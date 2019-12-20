Собрать музей за сезон. Клуб серийных чемпионов

вчера, 10:00

Какой максимум трофеев выигрывали в футболе за один сезон? «Соккер.ру» в честь юбилея «Барселоны» вспоминает их коллег.

У «Барселоны» в 2009 году – десять лет назад, было шесть трофеев за календарный год. Но это странный подсчет, ведь классический футбольный сезон идет с лета по весну. Выясним, какой максимум трофеев выиграли и насколько подобные достижения значимые и редкие.

Каков мировой рекорд по трофеям за сезон?

Оказывается, в профессиональном сезоне можно было выиграть семь кубков за сезон. Речь о Северной Ирландии, и дважды, в сезонах 1921/22 и 1961/62, местный клуб «Линфилд» взял победы в семи разных соревнованиях.

Речь об Ирландской лиге, Ирландском кубке, а в дополнение о пяти разных кубках. Причем почти все эти турниры имели длинную историю. Один стартовал 1888 году, второй – 1894, третий – 1911, четвертый – в 1883.

Конечно, нужно оспаривать уровень турниров, но сам чемпион – клуб древний. «Линфилд» основан в 1886 году, существует до сих пор, является действующим чемпионом Премьершипа – лиги Северной Ирландии, на его счету 53 чемпионства и 43 победы в Кубке страны.

Сколько команд брали шесть или пять кубков?

В этом списке не будет «Барселоны», зато будут команды из четырех разных стран. Шесть трофеев за один сезон выигрывали только две команды – «Валлетта» и лондонский «Арсенал». Только не тот, о котором все подумали, а женская команда клуба.

В сезоне 2006/07 девушки взяли аналог ЛЧ для своего пола, выиграли Премьер-Лигу, Кубок, Кубок Лиги, Суперкубок и некий Лондонский женский кубок. Их достижение повторить так же сложно, как и победы «Валлетты» на Мальте – набрали местных трофеев, но в промышленных масштабах – шесть штук.

А вот если искать высокий уровень, то найдете более солидный набор трофеев. Можете проигнорировать пять кубков той же «Валлетты», но в конце девяностых – в 1997 году. Можете похвалить «Аль-Ахли» из Египта за шесть успехов в том же сезоне, что мир женского футбола впечатлили девушки из «Арсенала».

Но на самом высоком уровне серийным убийцей соперников в сезоне 1966/67 стал «Селтик». Великий состав великого тренера Джока Стейна стал первым британским клубом, который выиграл КЕЧ . Шотландский наставник обыграл «Интер» Эленио Эрреры в финале в Лиссабоне со счетом 2:1, выиграл высший дивизион шотландской лиги, местный Кубок, Кубок Лиги и пятый трофей – Кубок Глазго, что разыгрывают с 1887 года.

Уникальный успех «Селтика» выделяется сильнее всего. Мог быть и шестой трофей, логически связанный не с одним сезоном, но с предыдущими пятью, но шотландцы проиграли Межконтинентальный Кубок.

Четыре трофея за сезон – обычный результат?

Сложный вопрос, поскольку все меняется. По четыре трофея теперь выигрывали многие, а раньше было иначе. Начал в сезоне 1907/08 тот же «Селтик» - первая команда в истории футбола, которая взяла четыре кубка. Выиграли Шотландскую лигу, Кубок, Кубок Глазго и еще один благотворительный турнир, первый матч которого разыграли в 1876 году.

Последний раз четыре трофея брали в прошлом сезоне – «Манчестер Сити» в Англии и «Аль-Ахед» из Ливана. Хотя куда сильнее такие достижения впечатляют, если в списке трофеев и Лига чемпионов. «Реал» Мадрид набирал по четыре трофея в 2017 и 2018 году вместе с главным еврокубком, «Бавария» - в 2013 году. И все, больше не было случаев, чтобы один клуб выиграл ЛЧ и еще три трофея за один футбольный сезон.

А вот если учитывать кубки помельче, то в деле «Рейнджерс», «Сантос», «Порту», клуб «Саус Чайна» из Гонконга. Отдельно выделяется «Сан-Паулу» - вместе с Кубком Либертадорес в 1993 году. Еще четыре трофея брали два клуба из Ирака – «Аль-Кува» и «Аль-Завраа», еще один клуб из Китая – «Сан Хей», и даже «Линфилд» в 2006 году – тот самый, что выигрывал по семь трофеев.

Также есть свежие примеры из более солидных лиг. «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2008/09 выиграл Суперкубок Англии, клубный ЧМ , Кубок Лиги и АПЛ . «Барселона» в сезоне 2009/10 победила в Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА , в Ла Лиге и на клубном ЧМ . Ливанский клуб «Аль Ахед», новозеландский «Оклэнд Сити», трижды – ПСЖ , еще разок – «Бавария», но уже без победы в ЛЧ , и «Барселона» собирали покеры из трофеев за сезон.

Скоро увидим новую рекордную серию кубков?

В теории можно выиграть даже семь серьезных кубков за один футбольный сезон. Например, в Англии, но нужно уже быть победителем еврокубков. Если начать с Суперкубка страны, выиграть Суперкубок УЕФА , в конце года – Клубный ЧМ , а потом – АПЛ , Кубок Англии и Кубок Лиги, то вместе получите 7 трофеев. Но поскольку календарь напряженный и сложный, то тому же «Ливерпулю» пришлось играть полуфинал Клубного ЧМ основой, а на Кубок Лиги ставить резерв.

Вылетели от «Астон Виллы», уступив 5:0, поэтому у Клоппа остались шансы всего на пять трофеев. Однако маловероятно, что «Ливерпуль» выиграет и Клубный ЧМ , и Кубок Англии, а затем АПЛ и Лигу чемпионов, чтобы собрать дивную коллекцию. Чтобы понять, насколько сложно взять даже четверку добротных трофеев, достаточно посчитать, сколько в футболе было подобных примеров, начиная с исторически первого – в 1908 году.

За 111 сыгранных футбольных сезонов увидели всего 38 подобных примеров. Причем с 1908 по 1968 года – за шестьдесят лет, таких случаев было всего восемь, а с 2001 года – целых 22. Но учтите, что речь лишь о четырех трофеях за сезон, а когда усложняем задачу – от пяти побед и выше, то получаете семь случаев за почти сто лет! А если искать примеры с победами в еврокубках, то речь только о женской команде «Арсенала» и о мужчинах из «Селтика».

Даже шесть кубков за календарный год от «Барселоны» - редчайшая серия в футболе. Впрочем, серийные чемпионы нового времени в основном из Европы – а именно из топ-5, ведь речь о МЮ , «Барселоне», «Баварии», «Реале», МС и ПСЖ . Так что можно зафиксировать, что денежное доминирование упрощает нелегкую задачу. Маньяков, собирающих по четыре трофея за сезон, стало больше за последние десять лет, но при этом сам престиж подобных серий подрос.

Раньше речь шла о клубах из Португалии – у «Порту» есть великие сезоны, еще раньше – из Шотландии, сразу пять таких случаев. А теперь серийных собирателей трофеев поставляют Англия, Испания, Франция или Германия. Только в Серии А собрать четыре трофея за сезон сложно – нужно не просто взять Суперкубок, Кубок и чемпионат, но и добавить еврокубок – никому параллельно это сделать пока не удавалось.

Но даже в Англии, где футбольная история полуторавековая, было всего два сезона с четверкой трофеев у одного клуба. «Манчестер Юнайтед» времен Фергюсона справился десять лет назад, а «Манчестер Сити» Гвардиолы – в прошлом сезоне. Зато весной 2020 подобное тоже возможно, ведь у «Ливерпуля» есть Суперкубок УЕФА , играют в субботу в финале Клубного ЧМ , а дополнительно могут выиграть два английских трофея – АПЛ (впервые в истории) и Кубок Англии (впервые с 2006 года).

А о пяти трофеях за сезон скорее можно лишь фантазировать. Нужно, чтобы «Ливерпуль» идеально прошел до победного конца в четырех кубках одновременно, среди которых Клубный ЧМ , АПЛ , Кубок Англии – первый матч в начале года против «Эвертона», а на десерт ради пятого трофея снова выиграл ЛЧ .