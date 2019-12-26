Король Роберт и ещё 10 самых результативных игроков 2019 года

26 декабря 2019, 13:15

Польский форвард «Баварии» наколотил 54 гола в завершающемся году и превзошел всех, в том числе Месси. «Соккер.ру» - о лучших бомбардирах 2019-го.

Мы уже признавали, что Левандовски в 31 год показывает лучший футбол в карьере, а вот и еще одно подтверждение: Роберт стал самым результативным игроком 2019-го в мировом футболе (считаются голы, забитые за клуб и за сборную). Как вы догадались, в последние годы на этом поприще доминировали Лионель Месси и Криштиану Роналду, которых удалось подвинуть только Эдину Джеко (2009) и Харри Кейну (2017). Аргентинец и португалец и на этот раз в числе лучших бомбардиров футбольного года, но давайте обо всех по порядку.

9-11 место. Абдерразак Хамдалла («Аль-Насср Эр-Рияд» и сборная Марокко) — 36 голов

Знакомьтесь, нападающий футбольного клуба «Аль-Насср» из Саудовской Аравии и человек мира Абдерразак Хамдалла. Сейчас марокканский форвард играет на Ближнем Востоке, но по ходу карьеры он заглядывал в Норвегию и колотил голы в Китае. Все свои 36 мячей Абдерразак забил за свой клуб, за сборную Марокко в 2019 году Хамдалла сыграл 45 минут, а в ноябре заявил о завершении международной карьеры в 29 лет.

9-11 место. Андраж Шпорар («Слован Братислава» и сборная Словении) — 36 голов

Словенский форвард «Слована» утопил в своих голах Словакию. Звучит же! Андраж Шпорар — 25-летний бомбардир, который в ближайшее время может оказаться в наших краях: еще летом клубам РПЛ приписывали интерес к форварду, который знает, как доставлять мяч в ворота. Шпорар забивал не только в чемпионате Словакии, но также в Лиге Европы и в квалификации Евро-2020.

9-11 место. Габриэль Барбоса («Фламенго» и сборная Бразилии) — 36 голов

Габигол не сумел заиграть в миланском «Интере», зато покрыл себя славой во «Фламенго», где провел прошедший год на правах аренды. «Красно-черные» во многом благодаря многочисленным голам 23-летнего форварда выиграли чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес в один год, став первым клубом со времен «Сантоса» Пеле, кому это удалось. Теперь «Фламенго» намерен выкупить трансфер Барбосы у «Интера» и платить ему в Рио-де-Жанейро порядка 5 миллионов евро в год.

7-8 место. Карлос Вела («Лос-Анджелес» и сборная Мексики) — 38 голов

Хорошо нам знакомый по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Реал Сосьедад» мексиканец сейчас зажигает в США . Карлос стал самым ценным игроком МЛС и забил больше всех голов в Североамериканской лиге — 34. Вела настолько хорош, что сама «Барселона» имеет на него виды. Понятно, в качестве игрока подмены, но все-таки. Карлос — один из тех парней, выступающих в МЛС , кто и в Европе оказался бы на виду.

7-8 место. Альфредо Морелос («Глазго Рейнджерс» и сборная Колумбии) — 38 голов

Недолго осталось этому подопечному Стивена Джеррарда в «Глазго Рейнджерс» топтать шотландские газоны, причем у парня определенно имеются амбиции перебраться в сильный европейский чемпионат, ведь летом он отклонил щедрое предложение из Китая. 23-летним колумбийцем, который забил почти четыре десятка голов за год и на данный момент является лучшим бомбардиром Лиги Европы, интересуются, в частности, «Лестер» и дортмундская «Боруссия». Дерзай, парень, ты талантлив!

6 место. Криштиану Роналду («Ювентус» и сборная Португалии) — 39 голов

Бывали у Криштиану и более урожайные годы, но португалец, несмотря на возраст и возросший уровень сопротивления защитников в итальянском чемпионате по сравнению с Ла Лигой, поддерживает солидный уровень игры и результативности. Отдельной строкой необходимо отметить тот факт, что 2019-й стал для Роналду самым результативным годом за 17 лет выступлений за национальную команду: 14 голов в 10 матчах забил Криштиану за сборную Португалии, с которой в уходящем году выиграл Лигу Наций.

5 место. Эран Захави («Гуанчжоу Фули» и сборная Израиля) — 40 голов

Захави забил в квалификации Евро-2020 столько же голов, как и Роналду (11), и всего на один точный удар отстал от лучшего бомбардира всего отбора Харри Кейна. И так как за свой клуб в чемпионате Китая Эран тоже играл результативно — с 29 забитыми мячами стал лучшим снайпером китайской Суперлиги, то сейчас видим израильтянина в пятерке лучших бомбардиров 2019 года.

4 место. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» и сборная Англии) — 41 гол

Единственный футболист в этом списке, который еще может улучшить свой результат, ведь у «Манчестер Сити» в 2019 году еще запланированы матчи против «Вулверхэмптона» и «Шеффилда». Ушедших далеко вперед лидеров Рахим, конечно, не догонит, но войти в первую тройку еще может, для этого нужно забить три мяча.

3 место. Килиан Мбаппе ( ПСЖ и сборная Франции) — 44 гола

А пока на третьей строчке в гордом одиночестве восседает самокритичный Килиан Мбаппе. Молодой француз в конце года заявил, что пока не достоин «Золотого мяча» и в очередной раз восхитился Лионелем Месси:

В прошлом сезоне я понял, что могу побороться за «Золотую бутсу». Но там был Месси. Я забью два гола, он положит три, я – три, он – четыре. Это невероятно.

2 место. Лионель Месси («Барселона» и сборная Аргентины) — 50 голов

Сам Лео в этом году только на второй строчке. Аргентинец выиграл «Золотую бутсу» по итогам прошлого сезона, но потом был не самый удачный Кубок Америки и травма, из-за которой пришлось пропустить старт нового футбольного сезона. Эти неудачи вкупе с феноменальной осенней результативностью Роберта Левандовски не позволили Месси занять первое место.

1 место. Роберт Левандовски («Бавария» и сборная Польши) — 54 гола

Левандовски неоднократно удавалось завершать календарный год в десятке лучших бомбардиров, однако на первом месте Роберт впервые. Кстати, если говорить о голах в высших лигах топ-5 первенств (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция), то за последние десять лет только два человека забили больше Роберта. Вы их знаете.