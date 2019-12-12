Яркие итоги группового этапа Лиги чемпионов

вчера, 15:00

Много голов, героев, новые рекорды и уникальные совпадения – «Соккер.ру» подбивает итоги больших футбольных сражений.

В плей-офф только клубы топ-5

Впервые в истории все 16 победителей стадии представляют строго пять ведущих лиг. Все к тому шло, и Чеферину будет сложно убедить Переса или Аньелли, что Суперлига не совсем выгодна, ведь она уже отчасти создана, только по старому формату. По четыре клуба из Англии и Испании, по три команды из Италии и Германии, а еще два французских клуба весной разыграют между собой кубок чемпионов. Никто вне пределов топ-5 не смог разбавить эту компанию, а шансы были только у «Шахтера», но «горняки» влетели 0:3 «Аталанте» в решающий момент. Другим кандидатом мог стать австрийский «Зальцбург». Но «Наполи» и «Ливерпуль» слишком опытные, чтобы допустить сенсацию. «Бенфика» и «Аякс» тоже подвели лиги простых смертных. Только топ-5, только хардкор.

Рекордная разница мячей в группе

Никогда в истории ЛЧ не было случая, чтобы одна команда прошла групповой этап, собрав разницу +19. Но «Бавария» сумела, ведь Нойер играл левого защитника, но пропускал в меру – пять мячей, а вот атакующая линия и лично Левандовски постарались – 24 гола. Конечно же, «Олимпиакос» и «Црвена Звезда» помогли слабой игрой в защите, но это не такие слабые команды, как можно судить по их матчам против «Баварии». Да и главный разгром группового этапа, который немцы завершили с шестью победами – единственная команда турнира, идущая без потерь, случился в Лондоне – обыграли «шпор» 7:2. Кстати, доселе ни один немецкий клуб все матчи в квартете не выигрывал, «Бавария» поставила два личных рекорда.

Буффон застал вратарский рекорд

Джиджи пока не обновил достижение своего коллеги – вратаря «Лацио» Марко Баллотты, который сыграл в ЛЧ в возрасте 43 года и 252 дня. Но Буффон вышел на поле вчера и занял вторую строчку по старшинству – 41 год и 317 дней. А рекорд поставили на другом полюсе, ведь голкипер «Генка» Маартен Вандевоордт сыграл против «Наполи» в 17 лет, 9 месяцев и 10 дней. Пропустил четыре мяча, но побил рекорд вратаря «Бенфики» Свилара – Миле было 18 лет, 1 месяц и 21 день, когда впервые сыграл в ЛЧ . Кстати, дальше в списке Касильяс, на пятом месте – Акинфеев, на седьмом – экс-голкипер «Спартака» Кабанов, за ним – Де Хеа и Пепе Рейна. Вперемешку вратари, которые не выросли, с теми, кто стал «номером один» на десятилетия. И рядом Буффон, которому скоро 42 года – 1978 года рождения, и Вандервоордт – бельгиец родился в 2002 году, то есть легко по возрасту подходит Джанлуиджи в сыновья.

Молодой тренер подтвердил авансы

В конце ноября немецкий наставник «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн в 32 года, 4 месяца и 4 дня сыграл вничью с «Бенфикой» со счетом 2:2, и его команда вышла в плей-офф после пяти матчей. Парень, который моложе Лионеля Месси – одногодки, но ведь Лионель не главный тренер, хотя иногда себя таковым в «Барселоне» воображает, сумел обойти и «Бенфику», и «Лион», и «Зенит». А на этой неделе стал также самым молодым наставником, который побеждал в группе Лиги чемпионов. Нагельсманн показал класс, благодаря его талантам у немцев в плей-офф три представителя, ведь только «Байер» не смог пройти в решающую стадию ЛЧ , довольствуясь ЛЕ . А вот другой соперник российского клуба справился с задачей, невзирая на поражение от «Лиона» и два ничейных результата.

Левандовски снова король голов

Роберт не король Речи Посполитой, разве что футбольной. Название бывшей империи переводится как «общее дело», а у форварда второй год подряд самый весомый индивидуальный голевой вклад на групповом этапе Лиги чемпионов. Поляк снова улучшил свое достижение – после 8 голов забил целых 10, причем против «Тоттенхэма» весь матч провел на скамейке, забил столько в пяти поединках группового раунда. Заявка на итоговую победу в списке снайперов, ведь у Роналду и Месси пока по два мяча, Холанд вылетел из турнира – забил 8 раз, а Кейн отличился 6 раз. Будет еще борьба Харри и Роберта, но на групповом этапе поляк – лучший.

Водопад хет-триков новых звезд

Снова же – впервые так много трехкратных голевых подвигов, целых девять штук. Можно начать разговор о падении уровня середняков Лиги чемпионов? Отчасти правдивый заход, но лучше обратите внимание на другой момент. В списке авторов хет-триков только один ветеран футбола – Роберт Левандовски. А остальные – особенные, ведь в списке в основном молодежь. Оршичу – 26, Стерлингу и Милику ведь всего по 25 лет, Жезусу – 22, Мбаппе – 20, Холанду – 19 лет, Родриго – 18. Гнабри сделал покер, как и Левандовски, а ему всего 24 года отроду. В списке нет Роналду, Месси, Кейна, Суареса или Агуэро. Кроме Роберта, в основном по три скидывалась молодежь.

Обновили рекорд результативности

Два года назад, в конце 2017-го, групповой этап Лиги чемпионов завершился с 306 забитыми мячами, что составило 3.1875 гола за игру в среднем. Сейчас тот рекорд не просто повторили, а побили на два мяча – 308 голов в 96 матчах группового этапа не было никогда. С особой жестокостью зверствовали «Бавария» - 24 гола, «Тоттенхэм» - 18, ПСЖ – 17, а также МС и «Зальцбург» - по 16. Как видите, речь скорее о стиле футбола. А замыкают список «Галатасарай» (1 гол), «Црвена Звезда» (3) и целая группа команд с четверкой забитых мячей, в которой «Локомотив». Но все 32 команды отличались, а средняя результативность игры ЛЧ – 3.208 гола за матч.

Месси передает эстафету наследнику

Ансу Фати будет очень сложно не стать новым Бояном, а превратиться в следующего Месси, однако отмечаем – доселе ни один футболист в истории ЛЧ , хотя рано дебютировать могли самые разные мастера, в том числе – будущие легенды, в 17 лет и 40 дней отроду не забивал мяч. Причем Фати отличился не против слабого соперника, а выбил «Интер» в Лигу Европы. Ждем от форварда новых подвигов, ведь уже забивал и в Примере, и в ЛЧ . Месси свой первый мяч в главном еврокубке забил 2 ноября 2005 года, когда ему было 18 лет, а Роналду вообще не отличался в 26 первых поединках в Лиге чемпионов. Но потом случился дубль в ворота «Ромы» в день погрома 7:1.