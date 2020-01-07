Сразу три клуба АПЛ рассматривают вариант покупки защитника «Сампдории»

Защитник «Сампдории» Омар Колли заинтересовал сразу три клуба английской Премьер-Лиги.
Возможную покупку 27-летнего гамбийца рассматривают в «Ньюкасле», «Саутгемптоне» и «Вест Хэме». За игрой футболиста следили скауты всех трех клубов.
В ближайшее время представители АПЛ намерены начать переговоры с «Сампдорией». Стоимость футболиста оценивается в сумму около 15 млн фунтов.
В текущем сезоне Омар сыграл в 17 матчах Серии А.
Также клуб может покинуть полузащитник Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат «Зениту».