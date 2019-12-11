«Интер» не узнал «Барселону» и проиграл ей

вчера, 10:15

«Барселона» даже дублем смогла в гостях обыграть «Интер», сделав подарок дортмундской «Боруссии». «Соккер.ру» - о громкой неудаче миланского клуба.

Появление Антонио Конте у руля «Интера» воспринималось как начало новой эпохи, возвращение «нерадзурри» в настоящую гонку за титулами. Вот уже и на внутренней арене подтверждение подоспело – к этому матчу «Интер» подходил как лидер Серии А, опережая «Ювентус» на два очка. Правда, тут не обошлось без помощи самих туринцев с Маурицио Сарри, но кого же это волнует. Так что противостояние лидеров Италии и Испании выглядело многообещающим.

Если бы не одно «но» - разница в мотивации. «Барселона» давно решила вопрос с выходом из группы, поэтому не стала делать вид, что благородно будет биться основным составом в Милане. Это совершенно ни к чему коллективу Эрнесто Вальверде, которому предстоят с интервалом в четыре дня матч с «Реалом Сосьедад» на выезде и с «Реалом» мадридским дома.

Когда в Лиге чемпионов все решено, абсолютно логично повезти на матч с «Интером» тех, кто имеет мало практики, а наиболее нагруженным футболистам дать отдохнуть. Конечно, кто-то скажет, что это не совсем честно по отношению к дортмундской «Боруссии», которая вынуждена была рассчитывать на сознательность «Барселоны», но никто не заставлял немецкую команду доводить дело до состояния, когда нужно надеяться на кого-то на стороне.

А положение было таким, максимально интригующим. «Боруссия» имела столько же очков, сколько и «Интер», но уступала миланцам по личным встречам. Таким образом, «Интеру» в игре с «Барселоной» требовалось просто показать результат не хуже, чем «Боруссия» сыграла бы со «Славией» дома. Конечно, соперник у дортмундцев так себе на первый взгляд, но до этого матча «Славия» не уступала на выезде ни «Барселоне», ни «Интеру».

К слову, и «Боруссии» с большим трудом удалось одолеть чехов, которые бились так, словно кровно были заинтересованы в успехе «Интера». А на самом деле просто хотели до последнего выжать все прелести игры в Лиге чемпионов и насладиться футболом в самом престижном турнире – их можно понять. «Боруссия» в таких условиях едва сдюжила и победила дома со счетом 2:1, хотя «Славия» чаще била по воротам и вообще заставила потрудиться Бюрки, который не раз спас дортмундцев наряду с Санчо, сделавшим гол и голевую передачу.

Тем временем в Милане «Интер» рассчитывал тепленькой взять расслабленную «Барселону». Состав каталонцев на матч мог удивить тех, кто футбол смотрит по большим праздникам и реагирует только на громкие вывески. Такой человек мог подумать, что оказался в параллельной реальности или в далеком будущем, где «Барселона» неузнаваема. Месси и Пике вовсе не полетели в Италию, а тер Штеген, Суарес, де Йонг, Бускетс остались на скамейке запасных.

В таких условиях каталонцы решили сыграть в три центральных защитника, чтобы все окончательно запутались. А присутствие на поле Тодибо, Фирпо, Ваге, Аленьи и Карлеса Переса намекало, что у «Интера» будет больше шансов, чем он рассчитывал. «Нерадзурри» не учли кое-чего: футболисты, вышедшие у «Барселоны» на поле, имеют гораздо большую мотивацию и желание проявить себя, чем те, кто регулярно играет в составе каталонцев. Поэтому-то легче «Интеру» и не было.

А дебютант Лиги чемпионов Карлес Перес открыл счет на 23-й минуте, сделав положение миланцев критическим. Ценой невероятных усилий «нерадзурри» счет сравняли в конце первого тайма благодаря голу Ромелу Лукаку, который пытается отплачивать за доверие Конте и тащить команду. Во втором тайме «Интеру» приходилось рисковать, но удача отвернулась от миланцев, которым отменили несколько голов из-за офсайда.

А вышедший на замену вместо Переса Ансу Фати в очередной раз подтвердил, что выдаваемые ему авансы взяты не с пустого места. Ему потребовалось четыре минуты провести на поле, чтобы добить надежды «Интера» и стать самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. Фати забил в 17 лет и 40 дней, переписав рекорд.

Ансу Фати (нападающий «Барселоны»):

Мне только что рассказали о рекорде. Я очень рад этому голу, а также рад за команду и тому, что мы победили. Я очень счастлив. Мечта стала реальностью. Я постоянно говорю об этом, всё происходит так быстро. Я должен продолжать работать и учиться у лучших. Я очень благодарен за каждую предоставленную мне возможность.

Антонио Конте (главный тренер «Интера»):

У нас были шансы выиграть этот матч, мы создавали эти возможности, но нам не хватало хладнокровия, чтобы их использовать. Мне не на что жаловаться, так как мои игроки отдали все свои силы. Нам не хватало только забитого мяча. Смотреть на гол Ансу Фати было больно. Он просто убил нас. Мы давили, создавали моменты, чтобы забить и сделать счёт 2:1. Это разочаровывает. Особенно это касается игроков, которые отдавали все силы в непростой период. Глядя на группу и наши выступления по ходу этапа, мне кажется, что мы заслуживали большего. Но если вам всё же не удалось перебраться на другой берег, нужно засучить рукава и продолжать помогать парням прогрессировать. Всё это ценный опыт.

Эрнесто Вальверде (главный тренер «Барселоны»):

Нас переполняют эмоции, ведь это был очень серьёзный соперник. Но мы играли на победу, и мои игроки, многие из которых в той или иной степени дебютировали в ЛЧ , показали свою конкурентоспособность. Карлес Перес обладает голевым чутьём, а Фати – прирождённый бомбардир. Хоть он и испытывал некоторые болевые ощущения, мы хотели, чтобы он получил свои минуты. Тот факт, что парень из «Барсы» стал самым молодым автором гола в ЛЧ , доставляет нам радость. Мы чувствуем себя обязанными выиграть этот турнир. Мы хотим побеждать в каждом матче, именно этого мы добились здесь сегодня.

«Барселона» в более чем экспериментальном составе, не имея турнирной мотивации, смогла обыграть лидера чемпионата Италии на его поле, причем гораздо более мотивированного. Это большой удар по амбициям и самолюбию «Интера» и Конте, напоминающий, что успехи на внутренней арене в нынешнем сезоне скорее связаны с притормаживанием «Ювентуса», а не с ускорением самих «нерадзурри». С другой стороны, возможно, в конце сезона «Интер» даже будет рад, что так получилось – когда выиграет чемпионат Италии. Конечно, это не прямая жертва, не замена никакая, но в какой-то момент необходимость разрываться между турнирами может сыграть решающую роль.