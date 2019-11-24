ГлавнаяБлогиТактический лабиринт

«Спартак» перед «Зенитом». Старт с нуля

сегодня, 17:14
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник
Кутепов Илья
Кутепов Илья
Защитник

«Соккер.ру» разбирает команду Тедеско, которой не хватило реализации и опыта против «Урала».

Команда понимает новую тактику?

Играть в три центральных непросто, это более сложная схема, нежели привычная футболистам с детства – в два бека в штрафной. Но «Спартак» принял правила Тедеско, играют по любимой схеме нового наставника, ошибаясь у своих ворот довольно редко.

А ведь Доменико предлагает подопечным сложные задачи. Умяров в фазе выхода в атаку бывал в центре защиты – чтобы Джикия шел высоко на левый фланг. Крал и тот же Умяров страховали правый край обороны, Кутепов переходил на фланг по ситуации, когда Зобнин оказывался высоко.

«Спартак» создавал большинство, оставляя двух беков в центре, а одного поднимая выше. Фокус видели и против «Локомотива», и против «Крыльев Советов». Работа Тедеско напоминала разведку из первых раундов в боксе. Поскольку «Урал» – сложный соперник для «красно-белых», прощупывали команду Парфенова долго. И не прощупали до конца!

Зобнин – сильный правый латераль?

Кутепов готов лучше, чем Ещенко и Рассказов. Так зачем убирать третьего центрального защитника, если Илья сильнее номинальных правых защитников? Тем более Тедеско схему «3-4-1-2» любит, а в составе есть не только Мельгарехо, который может закрыть всю правую бровку, но и Роман Зобнин.

Широкая и высокая игра требует активности двух флангов, не только левого латераля Айртона. Так что Зобнин – важная фигура нового «Спартака». Можно согласиться с Аршавиным, что Роман не прирожденный правый латераль, но ведь выносливый, играл и справа, и слева, и если никто лучше не подошел, почему не экспериментировать?

С другой стороны, не очень-то получается. Романа разгрузили в защите, позволяя стартовать со средней линии, но ни одна из его четырех передач под удары не привела к голам. Зобнин не самый техничный, это ему сейчас мешает, как и тому же Тилю – угловатость имени Томаса Мюллера подводит «спартаковцев», когда нужно пальнуть с линии штрафной, как Роббен.

Команде не хватает пасов на Ларссона?

До игры в Екатеринбурге у «Спартака» лидерами по качеству моментов, созданных для них командой, были Понсе, Шюррле, Бакаев и Жиго. То есть центральный защитник получил больше реальных шансов в РПЛ, чем центральный нападающий. Ларссону не хватает правильных передач и игры на чистых мячах.

Причем Джордану нужен именно правильный пас. В «Спартаке» были успешными форварды формата Павлюченко, Зе Луиша и Эменике, но швед скорее повторяет путь Веллитона, если взять хитрую игру в чужой штрафной, выбор позиции и забеги после продольных передач. Ларссон хорошо открывается, но поскольку пас, как у Фернандо, у одного Умярова – нацеленной игры на форварда не видим.

Также не исключено, что Понсе как напарник шведу подходит гармоничнее, нежели Шюррле. С другой стороны, Андре – человек с ударом, который собрал их в первых матчах немало. В матчах, где соперники не будут играть так плотно, как «Урал», немец может показать себя. Когда сильный футболист на своем функциональном дне – любая прибавка в игре станет заметнее. Пока ждут от Шюррле, что проснется.  

Новый «Спартак» - команда контратак?

У «красно-белых» не держится мяч на высокой скорости при комбинациях. Пока «Спартак» не играет в мелкий пас, поскольку слишком часто полагаются на резкий выход в атаку через вертикальные передачи. Понятно, что когда нет железных связок Шюррле и Ларссона, Андре и Бакаева, Зелимхана и Умярова, то логичнее играть просто, но эффективно.

И до смены тренера, и сейчас «Спартак» получает мяч – середняки РПЛ не будут допускать ошибки «Локомотива», который попытался пойти вперед и нарвался на быстрые выпады, а поскольку Бакаева подтянули к центральной зоне и полуфлангам, поскольку появился на острие Ларссон, который действует в касание, то «Спартаку» логично играть резко, используя контратаки. А что делать, если пространства нет?

Обратите внимание, как сегодня Тедеско пытался добавить в меню атаки с фланга в центр – Крал врывался по правому флангу, как сделали ставку на стандарты – «Спартак» сегодня подал 9 угловых, у команды было 19 передач под удары – у «Урала» комбинаций с выходом на выстрел собралось всего 9. Разница по ударам тоже большая – 11:21, но при этом два момента важнее всего. Первый – по точным ударам счет 7:6, и всего два удара «Спартака» созданы после индивидуальных действий.

Смены позиций опасны для соперников?

Один Крал сегодня успел сыграть на позиции правого центрального защитника, правого бека, правого вингера и центрального хавбека. У Зобнина работа по всему флангу, у Бакаева – несколько мест, в том числе – левого инсайда. Постоянно перемещался полем Умяров – «Спартак» без чистого опорника не оставлял большие зоны между линиями.

Парфенов не был доволен тем, как «Урал» реагирует на калейдоскоп Тедеско – при нем футболисты «Спартака» в несколько раз чаще получают сложные тактические задания, чем раньше, но ошибаются реже. Заметно, что «красно-белым» не хватает сыгранности – синхронности действий маловато, но отдельно взятые люди заинтересовались непростыми задачами тренера.

А главная фишка такого большого количества мелких тактических перестановок – запутать соперника. «Спартаку» было сложно против «автобуса» «Арсенала» и не стало проще с «Уралом». Но если прицениваться к игре против «Зенита» – свидятся через неделю, то новый подход делает «красно-белых» интересным соперником для Семака. Сложно понять, как москвичи выдержат атаки сериями – чемпион может дома навалиться массой, но Жиго, Кутепов и Джикия ведь в нормальной форме.

Москвичи готовы к битве с «Зенитом»?

Странно, что у «Спартака» в основе фактически два человека, которым сезон точно не удается – Шюррле и Тиль, но при этом команда потеряла столько пунктов, а выигрывала до смены тренера со скандалами и скрипом. А причина в том, что почти никого на пике формы, что тоже бывает редко. Когда «Зенит» мертвый – вытаскивает Дзюба, когда «Локомотив» – Крыховяк.

У «Спартака» вроде бы есть такой человек – Бакаев, но опыта у него намного, намного меньше. В семье не без жертвы бронхита, поэтому Шюррле никак не может стать лидером по примеру Артема и Гжегожа, чтобы на опыте нивелировать ошибки напарников и приносить победы, поэтому не удивляет, что «Спартак» не забил «Рубину», не отыгрался с «Арсеналом» и не додавил «Урал». Все закономерно.

В команде собраны футболисты, которых плохо подготовили к сезону. Тедеско при этом поменял тактику, а схема с тремя центральными, если больше владеешь мячом и висишь на чужих воротах, на самом деле более атакующая – у тебя сразу семь человек в фазе атаки, и сама линия защиты держится очень высоко. Так что дело в исполнительском мастерстве. Ларссон, Бакаев, Тиль, Крал, Понсе, Умяров и Айртон – очень молодые футболисты. «Спартак» сырой, поскольку там костяк из тех, кому максимум 22 года.

Как боевая единица «Зенит» объективно мощнее, и разница в таблице показательная – 17 пунктов. Конечно же, шансы «Спартака» на ничью или победу не высокие. Но одновременно не сказать, что молодые ребята показывают максимум. Скорее играют через раз – против «Локомотива» и «Крыльев Советов» были удачные матчи. А с «Рубином», «Арсеналом» и «Уралом» потеряли семь пунктов, хотя по игре на них явно претендовали. С другой стороны, определяющие для команды матчи впереди, а пока готовятся.

«Спартак» медленно просыпается, удача им особо не улыбается – разве что против «Локомотива» отчасти повезло, ведь опытный соперник раскрылся и остановился. Сказочного превращения нет, следующие соперники – «Зенит» и «Ростов», показывали более сильный футбол в своих лучших матчах. Когда увидим «Спартак» на максимальных оборотах? Похоже, в новом году, не раньше, а против Семака и Карпина остается единственный в их состоянии метод – драться за очки.

Поделиться
Другие материалы по теме
Без Головина. Бакаев и Миранчук, ваш выход!
15 ноябряАлександр Чистяков в блоге Тактический лабиринтКомментарии16
Анчелотти может сменить игровую схему «Наполи»
12 ноября Комментарии5
«Ювентус» хуже, чем притворяется
10 ноябряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
Было и стало. Новый «Спартак» Тедеско
04 ноябряВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии13
Узнайте ответ! Сколько в современном футболе тактических схем?
29 октябряСтанислав Горин в блоге Тактический лабиринтКомментарии7
Семак: «Сегодня решили сыграть в три центральных защитника»
06 октября Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Миллер
Алексей Миллер
   76 / 848
сегодня в 19:06
Армейская душа, так ты же сам конский троль. А судя по комментам, ты вообще за Зенит. Может, очередной клон Славнова, или Литейного?
ROLENTO
ROLENTO
   139 / 848
сегодня в 18:56
Кабан против льва. Исход очевиден.
Армейская душа
Армейская душа ответил Алексей Миллер
   68 / 848
сегодня в 18:32
Вы не правы, я уже договорился с бригадой арбитров, так что победа будет у Зенита
Мне троли свиней не интересны
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель
   706 / 848
сегодня в 18:27
1 декабря повеселимся)) Зенит вперед!!! Зенит чемпион!!! Спартак ваше время наступит через 14 лет))) Спартаку судьи не помогут на нашей земле, будет разгром поросят...
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Армейская душа
   76 / 848
сегодня в 18:24
Вы не правы, я уже договорился с бригадой арбитров, так что победа будет у Зенита
nubom
nubom
   65 / 848
сегодня в 18:22
Опять про Спартак! Ставлю 1 не читая. Средненький клуб, а вони вокруг него...
Ваня лучший
Ваня лучший
   34 / 848
сегодня в 18:22
Многое будет зависеть от того как Зенит с Лионом сыграет. И не в плане настроения, а в плане физических затрат. Да и результат имеет значение. Но по моим ощущениям Спартак в Питере не проиграет 1 декабря.
Армейская душа
Армейская душа
   68 / 848
сегодня в 18:12
Федун уже Безбородова с Москалёвым на матч пропихивает - можно ждать очередного судейского беспредела в пользу спартака
Багор
Багор
   48 / 848
сегодня в 18:03
Сразу в голову приходит мысль о басне Слон и Моська.
МКС
МКС
   67 / 848
сегодня в 17:51
Горин как всегда не следит за футболом

Игру Спартака оценивает лишь со слов глоров соккера

1 декабря для вас сюрприз будет, если судьи вконец не распояшутся
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   239 / 848
сегодня в 17:44
Семак опять от обороны предложит сыграть, чтобы у судейки был простор для творчества
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100