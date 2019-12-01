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«Зенит» и «Спартак» в разных категориях

вчера, 22:10
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Кутепов Илья
Кутепов Илья
Защитник
Шюррле Андре
Шюррле Андре
Нападающий

Центральный матч тура не получился результативным, но многое разъяснил. «Соккер.ру» - о том, что показали «Зенит» и «Спартак» в Санкт-Петербурге.

Вокруг матчей «Зенита» со «Спартаком» всегда царит особое напряжение. В этот раз атмосфера даже была перегрета по целому ряду причин. Тут и нервная обстановка вокруг Артема Дзюбы, которого вовсю принялись оскорблять поклонники красно-белых даже на матчах, к которым Дзюба не имеет отношения, и даже на матчах сборной России. Тут и жесткие действия правоохранительных органов против спартаковских фанатов в Петербурге перед игрой. Это все хорошо наслаивалось на традиционно горячее противостояние. Есть еще масса дополнительных нюансов: от судейства «Зенита», к которому у конкурентов вопросы, до пробуксовки «Спартака» при Доменико Тедеско после недолгого романа.

Уже первый тайм игры показал, что «Спартак» проявил слишком большое уважение к «Зениту». Схема с усиленным кулаком в обороне, конечно, сама по себе не говорит об этом, но вот ее реализация вызывает вопросы. Поскольку «Спартак» настолько плотно спаивался в линиях, что монолитным куском размещался перед своей штрафной и в ней, а пространства и людей для использования зон в построениях «Зенита» при условии высокого прессинга петербуржцев у «Спартака» просто не было.

Он сам себя обрек на плотную оборону без ответов. Какие-то стихийные вылазки нельзя назвать содержательными и отвечающими плану. Первый тайм остался целиком за «Зенитом», который вышел играть в спокойном режиме, не переоценивая важность оппонента и самого матча, указывая тем самым, по крайней мере в поведении на поле, что все под контролем и играет лидер с командой, безнадежно от него отставшей.

Отдельно стоит отметить работу судей. Они прекрасно понимали, насколько пристально их решения будут рассматриваться. Поэтому Виталий Мешков не стеснялся обращаться к ВАР во всех эпизодах, которые предполагает регламент и которые могли бы вызвать последующие обсуждения. К таким эпизодам относятся два момента с касанием руками мяча игроками «Спартака» в своей штрафной в первом тайме. Оба раза Мешков и Михаил Вилков, который работал на ВАР, четко разбирались, оценивая эпизоды как игровые и не достойные пенальти.

Был эпизод во втором тайме с попаданием мяча в руку Ярославу Ракицкому уже в штрафной «Зенита». Он в подкате прерывал передачу у вратарской, мяч отскочил от бедра в руку, распластанную по газону. Пенальти не был назначен в итоге тоже совершенно в соответствии с правилами. Для этого в новой редакции в прошлом году даже отдельное указание сделали: случайные отскоки мяча от головы или бедра/колена в руку в штрафной не обязательно трактуются как повод для пенальти.

К тому же в подкате это естественное положение руки – ее просто некуда девать. Наконец, ВАР потребовался и в самом главном моменте матча – при проверке честности забитого гола. Могли возникнуть подозрения, что Дзюба подтолкнул Илью Кутепова, из-за чего тот упал, а мяч от его колена влетел в ворота. Действительно, контакт между ними был. Но это обычное дело в такой борьбе. А сам факт толчка тяжело распознать – каких-то явных движений Дзюба не делал.

Если отменять такой гол, то большинство забитых мячей в борьбе следовало бы отменять. Это будет доведением до абсурда. Отскок Кутепова, конечно, был ярким, но Илья должен винить только самого себя. Он оказался в точке встречи мяча и Дзюбы совершенно не готовым вступать в борьбу, почти пятился и явно не мог выпрыгнуть, потеряв позицию. Поэтому и оставалось только падать, делая вид пострадавшего.

Но даже упасть ловко не получилось – вскинутые колени и привели к голу. Что касается другого ключевого эпизода – удаления Магомеда Оздоева – то тут помочь Мешкову ВАР не мог, потому что речь шла о второй желтой карточке, а не о прямом удалении. Оздоев пошел агрессивно на оппонента, выставив локоть, и попал по нему. Да, не в лицо и не в шею. Но сам такой наскок вполне карается желтой карточкой. И здесь арбитр сработал уверенно. К тому же дал чисто спортивную возможность показать, что судьи не обязательно «за „Зенит“», а также что «Спартак» и в большинстве не способен на многое.

Тут следует перейти к тренерским решениям. Поняв, что в первом тайме команда была беспомощной, Тедеско решился на перестановки в перерыве, что в принципе грамотно. Как и выбор замененного. Кутепов уже висел на карточке и явно был не в своей тарелке, в том числе из-за гола. Нервы его тут не помогли бы. Да и требовалась перестройка схемы принципиальная. Появление Лоренцо Мельгарехо оказалось уместным, собственно, оба самых опасных момента и пришли с его участием, также он добавил динамики.

Вот следующие замены Тедеско получились куда менее уместными. Андре Шюррле и Джано Ананидзе просто растворились на поле, более того, заразились от Кутепова ненужно нервозностью и действовали невпопад. Шюррле фолил, возвращаясь в оборону и дергаясь, а Ананидзе запомнился только ссорой со своим одноклубником – Мельгарехо. Вот и весь толк. При этом с 49-й минуты «Спартак» играл в большинстве, стоит напомнить. Ему удалось активно провести только минут 15-20, когда «Зенит» осознавал, как перестраиваться в изменившейся обстановке.

Опять нужно отметить хладнокровие петербургской команды и Сергея Семака, который перестроил схему плавно, строго, не стал лишать ее выхода в атаку, сохраняя впереди игроков, а также не стал запираться. Пережив непростой критический период давления «Спартака», которое больше обусловливалось эмоциями, чем качественным улучшением игры, «Зенит» не просто успокоил обстановку и перекрыл доступ к воротам Михаила Кержакова, но и сам в концовке встречи контролировал ситуацию и проводил атаки, имея возможности забить.

За финальный отрезок «Спартаку» должно быть особенно стыдно: вместо навала на соперника, играющего в меньшинстве – нервная суета и оборона. Как должно быть стыдно за изначально неверно выбранный план и вследствие этого проваленный первый тайм. В общем, этот матч не был матчем равных соперников. «Зенит» оказался командой более классной с лучшей организацией, планом и исполнительскими способностями. Да, «Спартак» мог и сравнять счет, будь удача на его стороне. Но это не изменило бы общего ощущения от игры, у которой нет фундамента – есть только эпизоды.

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Михаил Полунин
Михаил Полунин
   231 / 1027
сегодня в 03:34
Территория абсурда....Вот такой в России футбол...
112910415
112910415
   49 / 1027
сегодня в 02:37
и всё же ужасно сильный Зенит ничего не забил и моментов верных не имел
n272nm
n272nm ответил Лаутаро Мартинес
   79 / 1027
сегодня в 01:18
зенит играл со слабой командой, в тепличных условиях, при судействе даниеле орсато, который откровенно вытянул зенит. Этот матч никак не помешал зениту.
Уважаемая публика уже давно знает, что если что-то и где-то выиграл не Спартак, то это либо купили, либо повезло. Это даже обсуждать смешно.
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес ответил n272nm
   3 / 1027
сегодня в 01:01
зенит играл со слабой командой, в тепличных условиях, при судействе даниеле орсато, который откровенно вытянул зенит. Этот матч никак не помешал зениту.
n272nm
n272nm
   79 / 1027
сегодня в 00:37
Между Зенитом и Спартаком, после 18 тура, пропасть в 20 очков. Спартаку до зоны вылета - 4 очка. Зенит встречался с самобытным футбольным коллективом из Москвы, крепким сердянком нашего чемпионата и предсказуемо победил. Все эти поросячьи страдания о судействе, ничего кроме смеха не вызывают. Судья им, итак, помог, ибо вторая ЖК Оздоева был, прямо скажем, на усмотрение судьи. Он вполне мог не показать эту ЖК. И даже имея большинство целый второй тайм, Спартак не смог забить гол. Справедливости ради, мясо смогло создать пару голевых моментов, но учитывая тот факт, что и Зенит, играя в меньшинстве, создал те же пару голевых моментов, можно сказать, что Спартак не мог рассчитывать даже на ничью. Это при том, что Зенит несколько дней назад играл в очень нелегком матче ЛЧ. Хочу отдельно отметить судейство. Оно не было идеальным, однако очевидно одно, судья не совершил результативных ошибок. Не было левых пенальти повлиявших на результат. Даже удаление Оздоева я не хотел бы предъявлять, ибо оно было на усмотрение судьи, а раз усмотрел, значит правильно удалил. Оздоеву аккуратнее играть нужно было. Что касается обиженных поросят, то им не нужно визжать про судейство. Просто Зенит сильнее, вот и все. Зенит идет на первом месте, имеет отрыв от Спартака в 20 очков и играет в еврокубках. С какого перепугу свиньи решили, что они должны были выиграть у Зенита, тайна великая есть.
Leningrad 84
Leningrad 84
   62 / 1027
сегодня в 00:18
Полностью согласен с автором - Зенит более классная команда, а за Спартак - стыдно.
Зенит заслуженно и уверенно победил, играя второй тайм в меньшинстве.
МКС
МКС
   46 / 1027
сегодня в 00:16
Автору должно быть особенно стыдно

Смотреть видеоповтор игры глазами канделаки ТВ

Недопустимо для автора соккера
25процентный клоун
25процентный клоун ответил d_fincher
   22 / 1027
сегодня в 00:08
Нет, друг, разговоры про багажи Кононова не имеют ничего общего с реальностью, не было такого багажа, разве что Бакаев, но он впорядке.
Это багаж Цорна, и его обуздать ни кому не под силу, и это бооее очевидно нежели мягкость Кононова
Asper
Asper ответил pomor 445
   709 / 1027
вчера в 23:55
Игра с Динамо 6 числа, какой третий день?
Grey33
Grey33
   101 / 1027
вчера в 23:40
Грамотно разобран матч, все спорные моменты освещены.
Дракон1988
Дракон1988 ответил d_fincher
   97 / 1027
вчера в 23:30
Рука была - все это видели. ВАР работает на Газпром - все и так это знают. Чтобы побеждать Зенит, мало провести у руля команды месяц. Багаж Кононова разгребать минимум месяца три. Хоть игра и была плохой, но это тот самый случай, когда надо дать Тедеско поработать. Все же состав покупали под Кононова, а не под немца. Зениту - вечный позор за его спайку с судьями. Не зря Вилкова после игры с ЦСКА так ругали - этот человек знает, что делает, равно как Дюков знает, ставя его на ВАР в таком важном матче.
В статье понятно объяснено почему не было пенальти,не те хоть сы в глаза всё божья роса.Опять свой бред про заговоры настрочил)Истинный спартач)
viv
viv
   199 / 1027
вчера в 23:27
Тедеско облажался со своим двух этажным автобусом в первом тайме...а во втором облажались в большинстве...СРАМОТА.
tolctoy
tolctoy ответил Олег Борткевич
   297 / 1027
вчера в 23:23
Да, да, все знают, что забить гол Спартаку можно только с нарушением правил!
Спартаку можно забить и без нарушения правил,но в зените это не знают.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   22 / 1027
вчера в 23:20
Дадут, поиграть в тренера, но при Цорне. Привезут еще парней
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   548 / 1027
вчера в 23:02
Позорный матч, говорящий об уровне, низком уровне нашего чемпа. И говорящий о том, что Цорн безсовестно провалил первый год работы в команде. Ситуация катастрофическая, ведь при Кононове команда даже лучше играла, да да.
Но, хоть этому-то дадут время, или сразу попрут? Ему же ещё с российскими реалиями освоится надо.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил tolctoy
   227 / 1027
вчера в 22:59
У меня к автору вопрос? А что создал зенит за весь матч?Не одного голевого момента,кроме гола забитого с нарушением правил.
Да, да, все знают, что забить гол Спартаку можно только с нарушением правил!
BDA8181
BDA8181 ответил Правдин Семён
   364 / 1027
вчера в 22:57
Много по делу. Вот только объясните мне в какой категории Зенит (со Спартаком последних лет ясно, не считая оттепели при Массимо)? Уже писал,2:0,3:0-вопросов бы не было. Но Спартак в большинстве и над Тосно победу терял. Разве Зенит экономил силы? По игре ,составу так не скажешь. Да и для чего? Из плюсов :Зенит научился играть академично,без лишней суеты,как Арсенал Венгера. Но все знают, что стало с Арсеналом в итоге. Просто очень жаль, что команда, которая претендует на гегемонию и имеет лучшие в лиге финансовые ресурсы не выглядит непобедимой в России и не вызывает страха в Европе.
Хороший вопрос,по чему нет страха в Европе перед нашими клубами. Ответ проще простого. Нужно для начало научится играть 90 минут,а не 10-15 минут,потом спортивная хотьба какая то. Ну и игроки у нас не профи, а полуфабрикаты . Зажрались и не хотят играть. Молодёж некоторая пробует себя , но как Караваева обратно баблом заманивают. Так что ещё долго будем ждать,когда появятся футболисты, а не игрочишки))Да и всю пирамиду (шарлатанов) начина с РФС , заканчивая детскими спортивными школами разгонять и не допускать.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил номер 12
   227 / 1027
вчера в 22:57
Статья хороша, объяснены все судейские решения. Вот только умеют ли читать Спартачи?
Они умеют читать только комментарии своих соратников в борьбе за гегемонию Спартака хотя бы на бумаге.
viv
viv
   199 / 1027
вчера в 22:56
Очередной физрук у семинулевых...вся игра сводится к бей беги....
pomor 445
pomor 445
   210 / 1027
вчера в 22:54
Ситуация в ЛЧ для Зенита сложилась так, что выигрыш у Бенфики в гостях важен не только для выхода из группы, но и для РПЛ в целом. За выход из группы дают 5 очков и это может оказать существенную помощь в рейтинговом противостоянии с Португалией. Однако календарь ЧР составлен так удачно, что участники ЕК мало того, что играют через 2-3 дня, но и получают после игр в ЕК самых сильных соперников в ЧР. Теперь Зенит, выложившись с Лионом, остатки сил положил на победу над Спартаком, а через 3 дня игра с воспарившим Динамо. Но это ещё дома, а вот после Динамо через два дня игра в ЛЧ в гостях с Бенфикой. Не кажется ли вам, что в интересах РПЛ было бы перенести игру с Динамо на резервный день?
Великолепный
Великолепный
   316 / 1027
вчера в 22:50
Игра показала, что спартак команда сбитых летчиков.😃😃😃
d_fincher
d_fincher
   70 / 1027
вчера в 22:46
Рука была - все это видели. ВАР работает на Газпром - все и так это знают.

Чтобы побеждать Зенит, мало провести у руля команды месяц. Багаж Кононова разгребать минимум месяца три. Хоть игра и была плохой, но это тот самый случай, когда надо дать Тедеско поработать. Все же состав покупали под Кононова, а не под немца.

Зениту - вечный позор за его спайку с судьями. Не зря Вилкова после игры с ЦСКА так ругали - этот человек знает, что делает, равно как Дюков знает, ставя его на ВАР в таком важном матче.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил номер 12
   22 / 1027
вчера в 22:44
Это мнение автора, пусть при нем и останется, а у тебя свое есть?
При чем тут судьи если Спартак никакой?
tolctoy
tolctoy
   297 / 1027
вчера в 22:44
У меня к автору вопрос? А что создал зенит за весь матч?Не одного голевого момента,кроме гола забитого с нарушением правил.
AlexLZ
AlexLZ
   636 / 1027
вчера в 22:44
"Зенит" сильнее "Спартака".Поэтому и победил! Всё так просто...)))
tuman960
tuman960
   108 / 1027
вчера в 22:41
уже не раз убеждаюсь sinclair единственный автор на соккере с головой на плечах,остальные Горины и т.д. пошлые писаки!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   22 / 1027
вчера в 22:41
Позорный матч, говорящий об уровне, низком уровне нашего чемпа.
И говорящий о том, что Цорн безсовестно провалил первый год работы в команде. Ситуация катастрофическая, ведь при Кононове команда даже лучше играла, да да.
Правдин Семён
Правдин Семён
   274 / 1027
вчера в 22:38
Много по делу. Вот только объясните мне в какой категории Зенит (со Спартаком последних лет ясно, не считая оттепели при Массимо)? Уже писал,2:0,3:0-вопросов бы не было. Но Спартак в большинстве и над Тосно победу терял. Разве Зенит экономил силы? По игре ,составу так не скажешь. Да и для чего? Из плюсов :Зенит научился играть академично,без лишней суеты,как Арсенал Венгера. Но все знают, что стало с Арсеналом в итоге. Просто очень жаль, что команда, которая претендует на гегемонию и имеет лучшие в лиге финансовые ресурсы не выглядит непобедимой в России и не вызывает страха в Европе.
Danila Selin
Danila Selin ответил номер 12
   367 / 1027
вчера в 22:38
Не не умеют у них щас такая истерика. Даже в оф сообществах рпл. Ток и могут что оскорблять и на судей пенять, хотя им то молчать в первую очередь надо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   64 / 1027
вчера в 22:37
Прав автор,стыдно за СпаМ ничего не смогли показать даже играя в 12 игроков против десятерых.
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