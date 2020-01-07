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Сразу три клуба АПЛ рассматривают вариант покупки защитника «Сампдории»

сегодня, 15:55

Защитник «Сампдории» Омар Колли заинтересовал сразу три клуба английской Премьер-Лиги.

Возможную покупку 27-летнего гамбийца рассматривают в «Ньюкасле», «Саутгемптоне» и «Вест Хэме». За игрой футболиста следили скауты всех трех клубов.

В ближайшее время представители АПЛ намерены начать переговоры с «Сампдорией». Стоимость футболиста оценивается в сумму около 15 млн фунтов.

В текущем сезоне Омар сыграл в 17 матчах Серии А.

Также клуб может покинуть полузащитник Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат «Зениту».

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