Кубок имени «Эммы»

вчера, 18:00

«Соккер.ру» рассказывает о первом европейском триумфе немецкого клуба.

Долгое время европейские Кубки оставались недоступными для германских команд. И западные, и восточные немцы сходили с дистанции до финала, не говоря уже о победе. Исключение составил «Айнтрахт» из Франкфурта, сумевший пройти все стадии розыгрыша Кубка чемпионов 1959-60 и достигший финала. На стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго «орлы» из Франкфурта были разгромлены мадридским «Реалом» с результатом 3:7. В 1965 году в финал Кубка Кубков пробился «Мюнхен 1860», но в матче, проходившем в Лондоне, победу одержал лондонский «Вест Хэм» – 2:1.

Через шесть лет 3 мая 1966 года «Хэмпден Парк» снова принимал европейский финал. На этот раз тут была запланирована решающая схватка за Кубок кубков. И снова в Глазго приехал клуб из Западной Германии, а именно дортмундская «Боруссия».

Примерно за год до этой встречи «Боруссия» выиграла Кубок ФРГ , обыграв в финале «Алеманию» из Аахена 2:0. В недавно созданной Бундеслиге, а именно во втором сезоне, дортмундцы финишировали третьими вслед за «Вердером» и «Кёльном». По окончанию сезона 1964-65 команду оставил старший тренер Герман Эппенхофф, возглавивший «Майдерихер» из Дуйсбурга. Зато в Дортмунд из Бремена переехал шеф чемпионов Вилли Мультгауп, по прозвищу Фишкен – «Рыбка». У его родителей был рыбный магазинчик, где Вилли частенько стоял за прилавком. Видный тренер ещё добундеслиговской эпохи, получивший известность по работе в родном городе Эссене. Выиграл Кубок Западной Германии с «Шварц-Вайсс», потом трудился с «Рот-Вайсс». Помог «Майдерихеру» пробиться в созданную Бундеслигу, а потом и вовсе удивил, выиграв с обескровленным «Вердером» второй единый чемпионат.

Перемены в составе «Боруссии» не ограничились приходом нового тренера. Один из лидеров нападения «чёрно-золотых» Тимо Конецка перешёл в «Мюнхен 1860», а ещё один нападающий Франц Брунгс присоединился к другому баварскому клубу «Нюрнбергу». Из «Киккерс» (Оффенбах) пришёл нападающий, будущий вице-чемпион мира Зигфрид «Зигги» Хельд. И совсем уж неожиданным стал переход во «вражий лагерь» одного из лидеров «Шальке» Райнхарда Либуды, которого в Германии называли Стэн. За сходство с великим английским футболистом Стэнли Мэтьюзом.

Ворота защищал голкипер Манншафт Ганс Тилковски. Чемпион мира 1954 года 39-летний Хайнц Квятковски делил место на лавочке с Бернхардом Весселем. Правый защитник - Герхард Цилиакс, слева действовал Теодор Реддер. В центре обороны действовали Руди Ассауэр и капитан Вольфганг Пауль. Цилиакса нередко подменял бывший нападающий и полузащитник Райнхольд Восаб. Также могли усилить оборону Лотар Гайслер и Фридхельм Гроппе. В опорной зоне - Дитер Куррат и Вольфганг Штурм. В запасе - Юрген Вебер и Герман Штрашич. Стремительные и технические фланговые нападающие – Райнхард «Стэн» Либуда справа, Лотар Эммерих, он же «Эмма», слева. И два центрфорварда – Зигфрид Хельд и Альфред «Аки» Шмидт.

Главной звездой был, вне всякого сомнения, Эммерих. Он давно не обижался на прозвище «Эмма», полученное от болельщиков. Быстрый, хитрый, много забивавший футболист. Иногда его упрекали в игре на публику, за передерживание мяча. Но стоило Лотару забить мяч, другой, как исчезали все упрёки. Эммерих вошёл в историю клуба, как легенда. И недаром пчёлку – символ «Боруссии» тоже зовут Эмма.

Перед Вилли Мультгаупом была поставлена задача выиграть чемпионат Германии. «Боруссия» столкнулась с соперничеством в лице двух мюнхенских клубов – «Мюнхен 1860» и стремительно ворвавшейся в элиту «Баварией». «Соккер.ру» посвятил сезону 1965-66 два материала, поэтому не будем повторяться. Скажем лишь, что «Боруссия» пришла на финиш второй, уступив три очка чемпиону – мюнхенским «львам». Столько же 47 очков набрала и «Бавария», но дортмундцы оказались выше благодаря разнице мячей - +34 против +33. Эммерих забил 31 мяч в 24 встречах и стал самым результативным футболистом Бундеслиги.

Давайте подробно остановимся на европейской кампании «Боруссии». Она стоит того. Поход за трофеем дортмундцы начали встречами с мальтийской «Флорианой». Этого соперника обладатель Кубка Западной Германии разгромил дважды – сначала в гостях 5:1 и 8:0 дома. В ответной встрече шесть мячей забил «Эмма». В 1/8 финала встретился куда более серьёзный оппонент – софийский ЦСКА . В Дортмунде немцы крупно выиграли – 3:0. По голу провели Штурм, Хельд и Шмидт. В столице Болгарии местные армейцы довольно быстро нашли ключ от ворот Тилковски. Но Хельд с Эммерихом провели по голу, и суммарный счёт вырос до 5:1. Но борьба ещё не завершилась. Романов забил ещё два мяча. Затем Иван Василев с пенальти забил четвёртый мяч в ворота гостей. ЦСКА нужно было ещё два гола, но оборона «Боруссии» выстояла. Счёт 4:2 вывел её в четвертьфинал. Навстречу мадридскому «Атлетико». Шансы мадридцев сыграть в полуфинале выглядели более основательными.

В столице Испании «Эмма» забил очень важный гол на 58 минуте. «Матрасники» ценой титанических усилий сумели лишь отыграться – португалец Жозе Мендонса отличился на 86 минуте. Но ничья в гостях сделала фаворитом противостояния уже немцев. В Дортмунд Эммерих тоже не ушёл с поля без гола. И этого гола оказалось достаточно для победы 1:0. «Боруссия» уже в полуфинале. А там «Вест Хэм», не желавший складывать своих полномочий.

Первый акт двухраундового противостояния проходил в Лондоне. В начале второго тайма Мартин Питерс сумел нанести точный удар по воротам гостей. Но «молотобойцы», предвкушавшие победу, в конце встречи дважды не уследили за Эммерихом. В течение полутора минут Лотар развернул ход встречи на 180 градусов.

«Эмма» не ограничился одним дублем в ворота лондонцев. В ответной встрече он снова сделал дубль. «Боруссия» снова выиграла, на этот раз 3:1. Путь в финал был открыт. Вторым участником решающего матча стал «Ливерпуль». Стремительно прогрессировавшая команда Билла Шенкли по дороге в Глазго обыграла «Ювентус», бельгийский «Стандард», венгерский «Гонвед» и хозяев будущего финала «Селтик». Так «Ливерпуль» также достиг своего первого еврокубкового финала.

Англичане знали о чудесных бомбардирских способностях Эммериха и уделили ему повышенное внимание. «Красные» решили подавить сопротивление дортмундцев, но те были готовы держать оборону и отвечать контратаками. Одна из которых завершилась голом. «Эмма» забил не сам, он сделал чудо пас Хельду, после которого «Зигги» отправил мяч в ворота Томми Лоренса. Шла 61 минута.

«Ливерпуль» отыгрался через пять минут. Питер Томпсон с правого фланга прострелил в штрафную, где самым расторопным оказался Роджер Хант. Напрасно боковой судья махал флажком, сигнализируя арбитру, что Томпсон перед этим выпустил мяч за боковую линию. Гол был засчитан. Основное время не выявило обладателя трофея. Претенденты задержались на поле «Хэмпден Парк» ещё на полчаса.

Решающий гол оказался курьёзным и красивым. Вратарь Лоренс опередил рвавшегося к воротам «Эмму» и вбил мяч в поле точно на ногу Либуде. «Стэн» моментально оценил обстановку и пробил с 35 метров. Мяч, перелетев через головы защитников и вратаря «Ливерпуля», угодил в ворота. «Боруссия» выиграла этот Кубок, став первым немецким клубом, выигравшим проводимый УЕФА турнир. Либуда, который никак не мог отличиться в международном матче, оказался героем финала. Эммерих хоть и не забил в решающей встрече, стал главным героем розыгрыша.

«Эмма», забивавший во всех матчах Кубка кубков за исключением финала, установил два вечных рекорда Кубка Кубков. Наколотил 14 мячей в одном розыгрыше и шесть голов в одной встрече. Этот Кубок выиграли все, но вклад Лотара был наиболее велик. Поэтому в Дортмунде трофей называли Кубком имени Эммы. И никто не обижался.