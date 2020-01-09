Сверхатакующий ПСЖ

сегодня, 11:30

В матче Кубка Лиги ПСЖ поэкспериментировал более чем удачно. И разгромил неслабый «Сент-Этьен» со счетом 6:1. «Соккер.ру» - об изменениях во взглядах парижан.

Есть подозрение, что ПСЖ становится настоящей командой. За все годы, когда парижский клуб принадлежит катарцам, самой частой претензией к ПСЖ было отсутствие коллектива, отсутствие осознания важности команды для каждого из звездных игроков. Вероятно, это мешало раскрываться и реализовывать потенциал по-настоящему. Но почему вдруг матч с «Сент-Этьеном», который к тому же выставил не самый оптимальный состав, должен иметь поворотное значение?

Есть несколько признаков. Нужно откатиться чуть-чуть назад и вспомнить игру Лиги чемпионов с «Реалом» в ноябре, которая закончилась со счетом 2:2. Тогда Томасу Тухелю задали вполне логичный вопрос: почему бы не использовать в стартовом составе постоянно сочетание Неймара, Мауро Икарди, Килиана Мбаппе и Анхеля Ди Марии? Ведь они вносят сумасшедший вклад в остроту на поле. Ответ немецкого специалиста был четок и красноречив:

Спросите у Марко Верратти и Маркиньоса, интересно ли им вдвоем закрывать всю середину поля, когда у них впереди четыре игрока атаки.

Тухель дал понять, что Неймар, Мбаппе, Икарди и Ди Мария вряд ли могут сочетаться, поскольку не склонны к отработке в обороне, не хотят отходить назад и помогать полузащитникам и защитникам. Досадное свойство, которое ограничивает возможности сумасшедшего по атакующему потенциалу состава. И вот всего в третий раз Тухель решился использовать эту четверку атакующих игроков в матче с «Сент-Этьеном». Видимо, во время зимней паузы тренер о чем-то очень хорошо поговорил со своими подопечными.

ПСЖ использовал вместо традиционной схемы 4-3-3 своего рода 4-4-2 с невероятными флангами в лице Ди Марии и Неймара. Иногда она трансформировалась в 4-2-1-3, когда Неймар подключался к тройке нападающих, а Ди Мария смещался в глубину для их поддержки. Эксперимент более чем удался. И не столько даже из-за расстановки, сколько из-за отношения к делу самих игроков. Даже Неймар стелился в подкатах у своей штрафной, что не осталось без внимания Мбаппе, пошутившего после игры:

Что я видел! Это здорово! Когда мы говорим об ответственности, посмотрите, как Неймар играет в отборе, как он взаимодействует с командой. Это топ! Мы должны стараться еще больше. Конечно, этого мало – мы понимаем. Мы тоже видим матчи и анализируем все. Не открою Америку, если скажу, что мы не лучшие в мире защитники, но лучше играть так – это заметно. Партнерам проще отдавать нам мячи в выгодной ситуации, когда им не приходится прикрывать нас и делать лишнюю работу. Мы сами должны ее выполнять. Надеюсь, что так будет и дальше.

Безусловно, у Тухеля спросили, можно ли этот эксперимент с четырьмя, по сути, нападающими рассматривать как постоянное решение. Он выразил сомнение, хотя качеством игры остался доволен:

Было много ситуаций, в которых мы не переставали интенсивно работать. Даже на 86-й минуте Неймар и Мбаппе помогали на фланге защиты Бернату, который оказался под давлением. Это то состояние ума, которое нам нужно, чтобы побеждать в решающих матчах, быть опасной и сбалансированной командой, быть просто командой. У нас есть лучшие игроки, но мы должны стать лучшей командой. Мы прилагаем усилия и должны помогать друг другу. Нам нравится работать вместе. Это приносит радость и нам, и болельщикам.

Стоит отметить, что это преображение атакующей четверки не привело к снижению ее результативности. В трех матчах, когда Неймар, Ди Мария, Икарди и Мбаппе начинали с первых минут вместе, ПСЖ забил 14 мячей. Причем 13 из них на свой счет записали именно эти четверо игроков. К примеру, в этом матче с «Сент-Этьеном» один мяч записан как автогол, три гола забил Икарди, по одному у Неймара и Мбаппе, а еще Килиан сделал две голевые передачи, по одному результативному пасу у Ди Марии и Икарди.

Словом, сочетание этих четверых выглядит умопомрачительно перспективно. А если они будут так же отрабатывать в обороне, как в этой встрече, то и все шансы на победу в Лиге чемпионов, о которой мы недавно рассуждали, появятся. Другое дело, что, как верно заметил Мбаппе, они все же игроки атаки, которым может попросту не хватать защитных навыков даже при всей старательности.

Поэтому, вероятно, Тухель не спешит использовать этот «чит-код» на постоянной основе. Но очевидно, что он готовит свою бригаду к решающим битвам в плей-офф Лиги чемпионов, а выход четверки станет своего рода кнопкой, которая активирует дополнительные ресурсы в тяжелой ситуации. Матч с «Сент-Этьеном» был тестовым испытанием этой системы, которая вряд ли подходит для постоянного использования на внутренней арене, но может рано или поздно пригодиться.

По крайней мере Неймар, Мбаппе, Ди Мария и Икарди поняли, что могут совместно сворачивать горы и успешно коллективно взаимодействовать, если отказаться от лени и показать достойное отношение к обязанностям на поле, уважение к партнерам, к атмосфере в команде. Наверное, решающую роль в преображении должен был сыграть Неймар, к которому больше всего претензий было по этой части. И если твоя главная капризная звезда начинает стелиться в отборе у своих ворот, значит, другим стыдно будет не поддерживать это рвение.