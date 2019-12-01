Ровно десять лет назад Месси завоевал первый «Золотой мяч»

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Ровно десять лет назад, 1 декабря 2009 года, нападающий «Барселоны» впервые получил «Золотой мяч». С тех пор аргентинец еще четыре раза становился лауреатом этой престижной награды.

Завтра, 2-го декабря, состоится церемония награждения очередного «Золотого мяча». На награду в этом году претендуют форвард Криштиану Роналду, нападающий Лионель Месси и защитник Вирджил ван Дейк.

Ходят слухи, что Месси считается фаворитом на то, чтобы вновь забрать «Золотой мяч».