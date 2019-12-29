Волевой «Челси» и тренерские фишки Лэмпарда

29 декабря 2019, 20:20

«Арсенал» в игре с «Челси» до 83-й минуты держал в руках победный счет, но в итоге остался ни с чем. «Соккер.ру» - о матче с переворотом.

«Арсенал» vs «Челси»: долгая раскачка и яркая концовка

Встреча двух лондонских команд, прямо скажем, не из числа тех блестящих матчей, коими пестрит АПЛ , когда зритель прилипает к телевизору, как муха к нечаянно обороненной капельке варенья. С одной стороны, интересно наблюдать за противоборством стратегий в эти насыщенные английским футболом зимние деньки, в то же время зачастую теряется главная фишка АПЛ — высокие скорости.

Расшифрую для ясности: в таком напряженном графике на первый план выходит стратегическое планирование и умение тренеров варьировать состав и варьировать энергетические затраты футболистов. Праздничными эти туры являются только для зрителей, для команд это тест на выживание, который не пройти без хитростей. А хитрости ведут к потере качества исполнения, потому что лучшим футболистам приходится давать отдых, и к потере интенсивности.

«Арсенал» и «Челси» выдали хрестоматийный пример обоюдного планирования темпа с обеих сторон: Микель Артета сделал ставку на первый тайм, в котором его команда забила после розыгрыша углового, а «Челси» создал единственный опасный момент после корнера. Во второй половине «канониры» ослабили хватку, а «синие» не спеша подстроились, выбрав наиболее подходящую тактику, а потом нанесли сокрушительный удар в хрустальную челюсть «Арсенала». Проигрывая на протяжении большей части матча, «Челси» вышел победителем.

«Арсенал»: динамичный первый тайм и выпущенный воздух

Футбол полон метаморфоз. К примеру, на протяжении большей части лондонского противостояния в хорошем настроении пребывали болельщики «Арсенала», который после гола Обамеянга на 13-й минуте вел в счете 75 игровых минут с учетом добавленного к первому тайму времени. А если прибавить перерыв между таймами, то наберется полтора часа. «Челси» по ходу игры побеждал меньше десяти минут, но 3 очка достались «синим», с победой поздравляем их.

«Канониры» выдали хороший по эмоциям и настрою первый тайм, но я пока не вижу кардинальных изменений в игре с приходом Микеля Артеты. Это не в упрек, ведь времени прошло мало, а лазарет полон, но пока это все тот же небрежный и ненадежный «Арсенал» Эмери. Артета пока только нащупывает рычаги, с помощью которых можно управлять командой.

Испанский тренер вновь использовал очевидную схему 4-2-3-1, ведь его задача сейчас — как можно меньше путать своих футболистов. Но соперника нельзя не учитывать, «Челси» оказался вертким, и «Арсеналу» не хватило плана «A», чтобы добиться положительного результата, а плана «Б» у Микеля не нашлось. Обидно, досадно для «канониров», но не все сразу.

«Челси»: двойная смена схемы

Вообще, несмотря на преимущество «Арсенала» в первом тайме, сложилось ощущение, что «Челси» боролся с самим собой на протяжении всего матча, а когда победил себя, то и «Арсенал» поставил на место. «Канониры» нанесли всего 7 ударов по воротам Аррисабалаги, дважды попали в створ, у «Челси» двукратное превосходство. То есть никакого доминирования команды Микеля Артеты не было, имело место тактически более выигрышное положение, которое во многом было обеспечено решением Фрэнка Лэмпарда снова сыграть с тремя центральными защитниками.

Ожидалось, что Лэмпс с первых минут использует схему 4-3-3, но «Челси» потребовалось пропустить, чтобы Фрэнки понял свою оплошность и перестроил команду на более агрессивную игру по ходу первого тайма. Для этого пришлось сделать замену: центральный полузащитник Жоржиньо заменил защитника Эмерсона, схема 3-4-3 превратилась в 4-3-3. А во втором тайме, когда Лэмпард заменил Ковачича Хадсоном-Одои, «Челси» во второй раз перестроился, на этот раз на 4-2-3-1 с группой атаки из четырех человек.

Именно эта тактика принесла «Челси» победу, хотя голы, если рассматривать их отдельно, случились вне схема и стратегий: сначала Бернд Лено ошибся на выходе и подарил Жоржиньо легкий гол, а через несколько минут «Арсенал», увлекшись атакой, пропустил контрвыпад, в котором Виллиан и Абрахам создали победный гол за авторством молодого форварда.

Герой матча: Фрэнк Лэмпард («Челси»)

Среди футболистов не видно одного очевидного героя, а вот Фрэнк Лэмпард проделал отличную тренерскую работу по ходу игры: не боялся исправлять собственные решения и все время пытался сделать «Челси» лучше, поставить свою команду в более выгодные условия по сравнению с соперником, чего в итоге и добился.

Неудачник матча: Бернд Лено («Арсенал»)

Крах «Арсенала» начался с ошибки Лено, который грубейшим образом ошибся на выходе и подарил «Челси» гол. Не случись этого, не получили бы «синие» и возможности для контратаки, в финальной стадии которой Абрахам направил мяч между ног Лено. А ведь просто надежной игры вратаря могло хватить «Арсеналу» для победы.

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