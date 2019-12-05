вчера, 13:59

«Соккер.ру» знакомит читателей с положением дел в чемпионате Бельгии.

Про бельгийский чемпионат или Лигу Жюпилер чаще всего вспоминают, когда его представитель достаётся нашим клубам в еврокубках. Жаль. Турнир этот весьма интересен. В первую очередь тем, что служит трамплином в более серьёзные лиги. Если в МЛС , Китай или Южную Корею едут доигрывать, то в Бельгии футболисты проходят хорошую школу, созревают для больших чемпионатов. Это такой плавильный тигель, где смешиваются разные футбольные школы – местная, африканские, восточноевропейские. Здесь играет немало интересных южноамериканцев. Осваивают бельгийскую лигу украинские футболисты. В прошлом сезоне Руслан Малиновский стал чемпионом в составе «Генка». Сейчас же сразу три представителя наших соседей играют не последнюю роль в «Генте».

Специфика Лиги Жюпилер (ныне Про-лиги) такова, что участником еврокубков может стать практически любой клуб. Даже тот, кто занял предпоследнее место по итогам двухкругового турнира, состоящего из 30 матчей. Это основной турнир аутсайдера, покидающего компанию сильнейших. Первая шестёрка разыгрывает чемпионский титул и вторую путёвку в Лигу чемпионов, а также двух из четырёх посланцев в Лигу Европы. Ещё один билет достаётся обладателю Кубка страны, за последнюю вакансию в дополнительном турнире ведут борьбу клубы, занявшие места с 7-го по 15-е. Схема весьма заумная, но бельгийцы придерживаются её несколько лет.

В основном чемпионате сыграно уже 17 туров из 30. Если мы посмотрим на таблицу Про-лиги, то заметим на её полюсах клубы из одного города. Возглавляет чемпионскую гонку «Брюгге», а тем самым неудачником пока является «Сёркль Брюгге». Чемпион страны «Генк» неважно выступает как в Лиге чемпионов, так и в домашнем первенстве. А самый титулованный клуб Бельгии «Андерлехт» и вовсе идёт одиннадцатым.

«Брюгге» летом сделал очень ценное приобретение в лице тренера Филиппа Клемана, который сделал «Генк» чемпионом. В результате «сине-чёрные» уверенно чувствуют себя во главе таблицы, а победитель предыдущего чемпионата уже сменил тренера, подтвердив, что приглашение на эту должность Фелиса Маззу было ошибкой. С недавних пор «Генком» руководит немец Ханнес Вольф, тренировавший без особого успеха «Штутгарт» с «Гамбургом». Тяжело «магистрам» и без своего плеймейкера Руслана Малиновского, который осваивается в итальянской «Аталанте».

Что касается «Брюгге», то этот клуб довольно консервативен в кадровых вопросах. «Сине-чёрные» не спешат продавать своих лидеров за рубеж, стараясь получить за них наибольшую выручку. Многие футболисты и сами не рвутся из команды, проводя в клубе значительную часть карьеры. Летом 15-кратным чемпионам удалось сохранить большинство лидеров –защитников Клинтона Мату, Брендона Мехеле, полузащитников Ханса Ванакена и Матса Ритса, нападающих Йелле Воссена, Эммануэля Денниса и Сиба Шрейверса. Более того, летом состав пополнил и вписался в коллектив полузащитник «Шахтёра» Эдуард Соболь, а уже в августе «Брюгге» заполучил второго вратаря «Ливерпуля» и сборной Бельгии Симона Миньоле, который сразу же стал основным. В клубе не только умеют сохранять состав, но и умело с ним работать. В «Брюгге» немало африканских футболистов – помимо Маты и Денниса это ещё Перси Тау, Симон Дели, Мбайе Диане и Дэвид Окереке. Однако никаких расколов по расовому или иному принципу на стадионе «Ян Брейдел» не было и нет.

Главным преследователем «Брюгге» на данный момент является льежский «Стандард», который тренирует знаменитый вратарь Мишель Прюдомм. «Красные», напротив, никогда не удерживали футболистов, и их состав стабильностью не отличался. Но 10-кратные чемпионы умели быстро находить замену. Кроме того, к ним охотно возвращались бывшие игроки. Например, поигравший в «Анжи» полузащитник Мехди Карсела-Гонсалес, известный по играм за «Крылья Советов» и «Ростов» Горо, а также нынешний капитан Себастьен Поконьоли, выступавший в Англии и Германии. В «Стандард», а не в свой бывший «Брюгге», приехал знакомый нам по «Рубину» полузащитник Максим Лестьенн, которого снова приглашают в сборную. В распоряжении Прюдомма есть несколько способных молодых футболистов, в том числе и сын его напарника по сборной Бельгии Жильбера Бодара Арно. 21-летний голкипер безболезненно заменил в воротах знаменитого мексиканца Гильермо Очоа.

Провал «Андерлехта» стал следствием эксперимента, затеянного в Брюсселе. В клубе решили, что бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани дорос до тренера. Клуб решили доверить сразу двум наставникам. Формально главным стал Саймон Дэвис, работавший с молодёжью «Сити», а Компани получил статус играющего тренера. Эта затея оказалась авантюрой. В десяти стартовых турах «пурпурно-белые» проиграли пять раз. Сам Компани получил травму и не смог сыграть в своём прощальном матче за «Манчестер Сити». Руководство решило свернуть эти опыты. Дэвис был отправлен в отставку. Команду возглавил знаменитый полузащитник сборной Бельгии и «Андерлехта» Франк Веркаутерен. Тот, что не так давно трудился в Самаре. Любопытно, но легенда брюссельцев, много кого тренировавший, впервые в карьере занял место главного в родном клубе. Компани стал его играющим помощником.

Удалось немножко поправить дела. Но «Андерлехт» всё равно во втором десятке, а текущий сезон уйдёт на ремонт. Тридцать пятого чемпионского титула ожидать точно не стоит. При том, что составе имеются такие мастера, как полузащитники Самир Насри и Насер Шадли. Не столь известны, но имеют немалый опыт защитники Анди Нахар и Денни Лукассен, полузащитники Петер Жуль и Адриен Требель, нападающий Исаак Кисе Телин. Летом из «Юпена» пришёл вратарь Хендрик ван Кромбрюгге, один из голкиперов национальной сборной. Однако «Андерлехт» – команда на вырост. Рядом с Компани, Насри и Шадли в средней линии играют 22-летний голландец Михел Влап, 20-летние Алексис Селемекерс с Сиебеном Девале и Яри Версхареном, которому только 18 лет. На подходе ещё целая группа юных дарований, среди которых выделяют 17-летнего правого защитника Килиана Сарделья. В перспективе «Андерлехт» может стать очень грозным. Если, конечно, устоит перед соблазном продать своих игроков. Брюссель – не Брюгге, тут футболистов не удерживают.

«Генк» играет неважно, зато прилично смотрится его почти тёзка – «Гент», который идёт третьим, уступая лишь очко «Стандарду». В составе «бизонов» стоит выделить украинское трио – нападающего Романа Яремчука, полузащитника Романа Безуса и защитника Игоря Пластуна, а также ещё двух форвардов – поигравшего в сборной Бельгии Лорана Депуатра, канадца Джонатана Дэвида и бывшего полузащитника «красных дьяволов» Вадиса Офоэ. В нынешнем составе сборной Украины играют пять футболистов из Про-лиги. Помимо гентовской тройки - это полузащитник «Брюгге» Эдуард Соболь и защитник «Андерлехта» Евгений Макаренко.

Но вернёмся к участникам чемпионата Бельгии. Среди преследователей «Брюгге» выделяется «Антверпен», в котором трудится известный румыно-венгерский тренер Ласло Болони. Выделяется своим составом, а именно наличием в нём большого количества опытных футболистов. Вратарь Синин Болат в прошлом году был основным в сборной Турции, а его молодой напарник Йенс Теункенс привлекался Роберто Мартинесом в бельгийскую команду. Защитник Ритчи де Лает выигрывал титул чемпиона Англии в составе «Лестера», помогает ему его коллега голландец Худт, арендованный у «Саутгемптона», а ранее игравший за «Алкмар» и «Лацио». Полузащитники Стивен Дефур (в прошлом «Стандард», «Анлерлехт», «Спортинг» и «Бёрнли») и Лиор Рафаэлов (сборная Израиля). В атаке играют лучший бомбардир чемпионата Дьемерси Мбокани (киевское «Динамо», «Монако», «Андерлехт», «Халл Сити») и Кевин Миральяс (тоже сборная Бельгии, «Лилль», «Олимпиакос», «Эвертон»). Старейший клуб Бельгии пока держится пятым, но за путёвку в Лигу чемпионов поборется. И неудивительно, что «Антверпен» пока единственный клуб лиги, сумевший обыграть «Брюгге».

На дне таблицы один из старейших клубов Бельгии «Сёркль Брюгге», отвратительно стартовавший в этом году. Здесь тоже сменился тренер, причём в один день с «Андерлехтом». Француз Фабьен Меркадаль был отправлен в отставку, спасать «зелёно-чёрных» был призван немец Бернд Шторк, который тренировал ранее сборные Казахстана и Венгрии. Ситуация чуточку улучшилась. «Сёркль» по-прежнему последний, но уже не выглядит безнадёжным. Всего три очка отставания от 15-го места. При необходимости зимой в Брюгге высадится десант из «Монако». Оба клуба принадлежат Дмитрию Рыболовлеву. Уж он точно не даст своему филиалу пропасть. В дочернем предприятии уже числятся пять человек из французского клуба. Видимо, мало. Уже подписал контракт с клубом вратарь сборной Туниса Муэ Ассен, некоторое время ходивший в свободных агентах. Старается быть достойным один из старших братьев Килиан Азар. Может быть, у «Сёркля» получится спастись, и тогда один из красивейших городов Фландрии - Брюгге будет представлен на высшем уровне двумя клубами.