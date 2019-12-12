Три главных слова и спасательный круг ЦСКА

вчера, 19:47

«Соккер.ру» добавляет оптимизма поклонникам клуба, который досрочно занял последнее место в группе Лиги Европы.

Поклонник ЦСКА и магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев в трех словах сформулировал проблемы ЦСКА : «Тупо нет денег». Отчасти прав, ведь в богатых клубах редко играют семнадцатилетние центральные защитники. Добавьте «теперь нет власти» - получите ключевые причины отката назад.

Одновременно важно подчеркнуть, что состав у Ганчаренко однозначно сырой, но перспективный. Например, вернувшийся ветеран Дзагоев в Краснодаре не показал ничего, а его молодые коллеги, хотя ошибались порой весьма грубо, смотрелись лучше, не проиграли. Накануне матча против «Эспаньола» и зимнего перерыва есть о ком поговорить.

Иван Обляков (21 год)

Удар, пас, движение – все есть, но не для защиты. И тактическая проблема Ивана понятная. Под него никто в ЦСКА не подстраивается. Подстраивались под Магнуссона, под Влашича, под Чалова в самых успешных отрезках, под Фернандеса. А вот Облякова, словно не забывают, что он из «Зенита» родом, пытают универсализмом.

Есть у Ивана идеальная позиция? Против «Краснодара» сыграл по всему левому флангу, Кучаева оттуда убрали. Но чаще работал в сезоне в центре поля. Это один из самых недооцененных игроков страны, и если бы умел сильнее защищаться – мог бы повоевать за место левого латераля сборной. Но не получается, ведь Обляков – хавбек, запертый на фланге.

Ильзат Ахметов (21 год)

Ахметов раскрылся в опорной зоне неожиданно даже для себя. В «Рубине» играл чуть иначе, хотя эксперименты тоже были. Но если занимаешь такую сложную позицию, то у тебя в 21 год должны быть определенные качества. Вспомните мощных опорников. Каземиро обкатывал умения в «Порту», Канте очень долго играл на низком уровне – готовился к прорыву. Ильзату не хватает опыта.

Также очевидно, что по габаритам Ахметов не опорник для матчей, где ЦСКА вынужден драться и терпеть, как в Краснодаре. Ганчаренко оставил его на скамейке, что не удивляет. Хотя Черчесов и пригласил Ильзата в сборную, если все пойдет весной так, как в конце этого года – в заявку на Евро попадет скорее Баринов из «Локомотива». Зато Ильзат может раскрыться как центральный хавбек, не опорник – есть чутье в атаке и точный пас.

Кристиян Бистрович (21 год)

Хорват – центральный хав, может играть выше и ниже, но при этом он очень, очень слаб в отборе. Причем скорее дело в свойствах футболиста, отсутствии бойцовских качеств и опыта, чем строго в задачах Ганчаренко. В Лиге Европы Бистрович в полтора раза чаще отбирал мяч, в два раза охотнее перехватывал, но в РПЛ слишком часто живет на чистых мячах.

Не может человек, который порой выходит как единственный опорник, так безрассудно играть без мяча. Влашич и Дзагоев – нулевые в отборе, но и Бистрович не сильно лучше. Хорват не готов работать так, как нужно ЦСКА для побед. Позволял игрокам соперников проскакивать центр поля. Кристиян – плюшевый на позиции для бешеных. Но если не ставить Бистровича на позицию Вернблума – может раскрыться.

Константин Кучаев (21 год)

Травма подкосила Константина, ведь зажигал на неродной позиции слева по всему флангу. Но ему мало лет, до сих пор универсален – против «Краснодара» формально занимал позицию второго форварда, но чаще мяча касался даже не слева, а справа. Кучаеву не хватает отличительных качеств, собственного узнаваемого стиля?

Когда похожие игроки станут опытнее – вроде Петрова, то могут сформировать собственную манеру игры. Но пока у Кучаева только задатки. Это не левый защитник – отбор хороший, а позиционно игру не читает, не классический вингер – без кроссов и пасов низом, не нападающий – в штрафной слаб, голевого чутья нет. Кучаеву важно определиться с ролью, а пока им затыкают дыры.

Игорь Дивеев (20 лет)

Какой в РПЛ футбол – такой и Де Лигт? Несправедливое утверждение. Одногодок защитника «Ювентуса» похож на голландца и габаритами, и подходом. Но проблемой может являться разница в игровом интеллекте. Матийсу повезло родиться крайне смышленым, наглым и красноречивым – был капитаном «Аякса» в юном возрасте, а Дивеев не должен опережать время.

Вместе с тем, именно Игорь кажется самым перспективным центрбеком страны, если к природным данным добавит умение управлять линией защиты ЦСКА и возраст. Дивееву подходит позиция по центру в тройке, ведь у него есть умение отдавать длинные передачи, может прочитать эпизод. И одновременно игрок сырой. Не хватает опыта для собирания перехватов и отборов, иногда слишком робкий.

Федор Чалов (21 год)

Ужасно играет осенью, но Валерий Кузьмин Непомнящий, который одно время работал советником Гинера, со стороны поставил логичный диагноз – не исключено, что дядя Федор – самоед. Чалов, когда играл на интуиции, на вдохновении – стал лучшим снайпером РПЛ . Как только отвлекся на мысли об АПЛ , как только начал пропускать через себя ляпы – остановился в развитии.

Чалов – фигура зависимая, но форвард формата того же Сергея Реброва, ныне тренера «Ференцвароша». Напарник молодого Шевченко в киевском «Динамо» не думал, а делал – как положено снайперу. Не исключено, что Чалову банально не хватает партнера и сил. Приходится думать за двоих, и это мешает. Чалову не хватает хитрости. Вот не сделал движение ногой к мячу, чтобы Мартынович его явно сбил – судья не поставил пенальти, а опытный Ари подставился – увидели «точку».

У ЦСКА есть перспективы роста?

Если что и выручит – селекция. Команде Гинера не помогают арбитры – сто процентов. У клуба нет столько денег, как раньше. Слишком много молодежи, не хватает опорных точек, вроде Акинфеева, только в поле. Но рассмотрение плюсов и минусов ключевых не старых игроков Ганчаренко полезно.

Помогает понять, какой ресурс у команды, ведь зимой не купят пять новых опытных мастеров за большие деньги. Зато заметно, что тренерский штаб не выжал из футболистов их максимум. Дивеев может быть больше, как Игнашевич, Обляков атаковать еще круче, а Чалов умеет оказаться на голевой позиции.

Но после сложного отрезка в РПЛ и полного провала в Лиге Европы молодой ЦСКА оказался в одном пункте от прямой путевки в Лигу чемпионов! Делают много ошибок, но это скорее ошибки молодости, нежели подтверждение полного отсутствия таланта.

Бездарный футболист такие мячи, как Обляков, не забивает. Так четко в борьбе, как Дивеев, не смотрится. Поклонникам хотелось всего и сразу – в том числе, чемпионской борьбы вопреки обстоятельствам, но если смотреть на ЦСКА объективно, то без плей-офф ЛЕ теряют только деньги, а в РПЛ ничего не потеряно.

Но есть вопросы к тренерам. Показательный момент – из всех молодых россиян в составе «армейцев» ни один не основной в сборной России. Одаренные и пока до конца не готовые. С таким составом неудачи, когда кажется, что вот-вот заиграют – норма, а не катастрофа.

Когда тот же «Спартак» затеял смену поколений по примеру ЦСКА , то не обыгрывал «Реал» в еврокубках, а припарковался на 10 месте в таблице, потратив больше денег и отставая от «армейцев» на 12 пунктов. Начало сезона у ЦСКА выдалось противоречивым? Скорее таким, как годом ранее. Тогда после 19 туров было 33 пункта и зашли на четвертое место в ЛЧ , а сейчас 34 очка и последнее место в ЛЕ .