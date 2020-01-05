Драки на тренировках. «Зенит» в 10 кадровых вопросах

сегодня, 19:55

Уверенно идут первыми, но у Семака много работы. «Соккер.ру» отмечает - зима чемпиона пройдет под знаком конкуренции.

В первой части сезона лидер использовал двадцать пять игроков в РПЛ . Двадцать шестым должен стать Кокорин, ведь вместе с Малкомом отправится 13 января на первый сбор «Зенита» в Катар.

Не только нападающий и вингер мечтают получать больше игровой практики, ведь есть информация о возвращении Ригони из аренды – в «Сампдории» не сыграл столько, чтобы итальянцы выкупили контракт.

На тренировках будут драки за право выйти в основе, ведь железное место лишь у пяти легионеров и у Дзюбы. Даже в случае Оздоева все зависит от формы и готовности – конкурентов хватит. Кадрово-трансферных вопросов достаточно и они интересные.

Дриусси покинет «Зенит»?

Нет – если сам передумает, да - если с семьей принял решение о переезде. Какой смысл оставаться, если Бекхэм в США предлагает стать одним из самых звездных игроков нового клуба тамошней континентальной лиги? В «Зените» Себастьян не заработал приглашение в Серию А, зато получил чемпионство, дебютировал в ЛЧ и видит возможность перебраться в края, где много людей понимают испанский язык – в Майами. Нет ни одной веской причины оставаться в «Зените». Семья выберет США , в сборную Аргентины и так не зовут, вторую чемпионскую медаль РПЛ , если она будет, уже заработал.

Кокорин появится в основе?

Александру гарантирует выходы на замену дружественное отношение Семака. Но у Кокорина контракт до конца сезона, и чтобы заработать или надбавку к 800 тысячам евро, или окончательно оказаться за бортом чемпионской заявки, нападающему нужно показать себя. Поскольку у Семака любовь к людям, которым нужна поддержка, то Александр в хороших руках. Совсем не ценил, что имел, но тюрьма могла мотивировать. Если Дриусси уйдет – посмотрим на Кокорина на флангах, как в старые недобрые времена при Луческу. Или все-таки в центре?

Азмуна выгоднее отпустить зимой?

Зная «Зенит» и иранца - Сердар не уйдет зимой, даже если получит шикарное предложение из Англии или Италии. Зная Рибалту – спортивный директор петербуржцев уже нашел клуб, который заплатит за контракт Азмуна намного больше, чем отдал «Зенит». В принципе, нужно привыкать к мысли, что иранец уйдет – молодому форварду-стервятнику в топ-5 будут рады. И лучше провести замену по ходу спокойного весеннего отрезка – без плей-офф еврокубка и с форой в РПЛ . Азмуна выгоднее продать зимой и сразу найти и наиграть замену к осени.

«Зенит» снова потеряет капитана?

Похоже, в конце сезона у «Зенита» из капитанов останется один Тимощук, и тот – в тренерском штабе. Если Иванович уедет, то повязку, скорее всего, опять отдадут Дзюбе, ведь Михаил Кержаков вряд ли лидер коллектива. А вот Бранислав Иванович – очень даже. Но сербской легенде футбола много лет, и вряд ли есть смысл продлевать соглашение надолго, особенно с учетом лимита. Когда останется восемь легионеров, Ригони, Мак и Краневиттер не нужны на скамейке, как и бедняга Маммана. Но и в основе лучше держать людей с будущим. Иванович - крутой, но ему уже пора искать замену.

Кто круче, Лунев или Кержаков?

Охотно верим Семаку, который заявил, что Лунев не алкоголик. Но злые языки из числа фанатов «Зенита» - подчеркнем, фанатов клуба из Санкт-Петербурга, невысокого мнения об отношении Андрея к работе в последнее время. И травмы мешали, и форма не радовала, и ошибки были, и трудился хуже, чем Кержаков. Михаила могли подстраховать белорусом Щербицким из БАТЭ – молодой голкипер не будет считаться легионером, выгодная ставка, но пока доверяют ветерану. Кержаков может остаться в воротах весной.

«Зенит» выбрал правого латераля?

Еще одна персональная дуэль, и еще одно доказательство, что «Зенит» плохо влияет на российских футболистов. Для опытного игрока продолжается матч с Уругваем - Игорь деградировал настолько, что Вячеслав из «Витесса» сразу навязал и выиграл конкуренцию, и хотя новичок «Зенита» намного хуже обороняется, чем атакует, может остаться в основе Семака. У Смольникова заканчивается контракт, и будь на примете сильный правый бек на лавку – могли даже попрощаться.

Россиянам пора привыкать к лавке?

Ракицкий, Сантос, Барриос, Азмун, Иванович, Малком и Дриусси – семь сильных легионеров под основу. Допустим, Себастьян уйдет, но на его место возьмут иностранца – слухи о слежке за левыми латералями бродят не первый месяц. Следовательно, в основе «Зенита» в будущем сезоне может остаться квартет местных – Дзюба, Оздоев, Караваев и Кержаков. У Кузяева будет шанс повоевать с Магомедом, у Лунева – с Михаилом, у Смольникова – с Вячеславом. Всего семь россиян с шансами на игровую практику. А в заявке их прямо сейчас 13, а нужно человек 17. Семаку пора включать в заявку парней из «Зенита-2», чтобы набирались практики на тренировках, а Мусаеву, Ерохину, Сутормину, Лунев, Шатову и Кокорину – привыкать к лавке.

Кого из РПЛ попробуют переманить?

«Зенит» может потерять Ивановича – из-за нежелания идти на понижение оклада, Барриоса, Азмуна и Дриусси – из-за высокого спроса. Максимум уйдет легионера из основы, и им можно подыскивать на замену тоже иностранцев. Или все-таки россиян? Если выбирать для «Зенита» усиление в РПЛ , то могут увязаться за Алексеем Миранчуком – на случай, если Малком не заиграет. Пойдут за Обляковым – из ЦСКА , но воспитанник петербуржцев. Еще за Бариновым или Норманном – если Барриос уедет летом. Точно за Чистяковым – нужны центрбеки. И Шомуродовым – на случай ухода Азмуна. В РПЛ «Зениту» по-прежнему есть чем поживиться, но только если будут продавать ценных легионеров в 2020.

Дзюба заключит новый контракт?

Если вправду бросил фразу боссам «Зенита», что не хочется играть за клуб, где его не могут защитить – и, так совпало, сразу после этого начали хватать фанатов «Спартака», а ультрас москвичей лишили права посетить матчи Евро-2020, что не смотрится законным решением, то Дзюба собирается быть царем-батюшкой в «Зените». Проверил клуб на лояльность, и результат увидели все. Медведев тянет на роль генсека, но серым кардиналом, если выбьет новый солидный контракт, станет Артем. В теории может уйти летом свободным агентом, но Дзюба никогда не был смелым, только дерзким – скорее любитель коротких трусов останется.

Малком станет суперзвездой РПЛ ?

Сложно быть футбольным божеством в российской лиге? Парень, который два года тому назад играл за тульский «Арсенал» - главный снайпер и ассистент лиги. Оздоев сидел на лавке – один из лучших. Влашичу и Барриосу не хватает опыта – без труда стали звездами в РПЛ . Да что там, Гогуа и тот за «Тамбов» прекрасно сыграл в пяти матчах. Жиго и близко не игрок сборной Франции – суперзвезда РПЛ . Сантос из Бундеслиги 2 приехал – зажег. Крыховяк из запаса ПСЖ , Бакаев – без году неделя в основе «Спартака», Шомуродов – узбекский Илья Муромец, на печке сидели, а сейчас выстрелил.