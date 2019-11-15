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Без Головина. Бакаев и Миранчук, ваш выход!

вчера, 16:19
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Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник

Травма не позволит сыграть против Бельгии ведущему креативному хавбеку сборной России. «Соккер.ру» ищет варианты замены Головина, но не ждет креатива от Черчесова.

Стабильная схема 

На первом этапе своей работы у руля сборной России вплоть до марта 2018 года Станислав Черчесов предпочитал схему с тремя центральными защитниками. Эта тактика использовалась на Кубке Конфедераций и в большинстве товарищеских матчей, которые нагоняли на нас с вами тоску. Все изменил чемпионат мира, перед которым сборная России из-за травм потеряла Васина и Джикию, зато «приобрела» возобновившего в качестве лебединой песни карьеру Сергея Игнашевича.

С тех пор Станислав Саламович всецело доверяет схеме 4-2-3-1, которую он, корректируя только стили игры и индивидуальные задания футболистов, использовал в 18 из 19 последних матчей. Единственный случай, когда тренерский штаб сборной отошел от уже привычной тактики — выездная игра против Бельгии на старте отбора Евро-2020. Попытка «зазеркалить» игру «красных дьяволов» не увенчалась успехом, мы тогда уступили 1:3, а Черчесов снова забросил бесполезную на данном этапе схему с тремя центрбеками в дальний  угол.

Уверен, что она не будет извлечена из-под завалов и накануне ответной игры с бельгийцами. Во-первых, нам нужна победа, так что сборная России должна играть смелее. Во-вторых, с путевкой на Евро в кармане можно чувствовать себя уверенно и попытаться сыграть на своих сильных качествах. В-третьих, брюссельский опыт оказался неудачным, сборной России там не хватало игрока в центре поля, куда больно бил бельгийский прессинг. Ждем привычную тактическую схему, хотя и не вполне привычное сочетание игроков.

Стабильный состав 

За полтора года, прошедшие с чемпионата мира, у сборной России действительно сформировался костяк. Не так уж сложно назвать состав команды Черчесова, когда все здоровы. Гильерме в воротах, справа в защите Марио Фернандес, в центре — Джикия и оказавшийся самым подходящим напарником для него Сёменов, слева могут действовать Кудряшов (более оборонительный вариант) и Жирков (более атакующий).

В опорной зоне Черчесов доверяет сочетанию Зобнин — Оздоев, хотя здесь было определенное кадровое движение (выходили Баринов и Ахметов). Место на правом краю отвоевал Ионов, а слева по возможности играют Черышев или Жирков. «Под нападающим» Головин, единственный форвард — Дзюба. Были шансы у Миранчуков, но пока внедрение братьев в атакующую группу сборной России не увенчалось успехом, стабильный состав выглядит так:

Гильерме — Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов (Жирков) — Зобнин, Оздоев — Ионов, Головин, Черышев (Жирков) — Дзюба.

Важны не только фамилии, но и привязка к позициям, которая у Черчесова достаточно жесткая, неспроста Станислав Саламович так категорично прокомментировал эксперименты Доменико Тедеско с кандидатами в сборную России в «Спартаке»:

Зобнина на правом фланге, а Бакаева на позиции «восьмерки» мы не рассматриваем. Для нас это центральный полузащитник и вингер.

Иными словами, если кто-то выбывает из строя, Черчесов банально ставит в вакантную позицию футболиста с наиболее подходящим набором качеств. Не вижу причин, которые заставят тренера национальной сборной действовать иначе на этот раз.

Потери накануне матча с Бельгией

Три футболиста из изначального состава на ноябрьские матчи пропустят игру с Бельгией. О проблемах со здоровьем Черышева и Баринова стало известно раньше - их успели заменить в составе на Ерохина и Ахметова. О неучастии Александра Головина стало известно непосредственно накануне игры в Санкт-Петербурге. По крайней мере, объявил об этом Станислав Черчесов только сегодня. Понятно, что различные планы «Б» он мог и должен был рассматривать раньше, зная о проблемах Александра.

Головин — главная потеря среди названных. Баринов пока не отвоевал место в стартовом составе, хотя был момент, когда казалось, что вытеснит утратившего в эффективности Зобнина. К отсутствию Черышева привыкли, Денис — прекрасный футболист, он сильно помогает сборной, но, к сожалению, «хрусталь». А вот Головин провел последние шесть матчей в стартовом составе, у него важная позиция на поле и исключительные функции по конструированию атак. Идеальной замены Александру в распоряжении Черчесова нет.

Кто заменит Головина в матче с Бельгией? 

Чего-чего, а недостатка в желающих сыграть вместо Головина точно нет. Полдесятка кандидатов — разве этого мало?! Вспомним такую деталь: в первом матче с Бельгией Головин был удален, в следующем матче пришлось справляться без него, и тогда на позиции «десятки» сыграл Ахметов. А еще в последнее время у Ильзата в ЦСКА более атакующая роль.

Вот только Черчесов вообще изначально не планировал брать армейца в сборную, говорил, что тот не проявил себя на должном уровне. Ахметов был довызван после известий о травме Баринова, сомневаюсь, что футболист из «дополнительного набора» запрыгнет в стартовый состав. То же самое относится к Ерохину, который заменяет Черышева, тем более в «Зените» постоянной игровой практики у Александра нет.

Выход Кузяева или Фомина тоже выглядит фантастично, так что, скорее всего, увидим на позиции «десятки» игрока с рабочей левой ногой. Самый вероятный вариант — Алексей Миранчук. Хавбек «Локо» дважды забил «Ювентусу», он в хорошей форме, пора бы и в составе сборной России себя проявить.

Но настоящим сюрпризом стал бы выход с первых минут Зелимхана Бакаева, который в последних матчах за «Спартак» прекрасно себя проявил именно в качестве организатора. У спартаковца уже 7 результативных пасов в нынешнем сезоне РПЛ, в то время как у Миранчука только 2 «ассиста». Голов с игры у полузащитников поровну — по 2.

Почему в таком случае выход Бакаева станет сюрпризом? Станислав Черчесов выстраивает определенную очередь, иерархию, в которой Миранчук точно выше еще не дебютировавшего за сборную спартаковца, кроме того, как уже сказал тренер, Зелимхана он видит фланговым игроком, в то время как Алексей рассматривается на позицию «десятки». При этом Бакаев тоже может получить шанс, выйдя на замену вместо Ионова, например. Да и на противоположном краю пустовато без Черышева.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил ziborock
   179 / 859
вчера в 22:29
Где и когда он наигрывался?!)
Игроки наигрываются на тренировках, а не на диване с пивасиком
andreistb
andreistb
вчера в 22:20
На поражение с Бельгией мы всегда сыграть успеем. Очень сильная и сыгранная команда. Но дома надо играть только на победу я думаю всем понятно отдать всего себя победе вся Россия ребята вас будут смотреть. ПОМНИТЕ ЭТО.
Петрович93
Петрович93
   586 / 859
вчера в 21:00
В воротах черчесов вместо головина бакаев они вдвоём собрались выигрывать ЧЕ пусть покажут свою силу на Бельгии а мы посмотрим кто из них пиз~бол
Гавриленко
Гавриленко
   187 / 859
вчера в 19:43
То, что головина не будет, это прекрасная новость!
d_fincher
d_fincher
   24 / 859
вчера в 19:43
Бакаев великолепно себя проявляет в роли плеймейкера и распасовщика.
ziborock
ziborock ответил Армейская душа
   2 / 859
вчера в 18:41
Черчесовым. Кабаев из четырёх матчей всего раз вышел в конце на замену, когда он уже не мог ничего испортить
Иди и посмотри сколько у Миранчука минут! за сборную! А вообще, учитывая конскую тупость Хаметова завтра скорее всего выйдут и Миранчук и Бакаев!
Армейская душа
Армейская душа ответил ziborock
   53 / 859
вчера в 18:36
Где и когда он наигрывался?!)
Черчесовым. Кабаев из четырёх матчей всего раз вышел в конце на замену, когда он уже не мог ничего испортить
sir_Alex
sir_Alex
   90 / 859
вчера в 18:35
Головин превращается в хрусталь)))
spartach n1
spartach n1
   5 / 859
вчера в 18:25
Бакаев и Миранчук всяко лучше распиаренной,никчемной головешки !
ziborock
ziborock ответил Serg_Diamond
   2 / 859
вчера в 18:22
Никакого Бакаева не будет. Наигрывался с основной группой Миранчук.
Где и когда он наигрывался?!)
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   668 / 859
вчера в 17:37
Когда то же надо посмотреть как Бакаев играет в сборной. Сейчас самый лучший шанс для этого.
pam06
pam06 ответил AmIIIeR89
   15 / 859
вчера в 17:30
Миранучики вообще не плеймекеры по типу Головы, пусть уже лучше спартач выйдет, он порезвее смотрится. Миранчуки в Локо и сборной 2 большие разницы
Усатый непоколебим... Бакаева не видит в центре "на раздаче". Посмотрим, что он "нового" придумает в матче с Бельгией.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   234 / 859
вчера в 17:16
Миранучики вообще не плеймекеры по типу Головы, пусть уже лучше спартач выйдет, он порезвее смотрится. Миранчуки в Локо и сборной 2 большие разницы
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   179 / 859
вчера в 17:07
Никакого Бакаева не будет. Наигрывался с основной группой Миранчук.
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