ЦСКА всегда будет четвертым? Теперь — и в Лиге Европы

вчера, 16:00

«Соккер.ру» о том, что армейцам пора менять свой девиз.

Помните, как еще недавно троллили лондонский «Арсенал» и Арсена Венгера за бесконечные четвертые места в АПЛ ? По прошествии времени выяснилось, что бывает и хуже, но сейчас разговор не о лондонских «канонирах», а о солдатах из другой столицы. ЦСКА занимал четвертые места на групповой стадии в 6 из 7 последних розыгрышей Лиги чемпионов, финишировал 4-м в прошлом сезоне РПЛ , а сейчас армейцы близки к четвертой (она же — последняя) строчке в Лиге Европы. «Соккер.ру» припоминает все случаи, когда ЦСКА оказывался замыкающим в еврокубковых квартетах.

1. Кубок УЕФА 2005/2006: «Марсель», «Херенвен», «Левски», «Динамо» (Бухарест)

Нужно напомнить, что ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в мае 2005-го, но уже осенью снял с себя полномочия действующего обладателя трофея. Правда, в данном конкретном случае армейцы заняли не четвертое место в группе, а пятое, которое было последним. Был период, когда на групповой стадии Кубка УЕФА группы составлялись из пяти команд, которые играли между собой в один круг.

ЦСКА начал с домашнего поражения от «Марселя» 1:2, потом не смог переиграть на выезде «Херенвен» - нулевая ничья, а с третьей попытки все-таки одержал победу над «Левски» благодаря дублю Вагнера Лава (2:1). В последнем матче нужно было обыгрывать бухарестское «Динамо», да и ничьей могло хватить, ведь в плей-офф выходили три команды

Однако в Румынии армейцев поджидало разочарование: в концовке матча Влад Мунтяну принес победу «Динамо», которое из группы не вышло, но сравнялось с ЦСКА по очкам и опередило обладателя Кубка УЕФА по личным встречам, оставив «красно-синих» на последнем месте в квинтете.

2. Лига чемпионов 2007/08: «Интер», «Фенербахче», ПСВ

В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов ЦСКА достойно сражался за выход в плей-офф с «Арсеналом» и «Порту», долго лидировал в группе, но в итоге остался третьим с 8 очками, но здесь провалился, сумев набрать лишь одно очко. Соперники были серьезные (а разве другие бывают в Лиге чемпионов?!), но не непобедимые.

«Интер» с Ибрагимовичем — это, конечно, сила, но ЦСКА дважды проиграл не только «нерадзурри», хотя в обоих матчах по ходу дела вел в счете — 1:0 в Москве (итог — поражение 1:2) и 2:0 в Милане (поражение 2:4). ПСВ тоже дважды разобрался с армейцами (2:1 и 1:0). Что любопытно, голами за голландский клуб отмечались будущие форварды «Зенита» и «Локомотива» - Данко Лазович и Джефферсон Фарфан.

Единственное очко ЦСКА набрал в домашнем матче против «Фенербахче» (ничья 2:2), но дома-то турки выиграли 3:1 и вышли в плей-офф, в то время как «красно-синие» завершили свою еврокубковую кампанию уже в декабре, что в следующие 10 лет будет с ними случаться регулярно.

3. Лига чемпионов 2013/14: «Бавария», «Манчестер Сити», «Виктория»

У ЦСКА была хорошая серия в еврокубках между 2009-м и 2012-м: четыре подряд попадания в весеннюю часть европейских соревнований, два из которых пришлись на Лигу чемпионов, где армейцы даже сыграли в четвертьфинале. В сезоне 2012/13 ЦСКА проиграл в плей-офф Лиги Европы и уже с сентября сосредоточился на РПЛ , а со следующей кампании «красно-синие» попали в ужасную рекурсию: по итогам каждого чемпионата России обеспечивали себе осенний позор в Лиге чемпионов.

Конечно, и соперники попадались мощные, но четыре четвертых места подряд — это все-таки показатель. К тому же, не только гранды опережали ЦСКА в турнирных таблицах. Понятно, что «Бавария» и «Манчестер Сити» должны были спокойно выигрывать группу с ЦСКА и чешской «Викторией», что и сделали, набрав по 15 очков.

Для перехода в Лигу Европы армейцам хватало ничьей в Пльзене в последнем туре, но они проиграли с удалениями Дзагоева и Вернблума во втором тайме, пропустили на 90-й минуте и попрощались с еврокубками.

4. Лига чемпионов 2014/15: «Бавария», «Манчестер Сити», «Рома»

На этот раз последнее место ЦСКА прогнозировалось еще до старта группового этапа, однако здесь-то армейцы выступили достойнее, чем годом ранее, сумев набрать 5 очков в «группе смерти». Сыграли вничью с «Ман Сити» дома и победили «горожан» на выезде, вырвали очко у «Ромы» в Химках, хотя в Вечном Городе в первом туре сгорели 1:5. Только благодаря этой победе «волки» по дополнительным показателям обошли ЦСКА . Но последнее место - есть последнее место.

5. Лига чемпионов 2015/16: «Манчестер Юнайтед», «Вольфсбург», ПСВ

Дома удалось набрать очки в матчах с ПСВ (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:1), но этого оказалось недостаточно для того, чтобы претендовать на Лигу Европы, куда, к слову, отправился МЮ , разочаровавший своих поклонников даже сильнее, чем ЦСКА — своих, уже нарастивших толстую кожу в качестве защиты от таких неудач. Между прочим, за выигравший в Химках «Вольфсбург» отличился чемпион мира и нынешний футболист московского «Спартака» Андре Шюррле.

6. Лига чемпионов 2016/17: «Монако», «Байер», «Тоттенхэм»

Накануне старта этой Лиги чемпионов президент ЦСКА Евгений Гинер допустил некорректное высказывание: «Для России предпочтительнее было бы видеть в Лиге чемпионов „Зенит“, а не „Ростов“». Как минимум, не главе клуба, коллекционирующего последние места в группах рассуждать на эту тему, как максимум - «Ростов» делом ответил Гинеру.

В то время как ЦСКА финишировал на привычной позиции (три поражения, три ничьих) в ровной, но не самой представительной группе, да еще и оскандалился из-за пойманного на употреблении кокаина Романа Еременко, «Ростов» прошел в квалификации «Андерлехт» и «Аякс», а потом отчаянно рубился в группе с «Атлетико», «Баварией» и ПСВ .

В итоге, «Ростов» нанес мюнхенцам поражение, дважды сыграл вничью с ПСВ и пробился в Лигу Европы, где прошел один раунд, а потом вылетел от будущего победителя турнира - «Манчестер Юнайтед». Так что если уж «Зенит» и было бы предпочтительнее видеть в той Лиге чемпионов, то вместо ЦСКА , а не вместо «Ростова».

7. Лига чемпионов 2018/19: «Реал», «Рома», «Виктория»

Серия «4х4» состоялась при Леониде Слуцком, а в сезоне 2017/18 ЦСКА в Лиге чемпионов руководил уже Виктор Ганчаренко. Под его руководством армейцы набрали 9 очков, но довольствовались третьим местом в группе, зато в Лиге Европы дошли до четвертьфинала. А вот в сезоне 2018/19 все вернулось на круги своя: снова четвертое место в группе!

Правда, о позоре тут говорить не приходится, это скорее злой рок какой-то! Дважды обыграть мадридский «Реал» - 1:0 в «Лужниках» и 3:0 на «Сантьяго Бернабеу», и все равно занять четвертое место в группе… ох, это надо сильно постараться. По большому счету, все решилось в матчах с «Викторией», которую ЦСКА не смог обыграть на выезде (2:2) и которой уступил дома (1:2). Увы, очередное четвертое место.

8. Лига Европы 2019/20: «Эспаньол», «Лудогорец», «Ференцварош»