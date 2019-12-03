Упрямый фризский осёл

вчера, 16:28

«Соккер.ру» рассказывает о первой звезде нидерландского футбола.

После памятного матча «Херенвен» - «Витесс», приведшего к отставке Леонида Слуцкого, поступило немало просьб рассказать об Абе Ленстре, имя которого носит стадион, где всё случилось. С большим удовольствием.

Фразу, вынесенную в заголовок, бросил тренер сборной Голландии Карел Кауфман, когда Ленстра стал с ним спорить во время установки на матч. Абе встал и хлопнул дверью. Но Кауфман потом принёс свои извинения, забрав слова обратно. На что Ленстра парировал «не согласен только быть ослом. А так я и упрямый, и фриз». Причём первый представитель своего народа в сборной Нидерландов.

Кто же такие фризы? Народ, проживающий в Нидерландах и Германии на берегу Северного моря. Между прочим, самый древний из германских народов. Когда-то у них было своё королевство. Но со временем фризы утратили свою государственность. Сейчас они вторая по численности национальность, проживающая в Нидерландах.

Про фризов говорят, что они рождаются на коньках. В этой шутке есть немало истины. Большинство нидерландских скороходов - фризы по происхождению. Но и в развитие футбола они внесли свою лепту. Отцом голландского футбола, если, конечно слово «отец» можно применить к 12 летнему мальчику, считается Пим Мюльер. Выходец из богатой фризской семьи, он будучи подростком выигрывал забеги у взрослых конькобежцев. Был силён как на коротких, так и на длинных дистанциях. Мечтал проехать по всей Фрисландии на коньках и со временем осуществил мечту. Объехал на коньках 11 городов за 12 часов. В 11 лет Пим отправился учиться в Англию, где впервые увидел игру в мяч. Через год Пим приехал в Харлем на каникулы, привёз невиданный в этих края кожаный, шарообразный предмет. Так в Нидерландах появился футбол.

Пим Мюльер многое успел сделать в своей жизни. Не только научил голландцев и фризов английской игре. Он ещё привёз из Англии теннисные ракетки, а путешествуя по Швеции, увидел там лыжи. Он не стал ни лыжником, ни теннисистом, ни футболистом. Но основал Нидерландский Союз Футбола и Атлетики, из которого потом выделится Голландский Футбольный Союз. И, наверное, вы уже догадались, кто стоял у основания национального олимпийского комитета Нидерландов. Писатель, художник, дизайнер, лингвист, путешественник и рыбак не увидел подъёма голландского футбола. Мюльер еще в 20-е годы прошлого века считал, что клубы должны стать профессиональными, как в Англии. Но предложения выдающегося спортивного деятеля не были услышаны. Голландские клубы стали профессиональными в 1954 году, через несколько месяцев после смерти Мюльера.

Пим Мюльер стоял и у основания сборной Голландии. В 1884 году он повёз ребят из своего клуба «Харлем» и еще нескольких футболистов на матчи в соседнюю Германию. Но эта идея не встретила должного понимания у немцев. Не дождавшись соперника, молодые голландские футболисты вернулись домой. Только через 21 год сборная Голландии собралась во второй раз. Первая немецкая команда появилась тремя годами позже.

Но рассказ посвящён не Пиму Мюльеру, а другому великому фризу - Абе Ленстре. Который считается первой звездой голландского футбола. Йохан Кройф пришёл намного позже. Ленстра играл, когда не было телевидения. От него остались только несколько фотографий. Длинноватый нос, черный взлохмаченный чуб, несколько сутулая фигура – таким был один из самых выдающихся футболистов послевоенного времени. Типичный фризский парень. Хотя нет, нетипичный. Фризы - конькобежцы, а Абе с трудом стоял на коньках. Кататься научился, но не более того. Зато на футбольном поле он творил чудеса. В Херенвене из уст в уста передаются рассказы о финтах Ленстры, о его умении обыграть на крохотном участке поля нескольких соперников, как мог умчаться к воротам с мячом. Не обладая каким-то богатырским сложением, Ленстра мог пробить с любой дистанции без шансов для вратарей. «В футбол играют на 90% головой и только на 10 - ногами», - говорил Ленстра, которого считали одним из самых умных футболистов. За 20 лет выступлений за «Херенвен» Абе забил в составе «Херенвена» - 523 гола. Рекорд, который никто не сможет обновить.

Абе проявил себя как незаурядный футболист в том же возрасте, в котором Пим Мюльер учил голландцев и фризов гонять мяч, - в двенадцать лет. Гостивший в Херенвене английский тренер Сидней Касл хотел забрать паренька в Англию, в школу «Хаддерсфилда». Но отец юного таланта сразу отвёл подобное предложение. Да и сам Ленстра был очень привязан в родному дому, городу, родителям, любимой жене Хил. Поэтому большую часть карьеры он провёл в составе «сердечных» (прозвище «Херенвена»). После войны команду неофициально называли «Абенвен». Настолько велика была его роль.

Абе был зачислен в состав «сердечных» в 16 лет. Так ждал своего первого матча, что забыл взять с собой бутсы. Дебют пришлось отложить. Но с тех пор Ленстра начинал свою подготовку к матчам с укладки амуниции. За несколько лет он стал не только лидером клуба, но и символом всего фризского народа. Первым фризом в сборной Голландии. Ещё слабенькой, но уже обладавшей своим характером. Нападение «оранжевых», оно же Вилстра - Фас Вилкес, Кик Смит и Абе Ленстра представляло собой грозную силу. Абе сыграл в оранжевой футболке 47 встреч, в которых забил 33 гола. Достойный результат, но голландская сборная, увы, не играла тогда на чемпионатах мира.

Поэтому, лучшие матчи Ленстры пришлись на выступления за свой клуб. Матч 7 мая 1950 года вошёл в историю как бенефис Абе. За полчаса до конца игры «сердечные» проигрывали «Аяксу» 1:5. И тут взорвался Абе. Два забил сам, три раза помог товарищам. «Херенвен» выиграл 6:5. После этого он стал национальным героем Фрисландии.

В 1954 году футбол в Нидерландах стал профессиональным. Абе было уже 34, и он не мог играть на прежнем уровне. Он ушёл на понижение в «Энсхеде», где отыграл ещё шесть лет. Уже не на столь высоком уровне. А потом отошёл от дел. Вместе с женой Хил рекламировал кока-колу, бульонные кубики. Смотреть, как играют другие, Абе было неинтересно.

В 57 лет Ленстра перенёс инсульт и утратил возможность ходить самостоятельно. Много лет он был прикован к инвалидной коляске. Эта ситуация угнетала великого футболиста. Он отказывался от интервью, не захотел, чтобы про него снимали фильм. В сентябре 1985 года Абе Ленстра умер. Хоронил легенду весь Херенвен. Клубному стадиону было присвоено имя самого выдающегося игрока «сердечных».