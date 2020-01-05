Ожидания года в российском футболе

сегодня, 17:30

Впереди много интересного! «Соккер.ру» напоминает, что у российского футбола есть перед вами долги.

Сборная удачно выступит на Евро-2020

Успехом будет выход плей-офф и достойный вылет, прекрасным – попадание в четвертьфинал турнира, ведь там самые сложные соперники. Нельзя финишировать на четвертом месте в группе со сборными Дании и Финляндии. Поскольку первая игра в Санкт-Петербурге с Бельгией – нужно навязывать борьбу и цепляться за ничью. А дальше доказывать, что сборные Эриксена и Пукки слабее команды капитана Дзюбы. Важно сыграть достойно, а в плей-офф применять тактику «умереть, но не проиграть». Два года назад получилось.

«Спартака» пока не опустится в ФНЛ

ФНЛ – та еще дыра, если говорить о не футбольных моментах. Тут тебе и судейство, и клубы-банкроты, и странные матчи, и руководителя, которые сделали в профессии столько глупостей, что только их везение – имеют связи, спасает от безработицы. Поэтому не желаем «Спартаку» пройти «очищение» позором. С другой стороны, а где гарантии? Если суммировать все, что случилось с москвичами, стыковые матчи не кажутся фантастическим исходом. Но нельзя настолько позорить великий клуб, «Спартаку» нужны победы весной.

Посещаемость в РПЛ продолжит расти

На «Зенит» ходили, даже когда были пятыми – помогают удержать зрительский интерес. Но «Спартак» нуждается в максимальной поддержке, а Кононова и Глушакова – любимцев «фанатов», отчасти убивших посещаемость, в команде больше нет. «Краснодар», ЦСКА , «Ростов» и «Локомотив» будут воевать за прямую путевку в Лигу чемпионов – железный повод прийти на стадионы этих клубов весной. Важно, что эффект от ЧМ -18 не был временным. Есть города, где на футбол ходить модно. А если в Казани пойдут на Слуцкого – средняя цифра еще поднимется.

Судейство в России станет чуточку лучше

В прошлом году обещали VAR на всех играх РПЛ весной 2020. Егоров ушел сам, его обязанности размазали между несколькими чиновниками – видать, чтобы все претензии адресовали Ашоту Хачатурянцу – человеку, ответственному за реформу судейства. Этот мужчина работал на организацию из трех букв, пришел в футбол из бизнеса. Верно очертил проблемы арбитража. Одна фраза «управление осуществлялось в ручном режиме» чего стоит. Вырвано из контекста, зато красиво! Егоров мало чем отличался от предшественников, пора изменить всю систему, ведь от бездарных решений рефери страдают почти все.

Лимит взбодрит амбициозных игроков

Формула «10 плюс 15» имела больше смысла, но раз приняли «8 плюс 17», то нанесут вред. Зарплаты игроков не станут рыночными, не будет мотивации покинуть РПЛ , где продолжат хорошо кормить. Например, Иван Игнатьев сначала сказал, что молодые россияне должны ехать в Европу, а затем сразу добавил: «Но зачем ехать в Европу, если она и так рядом?» Казань – географический центр континента, всем же известно. А если серьезно, то у нового лимита есть один плюс – тренерам ведущих клубов хватит 3-4 россиян на поле. Упростит приглашение иностранцев сразу под основу, подготовку к еврокубкам и заставит самых амбициозных местных драться за игровое время. Конкуренция в грандах вырастет, это плюс.

Российские футболисты уедут в топ-5

Один или двое, но это уже что-то. Как минимум у Чалова должен быть контракт с середняком АПЛ . Но есть также Алексей Миранчук, будет Евро-2020, где у каждого на поле появится шанс показать себя, как Головин на ЧМ -2018. Например, Шапи из «Краснодара» такой футболист, что ему хватит выхода на замену – может легко заинтересовать серьезный клуб. «Краснодар» якобы уже отказал «Боруссии» Д, но Сулейманов растет. Даже Баринов, если Евро-2020 станет удачным для Дмитрия турниром, легко найдет себе клуб в Серии А – было бы желание. Пусть молодые не боятся и идут на повышение. И выступают там удачно, как Головин в этом сезоне.

Молодежка выйдет на Евро-2021

В отличие от хоккейной команды, футбольная молодежная сборная в финалах не играет. Команда России из игроков моложе 21 года обычно проваливает отборы на Евро. А сейчас подопечные Галактионова лидируют в отборочной группе – имеют 14 пунктов после 6 матчей, ни разу не проиграли, оторвались от Польши на четыре очка, но у соперника матч в запасе. Устроит лишь первое место, поэтому важно оставшиеся матчи провести на высоком уровне. Состав хороший – Сафонов, Максименко, Обляков, Умяров, Ломовицкий и Чалов в деле. Должны впервые за девять лет и всего в четвертый раз в истории пройти в финальную часть Евро для молодежных сборных, сыграть в Венгрии и Словении в 2021.

«Зенит» станет чемпионом России

Конечно, красивая серия может в теории продолжиться – если «Краснодар» или «Ростов» будут первыми в РПЛ , то пять лет подряд получите нового чемпиона России, что не так часто встретишь в большом футболе. Но скорее «Зенит» снова будет первым. В прошлый раз заслужили победу лишь весной, а в этот их конкуренты не заслужили такое внушительное отставание, поскольку и сам Семак не отработал шикарно, и арбитры в матчах преследователей оплошали. С другой стороны, «Зенит» по меркам РПЛ вправду крутая команда. Были такими все последние годы, но реализовали потенциал лишь прошлой весной.

Борьба за места в ЛЧ будет эпичной

Вице-чемпион России получит прямую путевку в Лигу чемпионов. А через год такого права уже не будет, плюс места в квалификации лишиться третий призер. Восточный экспресс, который отправит на запад, отходит, успейте запрыгнуть в последний вагон! В теории шанс на третье место не потерял даже «Спартак» - на кону 33 пункта, а отстает на 12, но скорее ждем соперничество «Краснодара», «Ростова», ЦСКА и «Локомотива». Даже если «Зенит» останется первым, то выберете победителя своеобразного плей-офф в Лигу чемпионов. Тут нет фаворита, но будет дикая борьба, поскольку разница всего в один пункт. Как бы ни пришлось считать личные встречи при равенстве очков!

Осень подарит победы в еврокубках

Вряд ли российские клубы, которые точно богаче большинства своих соперников по Лиге Европы, а порой – если речь о «Зените», не уступают критически оппонентам в Лиге чемпионов, смогут опозориться дважды подряд. Хотя бы за третьи места в группах представители РПЛ в главном еврокубке должны цепляться, а все остальные – выходить в плей-офф Лиги Европы. У «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива» уже команды для плей-офф Лиги Европы. У ЦСКА , «Ростова», «Динамо» или «Спартака» таковые могут быть до конца года. Нет ничего невозможного в пяти-шести клубах РПЛ в плей-офф второго еврокубка. РПЛ остро нужна еврокубковая весна 2021, ведь провал прошлого года стал первым таковым за восемнадцать лет. Дна коснулись – пора выплывать.

Делитесь своими ожиданиями от российского футбола на 2020 год, ведь он будет богатым на важные события и для клубов, и для двух сборных. Чего ждете и на что надеетесь?