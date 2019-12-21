«Тоттенхэм» - «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Тоттенхэм»
С приездом Жозе Моуриньо «Шпоры» стабилизировали свою игру и принялись регулярно набирать очки в АПЛ. Победы над «Бернли» и «Вулверхэмптоном» позволили коллективу из Лондона подобраться к первой четверке, отставание от которой теперь уже не кажется таким катастрофическим – три пункта.
В лазарете команды продолжает оставаться основной голкипер Уго Льорис. Также из-за травм не сможет сыграть Эрик Ламела.
«Брайтон»
«Чайки» проводят привычный для себя сезон, барахтаясь в середине турнирной таблицы чемпионата Англии. У команды Грэма Поттера есть гандикап перед зоной вылета в виде пяти очков, но затяжная серия неудач может усугубить эту ситуация.
Из последних результатов «Брайтона» отметим гостевую победу над кризисным «Арсеналом» и выездную ничью с «Кристал Пэлас».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» - 1.47
- Ничья – 4.75
- Победит «Брайтон» - 7.60
Интересные факты
- «Шпоры» выиграли все 4 домашних матча у «Чайек»
- «Брайтон» не забивал голов в 3 последних гостевых матчах с «Тоттенхэмом»
- В 3 последних матчах соперников в Лондоне было забито меньше (2,5) голов
Прогноз
Кризис «Тоттенхэма» миновал и теперь команда всерьез включилась в борьбу за зону Лиги Чемпионов. Чтобы избежать неприятностей, «Шпоры» должны брать три очка в домашнем матче над удобным соперником.
«Брайтон» в гостях строит игру на оборонительных редутах, но далеко не всегда защита команды выдерживает давление мощных атак. Предлагаем заиграть ставку на победу хозяев с минимальной форой (-1) с коэффициентом 1.75 по линии БК Pinnacle.