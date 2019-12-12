Последний герой! «Краснодару» нужна только победа

Три очка в Испании гарантируют выход в плей-офф. «Соккер.ру» желает «быкам» удачи против непростого «Хетафе».
Пять фактов про соперника
- оппонент в боевой форме. «Хетафе» не проигрывал на протяжении пяти матчей, причем три последних поединка команда Хосе Бордаласа выиграла. Если брать только матчи Примеры, то скромный клуб из пригорода Мадрида не уступает с конца октября – проиграли «Севилье» в гостях, а дальше было 4 победы и две ничьи;
- в конце 2016 года «синие» выступали в Сегунде, поднялись в Ла Лигу после третьего места во втором дивизионе. Потом было восьмое место в элите, а в прошлом году – пятое. Но это ведь классический середняк, не традиционный лидер. Команда без истории, как у той же «Валенсии», с которой «Краснодар» играл в плей-офф Лиги Европы в начале года;
- тренер Хосе Бордалас в команде как раз с 2016 года, то есть вышел с «Хетафе» в высший дивизион, уверенно сохранил прописку, поднялся на пятое место. Сейчас «Хетафе» претендует на четвертое место и путевку в Лигу чемпионов. Пусть середняки, но серьезные;
- у «Хетафе» всегда одна схема – «4-4-2», и это не самая удобная тактика для «Краснодара», который обычно играет в Лиге Европы «4-3-3». Но если Мусаев изучил соперника, объяснил нюансы подопечным, то крепкий середняк не сможет сыграть так эффективно, как в гостях. Тогда отдали мяч, ошибались в передачах, но реализовали 2 из 3 ударов в створ;
- поскольку «Краснодар» устроит только победа – дома проиграли «Хетафе» 1:2, а перед матчем у команд одинаковое количество очков – по девять, то напомним, кому испанцы уступали в родных стенах. Проиграли «Базелю» со счетом 0:1 и «Барселоне» – 0:2. Весь короткий список домашних поражений «синих» в сезоне. Но отчасти помог календарь, «Реал», «Валенсия» или «Севилья» приедут в гости позже.
Пять важных нюансов о «Краснодаре»
- почти восемь часов ожидали вылет в Мадрид. «Быки» застряли дома из-за густого тумана. Надеемся, получится выйти из него в гостях, ведь провели дополнительную тренировку, и улетели в Испанию, где их может ждать дождливый четверг. Погодные условия могут быть непростыми, если верить прогнозам;
- круто, что «Краснодар» не проиграл ни один из 11 официальных матчей после встречи с «Хетафе». То есть «быки» в рабочем настроении, ведь с начала октября ни разу не знали горечи поражений. Нормальная серия, хотя есть одна важная оговорка;
- «Краснодар» выиграл пять матчей серии, а еще в шести случаях были ничьи. У «быков» всего две победы с разницей больше, чем в один мяч – оба раза против «Трабзонспора». А вот с «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом» и ЦСКА были мировые. Сегодня довольствоваться малым нельзя;
- если у «Хетафе» нет кадровых потерь перед матчем, то «Краснодар» не сможет выпустить Классона, Фернандеша и Кабелья. Могли помочь в атаке, как и Ари, который схватил глупую красную карточку. По традиции пропустит концовку года. Бразилец часто не играет в районе своего дня рождения – 11 декабря. Зато Газинский вернулся – большой плюс;
- «Краснодар» – последний российский клуб в сезоне, который еще может выйти в еврокубковую весну. Букмекеры и многие эксперты по испанскому футболу совсем не верят в «быков» – «Хетафе» умеет играть дома, их устроит ничья с любым счетом. Зато российская команда получает дополнительную проверку. Нужна только победа, а соперник – непростой.
Пять прогнозов на поединок в Испании
- не нравится, что на фоне справедливой негативной реакции на провалы «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА – все приземлились на четвертые места в ЛЧ и ЛЕ, автоматически ставят крест на «Краснодаре». Понятно, почему знатоки испанского футбола верят в «Хетафе» – вязкая команда, рациональная. Но поставим на то, что «быки» будут, как минимум, близки к победе – не проиграют;
- «Краснодар» может владеть мячом, как и в домашнем поединке. Но важно понимать – «Хетафе» отдаст круглого, но попробует оставить контроль над игрой. У испанцев получаются очень опасные контратаки, ведь Портильо, Кенеди, Мата и Родригес готовы резко развивать атаки, а у Тимора должок – в первом матче Давида удалили в конце поединка;
- вряд ли что-то получится, если «быки» пропустят первыми. «Хетафе» и «Базелю», и «Барселоне» дома проиграл, когда не забивал. Если испанцы отличаются – получают минимум ничью, которая сегодня их устроит. А вот если «Краснодар» забьет первым – вспомним, что соперник дома не одержал ни одной волевой победы. Максимум отыгрались против «Атлетика» из Бильбао. «Быкам» нужно ставить на первый гол во встрече;
- если учесть, что «горожане» пропускали в еврокубках и РПЛ в этом сезоне в 11 из 13 выездных матчей, то нужно готовиться, что голкипер российской команды – или Сафонов, или Крицюк, сегодня вытащит мяч из сетки. В таком случае сразу важно выходить на поле с задачей забить минимум два мяча. Если получится сыграть «сухо», как против «Трабзонспора» – замечательно. Но паниковать нельзя, даже если упрямый «Хетафе» забьет первым;
- будь «Краснодар» более уверенной в себе командой, которая умеет побеждать даже при плохой игре – такой фокус у Мусаева получается редко, то могли бы включать удачу в прогноз на решающий поединок. Но скорее нужна полная отдача, максимальная концентрация и при этом свободная игра в атаке. У «быков» невероятно много сложнейших матчей осенью и в начале зимы, а сегодня решающий бой.
Если «Краснодар» не постоит за свою честь и реноме российского футбола, то в плей-офф не будет ни одной команды из РПЛ. Когда такое вообще было? Провальный сезон хотя бы одна команда должна продолжить успехом. Принимаются все аргументы в пользу «Хетафе» – устроит ничья, вязкие, хитрые, расчетливые, довольно техничные и успешные. Но ведь это «Хетафе» – испанская команда, которая уступила дважды «Базелю».
«Краснодар» в РПЛ должен настраиваться на борьбу за прямую путевку в Лигу чемпионов весной. Ради обретения недостающей уверенности – команда, которая выходит всех выносить, не собирает пять ничьих в восьми последних играх, «быкам» важно сегодня показать, что они сильнее очень крепкого, но середняка Примеры. Пусть предрекаем невероятно сложный бой, где «Хетафе» будет удобнее, ведь их устроит два результата из трех, нужно верить в «Краснодар». «Быкам» – удачи и победы.
Желаю всем дожить до этого дня!
Желаю всем дожить до этого дня!