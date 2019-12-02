И грянул Месси

вчера, 12:32

«Барселона» не отпустила «Реал» в мини-отрыв, добившись победы над «Атлетико». «Соккер.ру» - о матче в Мадриде.

Работа тренеров

Мы все уже отчаялись дождаться чего-то оригинального от Эрнесто Вальверде, вот и на этот раз тренер «Барселоны», над которым давно сгустились тучи, ничем не удивил: традиционная схема 4-3-3, травмированных Бускетса и Альбу в стартовом составе по позициям заменили Ракитич и Фирпо. Никакой поэзии, строгая каталонская проза без намека на магию.

Симеоне в этом смысле сработал любопытнее: во-первых, Эль Чоло поставил на левый фланг обороны Сауля Ньигеса, доверив номинальному полузащитнику важную миссию — караулить Месси. Таким образом, в полузащите сформировалась четверка Коке — Эррера — Партей — Корреа, Жоау Фелиш получил творческую свободу, Альваро Мората разместился на острие.

Тактически «Атлетико» полностью переиграл «Барселону» до перерыва: каталонцы попадали под жесткий прессинг и теряли мячи в середине поля, «матрасники» лихо продвигались к чужим воротам через полуфланги, где завязывались розыгрыши и откуда выполнялись подачи/прострелы в штрафную площадь. Один из таких прострелов в исполнении Эрмосо едва не привел к голу: с помощью рикошета мяч угодил в штангу.

Шоу тер Штегена

«Барселона» в два раза больше владела мячом, но моменты в первом тайме возникали у ворот тер Штегена, который совершил два суперсэйва после ударов Фелипе и Мораты. Если бы не чудесный вратарь, «Атлетико» мог еще до перерыва создать задел, который парни Диего Симеоне не отдали бы даже под пытками. Ординарная «Барселона» Вальверде вяло катала мячик, звала на помощь закрытого Месси и создала свой единственный стоящий момент после стандарта: Жерар Пике попал в штангу после подачи углового. Если бы в конце такого тайма защитник вывел каталонцев вперед, это было бы верхом несправедливости по отношению к «Атлетико».

Классика от Месси

Впрочем, во втором тайме игра изменилась в пользу «Барселоны», чего тоже можно было ожидать: у «Атлетико» была явная ставка на первую половину, где «матрасники» положили кучу сил на высокий прессинг и темповые наступления. Хозяева откатили линию прессинга, «Барселоне» стало дышаться легче, появился плацдарм для создания атак, тем более «Атлетико» позволял себе промашки в виде свободных зон.

На протяжении всего матча против «Атлетико» «Барселона» играла ровно так, как ей позволял соперник. Это была игра команды Диего Симеоне, который не сумел вовремя остановиться и продолжал настаивать на победе, когда уже логично было согласиться на ничью, так как футболисты выглядели откровенно уставшими.

Это честолюбивое стремление и подвело «Атлетико»: в концовке матча Лионель Месси пошел рейдом с правого фланга, обыгрался с Суаресом и нанес неотразимый удар с линии штрафной между двух защитников, которые не успели сомкнуться. Классический гол Месси, но сколько бы он ни клал подобных мячей, к этому невозможно быть готовым всегда, особенно на 86-й минуте матча, который отнял практически все силы.

Я не назову игру «Барселоны» против «Атлетико» бездарной, это будет явный перегиб, но такое выступление не достойно «Барсы». Да и для кого секрет, что каталонцы под руководством Вальверде уверенно стагнируют? Эрнесто, в очередной раз выехавший на индивидуальном мастерстве своих футболистов, в особенности тер Штегена и Месси, несмотря ни на что, остался доволен:

Мне все понравилось. Я оцениваю матч с точки зрения своей команды. В начале игры мы испытывали проблемы, но в итоге взяли три очка, так что не будем о плохом. Когда идет такой напряженный матч с сильным соперником, Месси в твоей команде – это огромное преимущество. Как оценю игру тер Штегена? На поле были два вратаря, которые показывают чудеса и часто делают прекрасные сэйвы. Что касается Пике, то думаю, с ним все в порядке. Он мог продолжать игру, но мы решили не рисковать.

Новая порция рекордов от Лео. «Золотой мяч» ждет

Вчера Месси принес «Барселоне» важную победу в десятый юбилей своего первого «Золотого мяча», а сегодня (в этом уверены практически все) аргентинец получит свой шестой «Золотой мяч». Лео добавил в свою коллекцию пару рекордов. Во-первых, он забил на «Ванде Метрополитано». Это 38-й испанский стадион, который видел голы Лео, забивавшего на всех 20-ти аренах команд Ла Лиги текущего созыва. Во-вторых, Месси в 28-й раз забил с передачи Луиса Суареса в Примере и столько же раз сам ассистировал уругвайцу. Это самая результативная связка в чемпионате Испании в XXI веке.

На пути к Эль Класико

После 15 туров лидерство в Ла Лиге делят «Реал» и «Барселона», набравшие по 31 очку, причем у грандов матч в запасе — очная встреча на «Камп Ноу», которая должна была состояться еще 26 октября, но была перенесена на 18 декабря из-за акций протеста в «Барселоне». До знаменательного дня осталось чуть больше двух недель и два тура Ла Лиги, в которых «Реалу» предстоят встречи с «Эспаньолом» (дома) и «Валенсией» (в гостях), а «Барселона» в родных стенах сыграет с «Мальоркой» и съездит в гости к «Реал Сосьедаду». По проходному домашнему матчу и по сложному выезду. Будет весьма интригующе, если к Эль Класико соперники подойдут с одинаковым количеством баллов в турнирной таблице.