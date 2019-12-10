Даем расклад! Кому что нужно в Лиге чемпионов?

вчера, 14:29

8 команд уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов, 6 из них гарантировали себе первые места в группах, но «Соккер.ру» не успокаивается и чертит карту судьбы для каждого клуба!

Год назад перед заключительным туром были известны 12 из 16 участников плей-офф — 75%, сейчас интриг больше, ведь знаем только половину команд, которые сыграют в 1/8 финала. Судьбы еще восьми решатся во вторник и среду. Среди сражающихся за место под солнцем петербургский «Зенит», который может пойти одной из трех дорог. Расскажем не только о вариантах продолжения (или завершения) евросезона для российского чемпиона, а начнем с процедурного момента, чтобы не возвращаться к нему каждый раз.

Регламент Лиги чемпионов

В случае равенства очков у двух и более команд места в группе распределяются по следующим критериям (в порядке значимости):

1) результаты игр между собой;

a) очки;

b) разница забитых и пропущенных мячей;

c) голы на выезде;

2) разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;

3) количество голов во всех матчах.

Матчи 6-го тура: «Брюгге» - «Реал»; ПСЖ - «Галатасарай».

ПСЖ (1-е место). Парижский клуб досрочно выиграл группу.

«Реал» (2-е место). Рекордсмен по числу Кубков чемпионов сыграет в 1/8 финала, но выше второго места уже не поднимется.

«Брюгге» (3-е или 4-е место). Выбор между Лигой Европой и завершением еврокубковой кампании.

3-е место. В случае победы над «Реалом» или при любом результате своего матча, если «Галатасарай» не обыграет ПСЖ .

4-е место. Если «Галатасарай» наберет 3 очка, а сами бельгийцы при этом не одолеют «Реал».

«Галатасарай» (3-е или 4-е место). Максимум — Лига Европы.

3-е место. Турки просочатся в Лигу Европы, если выиграют у ПСЖ , а «Брюгге» в параллельном матче не обыграет «Реал».

4-е место. Если не обыграют ПСЖ или если «Брюгге» победит «Реал».

Матчи 6-го тура: «Бавария» - «Тоттенхэм»; «Олимпиакос» - «Црвена Звезда».

«Бавария» (1-е место). Финиш во главе квартета обеспечен.

«Тоттенхэм» (2-е место). Финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов снова сыграет в плей-офф.

«Црвена Звезда» (3-е или 4-е место). В очном матче с «Олимпиакосом» сербы оспорят третью строчку и путевку в Лигу Европы.

3-е место. Если выиграет или сыграет вничью с «Олимпиакосом».

4-е место. В случае поражения в Греции.

«Олимпиакос» (3-е или 4-е место). Греки — хозяева своей судьбы, могут сойти с последней строчки и весной сыграть в Лиге Европы.

3-е место. Победа с любым счетом позволит опередить «Црвену Звезду».

4-е место. Ничья, как и поражение, оставят «Олимпиакос» в хвосте турнирной таблицы.

Матчи 6-го тура: «Динамо Загреб» - «Манчестер Сити»; «Шахтер» - «Аталанта».

«Манчестер Сити» (1-е место). Команде Хосепа Гвардиолы больше не о чем беспокоиться: «горожане» выиграли квартет. Однако на судьбы соседей «Манчестер Сити» может повлиять.

«Шахтер» (2-е, 3-е или 4-е место). Инициатива в борьбе за вторую путевку в плей-офф у украинского клуба, однако «горняки» могут и на четвертом месте очутиться.

2-е место. Победа над «Аталантой» гарантирует «Шахтеру» выход из группы. Хватит и ничьей, если «Динамо» не выиграет у «Манчестер Сити» в параллельном матче.

3-е место. Попасть в Лигу Европы «Шахтер» может двумя способами. Первый: проиграть «Аталанте», но при этом важно, чтобы «Динамо» не набрало 3 очка в игре с «Манчестер Сити». Второй: сыграть вничью с итальянцами, но быть подвинутыми со второй строчки победившими «горожан» хорватами.

4-е место. Поражение от «Аталанты» вкупе с победой загребского «Динамо» над «Манчестер Сити» отправят «Шахтер» на дно турнирной таблицы.

«Динамо Загреб» (2-е, 3-е или 4-е место). Хорваты могут закончить групповой этап на любом месте, кроме первого.

2-е место. Победа над «Манчестер Сити» + невыигрыш «Шахтера» у «Аталанты» = выход хорватского чемпиона в плей-офф ЛЧ . Иной формулы не существует.

3-е место. Победа «Шахтера» над «Аталантой» при любом результате собственного матча отправит «Динамо» в Лигу Европы. Если параллельный матч завершится вничью, а хорваты не победят, это тоже третья строчка.

4-е место. Поражение или ничья в матче с «Ман Сити» вкупе с успехом «Аталанты» в Харькове будут означать окончание евросезона для «Динамо».

«Аталанта» (2-е, 3-е или 4-е место). Кто бы мог подумать, что «Аталанта», стартовавшая в Лиге чемпионов с трех поражений с общим счетом 2:11, к заключительному туру сохранит шансы на выход в плей-офф? Но это — факт.

2-е место. В случае победы над «Шахтером» и неудачи «Динамо» в матче с «Манчестер Сити».

3-е место. Если удастся обыграть «Шахтер», но и «Динамо» справится с английским грандом.

4-е место. Поражение или ничья оставят итальянцев последними.

Матчи 6-го тура: «Атлетико» - «Локомотив»; «Байер» - «Ювентус».

«Ювентус» (1-е место). «Старая Синьора» - досрочный победитель квартета.

«Атлетико» (2-е или 3-е место). «Матрасники» еще не обеспечили себе участие в весенней стадии турнира.

2-е место. В случае победы над «Локомотивом» или если «Байер» не выиграет у «Ювентуса».

3-е место. Если потеряет очки в матче с «Локо», а «Байер» одержит победу над «Ювентусом».

«Байер» (2-е или 3-е место). Немцы точно сыграют в плей-офф, только название турнира не знают.

2-е место. В случае победы над «Ювентусом» и потери очков «Атлетико».

3-е место. Если не удастся обыграть «Юве» или если «Атлетико» наберет 3 очка в игре с «Локомотивом». Достаточно сбыться одному из этих условий в отдельности.

«Локомотив» (4-е место). Увы, «Локомотив» идет по протоптанной ЦСКА дорожке: второй год подряд «железнодорожники» занимают последнюю строчку в лигочемпионской группе.

Матчи 6-го тура: «Зальцбург» - «Ливерпуль»; «Наполи» - «Генк».

«Ливерпуль» (1-е, 2-е или 3-е место). Действующий победитель Лиги чемпионов постарается обеспечить себе путевку в плей-офф нового розыгрыша в заключительном туре.

1-е место. Победа в Зальцбурге гарантирует первое место, ничья принесет победу в квартете в том случае, если «Наполи» не выиграет у «Генка». А еще поражение с необычным счетом 4:5, 5:6 и далее в том же духе вкупе с поражением «Наполи» от «Генка» оставят мерсисайдцев во главе таблицы.

2-е место. Ничья в матче в «Зальцбургом» и победа «Наполи» над «Генком» обеспечат «красным» финиш на второй строчке. Также «Ливерпуль» станет вторым в случае собственного поражения от «Зальцбурга» с разницей от двух мячей или со счетом 0:1, 1:2, 2:3, 3:4, которое совпадет с поражением «Наполи». Если же «Наполи» победит, то «Ливерпуль» сможет опередить «Зальцбург» по личным встречам и остаться вторым, если проиграет 4:5, 5:6, 6:7…

3-е место. Если «Ливерпуль» проиграет «Зальцбургу» в два мяча или со счетом 0:1, 1:2, 2:3, 3:4, а «Наполи» не проиграет «Генку». Есть расклад, при котором три команды набирают по 10 очков (победа «Зальцбурга» над «Ливерпулем», ничья в матче «Наполи» - «Генк»). В этом случае «Ливерпуль» останется третьим.

«Наполи» (1-е, 2-е или 3-е место). Год назад «Наполи» в последнем туре групповой стадии проиграл «Ливерпулю» и остался без плей-офф Лиги чемпионов, сейчас перед итальянским клубом стоит более легкая задача. Впрочем, путь в Лигу Европы открыт по-прежнему.

1-е место. Победа над «Генком» и невыигрыш «Ливерпуля» помогут «Наполи» выиграть группу. Итальянцам хватит и ничьей, если «красные» проиграют. В этом случае у трех команд будет по 10 очков, и «Наполи» окажется выше конкурентов из-за личных встреч.

2-е место. Победа «Ливерпуля» оставит «Наполи» на втором месте при любом результате собственного матча. Если оба матча завершатся вничью, неаполитанцы также останутся вторыми.

3-е место. «Наполи» скатится на третью строчку, если проиграет «Генку», а «Зальцбург» одолеет «Ливерпуль».

«Зальцбург» (1-е, 2-е или 3-е место). Австрийцы перед последним туром даже претендуют на первую строчку в группе с «Ливерпулем» и «Наполи»!

1-е место. Победа над «Ливерпулем» со счетом лучше, чем 3:4 (с таким результатом «Зальцбург» уступил на «Энфилде»), позволит австрийцам выиграть группу, если при этом «Наполи» проиграет «Генку».

2-е место. Если «Наполи» побеждает в своем матче, то «Зальцбург» должен выигрывать у «Ливерпуля» и получить преимущество в личной дуэли (устроит победа от двух мячей или счет 1:0, 2:1, 3:2, 4:3). Если «Наполи» играет вничью, устроит победа с любым счетом, так как в ситуации с 10 очками у трех команд «Зальцбург» будет вторым по дополнительным показателям.

3-е место. Поражение или ничья оставят австрийцев в обнимку с Лигой Европы. Но можно остаться без плей-офф Лиги чемпионов даже в случае победы, если это будет победа со счетом 5:4 (6:5, 7:6…), а «Наполи» при этом обыграет «Генк».

«Генк» (4-е место). Бельгийский чемпион досрочно обеспечил себе последнее место в группе.

Матчи 6-го тура: «Интер» - «Барселона»; «Боруссия Дортмунд» - «Славия».

«Барселона» (1-е место). Каталонцы досрочно выиграли группу и не имеют турнирной мотивации перед заключительным туром.

«Интер» (2-е или 3-е место). Инициатива в борьбе за вторую путевку в плей-офф в руках «нерадзурри»

2-е место. В случае победы или если наберет не меньше очков, чем «Боруссия» в шестом туре. На стороне «Интера» преимущество по личным встречам.

3-е место. Если «Боруссия» наберет больше очков в матче со «Славией», чем «Интер» - в игре с «Барсой».

«Боруссия Дортмунд» (2-е или 3-е место). Немецкий клуб должен и сам не сплоховать, и на «Барселону» надеяться.

2-е место. Нужно набрать больше очков, чем «Интер». Если итальянцы сыграют вничью с «Барселоной», «Боруссии» нужна победа. Если «нерадзурри» проиграют, «Боруссию» устроит ничья.

3-е место. В случае собственного поражения или если оба матча завершатся вничью. Достаточно выполнение любого из этих условий.

«Славия» (4-е место). Чешская команда точно займет четвертую строчку.

Матчи 6-го тура: «Бенфика» - «Зенит»; «Лион» - «РБ Лейпциг».

«РБ Лейпциг» (1-е или 2-е место). Команда Юлиана Нагельсманна точно сыграет в плей-офф, но с местом пока не определилась.

1-е место. Победа или хотя бы ничья в матче с «Лионом» обеспечат немцам финиш на первой строчке.

2-е место. Поражение отбросит «РБ Лейпциг» на второе место.

«Зенит» (2-е, 3-е или 4-е место). У «Зенита», как уже было упомянуто, есть три пути: в Лигу чемпионов, в Лигу Европы, в никуда.

2-е место. Поражение «Лиона» - стопроцентная гарантия выхода в плей-офф для «Зенита». В этом случае можно даже проиграть «Бенфике». «Сине-бело-голубые» выйдут из группы, если выиграют в Лиссабоне, а «Лион» не сможет обыграть «РБ Лейпциг». Устроит российский клуб и вариант, при котором оба матча завершатся ничьими.

3-е место. Если «Лион» выиграет, а «Зенит» наберет очки, то останется третьим. Не спасет даже победа, ведь в случае равенства очков с «Лионом» и «РБ Лейпцигом» (по 10 баллов) российский чемпион останется третьим. «Зенит» отправится в Лигу Европы, если проиграет «Бенфике» не крупнее, чем 1:3 (счет первого матча между этими командами в пользу команды Семака), а «Лион» при этом наберет очки.

4-е место. А вот если «Зенит» упустит преимущество личной встречи над «Бенфикой», например, проиграв 0:2, а «Лион» при этом не уступит, то «сине-бело-голубые» завершат групповой этап на последней строчке.

«Лион» (1-е, 2-е, 3-е или 4-е место). Уникальная команда, единственная в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, которая перед заключительным туром группового этапа может финишировать на любой строчке в группе.

1-е место. Победа над «РБ Лейпциг» гарантирует «Лиону» первое место в группе.

2-е место. Если «Лион» сыграет вничью, а «Зенит» проиграет, то «ткачи» окажутся вторыми.

3-е место. Ничьи в обоих матчах отправят «Лион» на третью строчку. То же самое случится и при поражении, если «Зенит» не проиграет «Бенфике».

4-е место. Если «Зенит» проиграет «Бенфике», а «Лион» - «Лейпцигу», то россияне, португальцы и французы наберут по 7 очков, что располагает к подсчету дополнительных показателей. «Зенит» окажется выше всех, «Бенфика» будет третьей, а «Лиону» придется довольствоваться четвертым местом.

«Бенфика» (3-е или 4-е место). «Орлы» еще могут пробиться в Лигу Европы, но путь в 1/8 финала Лиги чемпионов им закрыт.

3-е место. «Бенфика» гарантирует себе выход в Лигу Европы, если обыграет «Зенит» со счетом 2:0, в три мяча или крупнее. Хватит победы с любым счетом, если «Лион» проиграет «Лейпцигу».

4-е место. Поражение или ничья на 100% оставят «орлов» последними. Но и не каждая победа устроит, если «Лион» набирает очки. Любая победа в один мяч, 3:1, 4:2 — все это будет в пользу «Зенита», если только эти две команды наберут по 7 очков.

Матчи 6-го тура: «Аякс» - «Валенсия»; «Челси» - «Лилль».

«Аякс» (1-е, 2-е или 3-е). Перед последним туром «Аякс» на пару очков опережает своих конкурентов, но еще ничего не решено.

1-е место. Амстердамцы финишируют во главе группы, если одержат победу над «Валенсией». Хватит и ничьей, если «Челси» в параллельном матче не наберет 3 очка.

2-е место. «Аякс» будет вторым в случае ничьей с «Валенсией» и если «Челси» одолеет «Лилль» (у лондонцев преимущество по личным встречам), а также в случае своего поражения и невыигрыша «синих».

3-е место. Из первой двойки в турнирной таблице полуфиналистов предыдущего розыгрыша может вышибить только собственное поражение вкупе с победой «Челси» над «Лиллем».

«Валенсия» (1-е, 2-е или 3-е). Судьба «Валенсии» в руках «Валенсии». Побеждай — и будет тебе счастье.

1-е место. Победа над «Аяксом» гарантирует «Валенсии» первую строчку вне зависимости от результата параллельного матча, ведь у «Лос Чес» преимущество над «Челси» по личным встречам.

2-е место. Ничья с «Аяксом» и невыигрыш «Челси», либо поражение от «Аякса» при обязательном поражении «Челси».

3-е место. Потеря очков в Амстердаме вкупе с успехом «Челси» отправят «Валенсию» в Лигу Европы.

«Челси» (1-е, 2-е или 3-е). «Челси» в последнем туре играет с аутсайдером группы, а судьбу путевки в плей-офф держит под контролем, но вот для первого места нужна осечка «Аякса».

1-е место. Победа над «Лиллем» подарит «синим» первую строчку, если параллельный матч завершится вничью.

2-е место. «Челси» останется на втором месте, если победит одновременно с «Аяксом». «Синие» станут вторыми, сыграв вничью, если проиграет «Валенсия».

3-е место. Поражение не позволит «Челси» продолжить выступления в Лиге чемпионов. Ничья тоже станет приговором, если «Валенсия» наберет очки в параллельном матче.

«Лилль» (4-е место). Французы не запутывают и без того запутанный расклад в группе, за что им благодарность. Они точно последние.