Дерби в одну сторону

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Месяц назад «Манчестер Юнайтед» образцово обыграл «Манчестер Сити». Настало время мести. «Соккер.ру» - о не менее образцовом ответе «горожан».

Не так-то просто обыграть «Манчестер Сити» в принципе. А сделать это несколько раз за сезон под силу только великим. «Манчестер Юнайтед» пытался замахнуться на это звание, но сломал зубы, причем за свою дерзость был наказан самым жестоким образом. Ровно месяц назад МЮ в эффектном стиле на выезде обыграл «Сити» (2:1), показав шикарную способность убивать на контратаках.

Тогда в очередной раз болельщики «Юнайтед» пережили подъем и поверили, что Оле-Гуннар Сульшер нашел ключи к игре команды. Потом снова начались перепады. Фанаты поняли, что показалось. В то же время этот матч показал, что «Сити» вряд ли будет таким жестким конкурентом «Ливерпуля» в чемпионской гонке. И нужно «горожанам» искать где-то компенсацию, момент для реванша.

Шанс подвернулся быстро – в полуфинале Кубка Лиги встретились два клуба из Манчестера, обещая яркое противостояние. Понятно, что внутренние кубки в условиях сверхплотного графика могут быть принесены в жертву. Но в данном случае это было неприемлемо по целому ряду причин. Во-первых, сам статус дерби обязывает играть на победу. Во-вторых, обе команды задолжали болельщикам, поэтому обязаны биться за их одобрение. В-третьих, это уже полуфинал – до трофея осталось подать рукой, а титулы нужны, даже такие, поскольку «Сити» в Премьер-Лиге вряд ли что-то светит, а «Юнайтед» вообще хотя бы что-нибудь выиграть не получится.

Поэтому и составы тренеры выставили близкие к оптимальным, особенно если учесть, что для команд матч был пятым за 13 дней. И в сумасшедшем графике более подготовленными к дерби оказались футболисты Хосепа Гвардиолы, который перед игрой в интервью разогревал именно эмоциональную часть противостояния, зная, откуда добыть ресурсы у своих подопечных.

Что касается исхода матча, то он был решен еще в первом тайме, за который «Сити» попросту уничтожил «Юнайтед», причем проявив хорошие навыки в деле издевательства над соперником. В ворота Давида Де Хеа влетело три мяча, а могло и пять-шесть. В то же время от разящих контратак МЮ , которыми тот на «Этихаде» разбирался с обороной «Сити», не осталось и следа.

За весь первый тайм игроки «Юнайтед» ни разу в створ чужих ворот не попали, а нанесли всего три удара. Суммарно, кстати, результат не сильно лучше: восемь ударов всего и лишь три – в створ. Главной проблемой МЮ стало то, что «Сити» очень быстро раскусил слабую зону соперника. Настолько быстро, что поправить ничего Сульшер уже не успевал.

Хотя можно было догадаться, где будут сложности, учитывая травмы Поля Погба и Скотта МакТоминэя. В центре поля вышли отыгрывать Фред и Перейра – там и начинались все проблемы МЮ . А с учетом появления в центре обороны Фила Джонса становилось понятно, что центральная ось будет проседать. Так и получилось. «Сити» наглядно показал, как нужно пользоваться этим. В истории с первым голом после шикарного удара Бернарду Силвы, конечно, мало претензий можно предъявлять этой самой оси, хотя дали португальцу сместиться между линиями в центре.

А второй и третий голы – образец того, как прошивается средняя ось, когда там не хватает жестких, цепких, внимательных и тактически грамотных исполнителей. Подтвердил факт наличия проблемы и сам Сульшер, когда на второй тайм выпустил в середину поля жесткого Неманью Матича. Но к тому времени счет был 0:3, и «Боржоми» оказался ни к чему. При этом игра немного наладилась у МЮ .

Впрочем, это ощущение могло сложиться сугубо из-за того, что «Сити» уже не рвал так, как до перерыва. При счете 3:0 после такого марафона матчей сложно продолжать надрываться и уйти от соблазна сыграть экономнее. Зато это позволило «Юнайтед» один мяч отыграть и избежать разгрома. Хотя для тех, кто игру видел, очевидно полное уничтожение хозяев и их поражение по всем параметрам.

Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»):

Первые минуты были напряженными, но потом мы забили выдающийся гол и сыграли очень хорошо. Во втором тайме они заиграли по-другому, мы боролись, чтобы удержать мяч. Это еще не конец, потому что это «Юнайтед», они умеют забивать голы, но, надеюсь, мы снова сможем выйти в финал. Трудно контролировать Рэшфорда, потому что он очень быстрый. Мы играем с «Юнайтед», вы ждете победы со счетом 7:0? В общем, это было невероятное выступление на «Олд Траффорд».

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

С момента первого гола соперника и в особенности после второго нам было трудно справляться с ними. Во втором тайме была хорошая реакция с нашей стороны. Мы недостаточно хорошо справились с этой неудачей. Мы недостаточно хорошо разобрались с их системой, знаем, что они могут так играть. В прошлом сезоне они действовали подобным образом и обыграли «Челси» со счетом 5:0. Раньше мы уже проявляли себя, когда уступали после домашнего матча и переворачивали ситуацию. ПСЖ — последний пример. Мы должны верить, что можем дать результат.