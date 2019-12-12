Последний герой! «Краснодару» нужна только победа

вчера, 12:29

Три очка в Испании гарантируют выход в плей-офф. «Соккер.ру» желает «быкам» удачи против непростого «Хетафе».

Пять фактов про соперника

- оппонент в боевой форме. «Хетафе» не проигрывал на протяжении пяти матчей, причем три последних поединка команда Хосе Бордаласа выиграла. Если брать только матчи Примеры, то скромный клуб из пригорода Мадрида не уступает с конца октября – проиграли «Севилье» в гостях, а дальше было 4 победы и две ничьи;

- в конце 2016 года «синие» выступали в Сегунде, поднялись в Ла Лигу после третьего места во втором дивизионе. Потом было восьмое место в элите, а в прошлом году – пятое. Но это ведь классический середняк, не традиционный лидер. Команда без истории, как у той же «Валенсии», с которой «Краснодар» играл в плей-офф Лиги Европы в начале года;

- тренер Хосе Бордалас в команде как раз с 2016 года, то есть вышел с «Хетафе» в высший дивизион, уверенно сохранил прописку, поднялся на пятое место. Сейчас «Хетафе» претендует на четвертое место и путевку в Лигу чемпионов. Пусть середняки, но серьезные;

- у «Хетафе» всегда одна схема – «4-4-2», и это не самая удобная тактика для «Краснодара», который обычно играет в Лиге Европы «4-3-3». Но если Мусаев изучил соперника, объяснил нюансы подопечным, то крепкий середняк не сможет сыграть так эффективно, как в гостях. Тогда отдали мяч, ошибались в передачах, но реализовали 2 из 3 ударов в створ;

- поскольку «Краснодар» устроит только победа – дома проиграли «Хетафе» 1:2, а перед матчем у команд одинаковое количество очков – по девять, то напомним, кому испанцы уступали в родных стенах. Проиграли «Базелю» со счетом 0:1 и «Барселоне» – 0:2. Весь короткий список домашних поражений «синих» в сезоне. Но отчасти помог календарь, «Реал», «Валенсия» или «Севилья» приедут в гости позже.

Пять важных нюансов о «Краснодаре»

- почти восемь часов ожидали вылет в Мадрид. «Быки» застряли дома из-за густого тумана. Надеемся, получится выйти из него в гостях, ведь провели дополнительную тренировку, и улетели в Испанию, где их может ждать дождливый четверг. Погодные условия могут быть непростыми, если верить прогнозам;

- круто, что «Краснодар» не проиграл ни один из 11 официальных матчей после встречи с «Хетафе». То есть «быки» в рабочем настроении, ведь с начала октября ни разу не знали горечи поражений. Нормальная серия, хотя есть одна важная оговорка;

- «Краснодар» выиграл пять матчей серии, а еще в шести случаях были ничьи. У «быков» всего две победы с разницей больше, чем в один мяч – оба раза против «Трабзонспора». А вот с «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом» и ЦСКА были мировые. Сегодня довольствоваться малым нельзя;

- если у «Хетафе» нет кадровых потерь перед матчем, то «Краснодар» не сможет выпустить Классона, Фернандеша и Кабелья. Могли помочь в атаке, как и Ари, который схватил глупую красную карточку. По традиции пропустит концовку года. Бразилец часто не играет в районе своего дня рождения – 11 декабря. Зато Газинский вернулся – большой плюс;

- «Краснодар» – последний российский клуб в сезоне, который еще может выйти в еврокубковую весну. Букмекеры и многие эксперты по испанскому футболу совсем не верят в «быков» – «Хетафе» умеет играть дома, их устроит ничья с любым счетом. Зато российская команда получает дополнительную проверку. Нужна только победа, а соперник – непростой.

Пять прогнозов на поединок в Испании

- не нравится, что на фоне справедливой негативной реакции на провалы «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА – все приземлились на четвертые места в ЛЧ и ЛЕ , автоматически ставят крест на «Краснодаре». Понятно, почему знатоки испанского футбола верят в «Хетафе» – вязкая команда, рациональная. Но поставим на то, что «быки» будут, как минимум, близки к победе – не проиграют;

- «Краснодар» может владеть мячом, как и в домашнем поединке. Но важно понимать – «Хетафе» отдаст круглого, но попробует оставить контроль над игрой. У испанцев получаются очень опасные контратаки, ведь Портильо, Кенеди, Мата и Родригес готовы резко развивать атаки, а у Тимора должок – в первом матче Давида удалили в конце поединка;

- вряд ли что-то получится, если «быки» пропустят первыми. «Хетафе» и «Базелю», и «Барселоне» дома проиграл, когда не забивал. Если испанцы отличаются – получают минимум ничью, которая сегодня их устроит. А вот если «Краснодар» забьет первым – вспомним, что соперник дома не одержал ни одной волевой победы. Максимум отыгрались против «Атлетика» из Бильбао. «Быкам» нужно ставить на первый гол во встрече;

- если учесть, что «горожане» пропускали в еврокубках и РПЛ в этом сезоне в 11 из 13 выездных матчей, то нужно готовиться, что голкипер российской команды – или Сафонов, или Крицюк, сегодня вытащит мяч из сетки. В таком случае сразу важно выходить на поле с задачей забить минимум два мяча. Если получится сыграть «сухо», как против «Трабзонспора» – замечательно. Но паниковать нельзя, даже если упрямый «Хетафе» забьет первым;

- будь «Краснодар» более уверенной в себе командой, которая умеет побеждать даже при плохой игре – такой фокус у Мусаева получается редко, то могли бы включать удачу в прогноз на решающий поединок. Но скорее нужна полная отдача, максимальная концентрация и при этом свободная игра в атаке. У «быков» невероятно много сложнейших матчей осенью и в начале зимы, а сегодня решающий бой.

Если «Краснодар» не постоит за свою честь и реноме российского футбола, то в плей-офф не будет ни одной команды из РПЛ . Когда такое вообще было? Провальный сезон хотя бы одна команда должна продолжить успехом. Принимаются все аргументы в пользу «Хетафе» – устроит ничья, вязкие, хитрые, расчетливые, довольно техничные и успешные. Но ведь это «Хетафе» – испанская команда, которая уступила дважды «Базелю».