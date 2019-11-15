Без Головина. Бакаев и Миранчук, ваш выход!

вчера, 16:19

Травма не позволит сыграть против Бельгии ведущему креативному хавбеку сборной России. «Соккер.ру» ищет варианты замены Головина, но не ждет креатива от Черчесова.

Стабильная схема

На первом этапе своей работы у руля сборной России вплоть до марта 2018 года предпочитал схему с тремя центральными защитниками. Эта тактика использовалась на Кубке Конфедераций и в большинстве товарищеских матчей, которые нагоняли на нас с вами тоску. Все изменил чемпионат мира, перед которым сборная России из-за травм потеряла Васина и Джикию, зато «приобрела» возобновившего в качестве лебединой песни карьеру Сергея Игнашевича.

С тех пор Станислав Саламович всецело доверяет схеме 4-2-3-1, которую он, корректируя только стили игры и индивидуальные задания футболистов, использовал в 18 из 19 последних матчей. Единственный случай, когда тренерский штаб сборной отошел от уже привычной тактики — выездная игра против Бельгии на старте отбора Евро-2020. Попытка «зазеркалить» игру «красных дьяволов» не увенчалась успехом, мы тогда уступили 1:3, а Черчесов снова забросил бесполезную на данном этапе схему с тремя центрбеками в дальний угол.

Уверен, что она не будет извлечена из-под завалов и накануне ответной игры с бельгийцами. Во-первых, нам нужна победа, так что сборная России должна играть смелее. Во-вторых, с путевкой на Евро в кармане можно чувствовать себя уверенно и попытаться сыграть на своих сильных качествах. В-третьих, брюссельский опыт оказался неудачным, сборной России там не хватало игрока в центре поля, куда больно бил бельгийский прессинг. Ждем привычную тактическую схему, хотя и не вполне привычное сочетание игроков.

Стабильный состав

За полтора года, прошедшие с чемпионата мира, у сборной России действительно сформировался костяк. Не так уж сложно назвать состав команды Черчесова, когда все здоровы. Гильерме в воротах, справа в защите , в центре — Джикия и оказавшийся самым подходящим напарником для него Сёменов, слева могут действовать Кудряшов (более оборонительный вариант) и Жирков (более атакующий).

В опорной зоне Черчесов доверяет сочетанию Зобнин — Оздоев, хотя здесь было определенное кадровое движение (выходили Баринов и Ахметов). Место на правом краю отвоевал Ионов, а слева по возможности играют Черышев или Жирков. «Под нападающим» Головин, единственный форвард — Дзюба. Были шансы у Миранчуков, но пока внедрение братьев в атакующую группу сборной России не увенчалось успехом, стабильный состав выглядит так:

Гильерме — Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов (Жирков) — Зобнин, Оздоев — Ионов, Головин, Черышев (Жирков) — Дзюба.

Важны не только фамилии, но и привязка к позициям, которая у Черчесова достаточно жесткая, неспроста Станислав Саламович так категорично прокомментировал эксперименты с кандидатами в сборную России в «Спартаке»:

Зобнина на правом фланге, а Бакаева на позиции «восьмерки» мы не рассматриваем. Для нас это центральный полузащитник и вингер.

Иными словами, если кто-то выбывает из строя, Черчесов банально ставит в вакантную позицию футболиста с наиболее подходящим набором качеств. Не вижу причин, которые заставят тренера национальной сборной действовать иначе на этот раз.

Потери накануне матча с Бельгией

Три футболиста из изначального состава на ноябрьские матчи пропустят игру с Бельгией. О проблемах со здоровьем Черышева и Баринова стало известно раньше - их успели заменить в составе на Ерохина и Ахметова. О неучастии стало известно непосредственно накануне игры в Санкт-Петербурге. По крайней мере, объявил об этом Станислав Черчесов только сегодня. Понятно, что различные планы «Б» он мог и должен был рассматривать раньше, зная о проблемах Александра.

Головин — главная потеря среди названных. Баринов пока не отвоевал место в стартовом составе, хотя был момент, когда казалось, что вытеснит утратившего в эффективности Зобнина. К отсутствию Черышева привыкли, Денис — прекрасный футболист, он сильно помогает сборной, но, к сожалению, «хрусталь». А вот Головин провел последние шесть матчей в стартовом составе, у него важная позиция на поле и исключительные функции по конструированию атак. Идеальной замены Александру в распоряжении Черчесова нет.

Кто заменит Головина в матче с Бельгией?

Чего-чего, а недостатка в желающих сыграть вместо Головина точно нет. Полдесятка кандидатов — разве этого мало?! Вспомним такую деталь: в первом матче с Бельгией Головин был удален, в следующем матче пришлось справляться без него, и тогда на позиции «десятки» сыграл Ахметов. А еще в последнее время у Ильзата в ЦСКА более атакующая роль.

Вот только Черчесов вообще изначально не планировал брать армейца в сборную, говорил, что тот не проявил себя на должном уровне. Ахметов был довызван после известий о травме Баринова, сомневаюсь, что футболист из «дополнительного набора» запрыгнет в стартовый состав. То же самое относится к Ерохину, который заменяет Черышева, тем более в «Зените» постоянной игровой практики у Александра нет.

Выход Кузяева или Фомина тоже выглядит фантастично, так что, скорее всего, увидим на позиции «десятки» игрока с рабочей левой ногой. Самый вероятный вариант — . Хавбек «Локо» дважды забил «Ювентусу», он в хорошей форме, пора бы и в составе сборной России себя проявить.

Но настоящим сюрпризом стал бы выход с первых минут , который в последних матчах за «Спартак» прекрасно себя проявил именно в качестве организатора. У спартаковца уже 7 результативных пасов в нынешнем сезоне РПЛ , в то время как у Миранчука только 2 «ассиста». Голов с игры у полузащитников поровну — по 2.

Почему в таком случае выход Бакаева станет сюрпризом? Станислав Черчесов выстраивает определенную очередь, иерархию, в которой Миранчук точно выше еще не дебютировавшего за сборную спартаковца, кроме того, как уже сказал тренер, Зелимхана он видит фланговым игроком, в то время как Алексей рассматривается на позицию «десятки». При этом Бакаев тоже может получить шанс, выйдя на замену вместо Ионова, например. Да и на противоположном краю пустовато без Черышева.