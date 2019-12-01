«Зенит» и «Спартак» в разных категориях

вчера, 22:10

Центральный матч тура не получился результативным, но многое разъяснил. «Соккер.ру» - о том, что показали «Зенит» и «Спартак» в Санкт-Петербурге.

Вокруг матчей «Зенита» со «Спартаком» всегда царит особое напряжение. В этот раз атмосфера даже была перегрета по целому ряду причин. Тут и нервная обстановка вокруг Артема Дзюбы, которого вовсю принялись оскорблять поклонники красно-белых даже на матчах, к которым Дзюба не имеет отношения, и даже на матчах сборной России. Тут и жесткие действия правоохранительных органов против спартаковских фанатов в Петербурге перед игрой. Это все хорошо наслаивалось на традиционно горячее противостояние. Есть еще масса дополнительных нюансов: от судейства «Зенита», к которому у конкурентов вопросы, до пробуксовки «Спартака» при Доменико Тедеско после недолгого романа.

Уже первый тайм игры показал, что «Спартак» проявил слишком большое уважение к «Зениту». Схема с усиленным кулаком в обороне, конечно, сама по себе не говорит об этом, но вот ее реализация вызывает вопросы. Поскольку «Спартак» настолько плотно спаивался в линиях, что монолитным куском размещался перед своей штрафной и в ней, а пространства и людей для использования зон в построениях «Зенита» при условии высокого прессинга петербуржцев у «Спартака» просто не было.

Он сам себя обрек на плотную оборону без ответов. Какие-то стихийные вылазки нельзя назвать содержательными и отвечающими плану. Первый тайм остался целиком за «Зенитом», который вышел играть в спокойном режиме, не переоценивая важность оппонента и самого матча, указывая тем самым, по крайней мере в поведении на поле, что все под контролем и играет лидер с командой, безнадежно от него отставшей.

Отдельно стоит отметить работу судей. Они прекрасно понимали, насколько пристально их решения будут рассматриваться. Поэтому Виталий Мешков не стеснялся обращаться к ВАР во всех эпизодах, которые предполагает регламент и которые могли бы вызвать последующие обсуждения. К таким эпизодам относятся два момента с касанием руками мяча игроками «Спартака» в своей штрафной в первом тайме. Оба раза Мешков и Михаил Вилков, который работал на ВАР, четко разбирались, оценивая эпизоды как игровые и не достойные пенальти.

Был эпизод во втором тайме с попаданием мяча в руку Ярославу Ракицкому уже в штрафной «Зенита». Он в подкате прерывал передачу у вратарской, мяч отскочил от бедра в руку, распластанную по газону. Пенальти не был назначен в итоге тоже совершенно в соответствии с правилами. Для этого в новой редакции в прошлом году даже отдельное указание сделали: случайные отскоки мяча от головы или бедра/колена в руку в штрафной не обязательно трактуются как повод для пенальти.

К тому же в подкате это естественное положение руки – ее просто некуда девать. Наконец, ВАР потребовался и в самом главном моменте матча – при проверке честности забитого гола. Могли возникнуть подозрения, что Дзюба подтолкнул Илью Кутепова, из-за чего тот упал, а мяч от его колена влетел в ворота. Действительно, контакт между ними был. Но это обычное дело в такой борьбе. А сам факт толчка тяжело распознать – каких-то явных движений Дзюба не делал.

Если отменять такой гол, то большинство забитых мячей в борьбе следовало бы отменять. Это будет доведением до абсурда. Отскок Кутепова, конечно, был ярким, но Илья должен винить только самого себя. Он оказался в точке встречи мяча и Дзюбы совершенно не готовым вступать в борьбу, почти пятился и явно не мог выпрыгнуть, потеряв позицию. Поэтому и оставалось только падать, делая вид пострадавшего.

Но даже упасть ловко не получилось – вскинутые колени и привели к голу. Что касается другого ключевого эпизода – удаления Магомеда Оздоева – то тут помочь Мешкову ВАР не мог, потому что речь шла о второй желтой карточке, а не о прямом удалении. Оздоев пошел агрессивно на оппонента, выставив локоть, и попал по нему. Да, не в лицо и не в шею. Но сам такой наскок вполне карается желтой карточкой. И здесь арбитр сработал уверенно. К тому же дал чисто спортивную возможность показать, что судьи не обязательно «за „Зенит“», а также что «Спартак» и в большинстве не способен на многое.

Тут следует перейти к тренерским решениям. Поняв, что в первом тайме команда была беспомощной, Тедеско решился на перестановки в перерыве, что в принципе грамотно. Как и выбор замененного. Кутепов уже висел на карточке и явно был не в своей тарелке, в том числе из-за гола. Нервы его тут не помогли бы. Да и требовалась перестройка схемы принципиальная. Появление Лоренцо Мельгарехо оказалось уместным, собственно, оба самых опасных момента и пришли с его участием, также он добавил динамики.

Вот следующие замены Тедеско получились куда менее уместными. Андре Шюррле и Джано Ананидзе просто растворились на поле, более того, заразились от Кутепова ненужно нервозностью и действовали невпопад. Шюррле фолил, возвращаясь в оборону и дергаясь, а Ананидзе запомнился только ссорой со своим одноклубником – Мельгарехо. Вот и весь толк. При этом с 49-й минуты «Спартак» играл в большинстве, стоит напомнить. Ему удалось активно провести только минут 15-20, когда «Зенит» осознавал, как перестраиваться в изменившейся обстановке.

Опять нужно отметить хладнокровие петербургской команды и Сергея Семака, который перестроил схему плавно, строго, не стал лишать ее выхода в атаку, сохраняя впереди игроков, а также не стал запираться. Пережив непростой критический период давления «Спартака», которое больше обусловливалось эмоциями, чем качественным улучшением игры, «Зенит» не просто успокоил обстановку и перекрыл доступ к воротам Михаила Кержакова, но и сам в концовке встречи контролировал ситуацию и проводил атаки, имея возможности забить.

За финальный отрезок «Спартаку» должно быть особенно стыдно: вместо навала на соперника, играющего в меньшинстве – нервная суета и оборона. Как должно быть стыдно за изначально неверно выбранный план и вследствие этого проваленный первый тайм. В общем, этот матч не был матчем равных соперников. «Зенит» оказался командой более классной с лучшей организацией, планом и исполнительскими способностями. Да, «Спартак» мог и сравнять счет, будь удача на его стороне. Но это не изменило бы общего ощущения от игры, у которой нет фундамента – есть только эпизоды.