больше, чем было у Почеттино. Кстати, Леви еще и аргентинцу придется заплатить компенсацию в размере 12,5 миллиона фунтов.

За. Почеттино в любом случае захотел бы уйти

Главная и самая банальная причина смены тренера – плохой ход сезона. «Тоттенхэм» оказался на 14-м месте в таблице Премьер-Лиги, а отставание от первой четверки выросло до 11 очков. Ппозиция лишь в трех очках – это благодаря невероятной плотности в АПЛ . В любом случае, проблемы «Тоттенхэма» очевидны. Команда словно все исчерпала в сотрудничестве с Почеттино, каким бы классным он ни был. Боссы «шпор» решили, что не нужно дожидаться продолжения падения – надо делать шаг здесь и сейчас. Стоит отметить, что разочаровывающие результаты могли бы привести к самостоятельному уходу Почеттино, за которым охотятся другие европейские гранды. А быть брошенным обиднее, чем бросать самому. К тому же в момент, когда Почеттино решил бы уйти, такого желанного давно Даниэлем Леви кандидата, как Моуриньо уже могло не быть – тоже устал бы ждать и принял бы кого-то. В общем, действия «Тоттенхэма» поддаются логическому объяснению.

Против. Вслед за Почеттино могут уйти лидеры клуба

Но появление в команде Моуриньо все-таки может разрушить то, что выстраивалось годами. С Почеттино «Тоттенхэм» стал той силой, которую начали воспринимать с приставкой «топ». Смена тренера на наставника с иной парадигмой неизменно приведет к слому. Особенно посреди сезона. Насколько он будет жестким – никто не предугадает. Но вероятен большой исход из «Тоттенхэма», в котором собраны очень крепко состыкованные с системой Почеттино футболисты. Некоторым не подойдет манера игры Моуриньо, у других заканчиваются контракты, а без тренера, при котором произошло их становление и закрепление, они с более легкой душой уйдут в другие клубы. И не стоит забывать, что Моуриньо и сам признавал: ему нужны сезоны на раскачку. И это с учетом того, что по ходу сезона он еще ни разу ни одну команду не принимал. Это новый опыт.