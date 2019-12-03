ТОП 5 Любимых фильмов о футболе

вчера, 13:16

Мы часто говорим о нем, мы думаем и живем им. Мы все разные, мы болеем за разные клубы, но нас объединяет одно это футбол. В конце ноября состоится премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», которая выйдет в широкий прокат к 90-летию прославленного и Советского Вратаря московского «Динамо» Льва Яшина, единственного обладателя золотого мяча среди всех вратарей. И по такому случаю, я решил вспомнить несколько моих любимых фильмов о футболе.

Когда я решил написать такую статью, я никак не рекламирую данные фильмы, я просто хочу рассказать о футболе, о котором мы так часто говорим, не только про историю, современные команды, тренеров, игроков, но посмотреть на это чуточку с другой стороны в жанре кинематографа.

Было много достаточно фильмов снятых про футбол, я решил собрать и вспомнить свою пятерку лучших на мой взгляд и собрать их в ТОП.

МОИ ТОП 5 ФИЛЬМОВ О ФУТБОЛЕ.

5. Костолом. 2001 год.

Главную роль в этой картине играет известный всем футболист, настоящий бунтарь на футбольном поле Винни Джонс. Здесь он играет роль Дэнни Миана бывшего игрока сборной Англии и одна из ярких звезд, который просадил и спустил в унитаз практически окончательно свою карьеру футболиста еще замешанный в договорных матчах. А в этот раз в стычке с полицейскими был удостоен самого сурового наказания заключению в тюрьму. Здесь начальник тюрьмы любит футбол, и предлагает тренировать своих игроков поделившись опытом, а также провести тренировку против команды заключенных.

Миан собирает команду, которая должна сыграть против команды охраны. Выбор игроков действительно не прост, потому что это просто кучка неумех, и из них нужно слепить команду. Однако увидев, как Миан погружен в дело, и действительно готовится к битве, начальник тюрьмы предлагает тому слить игру, и перед ним стоит не самый простой выбор, проиграть ради себя, или победить вместе с командой, то тогда его жизнь в тюрьме будет не сахар. В итоге не смотря на все сложности, и угрозы от начальника тюрьмы, его команда обыгрывает команду охраны, даже капитан команды надзирателей пожимает ему руку, и говорить, что нету ничего на свете лучше чем честная игра, и обещает, что к нему не будет примененно никаких наказаний.

4. Юнайтед. Мюнхеновская трагедия. 2011 год.

В этой картине я увидел история повествующая о жизни футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» 50-х годов, о той великой команде, которую удалось создать сэру Мэтту Басби, о его футболистах, которых нарекли (малышами Басби) за их юный возраст, а также о большой трагедии (авиакатастрофа, которая произошла в феврале 1958 года в Мюнхэне унесшей несколько человеческих жизней, в том числе 8 футболистов клуба), а также и о её последствиях, как удалось молодому помощнику тренеру Джимми Мерфи перестроить клуб, как молодой футболист Бобби Чарльтон решил продолжить карьеру после катастрофы, о силе духа игроков и футболе в целом, так же тут пересказывается подробная хронология тех событий.

3. Бегство к Победе или Победа. 1981 год.

Очень интересный и захватывающий фильм, который нам показывает не только судьбу военнопленных, но и то, что тогда тоже существует футбол. Этот фильм рассказывает, о том, что даже во время Второй Мировой Войны играется футбольный матч. Действия происходят в лагере для заключенных, где им предстоит сыграть против одной из немецких команд. Бывший игрок «Вест Хэма» Колби является тренером команды пленных, и начинает подбирать игроков, также параллельно они строят планы об побеге из лагеря, другим важным персонажем является военнопленный из рядов армии США Хэтч, который уговаривает, чтобы его взяли в команду и должен встать на ворота, но пока в роли дублера, а также будет тем, кто должен помочь в организации побега. Хэтч умудряется до матча прорваться, чтобы связаться с французским сопротивлением, и оговорить все планы действий, а также ему предстоит сдаться немцам, чтобы вернутся в лагерь, и передать планы действий, которые запланированы на футбольный матч проходящем на одном из стадионов.

В итоге должен состоятся матч, однако Хэтч находится в камере, и ему надо попасть на игру, Колби решает действовать, и придумывает травмировать основного вратаря сломав тому руку, и уговаривает немецких офицеров, чтобы американцу разрешили сыграть, так как он запасной вратарь. И они играют матч, который получается очень непростым, немецкая команда играет жестко, и не по правилам им еще подсуживают, при этом ведут в игре к перерыву, и травмирует одного из команды Луиса Фернандеса, во время перерыва они должны совершить побег, под стадионом прорыт подкоп, через который и должны убегать пленные, однако они решаются доиграть матч до конца. В итоге у них это получается, когда команда не только сравнивает и выходит вперед, но также Хэтч спасает команду от пенальти, когда игрок немецкой команды не забивает его проиграв в матче. После зрители выбегают на поле скандируя Победа, в этой суматохе военнопленные как раз и сбегают. В фильме играло несколько реальных футболистов звезды такие как Пеле, Поль Ван Химст, Бобби Мур, Майк Саммерби и тд, также в съемках принимали участие футбольный клуб «Ипсвич Таун».

2. Спортивная честь. 1951 год.

В этом советском фильме рассказывается, что нету ничего на свете дороже чем команда и ее успех, нежели собственные амбиции. В лучший клуб Москвы «Турбина» переходит уральский автозаводец, здесь играет великолепный футболист и главный бомбардир Гринько, его заменой как раз и становится молодой футболист Витлугин. Сначала между ними возникает спор на тренировке, после перед одной из игр тренер просит Гринько отыграть матч, но перед самым концом его заменить должен Витлугин, что очень не нравится главному бомбардиру, как так его заменит новичок. В итоге во время матча симулирует травму, ну что посмотрим как сыграете без меня, в итоге выходит новичок, и помогает клубу одержать волевую победу, все лавры достаются ему. Однако вскоре состоялся матч на кубок против «Молота», Гринько не играет, так как якобы травмирован, а Витлугин на поле, и в самый ответственный момент при счете - 2:2 срезает мяч в свои ворота, и команда уступает кубок соперникам.

Сначала Гринько обвиняет новичка в сливе игры, однако после длительного разговора на общем собрании признается, что оклевитал напарника, и симулировал свою травму, подставил команду, когда думал только о себе, нежели об общем успехе клуба. В итоге оба виновника примиряются, ведь команде предстоит сыграть с Лучшей командой Европы «Шорти», и как лучшая команда Советского Союза «Турбина» едет на эту игру. Матч проходит в очень сложных условиях, а еще соперник перед игрой подбрасывает письмо, где говорит, что будут ломать их молодого футболиста. Но команда решается играть так как было запланирована, ведь на кону стоит честь страны и футбола в целом, и убегать от соперника никто не станет. Матч получается действительно сложным, но в итоге «Турбина» выигрывает его. В этом фильме принимали в съемках несколько известных футболистов 50-х годов (Михаил Семичастный, Борис Кочетов, Александр Малявкин, Всеволод Радиковский, Михаил Антоневич, а также спортивный журналист и радиокомментатор Вадим Сенявский), а сам клуб «Турбина» мне в детстве раньше всегда напоминал московское «Торпедо», так как у них даже буква «Т» была в виде эмблемы клуба.

1. Проклятый Юнайтед. 2009 год.

В этом фильме рассказывается об одном из моментов биографии карьеры тренера одного из лучших британских наставников 20 века Британии Брайане Клафе. Дон Реви тренер «Лидса» соглашается стать новым тренером национальной сборной Англии, и ему находят замену молодого и энергичного тренера Брайана Клафа. Но любви между ним и футболистами «Лидса» не происходит, ведь до этого, когда Клаф еще тренировал и побеждал вместе с «Дерби Каунти», неоднократно упрекал команду не в честной игре, симуляции на поле, спорами с арбитром, а защитник Норман Хантер получил прозвище «откуси ноги». Также в этой картине мы видим, как Клаф поднялся по ступеням к самой вершине, тренируя не самый успешный клуб Англии «Дерби» выведя вместе со своим помощником Питером Тейлором их в элиту, где они и завоюют титул, еще мы наблюдаем об том, как они по крупитцам собрали команду купив Макая, Макфарленда, О Хаира, Тодда, МакГоверна и других, чтобы побеждать. А также как зародилось дуэль тренеров Клаф против Реви после кубка Англии, когда в гости к ним пожаловала сильнейшая команда первого дивизиона «Лидс», и выиграл, а сам Реви перед игрой не пожал руку Клафу, а после не остался с ним выпить, посчитав, что молодой наставник недостоин даже внимания и уважения.

А вообще в этой картине показывается наглядное пособие для футболистов, как нужно сливать неугодного тренера из команды, когда игроки «Лидса», еще после суперкубка начинают подводить Клафа. Ведь они остаются верны своему предыдущему тренеру Дону Реви, который из них сделал «семью». На тот момент он будет тренировать без своего помощника Тейлора, который остался в «Брайтоне», после того как их уволили из «Дерби», потому что иногда Брайана не умеет держать язык за зубами, а также рассорились с ним. В итоге после неудовлетворительной работы Клафа увольняют из «Лидса Юнайтеда» проработав всего 44 дня на посту главного тренера клуба, после его ждет интервью с Реви, на котором они высказывают друг другу все, что они думают по этому поводу, и он едет к Питу, чтобы помирится. Вообще Клаф один из моих любимых тренеров в истории английского футбола, ведь он сделал из двух аутсайдеров настоящих грандов лиги - «Дерби» выиграл при нем титул и дошел до полуфинла КЕЧ , а с «Форестом» не только выиграл титул, но также обеспечил им две подряд победы в КЕЧ и тд, также он умел выражаться под типу его цитат «Дерзок высокомерен и возмутителен», «С игроками мы часто обсуждаем идеи в течении 20 минут, а после я оказываюсь прав».

Вот такой получился у меня ТОП моих любимых фильмов про лучшую игру на свете. А вам предлагаю вспомнить свои любимые фильмы посвященные лучшей игре мира футболу, поделится комментариями снизу, или что-нибудь сказать о знаменитом вратаре Льве Яшине, и предстоящем фильме пару слов. Надеюсь вам эта статья понравилась, потому что в этот раз я написал о футболе в другом жанре, но раз это он нем, то и данная статья тоже подходит под критерии.