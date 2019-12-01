Ровно десять лет назад Месси завоевал первый «Золотой мяч»

Ровно десять лет назад, 1 декабря 2009 года, нападающий «Барселоны» Лионель Месси впервые получил «Золотой мяч». С тех пор аргентинец еще четыре раза становился лауреатом этой престижной награды.
Завтра, 2-го декабря, состоится церемония награждения очередного «Золотого мяча». На награду в этом году претендуют форвард Криштиану Роналду, нападающий Лионель Месси и защитник Вирджил ван Дейк.
Ходят слухи, что Месси считается фаворитом на то, чтобы вновь забрать «Золотой мяч».
ибо пока на горизонте конкурентов не видать
Для интриги ежегодно искусственно обозначают борьбу путем пропихивания португальских полумужиков и прочих одноразовых полунегров и модричей.
ибо пока на горизонте конкурентов не видать
Для интриги ежегодно искусственно обозначают борьбу путем пропихивания португальских полумужиков и прочих одноразовых полунегров и модричей.