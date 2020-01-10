Класико не будет

сегодня, 10:28

К Суперкубку Испании было много претензий. Матч между «Барселоной» и «Атлетико» должен снять ряд из них. «Соккер.ру» - о том, как «матрасники» лишили зрителей Класико.

Новый формат Суперкубка Испании не критиковали только ленивые. В первую очередь претензии были к тому, что слишком уж откровенно организаторы стали гнаться за длинным евро и перенесли проведение его в Саудовскую Аравию, к которой очень много претензий у всех: от правозащитников до простых европейских жителей. Конечно, претензии связаны с соблюдением прав человека, в частности, женщин.

Но если ты очень богат, то можешь позволить себе многое. И в Саудовской Аравии могут позволить себе заказать посреди сезона выезд четырех сильнейших команд Испании. Такой перенос привел к тому, что конкретно испанским болельщикам «Валенсии», «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» было крайне неудобно посещать Суперкубок. Он остался практически без живых испанских фанатов. Но стадион все равно заполняется – что неудивительно при таком наплыве футбольных звезд, которого Саудовская Аравия никогда не видела.

К новому формату а-ля «Финал четырех» тоже были претензии, все догадывались, что организаторы так или иначе подводят к тому, чтобы в решающем матче сыграли «Реал» и «Барселона», а местная публика тогда визжала бы от восторга. И если «Реал» со своей задачей справился, одолев уверенно «Валенсию», то «Барселона» столкнулась с мощным сопротивлением «Атлетико» и уступила ему дорогу в финал, подарив зрителям мадридское дерби вместо Класико.

Хотя первый тайм игры между «Барселоной» и «Атлетико» вовсе напоминал какие-то боевые действия на Ближнем Востоке. Либо самим игрокам было нервозно и не очень комфортно осознавать, что их туда привезли вроде как для более-менее серьезного турнира, но с целью поразвлекать публику, которая не имеет отношения к их болельщикам, либо сразу был задан агрессивный тон.

Но до перерыва вместо остроты у ворот накалялась обстановка на самом поле. Хотя вполне ожидаемо «Барселона» била по воротам Яна Облака чаще, владела мячом тоже практически постоянно. А раскаленная обстановка привела к тому, что на перерыв Лионель Месси и юный Жоао Фелиш ушли, бодаясь и обмениваясь, очевидно, неприятными друг для друга репликами. К тому времени стало совершенно понятно, что о выставочном характере матча речи не идет – будет битва.

«Атлетико» лучше удалось ошарашить своего соперника, выскочив на второй тайм с голом наперевес. Хватило 20 секунд после возобновления игры, чтобы Коке открыл счет. Правда, преимущество держалось недолго. Разозленные каталонцы все-таки свое игровое преимущество преобразовали в гол – Месси отличился. Причем дважды. Но второй гол судья отменил, воспользовавшись помощью ВАР. Он усмотрел у аргентинца нарушение правил.

Впрочем, выйти вперед это набравшей темп «Барселоне» не помешало – Антуан Гризманн забил-таки второй мяч каталонцев. Казалось, что «Атлетико» уже не подняться. Силен же стереотип о том, что «матрасники» первым номером играть не особо умеют, а счет 2:1 в пользу «Барселоны» обязывал действовать активнее. Кстати, мог быть и 3:1, но снова ВАР отменил гол каталонцев, когда на 74-й минуте повторы показали, что у игрока «Барселоны» был офсайд. Даже при этом складывалось ощущение, что каталонцы своего не упустят, но и они, видимо, в это уверовали, потому что после 80-й минуты случился переворот в обратную сторону.

Сначала Альваро Мората наказал Нето за фол в штрафной, забив с пенальти. А потом Корреа прорвал оборону и вывел «Атлетико» вперед – у «Барселоны» не было времени, чтобы отреагировать. Пять мячей за один тайм, трехкратная смена лидера по ходу матча, эмоциональные стычки – прекрасный спектакль, оправдавший все надежды и заставивший чуть меньше говорить о ненужности такого турнира. Более того, у этого матча могут быть и более суровые последствия.

Появились слухи о том, что руководство «Барселоны» все-таки избавится от Эрнесто Вальверде. Такие разговоры периодически ходят. В первую очередь тренера обвиняют в не самой яркой игре команды, от которой привыкли видеть феерию. Обвиняют в том, что нет уверенного лидирования в чемпионате Испании, где каталонцы проиграли три матча и делят первое место с «Реалом», имея поровну очков.

А теперь в списке обвинений еще появится и неудача в Суперкубке Испании, на который обычно никто внимания не обращает, потому что он проводится в начале сезона и как-то глупо даже в случае неудачи в нем на том временном отрезке делать серьезные выводы. А вот когда в середине сезона – уже можно задуматься. Вот такой не самый читаемый и очевидный нюанс привнесли новшества в проведении Суперкубка.

При этом, конечно, есть большие сомнения, что «Барселона», не имея совсем уж очевидных проблем, станет перед решающей фазой сезона менять главного тренера. Вероятно, такие слухи появились из-за назначенного на понедельник заседания совета директоров. Но это заседание было запланировано еще до поражения от «Атлетико». Так что вряд ли вопрос смены тренера стоит на повестке дня. Только если она совсем уж уверена в той альтернативе, которая будет найдена Вальверде. А сейчас таких очевидных решений и не придумать. Есть кандидатура Рональда Кумана, который со сборной Нидерландов показывает убедительный результат и не раз посматривал в сторону «Барселоны», а она – на него.

Но у Кумана впереди Евро-2020 с хорошими перспективами. Вряд ли ему стоит дергаться сейчас. Даже ради «Барселоны». Поэтому более вероятен его приход в Каталонию после Евро, перед следующим сезоном. Это было бы более логично. Но кто знает, что ждет «Барселону» уже на следующей неделе, если у кого-то из боссов ее чешутся руки по поводу смещения Вальверде.