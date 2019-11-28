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ЦСКА всегда будет четвертым? Теперь — и в Лиге Европы

вчера, 16:00

«Соккер.ру» о том, что армейцам пора менять свой девиз.

Помните, как еще недавно троллили лондонский «Арсенал» и Арсена Венгера за бесконечные четвертые места в АПЛ? По прошествии времени выяснилось, что бывает и хуже, но сейчас разговор не о лондонских «канонирах», а о солдатах из другой столицы. ЦСКА занимал четвертые места на групповой стадии в 6 из 7 последних розыгрышей Лиги чемпионов, финишировал 4-м в прошлом сезоне РПЛ, а сейчас армейцы близки к четвертой (она же — последняя) строчке в Лиге Европы. «Соккер.ру» припоминает все случаи, когда ЦСКА оказывался замыкающим в еврокубковых квартетах.

1. Кубок УЕФА 2005/2006: «Марсель», «Херенвен», «Левски», «Динамо» (Бухарест)

Нужно напомнить, что ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в мае 2005-го, но уже осенью снял с себя полномочия действующего обладателя трофея. Правда, в данном конкретном случае армейцы заняли не четвертое место в группе, а пятое, которое было последним. Был период, когда на групповой стадии Кубка УЕФА группы составлялись из пяти команд, которые играли между собой в один круг.

ЦСКА начал с домашнего поражения от «Марселя» 1:2, потом не смог переиграть на выезде «Херенвен» - нулевая ничья, а с третьей попытки все-таки одержал победу над «Левски» благодаря дублю Вагнера Лава (2:1). В последнем матче нужно было обыгрывать бухарестское «Динамо», да и ничьей могло хватить, ведь в плей-офф выходили три команды

Однако в Румынии армейцев поджидало разочарование: в концовке матча Влад Мунтяну принес победу «Динамо», которое из группы не вышло, но сравнялось с ЦСКА по очкам и опередило обладателя Кубка УЕФА по личным встречам, оставив «красно-синих» на последнем месте в квинтете.

2. Лига чемпионов 2007/08: «Интер», «Фенербахче», ПСВ

В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов ЦСКА достойно сражался за выход в плей-офф с «Арсеналом» и «Порту», долго лидировал в группе, но в итоге остался третьим с 8 очками, но здесь провалился, сумев набрать лишь одно очко. Соперники были серьезные (а разве другие бывают в Лиге чемпионов?!), но не непобедимые.

«Интер» с Ибрагимовичем — это, конечно, сила, но ЦСКА дважды проиграл не только «нерадзурри», хотя в обоих матчах по ходу дела вел в счете — 1:0 в Москве (итог — поражение 1:2) и 2:0 в Милане (поражение 2:4). ПСВ тоже дважды разобрался с армейцами (2:1 и 1:0). Что любопытно, голами за голландский клуб отмечались будущие форварды «Зенита» и «Локомотива» - Данко Лазович и Джефферсон Фарфан.

Единственное очко ЦСКА набрал в домашнем матче против «Фенербахче» (ничья 2:2), но дома-то турки выиграли 3:1 и вышли в плей-офф, в то время как «красно-синие» завершили свою еврокубковую кампанию уже в декабре, что в следующие 10 лет будет с ними случаться регулярно.

3. Лига чемпионов 2013/14: «Бавария», «Манчестер Сити», «Виктория»

У ЦСКА была хорошая серия в еврокубках между 2009-м и 2012-м: четыре подряд попадания в весеннюю часть европейских соревнований, два из которых пришлись на Лигу чемпионов, где армейцы даже сыграли в четвертьфинале. В сезоне 2012/13 ЦСКА проиграл в плей-офф Лиги Европы и уже с сентября сосредоточился на РПЛ, а со следующей кампании «красно-синие» попали в ужасную рекурсию: по итогам каждого чемпионата России обеспечивали себе осенний позор в Лиге чемпионов.

Конечно, и соперники попадались мощные, но четыре четвертых места подряд — это все-таки показатель. К тому же, не только гранды опережали ЦСКА в турнирных таблицах. Понятно, что «Бавария» и «Манчестер Сити» должны были спокойно выигрывать группу с ЦСКА и чешской «Викторией», что и сделали, набрав по 15 очков.

Для перехода в Лигу Европы армейцам хватало ничьей в Пльзене в последнем туре, но они проиграли с удалениями Дзагоева и Вернблума во втором тайме, пропустили на 90-й минуте и попрощались с еврокубками.

4. Лига чемпионов 2014/15: «Бавария», «Манчестер Сити», «Рома»

На этот раз последнее место ЦСКА прогнозировалось еще до старта группового этапа, однако здесь-то армейцы выступили достойнее, чем годом ранее, сумев набрать 5 очков в «группе смерти». Сыграли вничью с «Ман Сити» дома и победили «горожан» на выезде, вырвали очко у «Ромы» в Химках, хотя в Вечном Городе в первом туре сгорели 1:5. Только благодаря этой победе «волки» по дополнительным показателям обошли ЦСКА. Но последнее место - есть последнее место.

5. Лига чемпионов 2015/16: «Манчестер Юнайтед», «Вольфсбург», ПСВ

Дома удалось набрать очки в матчах с ПСВ (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:1), но этого оказалось недостаточно для того, чтобы претендовать на Лигу Европы, куда, к слову, отправился МЮ, разочаровавший своих поклонников даже сильнее, чем ЦСКА — своих, уже нарастивших толстую кожу в качестве защиты от таких неудач. Между прочим, за выигравший в Химках «Вольфсбург» отличился чемпион мира и нынешний футболист московского «Спартака» Андре Шюррле.

6. Лига чемпионов 2016/17: «Монако», «Байер», «Тоттенхэм»

Накануне старта этой Лиги чемпионов президент ЦСКА Евгений Гинер допустил некорректное высказывание: «Для России предпочтительнее было бы видеть в Лиге чемпионов „Зенит“, а не „Ростов“». Как минимум, не главе клуба, коллекционирующего последние места в группах рассуждать на эту тему, как максимум - «Ростов» делом ответил Гинеру.

В то время как ЦСКА финишировал на привычной позиции (три поражения, три ничьих) в ровной, но не самой представительной группе, да еще и оскандалился из-за пойманного на употреблении кокаина Романа Еременко, «Ростов» прошел в квалификации «Андерлехт» и «Аякс», а потом отчаянно рубился в группе с «Атлетико», «Баварией» и ПСВ.

В итоге, «Ростов» нанес мюнхенцам поражение, дважды сыграл вничью с ПСВ и пробился в Лигу Европы, где прошел один раунд, а потом вылетел от будущего победителя турнира - «Манчестер Юнайтед». Так что если уж «Зенит» и было бы предпочтительнее видеть в той Лиге чемпионов, то вместо ЦСКА, а не вместо «Ростова».

7. Лига чемпионов 2018/19: «Реал», «Рома», «Виктория»

Серия «4х4» состоялась при Леониде Слуцком, а в сезоне 2017/18 ЦСКА в Лиге чемпионов руководил уже Виктор Ганчаренко. Под его руководством армейцы набрали 9 очков, но довольствовались третьим местом в группе, зато в Лиге Европы дошли до четвертьфинала. А вот в сезоне 2018/19 все вернулось на круги своя: снова четвертое место в группе!

Правда, о позоре тут говорить не приходится, это скорее злой рок какой-то! Дважды обыграть мадридский «Реал» - 1:0 в «Лужниках» и 3:0 на «Сантьяго Бернабеу», и все равно занять четвертое место в группе… ох, это надо сильно постараться. По большому счету, все решилось в матчах с «Викторией», которую ЦСКА не смог обыграть на выезде (2:2) и которой уступил дома (1:2). Увы, очередное четвертое место.

8. Лига Европы 2019/20: «Эспаньол», «Лудогорец», «Ференцварош»

В прошлом году «Спартак» стал первым российским клубом, который финишировал на последнем месте в Лиге Европы. ЦСКА близок к повторению этого «успеха». В первых четырех турах армейцы набрали 1 очко, шансы на выход из группы чисто математические, да и чтобы сойти с четвертой строчки, нужны две победы в двух оставшихся матчах и совпадение ряда обстоятельств. В общем, ЦСКА светит в 6-й раз за последние 8 сезонов занять последнее место в еврокубковой группе, впервые сделав это в Лиге Европы, при всего одном попадании в весну за это время. Гордиться здесь нечем.

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Все комментарии
RBA
RBA ответил Сергеевич вернулся1
   462 / 934
вчера в 21:24
Я отлично помню этот матч и гол Каннуна. Откуда это видео появилось и откуда появился Ткачук???! Последний удар делал Каннун, слева и он не падал.. Чё за хрень???
Всё что нашел.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил RBA
   41 / 934
вчера в 21:23
Я отлично помню этот матч и гол Каннуна. Откуда это видео появилось и откуда появился Ткачук???! Последний удар делал Каннун, слева и он не падал..
Чё за хрень???
RBA
RBA ответил Сергеевич вернулся1
   462 / 934
вчера в 21:16
Терек, Терек..факт, то, что Каннуников забивал, в ворота ЦСКА. Причем тут Ткачук? И это в последнем туре, когда решалась судьба золота, чемпиона. Каннуников забил, судья решил, что было в не игры. Пересмотри этот гол, чем спорить.
Да я и не спорю. Только что пересмотрел на ютубе Чистый незасчитанный гол Рубина. "Честное" золото Гинера. Там забивает Ткачук.
oFANATo
oFANATo ответил ПерекатиПоле
   79 / 934
вчера в 20:49
Не смеши народ, Вилков отработал газпромовский гонорар в матче с ЦСКА вытащив газпроект зауши от поражения.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил RBA
   41 / 934
вчера в 20:43
Терек, Терек..факт, то, что Каннуников забивал, в ворота ЦСКА. Причем тут Ткачук? И это в последнем туре, когда решалась судьба золота, чемпиона. Каннуников забил, судья решил, что было в не игры. Пересмотри этот гол, чем спорить.
RBA
RBA ответил Сергеевич вернулся1
   462 / 934
вчера в 20:31
А,что же ты не вспомнил забитый чистый гол Каннуникова?). Это как назвать? Как сейчас модно говорить-"не соответствует кваллификации"??). В последних минутах матча Акинфеев сделал сейв, что Гинер схватился за сердечко. Думаю у главного, да и не только, в этот момент тоже сердце было жим-жим...)
Ну гол забил не Канунников, а Ткачук. Канунников тянулся к мячу и если было касание то Ткачук вне игры,если не было то чистый гол.Эпизод для судьи сложный, Вара нет, все зависит от того в каком месте находится судья и какой у него обзор.Даже комментаторы разошлись во мнении, хотя у них есть видео повтор.Мне показалось ,что касания не было,гол был чистый.Но играли и боролись обе команды, в отличии от матча в Грозном,где Терек просто сливал игру.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил RBA
   41 / 934
вчера в 20:12
А,что же ты не вспомнил забитый чистый гол Каннуникова?). Это как назвать? Как сейчас модно говорить-"не соответствует кваллификации"??). В последних минутах матча Акинфеев сделал сейв, что Гинер схватился за сердечко. Думаю у главного, да и не только, в этот момент тоже сердце было жим-жим...)
RBA
RBA ответил ПерекатиПоле
   462 / 934
вчера в 20:07
В европах Вилковых нет, поэтому и евровесну кони десятилетиями не видят.
Про Вилкова ты сейчас серьёзно? Матч Зенит-ЦСКА, и великолепное судейство Вилкова в пользу вашего 51ика уже забыл?
RBA
RBA ответил Сергеевич вернулся1
   462 / 934
вчера в 20:03
У Ростова увели титул чемпиона в 2016г. И это произошло в последнем туре Рубин-Гинер. Тогда все промолчали... После, появилось это интервью. Чел, функционер, член исполкома, глава финансового комитета РФС, с высокой колокольни, решает кому играть в ЛЧ, кому нет). Это как называть кони?). Удивительно! Десятилетиями гинеровцы у трона пасутся, как на лужайке. Что при старперах, что при пионерах-тимуровцевцев). Меняются президенты РФС, меняется система с легионерами, меняется система перехода на "весна-осень", меняются главы судебного департамента РФС и только один Кощей-Бессмертный живее всех живых, покуривая сигары, остаётся наверху при любой погоде). Везёт наверно). Лучший менеджер, ёпта))...
Кто увёл титул? Ты ту игру помнишь? Рубин боролся до финального свистка. На последней минуте Акинфеев потащил,а если бы не вытащил,то Ростов был бы чемпионом. А вот Терек Ростову позорно слил игру. Своим постом ты оскорбил не только ЦСКА, но и Рубин.
Zimka
Zimka
   374 / 934
вчера в 18:56
С ЛЧ всё понятно пока были топ трансферы по меркам РПЛ то были и 1/4 и 1/8 и КУЕФА, а в ЛЕ денег не заработаешь только силы терять, печально но факт.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   41 / 934
вчера в 18:55
У Ростова увели титул чемпиона в 2016г. И это произошло в последнем туре Рубин-Гинер. Тогда все промолчали... После, появилось это интервью. Чел, функционер, член исполкома, глава финансового комитета РФС, с высокой колокольни, решает кому играть в ЛЧ, кому нет). Это как называть кони?).
Удивительно! Десятилетиями гинеровцы у трона пасутся, как на лужайке. Что при старперах, что при пионерах-тимуровцевцев). Меняются президенты РФС, меняется система с легионерами, меняется система перехода
на "весна-осень", меняются главы судебного департамента РФС и только один Кощей-Бессмертный живее всех живых, покуривая сигары, остаётся наверху при любой погоде). Везёт наверно). Лучший менеджер, ёпта))...
Piter SpaM
Piter SpaM ответил ПерекатиПоле
   711 / 934
вчера в 18:49
Ржака, болельщик Зенита говорит про Вилковых)) интересное расстройство))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   23 / 934
вчера в 18:35
В европах Вилковых нет, поэтому и евровесну кони десятилетиями не видят.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Рыжая Борода
   540 / 934
вчера в 17:45
Печальнее всего, что армейские болельщики считают эти времена "золотыми"
Да Вы, батенька, экстрасенс! Прочесть ненаписанное дорогого стоит...
В Тарасовке практиковался? ;)
112910415
112910415
   81 / 934
вчера в 17:44
девиз должен быть позитивным ! например, такой -
" Трепещи, Лудогорец ! Мы отомстим Коломне ! "
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   540 / 934
вчера в 17:39
Спамерская такая аналитика... Ранее Чистяков не так сильно в этом плане "звездил". Такой весёлый перечень 4-х мест в ЛЧ в компании со "слегка" известными клубами и первое в кои-то веки 4-е место (и, кстати, ещё не факт) обновлённого молодого ЦСКА в ЛЕ - и сразу: "ЦСКА всегда будет четвертым? Теперь — и в Лиге Европы"....
Браво, Саня! Горин с аналитикой тренерства Ганчаренко отдыхает... ;)
valt134
valt134
   280 / 934
вчера в 17:31
Надеюсь на победу ЦСКА в сегодняшнем матче. УДАЧИ!!!
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Дед за ЦСКА
   7 / 934
вчера в 17:27
Смешно читать подобные утверждения от болельщика СпаМа. СпаМ попадает в Европу редко и не метко (даже умудрился квалификацию не пройти и установил анти рекорд ЛЕ - 44 пустых попытки).
Смешно читать, когда от обиды кони (бомжи - тоже самое) всех вокруг причисляют к фанатам Спартака. Вот это реально ржачно читать. Это же как сильно и коней и бомжей обидел Спартак, что в любом человеке, который близко не фанат Спартака, они таковых видят.
Уже за одно это Спартак я лично зауважал.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил DXTK
   71 / 934
вчера в 17:24
подаждите чутка скоро стартует лига конференции ЦСКА и там будет 4 тым. А так Спс Игарь за 4 места, всегда будут помнить рекордсмена ЛЧ и ЛЕ, как самого лучшего и успешного среди всех российских вратарей в этом деле. PS а фанаты ЦСКА все равно гордятся этим: и 4 местом и рекордами игаря, хотя сами понимают что это предел.
Смешно читать подобные утверждения от болельщика СпаМа. СпаМ попадает в Европу редко и не метко (даже умудрился квалификацию не пройти и установил анти рекорд ЛЕ - 44 пустых попытки).
Big krendel
Big krendel
   35 / 934
вчера в 17:24
Переместятся на 3 в Лиге Европы.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   123 / 934
вчера в 17:22
Что у Витька с челюстью?
Кто обидел ихнего королька?
Да ладно вам
Да ладно вам
   7 / 934
вчера в 17:22
...Так что если уж «Зенит» и было бы предпочтительнее видеть в той Лиге чемпионов, то вместо ЦСКА, а не вместо «Ростова»...

Прекрасные слова. Гинеру бы их в рамочку на стену повесить, чтобы думал прежде, чем говорить, а то на Дзюбу больно уж похож пустым трёпом.
blitz
blitz ответил DXTK
   322 / 934
вчера в 17:17
Ты чего то попутал, ЦСКА идёт на третьем месте в чемпионате и борется за попадание в ЛЧ, а вот у спартака-середняка как раз вся надежда хотя бы сыграть в новом турнире "Лиге конференции", хотя и там займут четвертое место , как в последний раз в ЛЕ.
DXTK
DXTK
   137 / 934
вчера в 17:09
подаждите чутка скоро стартует лига конференции ЦСКА и там будет 4 тым. А так Спс Игарь за 4 места, всегда будут помнить рекордсмена ЛЧ и ЛЕ, как самого лучшего и успешного среди всех российских вратарей в этом деле.

PS а фанаты ЦСКА все равно гордятся этим: и 4 местом и рекордами игаря, хотя сами понимают что это предел.
Jake Sully
Jake Sully ответил ПерекатиПоле
   144 / 934
вчера в 17:06
Ну каким бы донным не был наш чемпионат, из группы в ЛЕ чаще всего наши клубы выходят. Зенит к примеру стабильно в ЛЕ группе первое место берет. спартак вот опозорился недавно, но с ними часто такое случается. Но вот что бы так лудогорцам сливать, такого на моей памяти ни с кем не было.
спартак всегда и везде позорится, это норма...
viv
viv
   246 / 934
вчера в 17:04
Главное, что никто из наших команд не повторил антирекорд спартака 0/0/1:18.....да и спартак так и останется первым российским клубом занявшим последнее место в ЛЕ.....
Nick Ch
Nick Ch
   203 / 934
вчера в 17:03
Сегодня просто обязаны обыграть Лудогорец. Не ради турнирных перспектив (уже всё ясно), а для болельщиков, если они их хоть чуть-чуть уважают и ценят.
oFANATo
oFANATo
   79 / 934
вчера в 17:00
Какое место будет возможно узнаем сегодня. Если сегодня обыграем Лудогорец, то все уже будет решаться в последнем туре.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   277 / 934
вчера в 16:56
Печальнее всего, что армейские болельщики считают эти времена "золотыми"
BenderBender
BenderBender
   83 / 934
вчера в 16:55
Получается, раз кони проиграли свиньям, теперь знамя позора всея Руси у них. Я уж молчу про Лудогорец.
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