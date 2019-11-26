Вернувшийся оттуда

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«Соккер.ру» рассказывает о полузащитнике Фабрисе Муамба, чья карьера закончилась в 23 года.

Хорошо, что только карьера, хотя Фабрис считался одним из самых перспективных центральных полузащитников английской Премьер-Лиги и надеждой сборной Англии. Сердце игрока не билось 78 минут. Лондонские врачи раз за разом применяли электрический дефибриллятор, не помогало. Лишь с пятнадцатой попытки сердце удалось запустить. Как раз в этот момент порог больницы переступил отец футболиста Марсель Муамба, который ни на секунду не сомневался в положительном исходе.

Врачи спасли Фабрису жизнь. Произошло чудо. Муамба вернулся откуда возврата нет. Но жизнь молодого человека разделилась на две части – до 17 марта 2012 года и после. Играть в футбол было запрещено.

Фабрис – конголезец по происхождению. Родился в столице Заира (так называлась его страна при многолетнем правителе Мобуту), но с шести лет жил в Лондоне, куда перебрался его отец, опасавшийся политических репрессий. Семья получила статус беженцев, а потом и подданство её величества. Поэтому выросший в Англии Муамба считался англичанином, несмотря на французское имя и африканскую внешность. Он довольно рано определился с выбором профессии, а потом и с позицией на поле. Конечно же центральный полузащитник, как его кумир, футболист «Арсенала» Патрик Виейра. Ведь они даже внешне похожи. Фабрис получил блестящее футбольное образование в академии «Арсенала», но преемником Виейра не стал. Даже поиграть вместе не получилось. «Канониры» отправили юношу в «Бирмингем Сити» набираться опыта. Арсен Венгер говорил, что рассчитывает на Муамба в перспективе.

Переход в «Бирмингем» Фабрис расценил не как ссылку, а как возможность получить игровую практику. Ведь изначально это была лишь аренда. Он довольно быстро пробился в основу «синих», заиграл. Помог «Бирмингему» выйти в Премьер-Лигу. А потом «Арсенал» продал лучшего молодого футболиста Чемпионшипа за четыре миллиона фунтов.

«Бирмингем Сити» не смог закрепиться в компании сильнейших и покинул её ряды. Но Муамба остался в Премьер-Лиге, подписав четырёхлетнее соглашение с «Болтоном». Тренер «рысаков» Гари Мегсон был несказанно рад, что его команда приобрела столь сильного и в то же время молодого (19 лет на момент перехода) игрока в середину поля. Частые сравнения с Виейра, к тому времени уехавшим в Италию, грели душу Фабриса. Он мечтал, что когда-нибудь станет столь же ценным игроком не только в клубе, но и в сборной Англии. Муамба прошел через разные юношеские английские команды и готовил себя к главной команде. Но понимал, что из «Болтона» попасть в состав «трёх львов» будет непросто.

С каждым новым сезоном годом он становился всё более заметной фигурой. Правда, Фабрис был более оборонительным игроком, нежели его французский кумир. Забивал нечасто. Гол за сезон и хватит. Зато выполнял гигантский объём работы в обороне. Использовал как свои отменные физические данные, так и интуицию, и завидную работоспособность. В Англии всё чаще говорили о целесообразности перевода Муамба из молодёжной сборной в первую. Самого же Фабриса неоднократно просматривали представители других клубов. А он оставался футболистом «Болтона», несмотря на имевшиеся предложения. Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло был готов включить полузащитника «Болтона» в расширенный список для участия в чемпионате Европы 2012.

В личной жизни всё тоже складывалось прекрасно. 14 февраля 2012 года футболист объявил о помолвке с англичанкой также конголезского происхождения Шауной Магундой. Свадьба была запланирована на октябрь. Но через месяц с небольшим с Фабрисом едва не произошла трагедия.

Шла 41 минута встречи. Муамба двинулся влево, чтобы принять пас товарища по команде Мартина Петрова:

Сначала у меня закружилась голова. Потом у меня стало двоиться в глазах. Я увидел перед собой двух Скоттов Паркеров, потом возникли два Луки Модрича. Всё поплыло я упал. Последнее, что помню, - удар головой о газон.

Врачи «Болтона» среагировали оперативно. Сразу бросились на поле спасать футболиста. Но вскоре стало ясно, что тут нужны серьёзные реанимационные мероприятия. Дежуривший на матче кардиолог Эндрю Динер распорядился отвезти футболиста в ближайшую клинику. Два разряда дефибриллятора Муамба получил в карете скорой помощи, ещё 13 в отделении реанимации. Больше часа, а именно 78 минут, сердце игрока не билось. И всё же его удалось запустить.

Врачи диагностировали у Фабриса инфаркт. Любопытно, но до этого случая, едва не ставшего роковым, Муамба никогда не жаловался на сердце. Результаты всех исследований тоже не вызывали опасений. Почему же столь важный орган вдруг дал сбой – неясно до сих пор. Возможно, сказались высокие нагрузки на тренировках и моральное перенапряжение.

Он хотел играть и дальше, даже пытался приступить к тренировкам. Но возвращаться в футбол было категорически запрещено. Полузащитнику, чья карьера находилась на подъёме, пришлось завершить выступления в 23 года. Он так и не успел сыграть за первую сборную Англии. И не стал вторым Виейра. Зато выжил в ситуации, где у него был один шанс из ста.

Фабрис вернулся к полноценной жизни. Женился. Воспитывает сына по имени Джошуа Джереми. Закончил университет в Бирмингеме. Выступает в роли футбольного эксперта на телевидении. Через несколько месяцев после болезни он пронёс факел с олимпийским огнём. Участвовал в телешоу «Танцы со звёздами». Сердце его больше не беспокоит.