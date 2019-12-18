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Расширению РПЛ – быть. Реализация странной идеи

вчера, 10:45

Прядкину поставили задачу, а «Соккер.ру» не понимает одержимость затеей, которая имитирует реформы, но ничего не меняет. 

Плей-офф – очень кривая идея

В футболе, когда речь о чемпионатах, дополнительный раунд плей-офф всегда смотрится глупо. Даже если выделить шесть клубов из шестнадцати, чтобы разыграли путевки в еврокубки после тридцати туров, то нужно место для пяти дополнительных туров, если играть в один круг. 

Но тогда будут недовольные календарем – почему тот или другой матч на выезде, а не дома, и зависимость результатов чемпионата от судейства вырастет. Плюс будут годы, когда отрыв лидеров или лидера не позволит сделать плей-офф интересным. Неудивительно, что пока клубы в соотношении 60 % на 40 % против плей-офф – слова главы РПЛ

Расширение нужно подготовить

Прядкин сказал, что до ЧМ-2022 в Катаре реформу сделать не получится, ведь чемпионат пройдет зимой, даже тридцать туров уместить крайне сложно. Получается, первый турнир после реформы пройдет с лета 2023 года. И за это время нужно поменять в РПЛ буквально все, чтобы лига реально была готова к 18 клубам и 34 турам. 

Что дадут четыре матча против условных «Химок» и «Торпедо» лидерам чемпионата, середнякам и аутсайдерам? Ничего. Выигрывает только тот, кому хочется, чтобы клубы из ФНЛ выходили-вылетали, но при этом оставались в высшем обществе команды, вроде «Оренбурга» и «Сочи». Но даже если цель именно такая, то переход к 18 клубам необходимо готовить. Хотя бы потому, что есть контраргументы.

Денег нет, но вы там держитесь

Классика жанра – в РПЛ предлагают стать богаче, пригласив за стол для игры больше бедных. В ФНЛ нет зажиточных клубов, и в ближайшие годы не появятся. В РПЛ «Тамбов» пробуют объявить банкротом, «Ростову» нужно искать частных инвесторов, «Крыльям Советов» уже заявили, что в следующем году финансирование сократят.

Поочередно глава государства и человек из Госдумы повторили одну мысль – профессиональный спорт должен лишаться бюджетной поддержки. ЦСКА забрал под крыло ВЭБ, у «Локомотива» - РЖД, у «Зенита» - «Газпром», у «Спартака» - «Лукойл», у «Краснодара» - Галицкий. А остальные как выживут, если параллельно с задачей расширения РПЛ будет сокращение расходов? 

Два новичка не реформируют РПЛ

Как российские клубы отреагировали на всего один дополнительный матч для восьми команд страны и на два – для четырех? Крайне отрицательно, ведь когда в Кубке России в качестве эксперимента сделали по два матча, начиная со стадии четвертьфинала, то все сразу заныли. В результате откатили назад – снова играть по одному поединку. Если боятся одного-двух матчей в кубке, что будет при четырех в лиге? 

Не добавится поединков внутри списка самых крутых команд чемпионата, а будут матчи, вроде «Крылья Советов» - «Химки». Гинер постоянно рассказывает, что расширение равно доходам, но ЦСКА ведь, даже если достроит крышу на новой арене, не соберет полный стадион на поединок против «Ротора», например. Мантра «мало матчей» должна иметь обоснование, а в данном случае его нет. Не усилят две команды РПЛ настолько, чтобы лига из 18 клубов расцвела. На подходе нет двух «Краснодаров». 

Расширение с серией подвохов 

Государство должно спонсировать только детско-юношеский футбол, а профессионалы должны зарабатывать? Но телевизионные права оплачены из кармана спонсора «Зенита», деньги на трансферы в 90 % случаев – из карманов налогоплательщиков. Зарплаты – аналогично, это около 72 % расходов, и почти все компании-спонсоры не частные, а со смешанной формой, акции принадлежат и государству.

Тому самому, что годами дарило РПЛ примерно 0.2 % бюджета страны – большие деньги, а в ответ не получило бизнес-структуру. Футбол - не предпринимательство, таковым в ближайшие годы не станет. Снова один человек сказал, что хватит устраивать гонку капиталов, и его хотят обмануть, вроде как услышав. Например, Гинер заявил, что хотя контрольный пакет ЦСКА теперь принадлежит государству, бюджетные деньги тратить не станут. А параллельно представитель ВЭБ сказал об увеличении финансирования. 

И кто говорит правду? Или вот еще новость в тему - заявили, что собираются вложить 27 миллиардов рублей в детско-юношеский футбол в ближайшие пять лет. Это больше 0.1 % годового бюджета страны, можно много лет кормить школы уровня «Бенфики» или «Аякса». Но если откуда-то изымут такие деньги – другой пострадает. Очевидно, что речь о клубах ПФЛ – им конец. Понятно, что упадут на колени многие команды ФНЛ. Но кто гарантирует, что до 2023 года не станут беднее середняки РПЛ?

Получится, что где-то 10 клубов будут играть за еду, станут поставщиками очков для условно богатой восьмерки, и всю эту систему, которая ничем принципиально не отличается от нынешней, назовут «реформированной». При этом ни слова о новом подходе к продаже телевизионных прав, например. В положении РПЛ себя надо рекламировать из каждого утюга, а лига даже двух трансляторов не допускает, видим неэффективную монополию. 

Создать на базе РПЛ новую Бундеслигу с такими исходными данными и задачами не получится ни у кого. Даже у менеджеров самой немецкой лиги, если их перевезти, выдав миллионные зарплаты. Будь футбол в России бизнесом, то 18 клубов – нормальное количество. Но ведь реальные доходы маленькие даже у «Зенита». Рисуют неплохие деньги от продажи билетов и абонементов, добавляют солидные даже для Европы суммы в дни матчей – слишком большие, но никто не перепроверяет бухгалтерию.

Но даже после всего этого «Зенит» минимум на 50 % финансируется прямо за счет рекламного контракта с генеральным спонсором. Плюс у них стадион за 1 рубль в год, хотя в рыночных условиях пришлось бы отстегивать государству за арену куда больше. Получается, даже чемпион страны «Зенит» не проживет без отмашки кормить его в привычных масштабах. Ни о какой бизнес-модели не говорят. Видим государственную лигу с одним полностью частным и несколькими гибридно-частными клубами. 

При этом и частный «Краснодар» себя абсолютно точно не кормит, а его арена, по словам владельца, «никогда не окупится». Так зачем расширять лигу до 18 клубов? Это не сделает ее богаче, скорее до 2023 года у середняков денег станет еще меньше. Это не подразумевает переход к ставке на серьезных легионеров. Нулевые шансы, что можно впихнуть РПЛ населению – люди небогатые и не будут платить за право смотреть футбол столько, как в Англии или даже во Франции. 

Фактически все сводится к двум словам Прядкина: «Поставлена задача». Ну, раз задача поставлена – РПЛ будет расширена с 2023 года. Тренеры и футболисты начнут ныть о страшной усталости, объяснять провалы в еврокубках именно тем, что матчей в чемпионате  стало на четыре больше, но зато некоторые клубы никогда не вылетят. Не показали бизнес-план, серьезные финансовые расчеты, не разработали методы увеличения посещаемости. «Задача поставлена». 

Главный смысл – приказы не обсуждаются. Когда-то «задача поставлена» говорили о жестком лимите. Затем – о VAR, и вы видите, как его внедрение саботируют. Теперь Егорова, судя по словам Прядкина, оставляют минимум до конца чемпионата. Хорошо, что не собираются переставлять места кругами – не будет «весны-осень». Но плохо, что реформы подменят расширением РПЛ. Причем сильнее всего пугают слова Аршавина – работника «Матч ТВ», который озвучил то, что витало в воздухе

Не исключено, что когда недавно обсуждали расширение до 24 клубов, то задачей было всунуть в РПЛ команды из Беларуси и Казахстана. Но и теперь остается риск, что в 2023 будет новая «задача поставлена» - добавить парочку именно белорусских команд. Тогда УЕФА подпишет новый спонсорский контракт на 10 лет с одной компанией, в Самаре и Уфе резко закончатся деньги на футбол – как в Саранске, например, а в Минске и Бресте резко появятся в знакомом количестве. Получите эдакую Континентальную Премьер-Лигу. Но будет ли она сильной, интересной и прибыльной? 

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kapteinis40
kapteinis40
сегодня в 00:32
Для чего иои кого тратить бюджет? В миллионном городе ходят нв футбол 3000-5000 человек...
kapteinis40
kapteinis40
сегодня в 00:24
Послушайте. Ни один клуб еще не покрыл бюджетные деньги и не заработал. Какой футбол! Какая футбольная страна! По одежке протягивай ....
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   473 / 845
вчера в 20:42
Да пусть расширяют, будет больше футболистов, может молодым дадут больше шансов теже лидеры.. А если почитать доводы против, складывается впечатление, что наш чемпионат вообще лучше закрыть или сократить лигу до 8-10 команд, и то каждые пять лет по одной будут разоряться и лига сокращаться дальше))) Если нет денег, то может логично снизить зп игрокам? И если условному Рубину, чтобы остаться в РПЛ будет достаточно держать на контрактах только недорогих игроков, то в этом тоже плюс.
Старый Фриц
Старый Фриц
   572 / 845
вчера в 18:18
Расширение выгодно лишь спартаку,что бы в ФНЛ не вылетить.
Optimist Sidorov
Optimist Sidorov
   447 / 845
вчера в 17:09
Народ! Я вот подумал насчет этой вечной темы про Повышение уровня нашего футбола и как это сделать! Ничего у этих нынешних не выйдет! Они же совехсем Не Этого Хотят! У начальников другие цели. Какие? Ну Вы Сами все Понимаете какие?Теперь про стадионы и крыши! У нас построили к ЧМ один стадион с Крышей! И вы тоже Знаете Где этот стадион и Чья Там Крыша? Хочу всех повышающих уровень нашего футбола спросить, а почему во многих европейских странах. С Крышами уже 80 лет н как Не Могут Построить Хороший или супер Футбол? Почему ведь у них даже крыши не надо строить! А футбол так и не могут Развить? И деньги есть и все есть, футбола Нет!??? Значит не в Крыше Проблема! Не в Крыше! Воровать Надо Меньше! И крыши именно поэтому не строят, чтобы удобнее было деньги перекидывать через забор!
Tostao
Tostao
   128 / 845
вчера в 16:25
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   138 / 845
вчера в 16:24
В общем, как всегда все реформы в России делаются не с того конца...выбирается самый лёгкий путь, который лежит на поверхности. Но то что это не искоренит проблему, никто не думает. Чинушам главное скорее получить звёздочку.
berda2003
berda2003
   127 / 845
вчера в 14:30
какой страшный, неприятный чел...
Grey33
Grey33
   161 / 845
вчера в 13:41
Это точно задумано, что бы Спартак не вылетел в пердив. А всё остальное - фарисейство. "Народная команда", как - никак.
Roger Young
Roger Young
   142 / 845
вчера в 13:34
Хорошая критическая статья
112910415
112910415
   34 / 845
вчера в 13:03
предельно уродливая схема "принятия решений" ..
ATG
ATG ответил bsww
   401 / 845
вчера в 12:51
Для расширения лиги нужны крытые стадионы у "всех клубов", кроме кавказского региона (Сочи, Краснодар, Анжи, Терек). У всех остальных, включая Ростов крыша над полем быть ОБЯЗАНА. Только тогда медленно, НО начнём путь с топ-лигам, поскольку сможем играть до 25-12 и продолжать с 15-01. Так наши клубы к 1/16 ЛЕ будут подходить имея багаж в 3 официальные игры минимум. Поскольку для более успешного выхода в 1/8 ЛЕ и в 1/4 ЛЕ нам надо остерегаться играть против клубов из Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии в первых двух раундах и ещё парочку крепких середнячков-клубов из лиг второго звена, вроде Бельгии, Швейцарии, Турции, Греции, Нидерландов. ДОБАВЛЕНО. В Европе частные клубы, поскольку владельцы имеют налоговые льготы, ибо эти траты на содержание клуба можно охарактеризовать как налоги
Про стадионы я сам недоумеваю . Когда строили стадионы к ЧМ18 я был уверен что они будут с крышами . Но видимо для государства это слишком большие расходы. А сейчас никто крыши делать не будет. Если крыш нет ни на одном стадионе Москвы, то что говорить об остальных. А если Москве денег не хватило на крышу - ответ очевиден. Бабла и там нет нихера. Пока будет у нас кризис в стране никакие реформы не помогут

Про остальные критерии попадания в плей-офф поржал ахахахахха . А потом попадётся условный Лудогорец Болгарский и всё-равно наши не пройдут в плей офф ахахахаххаха
OLESOCC
OLESOCC
   231 / 845
вчера в 12:21
Какое 3 увеличение!!! Нужно улучшать качество, а не количество!!!
nubom
nubom
   62 / 845
вчера в 12:14
В России частный капитал за государственный счет...
bsww
bsww
   628 / 845
вчера в 12:11
Для расширения лиги нужны крытые стадионы у "всех клубов", кроме кавказского региона (Сочи, Краснодар, Анжи, Терек). У всех остальных, включая Ростов крыша над полем быть ОБЯЗАНА. Только тогда медленно, НО начнём путь с топ-лигам, поскольку сможем играть до 25-12 и продолжать с 15-01.
Так наши клубы к 1/16 ЛЕ будут подходить имея багаж в 3 официальные игры минимум. Поскольку для более успешного выхода в 1/8 ЛЕ и в 1/4 ЛЕ нам надо остерегаться играть против клубов из Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии в первых двух раундах и ещё парочку крепких середнячков-клубов из лиг второго звена, вроде Бельгии, Швейцарии, Турции, Греции, Нидерландов.

ДОБАВЛЕНО. В Европе частные клубы, поскольку владельцы имеют налоговые льготы, ибо эти траты на содержание клуба можно охарактеризовать как налоги
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   57 / 845
вчера в 12:04
Цорн развалил спартак, его папа развалит РПЛ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   5 / 845
вчера в 12:04
Смешные статьи, российский футбол лучше в принципе не обсуждать.

Если кратко, футбол в Европе:

Частный капитал содержит футбольные клубы. Если у клуба 3 тыс болельщиков, у него один тренер, работающий на полставки, дешевый стадион на 5 тыс человек. Если ему повезло и это клуб с огромной историей и в большом городе, у него 10 миллионов покупающих по всему миру его футболки болельщиков, стадион на 70 тыс с билетами по 70 фунтов.

У нас: налогоплательщики содержат клубы, налогоплательщики платят зарплату Малкому, Смолову, налогоплательщики же еще и платят, если хотят посмотреть игру игроков, которых они оплачивают, на стадионах, которые они оплачивают, и там их, возможно, изобьет ОМОН - которому тоже они же платят зарплату, как ни смешно.

Официальный спонсор ЛЧ, как вы знаете, тоже налогоплательщики России. Они решили, что нужно порекламировать газопровод, как будто после просмотра рекламы газопровода болельщики всей Европы побегут покупать газовые баллоны.

На этом все и заканчивается.
neukomm
neukomm
   334 / 845
вчера в 11:54
Можно долго писать и говорить об этом, но если помнить, что все это делается не ради футбола, а тупо ради денег, то все встаёт на свои места, и вопросов не появляется. Самое последнее, о чем думают, это развитие футбола. Бабки, откаты, коррупция. И вместо "футбола" можно подставить "наука", "образование".
Androshin
Androshin
   37 / 845
вчера в 11:50
Реформа для одной команды, прядкин выручает сыночка.
yasukuni
yasukuni ответил nubom
   105 / 845
вчера в 11:49
Статья в самую точку! Самое обидное - чиновники с готовностью приказ выполнят. Ломать не строить. Сделать страну нищей гораздо легче, чем богатой! Зато есть, чем отчитаться: реформа началась. А после очередного провала через три года - они уже творят на другой работе. Ищи-свищи крайнего!
Никто не ново под Луной! Фюрер приказывает - мы исполняем!
Nick Ch
Nick Ch
   50 / 845
вчера в 11:35
Шутят, что, мол, с внедрением плей-офф Спартак не вылетит в пердиф, а я смотрю, что если и первое место (чемпионство то есть) разыгрывать по итогам плей-офф, то зеньке будет сложнее стать чемпионом, ведь не будет опции автоматических очков от всяких Оренбургов и Сочи...
nubom
nubom
   62 / 845
вчера в 11:30
Надо просто решить: нам нужно сохранить футбол в России или сделать шесть топ клубов?
Если второе, то договориться с УЕФА о включении этой шестерки в соревнования второй или третьей бундеслиги Германии и выявлении представителей нашей страны в европейских кубках после стыковых игр этих команд с победителями первенства России среди любительских команд.
Если хотим сохранить футбол: то необходимо установить одинаковый лимит капиталовложений для всех команд РПЛ, имеющих современные стадионы по всей матушке России.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 11:30
с расширением стоит заморочиться, с начала белорусов подтянуть, а к 25-му году можно и укров пригласить, вот тогда уровень будет по-любому выше, а Бресту или Саранску футбол не нужен в любом раскладе.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   162 / 845
вчера в 11:28
Любая реформа предполагает финансирование. Вот почему в России так полюбили всякие реформы. В мутной реформаторской водичке можно легко и непринужденно перевести часть средств из бюджетного кармана в личный
борька
борька
   285 / 845
вчера в 11:28
Очередной дебелизм власти!
Что сверху сказали,то и будут делать на местах. На четыре года прикрыли наш спорт,теперь будет проводить спартакиады пенсионеров,чемпионат мира по футболу среди пенсионеров.,.Организуем сверхконтинентальную лигу по футболу под нейтральным статусом, по две команды с Кубы, Монголлии, Сев. Кореи ,Ирана и еще десятоккоманд с островных государств Тихого океана Построим на островах стадионы и отправим туда жить олигархов и чиновников
tuman960
tuman960
   86 / 845
вчера в 11:26
неплохая статья !!!Поддерживаю!!!!
rawer
rawer
   798 / 845
вчера в 11:24
согласен с автором, очень странно выглядит заявление расширения когда так завернули быстро идею с кубком по 2 матча в 1/4 и 1/2
мы бы весной могли наблюдать на 2 матчевые поединки ЦСКА-Спартак в 1/4
и возможный 2 матчевый полуфинал весной ЦСКА-Зенит или Спартак-Зенит
это больше привлекло зрителей чем ЦСКА-Химки например
а так идею быстро завернули что дат для игр нет, но планируют расширение
Boytser
Boytser
   245 / 845
вчера в 11:17
Реформа, не позволяющая свиньям никогда не попасть в пердив. Больше она ни для чего не нужна.
nubom
nubom
   62 / 845
вчера в 11:01
Статья в самую точку!
Самое обидное - чиновники с готовностью приказ выполнят.
Ломать не строить.
Сделать страну нищей гораздо легче, чем богатой!
Зато есть, чем отчитаться: реформа началась. А после очередного провала через три года - они уже творят на другой работе. Ищи-свищи крайнего!
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