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Ровно десять лет назад Месси завоевал первый «Золотой мяч»

сегодня, 15:43

Ровно десять лет назад, 1 декабря 2009 года, нападающий «Барселоны» Лионель Месси впервые получил «Золотой мяч». С тех пор аргентинец еще четыре раза становился лауреатом этой престижной награды. 

Завтра, 2-го декабря, состоится церемония награждения очередного «Золотого мяча». На награду в этом году претендуют форвард Криштиану Роналду, нападающий Лионель Месси и защитник Вирджил ван Дейк.

Ходят слухи, что Месси считается фаворитом на то, чтобы вновь забрать «Золотой мяч».

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Все комментарии
Groove000
Groove000 ответил волгoдoн
   61 / 943
сегодня в 16:22
всего их будет 7-8 ибо пока на горизонте конкурентов не видать Для интриги ежегодно искусственно обозначают борьбу путем пропихивания португальских полумужиков и прочих одноразовых полунегров и модричей.
Кройф предсказывал 6-7)
LOUIS-1987
LOUIS-1987 ответил Drakulа
сегодня в 16:18
За счет папы своего Платтини забирал липовые мячи,не гнушаясь никакими способами)
пеналду такой)))) много способов знает чтобы забрать липовые мячи)))))
Drakulа
Drakulа
   150 / 943
сегодня в 16:16
За счет папы своего Платтини забирал липовые мячи,не гнушаясь никакими способами)
LOUIS-1987
LOUIS-1987
сегодня в 16:10
Роналду в тройке для массовки))))) Месси космос
ermak6848
ermak6848
   164 / 943
сегодня в 16:09
пора бы и поделиться с россиянами..
You will never walk alone
You will never walk alone
   454 / 943
сегодня в 16:06
По этому юбилею ему дадут 2 или 3 левый мяч за карьеру, лол
LOUIS-1987
LOUIS-1987
сегодня в 16:02
Месси космос
Шишанутый
Шишанутый
   34 / 943
сегодня в 16:02
Ровно десять лет назад началась дискредетация этой награды. Гном и ФИФА превратили почетный приз в посмешище!
волгoдoн
волгoдoн
   408 / 943
сегодня в 15:51
всего их будет 7-8
ибо пока на горизонте конкурентов не видать
Для интриги ежегодно искусственно обозначают борьбу путем пропихивания португальских полумужиков и прочих одноразовых полунегров и модричей.
drug01
drug01
   201 / 943
сегодня в 15:47
Как это было давно....
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