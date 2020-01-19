От Дзоффа до Буффона - большие вратари туринского клуба

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«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях «Ювентуса».

Вот мы и добрались до покупки Джанлуиджи Буффона, которая совпала по времени с возвращением Марчелло Липпи на пост главного тренера «Юве». Летом 2001 года туринцы заплатили «Парме» 52 миллиона за 23-летнего вратаря сборной Италии.

Безупречный Джиджи

К моменту своего перехода в «Ювентус» Джиджи был хорошо известен в футбольном мире, более того, уже заработал статус звезды, причём не восходящей, а уже взошедшей. Рано заиграл в «Парме», в неполные 20 лет дебютировал в сборной Италии, а в 1999 году успел выиграть Кубок УЕФА , Суперкубок Европы и Кубок Италии. Пропустил чемпионат Европы 2000 года из-за травмы, но потом вернул себе первый номер в сборной. Да и фамилия Буффон (в переводе с итальянского клоун) гремела в Кальчо задолго до появления Джиджи. Её носитель, двоюродный дедушка Лоренцо Буффон, в 50-е блестяще играл в воротах «Милана», а в 70-х столь же отменно служил «Интеру». Кстати, Буффон-старший «Ювентус» не жалует, поэтому был огорчён выбором двоюродного внука.

Джанлуиджи стал самым дорогим вратарём мира и оставался им полтора десятка лет, при этом с лихвой отработав потраченные на его покупку деньги. Нет смысла описывать все его вратарские подвиги, рекорды и награды. Буффон действительно один из сильнейших вратарей в истории итальянского футбола. И не только итальянского. И, конечно, Джиджи заслужил огромное уважение, когда не бросил «Юве» в трудную минуту. Чемпион мира мог уйти куда угодно за большие деньги. Но он предпочёл разделить горе со своим клубом. Да и слёзы, пролитые Буффоном при уходе из «Юве», были искренними.

За долгие годы выступлений в «Ювентусе», Джиджи лишь дважды терял статус основного. Первый раз, – когда получил травму в сезоне 2005/06. Тогда место в воротах временно занял миланец Кристиан Аббьятти. Второй - в начале сезона 2010/11, когда получил травму на чемпионате мира. И в третий – после возвращения из «Пари Сен-Жермен», когда ворота оказались занятыми Войцехом Щесны. Сейчас 41-летний Джиджи довольствуется ролью второго голкипера.

Сколько времени Буффон будет играть в «Ювентусе»? Этого не знает и сам великий вратарь. Есть у Джиджи мечта – выиграть Лигу чемпионов. И ради неё можно повременить с уходом на пенсию. Тем более что итальянец вовсе не похож на пенсионера.

Кто сильнее Дзофф или Буффон? Не знаю. Не хочу их сравнивать, хотя видел в деле обоих. Дино и Джиджи – вратари принадлежат разным эпохам. Если их и сравнивать, то не между с собой, а с современниками. Каждый из них – лучший вратарь Италии своего времени.

А теперь давайте лучше вспомним, кто был товарищем Буффона и всегда был готов его подменить. За 18 лет таковых набралось немало. В первый «буффоновский год» в «Юве» дублёрами Джиджи были великовозрастный Микелеанджело Рампулла и молодой Фабиан Карини. Но в 2002-м оба ушли. Один на пенсию, второй – в «Интер».

Граф Олаф

Вакансии были быстро заполнены. На скамейке «Юве» появился Антонио Кименти, своей шевелюрой, а точнее её отсутствием напоминавший известного итальянского арбитра Пьерлуиджи Коллину. Болельщики прозвали его Граф Олаф за сходство с персонажем фильма «Тридцать три несчастья». Уроженец Бари в девяностые годы играл за «Салернитану». Потом был приглашён в «Рому», где был один сезон основным вратарём. Но, видимо, римляне остались недовольны игрой лысого голкипера, и в 1999-м Кименти стал игроком «Лечче». Оттуда его и пригласили в «Ювентус». 32-летний Антонио шёл сознательно на роль второго вратаря, которую исправно исполнял на протяжении четырёх лет. Пока «Ювентус» не выгнали в Серию В. Антонио остался в элите, более того, стал основным в «Кальяри». Но на исходе своей карьеры Граф Олаф снова очутился в «Юве», где и завершил карьеру в сорок лет. За шесть лет в Турине Кименти сыграл всего 34 встречи. И нельзя сказать, что удачно. Поэтому, когда Джиджи получил травму и выбыл на продолжительный срок, клуб решил не испытывать судьбу и арендовал у «Милана» Аббьятти.

Одновременно с Графом Олафом в заявке «Ювентуса» появился молодой француз Ландри Бонфуа, которого селекционеры нашли в «Канне». Но в основном составе он так и не появился. Через пару лет Ландри вернулся на родину, где играл за «Дижон», «Амьен», «Бастию.». До недавнего времени Бонфу был запасным в «Страсбуре», а сейчас 36-летний француз выступает за «Дюделанж» из Люксембурга. Не будем забывать об Антонио Миранте, который, то отдавался в аренду, то возвращался в Турин. Но свой небольшой шанс он получил лишь в Серии В.

Гуманитарная помощь от «Милана»

В августе 2005 года во время матча с «Миланом» за Кубок Берлускони Буффон повредил плечо и выбыл на полгода. Фабио Капелло располагал ещё тремя стражами ворот – Кименти, Бонфуа и Клаудио Скарцанеллой. Но ни на одного из них не мог положиться. Поэтому было решено арендовать на время опытного голкипера. «Милан», чувствуя себя виновным в травме Буффона, предложил Кристиана Аббьятти. Всё равно основным был бразилец Дида.

Аббьятти, соскучившийся по большим делам, с радостью согласился помочь соперникам. Кристиан отыграл в воротах «старой синьоры» целый круг Серии А плюс весь групповой турнир Лиги чемпионов. «Ювентус» проиграл лишь однажды – «Баварии». Со своей миссией Кристиан справился, после чего сдал пост выздоровевшему Джиджи. Так Аббьятти помог «Ювентусу» выиграть титул, который потом отняли из-за Кальчополи.

В Серию В «Ювентус» отправился с четырьмя вратарями. Компанию Буффону и Миранте составили приглашённый из «Реджины» Эммануэле Беларди и собственный воспитанник Маттео Трини. Но играли Буффон и иногда Миранте. Зато в сезоне 2007/08, когда «Ювентус» снова играл в компании сильнейших, Беларди пригодился, ибо Миранте был командирован в «Сампдорию».Сыграл пять встреч в чемпионате, причём четыре из них полностью. Буффон был не совсем здоров, вот и пришлось Клаудио Раньери задействовать запасного вратаря. Беларди для этой роли подходил больше, чем Кристиано Новембре и австралиец Джесс Ванстратен. Хотя у последнего имелся небольшой опыт игры за «Верону». Беларди после ухода из «Юве» толком нигде не играл, кочевал со скамейки на скамейку. Новембре затерялся в любительских лигах, а Ванстратен вернулся в родные края, где немножко поиграл за местные клубы.

В 2008 году у Буффона появилось два сменщика - новый и ещё не совсем забытый старый, которым оказался Антонио Кименти. Новый - это австриец Александр Маннингер. Удивительной судьбы вратарь. Начинал в «Грацере», где проявил себя с наилучшей стороны. В 22 года уже играл в сборной Австрии. Но потом Маннингер уехал в «Арсенал», где затыкал дыры в составе, когда не мог играть Дэвид Симэн. И как назло, «канониры» в этих встречах выглядели неважно. С австрийцем в воротах лондонцы нередко терпели поражения. Например, Маннингер защищал ворота «Арсенала» в памятном матче со «Спартаком», когда москвичи морозным ноябрьским вечером разгромили гостей из Англии 4:1.

Уход из «Арсенала» не принёс перемен к лучшему. Алекс провёл сезон в «Фиорентине», потом больше сидел, нежели играл в «Эспаньоле», «Болонье» и «Торино». Наконец-то он обрёл свою команду в лице «Сиены», где наконец-то получил практику. Причём играл неплохо, иначе бы не позвали в «Ювентус». В сезоне 2008/09 Буффон часто лечился, и Маннингер частенько и успешно подменял Джиджи. Да так, что снова получил вызов в сборную Австрии. Да и в следующем, не самом удачном для «Юве» и Буффона сезоне, Алекс был востребован. За два года австриец успел сыграть за «старую синьору» 35 встреч. Но пришедший в «Ювентус» тренер Луиджи Дель Нери не слишком доверял Маннингеру и передвинул его в третьи вратари. В двух следующих сезона Алекс практически не играл. Потом понял, что в Турине ему больше нечего ловить и ушёл в немецкий «Аугсбург». Планировал стать основным, но оказался вторым. Возраст. Заканчивал Маннингер в «Ливерпуле» в сорок лет. С одной стороны - двадцатилетняя карьера в английской Премьер-Лиге, Серии А, Ла Лиге, Бундеслиге, а с другой - толком нигде и не играл.

Пятилетка Сторари

Марко Сторари пришёл в «Ювентус» уже в солидном возрасте - в 33 года. До этого он где только ни был - «Наполи», «Милан», «Леванте», «Кальяри», «Фиорентина», «Сампдория», но толком имел практику только в сардинском клубе, да в хозяйстве миланцев - «Мессине». Классический второй вратарь, способный подменить основного, не претендующий на большее. Но в сезоне 2010/11 Марко начал основным, пока Джиджи залечивал травму, полученную на южноафриканских полях.

Сезон тот выдался для «Юве» неудачным. К вратарю тоже имелись вопросы, но не столь жёсткие, как к тренеру Дель Нери. Справедливости ради надо сказать, что в том чемпионате «Юве» со Сторари проигрывал реже, чем с Буффоном. Летом Дель Нери сняли, и наступили славные времена Антонио Конте. Буффон избавился от болей в спине и снова стал основным. Сторари играл нечасто, но картины не портил.

Марко Сторари провёл в «Ювентусе» пять лет, после чего отправился на выручку «Карльяри», вылетевшему в Серию В. Помог сардинцам вернуться, а потом и закрепиться в элите. В сорок лет Марко снова оказался в «Милане», где провёл целый сезон, после чего с чувством выполненного долга завершил карьеру. Во всех справочниках Сторари проходит как четырёхкратный чемпион Италии, даром, что в этих сезонах он как раз не был основным. Ещё один страж ворот Марко Константино заслужил право быть только упомянутым, но не более того.

В 2013 году к Буффону и Сторари добавились Лаурентиу Брэнеску и Рубенс Фернандеш. Юный румын вскоре отправился гулять по арендам. До сих пор там пребывает. В текущем сезоне защищает ворота шотландского «Килмарнока». Опытный, 31-летний на тот момент бразилец был неплохо знаком итальянской публике, в первую очередь игрой за «Дженоа» и «Торино». Наверное, Конте считал, что Рубиньо больше подходит для роли второго, чем стареющий Сторари. Но за четыре года пребывания в «Юве» бразилец лишь дважды появился в составе, после чего собрал вещи и ушёл в «Комо». Потом в «Дженоа», где тихо закончил карьеру.

Был момент, когда в штате «Ювентуса» значились сразу два бразильских вратаря. Второй - Нето из «Фиорентины». Тот самый, что сейчас в «Барселоне», а раньше был в «Валенсии». За два года Нето успел сыграть два десятка встреч в воротах «старой синьоры», половина из которых приходятся на Кубок Италии. Картины не портил, вызывался в сборную Бразилии и был выгодно продан в «Валенсию» за 7 миллионов евро.

Воспитанник «Юве» Карло Пинсольо то уходил в аренду, то возвращался, то снова уходил. Но за основу родного клуба дважды сыграл. Сейчас Карло входит во вратарскую бригаду «старой синьоры». До ухода Маттиа Перина был четвёртым. Но потом стал третьим.

Одним из самых талантливых выпускников академии считался Эмиль Аудеро. Индонезиец по рождению и по происхождению, страж ворот разных сборных Италии, начиная от детской и заканчивая пока молодёжной. Но в «Ювентусе» Эмилю было тяжело пробиться. Лишь раз он появился в основе, да и на скамейке нечасто сидел. Поэтому Аудеро попросил руководство отпустить его в аренду. Так Эмиль оказался сначала в «Венеции», а затем в «Сампдории». Сначала в аренде, а потом был выкуплен за 20 миллионов. Аудеро очень хорошо проявил себя в воротах генуэзцев в предыдущем сезоне. Мог оказаться первым неевропейцем в воротах сборной Италии. Нынешний сезон складывается неважно для «Сампы». Команда ведёт борьбу за выживание. Эмилю тоже достаётся. Намедни он пропустил пять мячей от «Лацио».Но Аудеро не опускает рук. Может, он когда-нибудь станет легендой. «Сампдории», а не «Ювентуса».

Потомственный страж ворот

Вот мы и добрались до преемника самого Буффона. Войцех Щесны любит говорить, что в «Роме» он вытеснил из основы Алиссона, в «Ювентусе» - Буффона. При этом поляк предпочитает не вспоминать, как пропускал шесть, а то и восемь штук в матчах за «Арсенал». Да и два крупных турнира - домашний чемпионат Европы 2012 года и последний чемпионат мира сборная Польши провалила не без участия Войцеха.

Но эти неудачи не отменяют факта, что Войцех Щесны - сильный голкипер. Причём потомственный. Его отец Мацей Щесны в своё время защищал ворота «Легии» и сборной Польши. Но сын всё же превзошёл родителя. В неполные 20 заиграл в «Арсенале» и национальной сборной. Но в «Арсенале» он играл весьма нестабильно. И дело не только в тех восьми мячах. Порой поляк допускал грубейшие ошибки на ровном месте, что в итоге надоело Арсену Венгеру. В итоге «канониры» обратились за помощью к Давиду Оспинне, затем подписали контракт с Петром Чехом. Щесны уехал в Италию, где был одолжен «Ромой».

Два года Войцех был основным в «Роме», а бразилец Алиссон терпеливо ждал своей очереди. Так и остался в Италии. Но уже в «Ювентусе», который выкупил поляка за 15 миллионов у «Арсенала». В сезоне 2017/18 Щесны сыграл почти в половине - 17 матчах Серии А и выиграл свой первый Скудетто. А после отъезда Джиджи в Париж Войцех стал первым номером «Юве» и является таковым до сих пор. С возрастом пришла стабильность. А мастерством Щесны никогда обделён не был. Ему 29 лет - играть еще можно очень долго. После возвращения Буффона из ПСЖ Войцех остаётся основным.

Длинноволосый Маттиа Перин ещё на заре карьеры получил немало авансов. Даже когда уходил на год в «Пескару», где пропускал кучу мячей. Молчун - не слишком любит командовать обороной, полагается на свои силы и талант. А дар у Маттиа, бесспорно, имеется.

В «Дженоа» Маттиа был очень хорош. Поднялся из молодёжной сборной в первую, где успел дважды сыграть. Может быть, достиг бы большего, если бы не травма колена, обернувшаяся пропуском половины сезона. «Ювентус» давно наблюдал за Перином, видя в нём преемника Буффона. И как только Джиджи пустил слезу перед туринской публикой, чемпионы отправились договариваться с генуэзским вратарём. Договорились за 12 миллионов.

Маттиа Перин прибыл в «Ювентус», но проиграл борьбу Щесны. Сыграл всего девять встреч в первом сезоне. После чего понял, что переход в «Юве» был ошибкой. А тут ещё Буффон вернулся. Летом Перин пытал устроиться, но переход в «Бенфику» сорвался в последний момент. Полгода бездействия, а потом аренда. Маттиа отправился на выручку своему бывшему клубу «Дженоа». Будет хорошо играть, глядишь, получит вызов в сборную.

Ещё одна глава остаётся пока ненаписанной. Ибо переход в «Ювентус» Мануэля Нойера ещё не совсем реальность, а лишь декларация о намерениях. Ману в «Юве» - это интригующе. Особенно в свете конкуренции немца с Щесны. Да и Джиджи пока не спешит на пенсию.

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Напомним, что ранее «Соккер.ру» опубликовал свою версию символической сборной «Ювентуса» всех времен. Также вы можете проверить свои знания истории «Юве» с помощью специального теста от «Соккер.ру».