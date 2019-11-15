Россия vs Бельгия. Последняя «дьяволиада» сборной России

вчера, 22:11

«Соккер.ру» – о матче в Санкт-Петербурге, который должен расставить все точки над «i».

5 фактов о противостоянии России и Бельгии

1. Это первая и, вероятно, единственная в отборе Евро-2020 встреча команд уже в ранге участников финального турнира.

2. Россия никогда не выигрывала у сборной Бельгии: в шести матчах наша команда потерпела 4 поражения и дважды довольствовалась ничьими.

3. В рамках нынешнего отбора Бельгия обыграла Россию на своем поле со счетом 3:1. На гол Тилеманса быстро ответил Черышев, поблагодаривший Куртуа за ошибку, но два гола Азара прикончили надежды команды Станислава Черчесова на положительный результат.

4. Чтобы претендовать на первое место в группе, сборной России нужно выиграть у Бельгии со счетом 2:0 или с любым крупным счетом. При равенстве очков все решат личные встречи, поэтому нашей команде нужно отыграться с 1:3 в очной дуэли. Если сборная России выиграет 3:1, то следующим важным параметром станет общая разность забитых и пропущенных мячей.

5. Пусть крупная или сухая победа над Бельгией кажутся утопией, бороться за очки все равно нужно, ведь набранные в этом матче баллы зачтутся в рейтинг, который подскажет, в какую корзину Россия попадет на жеребьевке финального турнира. В случае успеха точно будем во второй, если проиграем, есть шансы скатиться в третью, а если сместим бельгийцев с первого места в группе, то окажемся среди сильнейших. Впрочем, там есть и дополнительные сложности из-за проведения Евро-2020 в разных странах и сформированных пар из стран-хозяек.

5 фактов о сборной России

1. После поражения от Бельгии в первом туре отбора сборная России выдала серию из семи побед подряд. Общий счет этих матчей — 26:1.

2. Лучший бомбардир сборной России в отборе Евро Артем Дзюба (9 голов) в общем зачете самых результативных игроков уступает только Эрану Захави (11), Харри Кейну (11) и Криштиану Роналду (10). По системе «гол+пас» у Дзюбы 14 очков, впереди только Кейн, у которого на один балл больше.

3. Сборной России в матче с Бельгией не поможет Александр Головин. Ранее выбыли из строя Дмитрий Баринов и Денис Черышев.

4. Для сборной России Евро-2020 станет шестым финальным турниром чемпионата Европы в истории и пятым кряду. Максимальный результат — полуфинал и «бронза» в 2008-м.

5. «Газпром Арена», которая примет матч сборных России и Бельгии — один из стадионов финального турнира Евро-2020. В Санкт-Петербурге должны пройти три матча групповой стадии и четвертьфинал.

5 фактов о сборной Бельгии

1. Бельгийцы выиграли все восемь встреч отборочного турнира Евро-2020 с общим счетом 30:1.

2. Пропустив от Дениса Черышева на 16-й минуте первого матча отборочного цикла, сборная Бельгии и Тибо Куртуа повесили на свои ворота амбарный замок. Продолжительность «сухой» серии впечатляет — 704 минуты.

3. Сборная Бельгии во второй раз подряд и в шестой раз в истории сыграет на чемпионате Европы. Максимальный результат – «серебро» в 1980 году.

4. В последних 13 официальных матчах за клуб и за сборную лидер «красных дьяволов» Азар забил всего-навсего один гол. Серия началась после перехода в мадридский «Реал».

5. Зато соотечественник Азара, Тибо Куртуа, которого нещадно критиковали еще недавно, набрал сумасшедшую форму. Вратарь не только в сборной не пропускает на протяжении 8 месяцев, но и в «Реале» создал сухую серию из 533 минут, превзойдя рекорд Кейлора Наваса (517 минут).

5 мини-прогнозов на матч Россия — Бельгия

1. Скажи новой форме «Нет!» Сначала не прогноз, а констатация подтвержденного факта: сборная России сыграет против Бельгии в старой форме. К счастью, смогли дать трезвую оценку этому шедевру, и хватило самолюбия отказаться от позорных тряпок, которые пошил adidas, предложивший поднимать руки вверх, чтобы российский триколор на рукаве принял правильный вид. Всё правильно сделали.

2. Черчесов продолжит доверять Гильерме. В последние недели велось много разговоров о возможном возвращении в сборную России Игоря Акинфеева, но Станислав Черчесов опровергает эти слухи, а уж накануне матча с Бельгией ему точно придется делать выбор из имеющихся голкиперов. Несмотря на некоторые «помарки», как говорит главный тренер сборной, Гильерме, бразилец с российским паспортом останется «первым номером» сборной.

3. Головина заменит Алексей Миранчук. Черчесов стремится принимать во всех отношениях правильные и обоснованные решения. Статус Алексея Миранчука обязывает к выступлениям в стартовом составе сборной России, и травма Головина — шанс полузащитника «Локо» доказать свою состоятельность на уровне национальной команды. Как мы слышали, консервативный Черчесов не рассматривает Бакаева в качестве игрока центральной зоны, хотя в качестве плеймейкера спартаковец, возможно, даже интереснее. Миранчук — это скорее глубоко спрятанный форвард, нежели конструктор игры.

4. Черчесов не станет «зеркалить» схему сборной Бельгии. Роберто Мартинес выстраивает свою команду по схеме 3-4-3, и в Брюсселе Станислав Черчесов решил сыграть против Бельгии в три центральных защитника. Тогда главный тренер сборной России впервые использовал такую схему за последние два десятка матчей. План не удался, и дома, в ситуации, когда нужно побеждать, а неудача не станет катастрофой, тренерский штаб сборной не станет отталкиваться от противника. Сыграем 4-2-3-1, попытаемся выстреливать в атаки, а иногда с помощью прессинга и контроля держать Бельгию на ее половине поля.

5. Россия не проиграет. Ну, по крайней мере, очень хочется, чтобы так было. Бельгия сильна, но «красных дьяволов» с турнирной точки зрения полностью устроит ничья, они не будут сверхмотивированы, хочется верить, в отличие от нашей команды, которую будут гнать вперед десятки тысяч болельщиков. Обойдемся без поражения, окей, парни?