«Спартак» перед «Зенитом». Старт с нуля

сегодня, 17:14

«Соккер.ру» разбирает команду Тедеско, которой не хватило реализации и опыта против «Урала».

Команда понимает новую тактику?

Играть в три центральных непросто, это более сложная схема, нежели привычная футболистам с детства – в два бека в штрафной. Но «Спартак» принял правила Тедеско, играют по любимой схеме нового наставника, ошибаясь у своих ворот довольно редко.

А ведь Доменико предлагает подопечным сложные задачи. Умяров в фазе выхода в атаку бывал в центре защиты – чтобы Джикия шел высоко на левый фланг. Крал и тот же Умяров страховали правый край обороны, Кутепов переходил на фланг по ситуации, когда Зобнин оказывался высоко.

«Спартак» создавал большинство, оставляя двух беков в центре, а одного поднимая выше. Фокус видели и против «Локомотива», и против «Крыльев Советов». Работа Тедеско напоминала разведку из первых раундов в боксе. Поскольку «Урал» – сложный соперник для «красно-белых», прощупывали команду Парфенова долго. И не прощупали до конца!

Зобнин – сильный правый латераль?

Кутепов готов лучше, чем Ещенко и Рассказов. Так зачем убирать третьего центрального защитника, если Илья сильнее номинальных правых защитников? Тем более Тедеско схему «3-4-1-2» любит, а в составе есть не только Мельгарехо, который может закрыть всю правую бровку, но и Роман Зобнин.

Широкая и высокая игра требует активности двух флангов, не только левого латераля Айртона. Так что Зобнин – важная фигура нового «Спартака». Можно согласиться с Аршавиным, что Роман не прирожденный правый латераль, но ведь выносливый, играл и справа, и слева, и если никто лучше не подошел, почему не экспериментировать?

С другой стороны, не очень-то получается. Романа разгрузили в защите, позволяя стартовать со средней линии, но ни одна из его четырех передач под удары не привела к голам. Зобнин не самый техничный, это ему сейчас мешает, как и тому же Тилю – угловатость имени Томаса Мюллера подводит «спартаковцев», когда нужно пальнуть с линии штрафной, как Роббен.

Команде не хватает пасов на Ларссона?

До игры в Екатеринбурге у «Спартака» лидерами по качеству моментов, созданных для них командой, были Понсе, Шюррле, Бакаев и Жиго. То есть центральный защитник получил больше реальных шансов в РПЛ , чем центральный нападающий. Ларссону не хватает правильных передач и игры на чистых мячах.

Причем Джордану нужен именно правильный пас. В «Спартаке» были успешными форварды формата Павлюченко, Зе Луиша и Эменике, но швед скорее повторяет путь Веллитона, если взять хитрую игру в чужой штрафной, выбор позиции и забеги после продольных передач. Ларссон хорошо открывается, но поскольку пас, как у Фернандо, у одного Умярова – нацеленной игры на форварда не видим.

Также не исключено, что Понсе как напарник шведу подходит гармоничнее, нежели Шюррле. С другой стороны, Андре – человек с ударом, который собрал их в первых матчах немало. В матчах, где соперники не будут играть так плотно, как «Урал», немец может показать себя. Когда сильный футболист на своем функциональном дне – любая прибавка в игре станет заметнее. Пока ждут от Шюррле, что проснется.

Новый «Спартак» - команда контратак?

У «красно-белых» не держится мяч на высокой скорости при комбинациях. Пока «Спартак» не играет в мелкий пас, поскольку слишком часто полагаются на резкий выход в атаку через вертикальные передачи. Понятно, что когда нет железных связок Шюррле и Ларссона, Андре и Бакаева, Зелимхана и Умярова, то логичнее играть просто, но эффективно.

И до смены тренера, и сейчас «Спартак» получает мяч – середняки РПЛ не будут допускать ошибки «Локомотива», который попытался пойти вперед и нарвался на быстрые выпады, а поскольку Бакаева подтянули к центральной зоне и полуфлангам, поскольку появился на острие Ларссон, который действует в касание, то «Спартаку» логично играть резко, используя контратаки. А что делать, если пространства нет?

Обратите внимание, как сегодня Тедеско пытался добавить в меню атаки с фланга в центр – Крал врывался по правому флангу, как сделали ставку на стандарты – «Спартак» сегодня подал 9 угловых, у команды было 19 передач под удары – у «Урала» комбинаций с выходом на выстрел собралось всего 9. Разница по ударам тоже большая – 11:21, но при этом два момента важнее всего. Первый – по точным ударам счет 7:6, и всего два удара «Спартака» созданы после индивидуальных действий.

Смены позиций опасны для соперников?

Один Крал сегодня успел сыграть на позиции правого центрального защитника, правого бека, правого вингера и центрального хавбека. У Зобнина работа по всему флангу, у Бакаева – несколько мест, в том числе – левого инсайда. Постоянно перемещался полем Умяров – «Спартак» без чистого опорника не оставлял большие зоны между линиями.

Парфенов не был доволен тем, как «Урал» реагирует на калейдоскоп Тедеско – при нем футболисты «Спартака» в несколько раз чаще получают сложные тактические задания, чем раньше, но ошибаются реже. Заметно, что «красно-белым» не хватает сыгранности – синхронности действий маловато, но отдельно взятые люди заинтересовались непростыми задачами тренера.

А главная фишка такого большого количества мелких тактических перестановок – запутать соперника. «Спартаку» было сложно против «автобуса» «Арсенала» и не стало проще с «Уралом». Но если прицениваться к игре против «Зенита» – свидятся через неделю, то новый подход делает «красно-белых» интересным соперником для Семака. Сложно понять, как москвичи выдержат атаки сериями – чемпион может дома навалиться массой, но Жиго, Кутепов и Джикия ведь в нормальной форме.

Москвичи готовы к битве с «Зенитом»?

Странно, что у «Спартака» в основе фактически два человека, которым сезон точно не удается – Шюррле и Тиль, но при этом команда потеряла столько пунктов, а выигрывала до смены тренера со скандалами и скрипом. А причина в том, что почти никого на пике формы, что тоже бывает редко. Когда «Зенит» мертвый – вытаскивает Дзюба, когда «Локомотив» – Крыховяк.

У «Спартака» вроде бы есть такой человек – Бакаев, но опыта у него намного, намного меньше. В семье не без жертвы бронхита, поэтому Шюррле никак не может стать лидером по примеру Артема и Гжегожа, чтобы на опыте нивелировать ошибки напарников и приносить победы, поэтому не удивляет, что «Спартак» не забил «Рубину», не отыгрался с «Арсеналом» и не додавил «Урал». Все закономерно.

В команде собраны футболисты, которых плохо подготовили к сезону. Тедеско при этом поменял тактику, а схема с тремя центральными, если больше владеешь мячом и висишь на чужих воротах, на самом деле более атакующая – у тебя сразу семь человек в фазе атаки, и сама линия защиты держится очень высоко. Так что дело в исполнительском мастерстве. Ларссон, Бакаев, Тиль, Крал, Понсе, Умяров и Айртон – очень молодые футболисты. «Спартак» сырой, поскольку там костяк из тех, кому максимум 22 года.

Как боевая единица «Зенит» объективно мощнее, и разница в таблице показательная – 17 пунктов. Конечно же, шансы «Спартака» на ничью или победу не высокие. Но одновременно не сказать, что молодые ребята показывают максимум. Скорее играют через раз – против «Локомотива» и «Крыльев Советов» были удачные матчи. А с «Рубином», «Арсеналом» и «Уралом» потеряли семь пунктов, хотя по игре на них явно претендовали. С другой стороны, определяющие для команды матчи впереди, а пока готовятся.

«Спартак» медленно просыпается, удача им особо не улыбается – разве что против «Локомотива» отчасти повезло, ведь опытный соперник раскрылся и остановился. Сказочного превращения нет, следующие соперники – «Зенит» и «Ростов», показывали более сильный футбол в своих лучших матчах. Когда увидим «Спартак» на максимальных оборотах? Похоже, в новом году, не раньше, а против Семака и Карпина остается единственный в их состоянии метод – драться за очки.