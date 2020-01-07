Наглядное пособие для Гаттузо

сегодня, 11:45

Перед матчем «Наполи» и «Интера» главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте хвалил Гаттузо. «Соккер.ру» - о том, как Конте преподал урок Дженнаро.

За встречей между «Наполи» и «Интером» игроки «Ювентуса» смотрели с особым интересом, уже выполнив свою задачу минимум. Они обыграли с крупным счетом «Кальяри», оторвались на три очка от «нерадзурри» и могли надеяться, что их главный конкурент последних лет сможет отобрать очки у миланцев и оставить «Ювентус» в единоличных лидерах, что было бы очень символично. Даже Криштиану Роналду, который в ворота «Кальяри» забил три мяча, говорил не о своем достижении и пробуждении силы, а о том, как было бы здорово увидеть потерю очков у «Интера».

Все понимают, что «нерадзурри» под руководством Конте сейчас сильнее, чем тот «Наполи» Маурицио Сарри, который в предыдущие годы замахивался было на соперничество за чемпионство, но регулярно отваливался. Этот «Интер» выглядит тяжеловеснее, дисциплинированнее, а главное – организованнее. Что и было отлично заметно особенно на фоне «Наполи», который пока только осваивает требования и желания нового главного тренера. К талантам Гаттузо у людей неоднозначное отношение.

Его опыт в «Милане», который был первым тренерским, нельзя назвать однозначным. К примеру, Конте считает его успешным, поэтому нахваливал за работу в «Милане» Дженнаро перед игрой. Другие не видят в работе Гаттузо на «россонери» ничего особенного – не вывел же миланцев на новый уровень. Хотя там и барон Мюнхгаузен скорее волосы себе бы выдрал, чем вытащил «Милан» из болота. Поэтому в «Наполи» готовы давать шанс Гаттузо и ждать. О чем сказал спортивный директор Криштиану Джунтоли:

Тренер изменил систему на 4-3-3, так что даже с точки зрения цифр нам нужно кого-то привлечь, чтобы заполнить состав для Гаттузо. Парадоксально, но обсуждать цели еще рано. Нам нужно снова найти свою игру. Мы видели что-то новое в игре с «Сассуоло» и надеемся, что это может вырасти в настоящий переломный момент. Гаттузо оказал сильное влияние на ребят и болельщиков. Он очень страстный, решительный и очень способный тренер, поэтому мы очень довольны им.

Любопытна фраза про «заполнить состав». Пока не видно, чтобы «Наполи» как-то особенно шевелился на январском рынке. Или они говорят уже про лето, а нынешний сезон отдают в жертву? Достаточно странно для клуба, амбициями которого не так давно было чемпионство. Но вернемся к игре. В ней определенные изменения были, причем касались они не только расстановки. «Наполи» решил навязать «Интеру» с самого начала открытую игру.

И в этом почерк Гаттузо наблюдался вернее. Точнее даже не почерк, а его эмоциональность и характер. Неаполитанцы попытались соответствовать своему тренеру в этом и дали бой «Интеру». Но кое-чего не рассчитали – уровня организованности. «Нерадзурри» уже катит как отлаженный механизм, а «Наполи» пока только дерзость и определенный набор талантливых исполнителей может предложить. Поэтому к 33-й минуте встречи при игре с равным количеством опасных моментов и набегов «Интер» вел со счетом 2:0 благодаря дублю Ромелу Лукаку.

Его история – отдельная песня. На счету бельгийца уже 14 мячей после 18 туров. Для «Интера» это рекордный показатель. Ранее за 18 туров максимум удавалось наколачивать 13 мячей. Сделал это еще Кристиан Вьери в 2000 году. Так что Лукаку уже влетает в историю миланцев, а Конте не перестает восхищаться своим выбором, а заодно бросает камни в критиков:

Я слышал, как Лукаку называли ослом. Причем много раз слышал. И совсем недавно. Легко теперь говорить с восхищением о Лукаку, но давайте оглянемся назад на несколько недель. Я всегда говорил, что Ромелу был необработанным алмазом, которым нужно заниматься. Я очень хотел его видеть у себя еще в «Челси» и «Ювентусе». И теперь вот могу приступить к огранке алмаза. Еще мне непонятны слова о том, что «Интер» играет на контратаках. Не считаю, что мы только защищались и контратаковали. Мы пытались на протяжении всей игры давить на «Наполи» на флангах и по фронту. Нам приписывают контратакующий футбол, но мы просто команда, которая каждый раз знает, что нужно делать, когда получает мяч. Мы знаем все, что нужно делать, в любом моменте матча. К счастью, наши оппоненты уважают нас больше, чем СМИ . Люди говорят, что мы побеждаем, потому что глубоко защищаемся и идем в контратаку, но это не наш подход.

Действительно, в первом тайме и при счете 2:0 «Интер» продолжал работать в открытой манере с «Наполи», которому не оставалось ничего, кроме этого. Неаполитанцам удалось даже один из многочисленных моментов преобразовать в гол, вернувший интригу. После перерыва стиль игры немного изменился. «Наполи» продолжал предпринимать попытки наскоков, гораздо больше уже владел мячом и набивал статистику ударов по воротам, однако остроты стало меньше, поскольку «Интер» более внимательно работал в обороне и отвечал по ситуации.

Конечно, возникали острые эпизоды и у тех, и у других, но забить за второй тайм удалось только один – «Интеру». Миланцы опять показали, что просто организованнее, а потому лучше способны использовать имеющиеся шансы. А Гаттузо, кажется, стал понимать главную проблему «Наполи», которая кроется в обилии индивидуальных ошибок, чего Серия А, требовательная к тактической подготовленности и концентрации, не прощает:

Думаю, это было наше лучшее выступление с момента моего назначения. Тот факт, что «Наполи» не выигрывал на «Сан-Паоло» с октября – не совпадение, так как мы продолжаем допускать глупые ошибки. Но мы должны продолжать работать и обретать уверенность. Мы должны лучше разыгрывать мяч и не совершать ошибки в этой стадии, потому что мы снова позволили 4-5 раз поймать нас в середине поля, хотя этого можно было с лёгкостью избежать. В полузащите некому прикрыть защитников, нас может разрезать один пас. Анчелотти говорил, что «Наполи» психологически тяжело быть так низко в таблице? Это никуда не делось. Мы практически сами себе забили эти три гола. Сейчас играть на «Сан-Паоло» непросто, команда не привыкла находиться в такой ситуации после нескольких лет борьбы за первые места.

Матч с «Интером» Конте стал для Гаттузо своеобразным наглядным пособием. Он показал, в каком компоненте неаполитанцы значительно уступают миланцам, и чего именно «Наполи» не хватает, чтобы держаться высоко в турнирной таблице. Вроде с составом все не так плохо, но реализация потенциала при таком количестве индивидуальных ошибок на разном уровне просто невозможна.