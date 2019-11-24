Разреженный воздух вершины

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«Соккер.ру» продолжает рассказ об истории «Манчестер Юнайтед». На очереди сезон-1999/2000.

Мы остановились на славной победе команды Алекса Фергюсона в Лиге чемпионов. Футбольный Монблан покорился «красным дьяволам» после перерыва в 31 год. Но все праздники быстро проходят, уступая место будням. Вот и «Манчестер Юнайтед» предстояло защищать свои полномочия и в Европе, и дома. В сезоне-1998/99 они выиграли ещё и чемпионат с Кубком Англии в придачу.

Дальше без Шмейхеля

Главное событие межсезонья – уход Петера Шмейхеля. С большим датчанином просто не продлили контракт. Фергюсон ещё в предыдущем сезоне высказывал недовольство игрой Петера, посчитав, что 36-летнему ветерану нужна замена. Сэр Алекс настоял на том, чтоб контракт со Шмейхелем не продлевали. После восьми лет верного служения клубу Петер оказался не нужен. Не спас и финал Лиги чемпионов, сценарий которого был развёрнут в нужном для чемпионов Англии направлении благодаря рейду их вратаря в штрафную «Баварии».

Петер, не смотря на возраст, находился в хорошей форме. Что он и доказал впоследствии, выступая за «Спортинг», а потом и за «Астон Виллу». Заканчивал высокий блондин в сорок лет в «Манчестер Сити», и это было своего рода посланием тренеру, столь несправедливо поступившему с одним из важнейших игроков своей команды. Неслучайно Каспер Шмейхель начинал именно в «Сити».

По мнению сэра Алекса (уже сэра, ибо после выигрыша Лиги чемпионов ему был присвоен рыцарский титул), заменить Шмейхеля мог Марк Боснич, уже побывавший в МЮ в юности. Австралиец отыграл восемь лет в воротах «Астон Виллы» и стал одним из сильнейших стражей ворот Премьер-Лиги. Но в Манчестере не учли, что в Бирмингеме Боснич набрался не только опыта. Он ещё пристрастился к разным соблазнам. Стал выпивать и не только. Да и характер у него стал, как у десяти Шмейхелей, который тоже не был паинькой. Проявлять вою дурь Марк начал уже в «Вилле». Например, поприветствовал болельщиков «Тоттенхэма», среди которых немало евреев, вскинутой вверх правой рукой. Но Фергюсон не знал или не хотел знать о «странностях» вратаря.

Был укреплён центр обороны. Более десяти миллионов фунтов упали на счёт ПСВ за центрального защитника сборной Голландии Япа Стама. Рослый футболист должен был укрепить центр обороны, где не всегда мог помочь подверженный травмам Ронни Йонсен. Помимо Боснича и Стама, ряды «красных дьяволов» ещё пополнили два темнокожих футболиста. Французский защитник Микаэль Сильвестр из «Интера» и южноафриканский полузащитник Куинтон Форчун, купленный у мадридского «Атлетико». Ещё одно приобретение было сделано по ходу сезона, поэтому о нём позже.

Ворота, как вы уже поняли, были отданы Марку Босничу. В запасе – Раймонд ван дер Гоув. Также имелись Ник Калкин и Пол Рахубка. Справа играл Гари Невилл, слева – Деннис Ирвин. Основную пару центральных защитников составили новички – Яп Стам и Микаэль Сильвестр. Француз мог сыграть и слева, равно как младший Невилл – Фил. В резерве также Ронни Йонсен, Хеннинг Берг, Дэвид Мэй, Дэнни Хиггинботтам и Джон Кёртис. Дэвид Бекхэм действовал на правом фланге полузащиты, Райан Гиггз слева. В опорной зоне капитан Рой Кин и (или) Никки Батт. Но чаще играл только Кин, а второй центральный полузащитник Пол Скоулз располагался ближе к атаке. Также выходили на поле Куинтон Форчун, Джонатан Грининг, Марк Уилсон и Хорди Кройф. Йеспер Блумквист пропустил весь сезон из-за травмы. Дуэт 9-19, Энди Коул – Дуайт Йорк, составлял основную пару нападающих. Тедди Шерингем и Оле-Гуннар Сульшер, забившие исторические голы, чаще выходили на замены.

Минус два Суперкубка

Сезон начался в первый день августа матчем за Черити Шилд, где чемпиону и обладателю Кубка противостоял второй клуб Англии «Арсенал». Выиграв первый тайм благодаря голу Дуайта Йорка, МЮ после перерыва пропустил два мяча. Нванкво Кану реализовал 11-метровый, а потом Боснич «привёз» второй гол неудачным вводом мяча от ворот. Отдал мяч Патрику Виейра, тот нашёл Рэя Парлора, а рыжеволосый полузащитник «канониров» нанёс точный удар.

Невелик сам трофей, но поражение в прологе радости не доставило. Зато чемпионат «Юнайтед» начали отлично. За гостевой ничьей с «Эвертоном» последовали четыре победы. Причём среди побеждённых оказались «Лидс» и «Арсенал». «Канониры» были обыграны в Лондоне благодаря дублю Кина. Боснич уже в третьем матче получил травму, и место в воротах занял ровесник Шмейхеля и его многолетний дублёр Раймонд ван дер Гоув. Уверенно возглавляя таблицу, «Манчестер Юнайтед» отправился в Монако за Суперкубком Европы. Но трофей уехал в Рим вместе с «Лацио». Единственный гол в ворота ван дер Гоува провел Марсело Салас, а лучшим игроком матча был признан Хуан Себастьян Верон.

Травма Боснича заставила клуб искать ещё одного вратаря. Выбор оказался неожиданным. Здоровенный рыжий итальянец Массимо Таиби. Когда-то он хорошо смотрелся в воротах «Пьяченцы», но не смог заиграть в «Милане». Зато в «Венеции» Массимо был неплох. «Манчестер» заплатил за него четыре с половиной миллиона фунтов, и в последний день августа Таиби официально стал игроком чемпионов Англии. Тем временем «Манчестер Юнайтед» сорвал зло за проигранный Суперкубок на «Ньюкасле» – 5:1. Энди Коул отправил четыре мяча в ворота своей бывшей команды.

Дебют Таиби пришёлся на игру с «Ливерпулем» на «Энфилде». Дебютант сыграл не слишком уверенно, пропустил два мяча, но его команда выиграла в шестой раз подряд. Джейми Каррагер забил два мяча в свои ворота, ещё раз отличился Коул, заработавший в конце встречи красную карточку.

В Лиге чемпионов Таиби играть не мог, но вряд ли присутствие ван дер Гоува помешало «Юнайтед» справиться дома с загребской «Кроацией» (клуб ещё не вернул себе имя «Динамо»). Ничья 0:0. Потом ещё две домашние ничьи – с «Уимблдоном» 1:1 и «Саутгемптоном» 3:3. Новый вратарь нервничал и пропускал необязательные мячи. Зато в Лиге чемпионов «Штурм» разбит в Граце 3:0, а Раймонд снова «сухой». С «Марселем» голландец пропустил, но товарищи помогли. Удары Коула и Скоулза, после чего 0:1 превратились в 2:1.

Матч с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» стал апофеозом недолгого пребывания Массимо Таиби в Манчестере. Пять безответных мячей влетело в его ворота. «Венецианский слепец» – самое мягкое, что мог бы прочитать о себе итальянский вратарь, успей он выучить английский. Вообще он сицилиец, но в Англию приехал из Венеции. Фергюсон понял, как просчитался с вратарём. Но Боснич травмирован, высокий блондин Шмейхель в Лиссабоне, стало быть основным пришлось стать высокому брюнету ван дер Гоуву. Но затем выздоровел Марк, который и защищал ворота в победной встрече с «Уотфордом» – 4:1.

Ненужная поездка в Бразилию

Поездка в Марсель обернулась проигрышем 0:1. Потом жёсткое поражение на «Уайт Харт Лейн» от «Тоттенхэма» 1:3. Боснич играл немногим лучше Таиби. Но всё же команда удачно провела игровой отрезок: три победы в Премьер-Лиге, две – в Лиге чемпионов (над «Кроацией» и «Штурмом»). Первый групповой этап МЮ завершил на первом месте, как и положено клубному чемпиону Европы. Но пришлось пожертвовать Кубком лиги. Вылетели сразу, проиграв «Астон Вилле». В Кубке Англии «красные дьяволы» даже не стартовали. На январь была запланирована премьера чемпионата мира среди клубов. Местом проведения детища Йозефа Блаттера была избрана Бразилия. Просьбы манкунианцев о переносе услышаны не были. Обладатель Кубка был исключён из розыгрыша.

Второй групповой этап Лиги чемпионов начался с проигрыша «Фиорентине» 0:2. Из Флоренции команда отправилась в Токио на матч Межконтинентального кубка с «Палмейрасом». Всё решил гол Кина. На «Олд Траффорд» прибыл новый экспонат.

«Эвертон» был разбит 5:1. Но Боснич снова сломался, причём в дебюте встречи. Надо сказать, травма Марка не слишком огорчила Фергюсона. Сэр Алекс уже начал разочаровываться в австралийце. Раймонд играл, как минимум, не хуже. Крупно обыграна «Валенсия» в Лиге чемпионов, биты «Вест Хэм» и «Брэдфорд». Боснич на этот раз вернулся быстро и немножко начудил в Сандерленде – 2:2. МЮ отыграл два гола.

На клубный чемпионат мира ездить, право, не стоило. Ничья с мексиканской «Некаксой» 2:2, проигрыш бразильскому «Васку да Гама» 1:3 и ничего не значившая победа над австралийским «Саут Мельбурн» 2:0. Вернулись с пустыми руками и уставшими. Тяжёлая ничья дома с «Арсеналом». Фергюсон недоволен Бекхэмом. До броска бутсой дело ещё не дошло, но сэр Алекс был очень недоволен поведением Дэвида, а именно его превращением в светского льва. МЮ второй после «Лидса».

Домашний триумф и европейский конфуз

Бекхэм услышал критику тренера. Его гол принёс три очка в тяжёлой игре с «Мидлсбро». Обыграны «Шеффилд Уэнсдей» и «Ковентри». И тут же 0:3 от «Ньюкасла». Это была последняя неудача в чемпионате. Далее был обыгран дерзкий «Лидс». А после домашней ничьей с «Ливерпулем» чемпион принялся крошить в Премьер-Лиге всех подряд. Два месяца МЮ только побеждал. Эта серия вместила одиннадцать встреч. Немудрено, что «красные дьяволы» досрочно стали чемпионами, а ближайший из преследователей, «Арсенал», отстал на 18 очков.

В Лиге чемпионов был дважды обыгран «Бордо» - 2:0 на «Олд Траффорд» и 2:1 на «Шабан Дельма». В ответной встрече Бекхэм пополнил армию своих ненавистников, картинно упав после столкновения с Лилианом Ласландом. Судья показал французу жёлтую карточку, ставшую для того второй. К тому времени гости проигрывали 0:1. Ошибку ван дер Гоува использовал Мишель Павон. Но Кин реализовал численное преимущество до перерыва, а во второй половине встречи удачно вошёл в игру Сульшер, который и принёс победу.

С «Фиорентиной» тоже пришлось отыгрываться. На десятой минуте отличился Габриэль Батистута. Но Коул с Кином ещё в первом тайме порадовали своих болельщиков, а во второй половине встречи Йорк совершил «контрольный выстрел» – 3:1. Нулевая ничья в Валенсии ничего не решала. «Манчестер Юнайтед» выиграл и второй групповой этап, после чего вышел в четвертьфинал навстречу мадридскому «Реалу».

Нулевая ничья на «Сантьяго Бернабеу» больше порадовала чемпионов Англии. Уж у себя на «Олд Траффорд» они выглядели фаворитами. Но всё пошло кувырком. На 20-й минуте Рой Кин неудачно подставил ногу под прострел Мичела Сальгадо и вывел соперника вперёд. В начале второго тайма Рауль с интервалом в две минуты довёл счёт до 0:3. В первом случае бомбардиру мадридцев ассистировал Стив Макманаман, во втором – Фернандо Редондо. Теперь нужно было забивать четыре мяча в ворота юного Икера Касильяса. Бекхэм и Скоулз два мяча забили, но спасти свою команду не смогли – 2:3. Кубок чемпионов пришлось сдать.