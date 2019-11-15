Россия vs Бельгия. Последняя «дьяволиада» сборной России

«Соккер.ру» – о матче в Санкт-Петербурге, который должен расставить все точки над «i».
5 фактов о противостоянии России и Бельгии
1. Это первая и, вероятно, единственная в отборе Евро-2020 встреча команд уже в ранге участников финального турнира.
2. Россия никогда не выигрывала у сборной Бельгии: в шести матчах наша команда потерпела 4 поражения и дважды довольствовалась ничьими.
3. В рамках нынешнего отбора Бельгия обыграла Россию на своем поле со счетом 3:1. На гол Тилеманса быстро ответил Черышев, поблагодаривший Куртуа за ошибку, но два гола Азара прикончили надежды команды Станислава Черчесова на положительный результат.
4. Чтобы претендовать на первое место в группе, сборной России нужно выиграть у Бельгии со счетом 2:0 или с любым крупным счетом. При равенстве очков все решат личные встречи, поэтому нашей команде нужно отыграться с 1:3 в очной дуэли. Если сборная России выиграет 3:1, то следующим важным параметром станет общая разность забитых и пропущенных мячей.
5. Пусть крупная или сухая победа над Бельгией кажутся утопией, бороться за очки все равно нужно, ведь набранные в этом матче баллы зачтутся в рейтинг, который подскажет, в какую корзину Россия попадет на жеребьевке финального турнира. В случае успеха точно будем во второй, если проиграем, есть шансы скатиться в третью, а если сместим бельгийцев с первого места в группе, то окажемся среди сильнейших. Впрочем, там есть и дополнительные сложности из-за проведения Евро-2020 в разных странах и сформированных пар из стран-хозяек.
5 фактов о сборной России
1. После поражения от Бельгии в первом туре отбора сборная России выдала серию из семи побед подряд. Общий счет этих матчей — 26:1.
2. Лучший бомбардир сборной России в отборе Евро Артем Дзюба (9 голов) в общем зачете самых результативных игроков уступает только Эрану Захави (11), Харри Кейну (11) и Криштиану Роналду (10). По системе «гол+пас» у Дзюбы 14 очков, впереди только Кейн, у которого на один балл больше.
3. Сборной России в матче с Бельгией не поможет Александр Головин. Ранее выбыли из строя Дмитрий Баринов и Денис Черышев.
4. Для сборной России Евро-2020 станет шестым финальным турниром чемпионата Европы в истории и пятым кряду. Максимальный результат — полуфинал и «бронза» в 2008-м.
5. «Газпром Арена», которая примет матч сборных России и Бельгии — один из стадионов финального турнира Евро-2020. В Санкт-Петербурге должны пройти три матча групповой стадии и четвертьфинал.
5 фактов о сборной Бельгии
1. Бельгийцы выиграли все восемь встреч отборочного турнира Евро-2020 с общим счетом 30:1.
2. Пропустив от Дениса Черышева на 16-й минуте первого матча отборочного цикла, сборная Бельгии и Тибо Куртуа повесили на свои ворота амбарный замок. Продолжительность «сухой» серии впечатляет — 704 минуты.
3. Сборная Бельгии во второй раз подряд и в шестой раз в истории сыграет на чемпионате Европы. Максимальный результат – «серебро» в 1980 году.
4. В последних 13 официальных матчах за клуб и за сборную лидер «красных дьяволов» Азар забил всего-навсего один гол. Серия началась после перехода в мадридский «Реал».
5. Зато соотечественник Азара, Тибо Куртуа, которого нещадно критиковали еще недавно, набрал сумасшедшую форму. Вратарь не только в сборной не пропускает на протяжении 8 месяцев, но и в «Реале» создал сухую серию из 533 минут, превзойдя рекорд Кейлора Наваса (517 минут).
5 мини-прогнозов на матч Россия — Бельгия
1. Скажи новой форме «Нет!» Сначала не прогноз, а констатация подтвержденного факта: сборная России сыграет против Бельгии в старой форме. К счастью, смогли дать трезвую оценку этому шедевру, и хватило самолюбия отказаться от позорных тряпок, которые пошил adidas, предложивший поднимать руки вверх, чтобы российский триколор на рукаве принял правильный вид. Всё правильно сделали.
2. Черчесов продолжит доверять Гильерме. В последние недели велось много разговоров о возможном возвращении в сборную России Игоря Акинфеева, но Станислав Черчесов опровергает эти слухи, а уж накануне матча с Бельгией ему точно придется делать выбор из имеющихся голкиперов. Несмотря на некоторые «помарки», как говорит главный тренер сборной, Гильерме, бразилец с российским паспортом останется «первым номером» сборной.
3. Головина заменит Алексей Миранчук. Черчесов стремится принимать во всех отношениях правильные и обоснованные решения. Статус Алексея Миранчука обязывает к выступлениям в стартовом составе сборной России, и травма Головина — шанс полузащитника «Локо» доказать свою состоятельность на уровне национальной команды. Как мы слышали, консервативный Черчесов не рассматривает Бакаева в качестве игрока центральной зоны, хотя в качестве плеймейкера спартаковец, возможно, даже интереснее. Миранчук — это скорее глубоко спрятанный форвард, нежели конструктор игры.
4. Черчесов не станет «зеркалить» схему сборной Бельгии. Роберто Мартинес выстраивает свою команду по схеме 3-4-3, и в Брюсселе Станислав Черчесов решил сыграть против Бельгии в три центральных защитника. Тогда главный тренер сборной России впервые использовал такую схему за последние два десятка матчей. План не удался, и дома, в ситуации, когда нужно побеждать, а неудача не станет катастрофой, тренерский штаб сборной не станет отталкиваться от противника. Сыграем 4-2-3-1, попытаемся выстреливать в атаки, а иногда с помощью прессинга и контроля держать Бельгию на ее половине поля.
5. Россия не проиграет. Ну, по крайней мере, очень хочется, чтобы так было. Бельгия сильна, но «красных дьяволов» с турнирной точки зрения полностью устроит ничья, они не будут сверхмотивированы, хочется верить, в отличие от нашей команды, которую будут гнать вперед десятки тысяч болельщиков. Обойдемся без поражения, окей, парни?
Так что удачи нашей сборной!
Ждем красивой игры!
Так что удачи нашей сборной!
Ждем красивой игры!