«Валенсия» vs «Реал». Кто будет первым накануне Класико?

вчера, 18:40

«Барселона» потеряла очки в Сан-Себастьяне, у «Реала» есть шанс стать единоличным лидером Ла Лиги, но «Соккер.ру» не уверен в победе «сливочных» на «Месталье».

5 фактов о предстоящей схватке «Валенсии» и «Реала»

1. Сегодня на «Месталье» встретятся команды, обеспечившие себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. «Реал» досрочно гарантировал себе второе место в группе «A» вслед за ПСЖ , а «Валенсия» стала победителем своего квартета, выиграв в последнем туре в Амстердаме. «Лос Чес» обошли «Челси», «Аякс» и «Лилль».

2. Победа на «Месталье» сделает «Реал» единоличным лидером турнирной таблицы Примеры; в случае ничьей снова будет двоевластие с «Барселоной»; если «Реал» проиграет «Валенсии», то Эль Класико на первой строчке встретят каталонцы, а мадридцы будут отставать на одно очко.

3. Если «Валенсия» выиграет у «Реала», то поднимется на пару позиций в турнирной таблице и разделит пятое-шестое место с «Атлетико». Ничья или поражение оставят «летучих мышей» на восьмой строчке.

4. В последних пяти матчах на своем поле «Валенсия» трижды обыграла «Реал» с одинаковым счетом 2:1, в одной встрече была зафиксирована ничья 2:2, однажды победили гости, причем крупно — 4:1. Это единственная победа «Королевского клуба» на «Месталье» за 6 лет.

5. Статистика Зидана-тренера против «Валенсии»: 5 матчей = 3 победы, 1 ничья, 1 поражение; разница голов 12:8. Ровно половину из этих 12 голов забил Криштиану Роналду, которого уже нет в «Реале».

5 реплик о «Реале»

1. Беспроигрышная серия «Реала» длится почти два месяца и насчитывает 10 матчей (8 побед, 2 ничьи), в последний раз команда Зидана проигрывала 19-го октября «Мальорке» (0:1).

2. «Реал» в середине недели играл против «Брюгге» в Лиге чемпионов и победил со счетом 3:1, хотя этот матч ничего не решал с турнирной точки зрения. По голу забили молодые бразильцы Родриго и Винисиус, а окончательный счет установил Лука Модрич.

3. В лазарете «Реала» Марсело, Эден Азар, Марко Асенсио, Хамес Родригес и Лукас Васкес. Ферлан Менди пропускает встречу из-за дисквалификации. Таким образом, обездоленный левый фланг придется закрывать универсалом Начо.

4. Зинедину Зидану нужно крепко подумать о том, выпускать на поле Карлоса Каземиро или нет. Дело в том, что ключевой полузащитник находится под угрозой дисквалификации. Получит желтую карточку — и пропустит матч с «Барселоной». Возможно, в Валенсии Зидан решит обойтись без Каземиро, а в средней линии выпустит Вальверде, Модрича и Крооса.

5. Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа — Карвахаль, Рамос, Варан, Начо — Вальверде, Кроос, Модрич — Родриго (Винисиус), Бэйл, Бензема.

5 реплик о «Валенсии»

1. «Валенсия» не проигрывает в четырех последних матчах и выиграла три раза кряду накануне встречи дорогих гостей из Мадрида на «Месталье».

2. Непосредственно перед игрой с «Реалом» «Лос Чес» выиграли в Лиге чемпионов у «Аякса» в Амстердаме со счетом 1:0. Эта победа позволила «Валенсии» финишировать на первом месте в непростой лигочемпионской группе.

3. Гонсало Гедеш, Ли Канджин, Кевин Гамейро, Макси Гомес, Яспер Силлессен и Кристиан Пиччини — список потерь «Валенсии». Не сыграет против клуба, который его воспитал, и Денис Черышев, под вопросом участие в матче Кондогбиа. Серьезные кадровые проблемы. А если еще Родриго не сможет выйти на поле.

4. Тренер «Валенсии» Альберт Селадес является каталонцем и воспитанником «Барселоны», но внушительную часть своей карьеры он провел в «Реале», за который отыграл пять сезонов (2000 — 2005). Со «сливочными» Селадес дважды становился чемпионом Испании и завоевывал Кубок чемпионов.

5. Ориентировочный состав «Валенсии» (4-3-3): Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Коклен, Парехо, Солер — Вальехо, Торрес, Родриго.

5 прогнозов на матч «Валенсия» - «Реал»

1. Обе команды забьют. То, что практически всегда случается в матчах между этими командами, особенно когда речь идет о встречах на «Месталье». Лишь однажды в последних десяти матчах вышло так, что голам радовалась только одна команда: в 2013 году «Реал» разбил «Валенсию» со счетом 5:0.

2. Зидан прибережет Каземиро для Эль Класико. Угроза дисквалификации бразильского полузащитника накануне встречи с «Барселоной» - весомая причина, чтобы сегодня предоставить Карлосу отдых. В пользу этой версии говорит и тот факт, что в матче против «Брюгге» в среду Каземиро отыграл от звонка до звонка. Судя по всему, на «Месталье» Зидан доверится двум другим опытным парням и молодому Феде Вальверде.

3. Гарет Бэйл забьет. Обещать гол Кариму Бензема — слишком банально, а вот возможный успех «гольфиста» интригует, в то же время, он ближе, чем кажется. Бэйл провел на скамье игру с «Брюгге», ожидается его выход в стартовом составе на матч с «Валенсией», и Гарет постарается сыграть ярко накануне матча с «Барселоной». Кому не хочется принять участие в Эль Класико? Дурных нема.

4. «Реал» превзойдет «Валенсию» по ударам вдвое или почти вдвое. «Реал» чаще всех лупит по воротам в Испании — 16.7 ударов в среднем за игру, «Валенсия» на 16-м месте по этому показателю (10.3). Другое дело, что реализация у «сливочных» хромает, но на «Местелье» они будут угрожать воротам хозяев регулярно. Залетит, не залетит и сколько, если залетит — вот в чем вопрос.

5. Будет результативная ничья! Интуитивная ставка. Кажется, что победителя в центральном матче 17-го тура Примеры не обнаружится. У обеих команд серьезные кадровые проблемы, «Валенсия» эмоционально опустошена попаданием в плей-офф Лиги чемпионов, а на «Реал» уже давит предстоящий матч с «Барселоной». Выдать что-то вроде 2:2 будет вполне себе по законам испанского футбольного жанра.