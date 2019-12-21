«Тоттенхэм» - «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:49

«Тоттенхэм»

С приездом Жозе Моуриньо «Шпоры» стабилизировали свою игру и принялись регулярно набирать очки в АПЛ . Победы над «Бернли» и «Вулверхэмптоном» позволили коллективу из Лондона подобраться к первой четверке, отставание от которой теперь уже не кажется таким катастрофическим – три пункта.

В лазарете команды продолжает оставаться основной голкипер Уго Льорис. Также из-за травм не сможет сыграть Эрик Ламела.

«Брайтон»

«Чайки» проводят привычный для себя сезон, барахтаясь в середине турнирной таблицы чемпионата Англии. У команды Грэма Поттера есть гандикап перед зоной вылета в виде пяти очков, но затяжная серия неудач может усугубить эту ситуация.

Из последних результатов «Брайтона» отметим гостевую победу над кризисным «Арсеналом» и выездную ничью с «Кристал Пэлас».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» - 1.47

Ничья – 4.75

Победит «Брайтон» - 7.60

Интересные факты

«Шпоры» выиграли все 4 домашних матча у «Чайек»

«Брайтон» не забивал голов в 3 последних гостевых матчах с «Тоттенхэмом»

В 3 последних матчах соперников в Лондоне было забито меньше (2,5) голов

Прогноз

Кризис «Тоттенхэма» миновал и теперь команда всерьез включилась в борьбу за зону Лиги Чемпионов. Чтобы избежать неприятностей, «Шпоры» должны брать три очка в домашнем матче над удобным соперником.

«Брайтон» в гостях строит игру на оборонительных редутах, но далеко не всегда защита команды выдерживает давление мощных атак. Предлагаем заиграть ставку на победу хозяев с минимальной форой (-1) с коэффициентом 1.75 по линии БК Pinnacle.