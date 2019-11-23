Кровь и золото

сегодня, 19:00

«Соккер.ру» вспоминает Даниэля Леклерка и его «Ланс».

Из Франции пришла печальная новость. В возрасте 70 лет скончался известный тренер Даниэль Леклерк. Тот самый, что выиграл для «Ланса» единственный титул чемпиона Франции в сезоне 1997-98.

Миссия «Друида»

Леклерк был защитником. Начинал в «Валансьене», в нём же и закончил. Выступал в «Марселе», но большую часть карьеры игрока провёл в «Лансе». Тренером стал в «Валансьене», ничего серьёзного не добился и потом снова уехал в город Ланс на севере Франции. Занимал разные должности в клубе, тренировал молодёжь, резервистов, а в 1997 году возглавил первую команду. Где получил прозвище «Друид» за свой несколько чудаковатый вид. Почему-то болельщики «Ланса» считали, что именно так должен выглядеть кельтский жрец. Разве что за исключением очков, которые настоящие друиды носить не могли.

Леклерк сразу же привёл «кроваво-золотых» к исторической победе. Но каким же тяжёлым было это чемпионство. Весь чемпионат шла отчаянная борьба между «Лансом» и «Метцом», и лишь дополнительный показатель - разница мячей склонила чашу весов в пользу команды Леклерка.

«Друид» принял «Ланс» летом девяносто седьмого. Причём заменил он будущего тренера сборной Франции Роже Лемерра. Того самого, что сделал французов чемпионами Европы в 2000-м году. «Кроваво-золотые» финишировали тринадцатыми и вряд ли могли рассчитывать на что-то серьёзное. Летом состав заметно обновился. В «Марсель» отправился гвинейский нападающий Абубакар Камара, защитник Кристоф Дельмот присоединился к «Лиону», а длинноволосый полузащитник Фредерик Мейрю пополнил ряды «Метца». Ещё один игрок средней линии наш Александр Рычков стал футболистом «Кёльна». Туда же в Бундеслигу, но в «Карлсруэ» перебрался ещё один игрок средней линии Давид Режис. Из новичков выделялся полузащитник «Бордо» Стефан Зиани, считавшийся кандидатом в сборную Франции. Из «Нанси» приехали два темнокожих нападающих - нигериец Уисон Орума и крашеный блондин Ваньо Элуа из Гаити. Югославского форварда Анте Дробняка купили у «Бастии». В «Дюнкерке» приглядели молодого защитника Жозе-Карла Пьера-Фарфана.

Ворота защищал Гийом Вармюз, сидевший на лавочке в «Марселе», но ставший незаменимым в «Лансе». Кристоф Маришез появлялся только в крайних случаях. Довольно насыщенная оборона - Эрик Сикора справа, Йоан Ляшор слева, и три человека в центре - Фредерик Дею, Сириль Манье и Жан-Ги Валлемм. В резерве Эрве Арсен, уже упомянутый Жозе-Карл Пьер-Фарфан, Ксавье Мерид и Абубакар Санкаре. В центре поля рулил Стефан Зиани. Справа чех Владимир Шмицер, слева Микаэль Дебёв. В резерве Филипп Брюнель и Марк-Вивьен Фоэ. В атаке пару кандидату в сборную Франции Тони Верелю чаще составлял Анте Дробняк. Ваньо Элуа и Уилсон Орума были готовы выйти на замену. Как видим, не самый звёздный, но вполне добротный подбор игроков.

Догнать «драконов»

«Ланс» в стартовом матче обыграл «Осер» со счётом 3:0. Франк Сильвестр срезал мяч в свои ворота после прострела Дробняка. Потом отличился Зиани, а точку поставил Верель. Но в следующих шести турах «кроваво-золотые» выиграли только раз - в гостях у «Марселя» 3:2. А пока «Ланс» спотыкался, «Метц» обыгрывал соперника за соперником и уверенно шёл впереди. После семи туров у «драконов» 19 очков из 21, а «Ланс» - только десятый с девятью очками. Тогда команда Леклерка меньше всего напоминала будущего чемпиона. Но три победы - над «Тулузой», «Лионом» и «Шатору», и отрыв уже не столь велик. Всего пять очков. А северяне уже пятые. Эйфория выветрилась после жёсткого проигрыша в Бордо 0:3.

Но потом гол Шмицера принёс победу над чемпионом страны «Монако», «Метц» стал тормозить, а на первое место вылез «Пари Сен-Жермен», который в следующем туре нанёс поражение «кроваво-золотым». Очная встреча с «Метцем» на домашней арене северян «Боллар-Делелис» завершилась вничью 1:1. На гол Зиани довольно быстро ответил ещё мало кому известный Робер Пирес.

К концу первого круга не было тура, чтоб не менялся лидер - ПСЖ . «Метц», «Монако». «Метц» выиграл первый круг, набрав 34 очка, а «Ланс» держался шестым, отставая на шесть очков. Впереди был ещё целый круг.

Тем временем «Монако» вдруг вырвался вперёд, а потом стал сорить очками. Снова на первое место выскочил «Метц», которым руководил Жоэль Мюллер. «Драконы», за которых играли вратарь Лионель Летизи, защитники Филипп Галло и Ригоберт Сонг, полузащитники Робер Пирес и переметнувшийся из «Ланса» Фредерик Мейрие, нападающий Брюно Родригес и Луи Саа, были нацелены на победу в чемпионате. «Ланс», проигравший в Нанте, уже отставал на 8 очков.

Весеннее преображение

И тут Даниэль Леклерк нашёл какое-то волшебное слово. Иначе чем объяснить чудесное весеннее преображение «Ланса». В ближайших 11 турах были одержаны 10 побед. Единственная неудача пришлась на игру с аутсайдером «Шатору».

Пока «кроваво-золотые» вели свою погоню лидером, сам лидер на время сменился. На первую строчку выскочил «Марсель». Но «Метц» обыграл его в очной встрече 3:2 и снова оказались выше всех за восемь туров до финиша. А «Ланс» уже второй и всего минус очко от лидера.

Этот тандем стал отрываться от преследователей. Уже в марте стало ясно, что во Франции опять будет новый чемпион. Совершенно новый. Причём весьма неожиданный. Ни «Ланс», ни «Метц» никогда не приходили на финиш первыми.

В тридцатом туре претенденты на чемпионство встретились в Метце. Анте Дробняк, которого часто упрекали в разбазаривании моментов, с интервалом в 5 минут забил два очень важных мяча в ворота Летизи. «Ланс» выиграл 2:0 и впервые в чемпионате оказался на самом верху. 58 очков, у «драконов" - 56. Но впереди было ещё четыре тура.

„Ланс“ на „Боллар-Делелис“ разгромил „Ренн“ 3:0. „Метц“ в гостях выиграл у „Генгама“ 1:0. Далее „кроваво-золотые“ уверенно переиграли в гостях „Канн“ 2:0. „Драконы“ дома не без труда взяли верх над „Нантом“, - проигрывали 0:1 и 1:2. „Ланс“ разгромил „Бастию“ 5:1, Тони Верель записал на свой счёт три гола. Фредерик Мейрие принёс своему новому клубу победу в Тулузу 1:0. Бывшему игроку „Ланса“ было б обидно, если б чемпионом стала команда, которую он покинул.

У „Метца“ оставался шанс выйти на итоговое первое место. Но мало было обыграть дома „Лион“. Надо, чтоб ещё „Осер“ нанёс поражение „Лансу“. Первую часть условия „драконы“ выполнили. Гол Брюно Родригеса принёс три очка в игре с „ткачами“. А „Осер“ не удержал победный счёт у себя на „Аббе Дешам“. Второй гол в карьере Йоаннна Ляшора оказался золотым. Ничья 1:1, и два претендента на первое место пришли на финиш с одинаковым количеством очков. Но титул достался „Лансу“.

Много времени прошло с тех пор. „Ланс“ играет в Лиге 2 и только собирается вернуться. „Метц“ мотается туда-сюда и пока не в состоянии претендовать на высокое место, не говоря о чемпионстве. Остаётся только вспоминать те славные дни. Леклерк отработал в Лансе ещё два года, но больших успехов не добился. Провалил ближайшую Лигу чемпионов. Потом он работал в Бельгии, где боролся с договорняками и едва не пострадал. Чуть было не привлекли за клевету. Потом седовласый тренер вытащил со дна французского футбола в Лигу 2 „Валансьен“, а затем снова приехал в Лан. Занимал высокие посты, но уже не тренировал.

Футболисты „Ланса“ выйдут на ближайший матч чемпионата Франции с траурными повязками. В память о тренере, который их сделал „кроваво-золотых“ чемпионами. В первый и пока единственный раз.