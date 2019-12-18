Расширению РПЛ – быть. Реализация странной идеи

вчера, 10:45

Прядкину поставили задачу, а «Соккер.ру» не понимает одержимость затеей, которая имитирует реформы, но ничего не меняет.

Плей-офф – очень кривая идея

В футболе, когда речь о чемпионатах, дополнительный раунд плей-офф всегда смотрится глупо. Даже если выделить шесть клубов из шестнадцати, чтобы разыграли путевки в еврокубки после тридцати туров, то нужно место для пяти дополнительных туров, если играть в один круг.

Но тогда будут недовольные календарем – почему тот или другой матч на выезде, а не дома, и зависимость результатов чемпионата от судейства вырастет. Плюс будут годы, когда отрыв лидеров или лидера не позволит сделать плей-офф интересным. Неудивительно, что пока клубы в соотношении 60 % на 40 % против плей-офф – слова главы РПЛ .

Расширение нужно подготовить

Прядкин сказал, что до ЧМ -2022 в Катаре реформу сделать не получится, ведь чемпионат пройдет зимой, даже тридцать туров уместить крайне сложно. Получается, первый турнир после реформы пройдет с лета 2023 года. И за это время нужно поменять в РПЛ буквально все, чтобы лига реально была готова к 18 клубам и 34 турам.

Что дадут четыре матча против условных «Химок» и «Торпедо» лидерам чемпионата, середнякам и аутсайдерам? Ничего. Выигрывает только тот, кому хочется, чтобы клубы из ФНЛ выходили-вылетали, но при этом оставались в высшем обществе команды, вроде «Оренбурга» и «Сочи». Но даже если цель именно такая, то переход к 18 клубам необходимо готовить. Хотя бы потому, что есть контраргументы.

Денег нет, но вы там держитесь

Классика жанра – в РПЛ предлагают стать богаче, пригласив за стол для игры больше бедных. В ФНЛ нет зажиточных клубов, и в ближайшие годы не появятся. В РПЛ «Тамбов» пробуют объявить банкротом, «Ростову» нужно искать частных инвесторов, «Крыльям Советов» уже заявили, что в следующем году финансирование сократят.

Поочередно глава государства и человек из Госдумы повторили одну мысль – профессиональный спорт должен лишаться бюджетной поддержки. ЦСКА забрал под крыло ВЭБ , у «Локомотива» - РЖД , у «Зенита» - «Газпром», у «Спартака» - «Лукойл», у «Краснодара» - Галицкий. А остальные как выживут, если параллельно с задачей расширения РПЛ будет сокращение расходов?

Два новичка не реформируют РПЛ

Как российские клубы отреагировали на всего один дополнительный матч для восьми команд страны и на два – для четырех? Крайне отрицательно, ведь когда в Кубке России в качестве эксперимента сделали по два матча, начиная со стадии четвертьфинала, то все сразу заныли. В результате откатили назад – снова играть по одному поединку. Если боятся одного-двух матчей в кубке, что будет при четырех в лиге?

Не добавится поединков внутри списка самых крутых команд чемпионата, а будут матчи, вроде «Крылья Советов» - «Химки». Гинер постоянно рассказывает, что расширение равно доходам, но ЦСКА ведь, даже если достроит крышу на новой арене, не соберет полный стадион на поединок против «Ротора», например. Мантра «мало матчей» должна иметь обоснование, а в данном случае его нет. Не усилят две команды РПЛ настолько, чтобы лига из 18 клубов расцвела. На подходе нет двух «Краснодаров».

Расширение с серией подвохов

Государство должно спонсировать только детско-юношеский футбол, а профессионалы должны зарабатывать? Но телевизионные права оплачены из кармана спонсора «Зенита», деньги на трансферы в 90 % случаев – из карманов налогоплательщиков. Зарплаты – аналогично, это около 72 % расходов, и почти все компании-спонсоры не частные, а со смешанной формой, акции принадлежат и государству.

Тому самому, что годами дарило РПЛ примерно 0.2 % бюджета страны – большие деньги, а в ответ не получило бизнес-структуру. Футбол - не предпринимательство, таковым в ближайшие годы не станет. Снова один человек сказал, что хватит устраивать гонку капиталов, и его хотят обмануть, вроде как услышав. Например, Гинер заявил, что хотя контрольный пакет ЦСКА теперь принадлежит государству, бюджетные деньги тратить не станут. А параллельно представитель ВЭБ сказал об увеличении финансирования.

И кто говорит правду? Или вот еще новость в тему - заявили, что собираются вложить 27 миллиардов рублей в детско-юношеский футбол в ближайшие пять лет. Это больше 0.1 % годового бюджета страны, можно много лет кормить школы уровня «Бенфики» или «Аякса». Но если откуда-то изымут такие деньги – другой пострадает. Очевидно, что речь о клубах ПФЛ – им конец. Понятно, что упадут на колени многие команды ФНЛ . Но кто гарантирует, что до 2023 года не станут беднее середняки РПЛ ?

Получится, что где-то 10 клубов будут играть за еду, станут поставщиками очков для условно богатой восьмерки, и всю эту систему, которая ничем принципиально не отличается от нынешней, назовут «реформированной». При этом ни слова о новом подходе к продаже телевизионных прав, например. В положении РПЛ себя надо рекламировать из каждого утюга, а лига даже двух трансляторов не допускает, видим неэффективную монополию.

Создать на базе РПЛ новую Бундеслигу с такими исходными данными и задачами не получится ни у кого. Даже у менеджеров самой немецкой лиги, если их перевезти, выдав миллионные зарплаты. Будь футбол в России бизнесом, то 18 клубов – нормальное количество. Но ведь реальные доходы маленькие даже у «Зенита». Рисуют неплохие деньги от продажи билетов и абонементов, добавляют солидные даже для Европы суммы в дни матчей – слишком большие, но никто не перепроверяет бухгалтерию.

Но даже после всего этого «Зенит» минимум на 50 % финансируется прямо за счет рекламного контракта с генеральным спонсором. Плюс у них стадион за 1 рубль в год, хотя в рыночных условиях пришлось бы отстегивать государству за арену куда больше. Получается, даже чемпион страны «Зенит» не проживет без отмашки кормить его в привычных масштабах. Ни о какой бизнес-модели не говорят. Видим государственную лигу с одним полностью частным и несколькими гибридно-частными клубами.

При этом и частный «Краснодар» себя абсолютно точно не кормит, а его арена, по словам владельца, «никогда не окупится». Так зачем расширять лигу до 18 клубов? Это не сделает ее богаче, скорее до 2023 года у середняков денег станет еще меньше. Это не подразумевает переход к ставке на серьезных легионеров. Нулевые шансы, что можно впихнуть РПЛ населению – люди небогатые и не будут платить за право смотреть футбол столько, как в Англии или даже во Франции.

Фактически все сводится к двум словам Прядкина: «Поставлена задача». Ну, раз задача поставлена – РПЛ будет расширена с 2023 года. Тренеры и футболисты начнут ныть о страшной усталости, объяснять провалы в еврокубках именно тем, что матчей в чемпионате стало на четыре больше, но зато некоторые клубы никогда не вылетят. Не показали бизнес-план, серьезные финансовые расчеты, не разработали методы увеличения посещаемости. «Задача поставлена».

Главный смысл – приказы не обсуждаются. Когда-то «задача поставлена» говорили о жестком лимите. Затем – о VAR , и вы видите, как его внедрение саботируют. Теперь Егорова, судя по словам Прядкина, оставляют минимум до конца чемпионата. Хорошо, что не собираются переставлять места кругами – не будет «весны-осень». Но плохо, что реформы подменят расширением РПЛ . Причем сильнее всего пугают слова Аршавина – работника «Матч ТВ», который озвучил то, что витало в воздухе.