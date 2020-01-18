Тренерское сердце

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«Соккер.ру» продолжает рассказывать о «Барселоне» Йохана Кройфа. На очереди сезон 1990-91.

После окончания сложного сезона 1989-90 Йохан Кройф был вызван к президенту Хосепу Нуньесу. Разговор был сложным и долгим. Нуньес в очередной раз напомнил голландцу, что для «Барселоны» существует только первое место. И если «Реал» в шестой раз подряд станет чемпионом, то «Барсе» придётся подыскивать нового тренера.

Явление Христо

Лето оказалось горячим. В составе произошло немало изменений. Роберто Бонильо отправился в «Валенсию», а Луис Мийя – о ужас – в «Реал». Эрнесто Вальверде влился в состав «Атлетика». Ушёл соперничать с Ринатом Дасаевым за место в воротах «Севильи» Хуан Карлос Унсуэ. Пришлось отказаться от Алоизио. После прихода Христо Стоичкова бразилец оказался четвёртым, лишним легионером.

Стоичков стал главным, но не единственным новичком. Из «Тенерифе» вернулся правый защитник Альбер Феррер. Левый защитник Фернандо Гарсия – или просто Нандо был приглашён из «Севильи». Нападающий Хон Андони Гойкоэчеа (не путайте с Андони Гойкоэчеа, «мясником» из Бильбао) прошагал по проторённой дорожке из «Реала Сосьедад». Вратарскую бригаду пополнили воспитанники клуба Карлес Бускетс и Хесус Ангой.

Ворота по-прежнему защищал Андони Субисаррета. Карлес Бускетс обосновался на скамейке, а Хесус Ангой мечтал о попадании в заявку. Альбер Феррер вытеснил из состава Луиса Лопеса Рекарте, Нандо обосновался на левом фланге. Напарником Рональда Кумана чаще всего был Мигель Серна. Всё реже выходили на поле Хосе Рамон Алешанко и Хулио Альберто. Помимо Лопеса Рекарте на скамейке запасных были замечены Серхи Лопес, Себастьян Эррера и Алекс Гарсия. В средней линии больших перемен не произошло – Хосе Бакеро, Гильермо Амор, Эусебио Сакристан плюс выдвинутый ближе к атаке Микаэль Лаудруп. Хон Гойкоэчеа начинал как правый нападающий. Но по ходу сезона превратился в атакующего полузащитника. Запасные Урбано Ортега и Жорди Роура. Стал выходить на поле Хосеп Гвардиола. Ударная тройка нападения – Христо Стоичков, Хулио Салинас и Айтор «Чики» Бегиристайн. Иногда Кройф использовал трёх нападающих, иногда двух – в зависимости от плана на игру. Антони Пинилья и Пабло Македа выходили на поле крайне редко.

Чемпионский разгон

«Барса» начинала чемпионат с дерби с «Эспаньолом» на поле соперника. Христо Стоичков с первого матча принялся отрабатывать потраченные на его покупку деньги, забив единственный мяч в этой встрече. На «Камп Ноу» была красиво бита вице-чемпион «Валенсия» 3:1. Переполненный стадион стоя аплодировал болгарскому нападающему, забившему один из трёх мячей. И в третьей встрече была одержана победа. К перерыву в воротах «Бетиса» побывало три мяча. Снова забил Христо. В конце встречи барселонцы позволили «зелёным» отквитать два гола, но в итоге выиграли 3:2. «Барса» возглавила таблицу, заявив о своих претензиях на чемпионство.

Кампанию в Кубке кубков «Барса» начинала в турецком Трабзоне, где в матче 1/16 финала проиграла местному «Трабзонспору» 0:1. Эта неудача оказалась локальной. На «Камп Ноу» от «Трабзонспора» летели пух и перья – 7:2 в пользу «сине-гранатовых». А в промежутке между играми с турками «Барса» одержала скромные победы над «Вальядолидом» и «Тенерифе». Оба раза победные голы забивал Салинас. Пять побед в пяти турах. У «Реала» - четыре.

Эрнесто Вальверде напомнил «Барсе» о себе голом на «Камп Ноу». Но в ответ его новый клуб – «Атлетик» получил четыре. Шестая победа. И только в седьмом туре команда Кройфа потеряла первое очко, сгоняв в Памплоне ничью с «Осасуной». Зато в восьмом туре «Барса» снова выиграла, пусть и заставив понервничать болельщиков. «Спортинг» вёл 1:0 и 2:1, но в итоге покинул поле «Камп Ноу» побеждённым.

В одной восьмой финала Кубка кубков «Барселоне» попался хорошо знакомый исландский «Фрам». Голы Салинаса и Стоичкова обеспечили выигрыш в Рейкьявике. Однако вскоре пришлось вкусить горечь первого поражения в чемпионате. Бернд Шустер, перешедший из «Реала» в «Атлетико», огорчил свою первую испанскую команду. Стоичков тут же восстановил равенство, но Паулу Футре принёс «матрасникам» два очка. «Барса» осталась первой, но «Севилья» находилась в двух очках. А после того, как «сине-гранатовые» не смогли сломить дома сопротивление «Бургоса», разрыв стал минимален.

В ответной игре «Фрам» получил три безответных мяча. Даже Пинилья забил. А потом был уничтожен «Кастельон» - 6:0. Половина голов пришлась на долю Стоичкова. «Севилья» же проиграла «Атлетико», и теперь уже отставала на три очка. В следующем туре двум первым командам предстояло сыграть на «Рамон Санчес Писхуан».

Алешанко снова продемонстрировал своё умение забивать такие нужные голы. «Барса» благодаря точному удару ветерана выиграла 1:0. Отрыв уже составлял пять очков. От «Севильи», но не от «Логроньеса», выскочившего на второе место. Там всего три.

Барселонский гамбит

Суперкубок Испании «Барселона» отдала «Реалу» практически без боя, проиграв в обеих встречах – 1:2 дома и 1:4 в Мадриде. Приятного было мало, но Кройф держался бодряком. Он не сильно расстроился, пожертвовав второстепенным турниром ради достижения главной цели. «Реал», потерявший немало очков в первом круге, был зол на весь мир и поэтому обрушил всю свою мощь. Однако уже тогда было ощущение, что единоличному правлению «королевского клуба» приходит конец.

Прошло три тура. Обыграны «Мальорка», «Сарагоса» и «Кадис». Ближайший из преследователей «Атлетико» в шести очках. В пяти, после ничьей «Барсы» с «Сосьедадом». Всё равно много. Через две недели «Барселона» проиграла в гостях «Овьедо», и мадридцы сократили отставание до четырёх очков.

Первое в сезоне Эль Классико проходило на «Камп Ноу» и совпадало с окончанием первого круга. В первом тайме команды обменялись голами – на удар Лаудрупа гости возразили точным попаданием Эмилио Бутрагеньо. В середине второго тайма защитник «Реала» Предраг Спасич загнал мяч в свои ворота, подарив «Барсе» победу. После первого круга «Реал» отставал на 10 (!) очков. «Атлетико» всего на четыре.

Начало второго круга оказалось похоже на старт первого. «Барселона» обыгрывала всех подряд. Исключение составила «Валенсия», добившаяся ничьей на «Месталье». «Атлетико» старался не отставать, но всё же потерял очко и к марту отставал на пять очков.

В четвертьфинале Кубка кубков «Барселоне» достался чемпион СССР киевское «Динамо». Исход противостояния предопределил матч в Киеве, выигранный гостями с результатом 3:2. В ответной игре киевляне дали бой. Сергей Юран в середине первого тайма забил первый мяч. Но динамовцам нужно было забивать второй. Гости раскрылись, но в итоге только пропустили. Гильермо Амор избавил «сине-гранатовых» от домашнего поражения. «Барса» прошла в полуфинал.

Выстраданный титул

Однако стоит сказать, что в ответной встрече действиями «Барселоны» руководил не Кройф, а Карлес Решак. В промежутке между четвертьфиналами 44-летний Йохан перенёс инфаркт.

Сказывалось напряжение и ответственность за результат. Кройф очень хотел сделать «Барселону» чемпионом и не щадил себя. Отдавался игре без остатка, «сгорал» на скамейке. И курение. Две пачки в день, а в дни матчей и все три. Голландцу удалось поставить отличную игру. В чемпионате же команда уверенно двигалась к цели. Чего стоит победа в Бильбао со счётом 6:0. «Львы» редко кому позволяли издеваться над собой на «Сан-Мамесе». Стоичков четыре раза заставлял вратаря басков выполнить неприятную процедуру. Потом последовал скромный выигрыш у «Тенерифе». И на фоне благополучия и эмоционального подъёма сердце тренера не выдержало.

Благодаря врачам жизни Кройфа ничего не угрожало. Но работать он не мог. Нуньес не стал искать замену, а доверил команду Карлесу Решаку, которому предстояло довести дело до логического конца. На кону же стояло три титула. Помимо чемпионства это Кубок кубков, где «Барса» дошла до полуфинала, и Кубок короля, решающие матчи которого – четвертьфиналы и дальше были запланированы на июнь.

Лидер «Спортинга» Луис Энрике забил единственный мяч в ворота своего будущего клуба, чем осложнил каталонцам борьбу за чемпионство. «Атлетико» воспользовался осечкой и сократил отрыв. Встреча с «Атлетико» на «Камп Ноу» завершилась вничью 1:1. Всё те же +4 за десять туров до финиша.

В полуфинале Кубка кубков на пути оказался «Ювентус». В первой игре, проходившей на поле «Барсы», гости повели в счёте на 12-й минуте после гола Пьерлуиджи Казираги. Но за провальным первым таймом последовал мощный второй – Стоичков один гол, второй, а потом и Гойкоэчеа заставил капитулировать Стефано Таккони. Изменил же игру хозяев выход Эусебио Сакристана.

Обыграны «Севилья» и «Кастельон». «Атлетико» же начал спотыкаться. Перед ответной игрой с «Юве» барселонцы опережали ближайшего из догоняющих на 7 очков. В Турине выстояли. Роберто Баджо добился успеха на 60-й минуте. «Старой синьоре» был позарез нужен второй гол, но он так и не состоялся. «Барселона» вышла в финал. Туда же пробился и «Манчестер Юнайтед». До встречи в Роттердаме оставалось три недели. За это время нужно было сыграть три тура в Ла Лиге.

Ничья в Пальме-де-Мальорке в планы Решака не входила. Но «Сарагоса» обыграла «Атлетико», благодаря чему разрыв не сократился, а наоборот вырос до 8 очков. Ту же «Сарагосу» каталонцы дома побели 2:1. При этом «Атлетико» поделил очки с «Кадисом». Уже +9 за пять туров до конца. Ничья с тем же «Кадисом» делала «Барселону» чемпионом. Но она умудрилась проиграть одному из аутсайдеров 0:4. Но помог «Реал Сосьедад», выигравший у «Атлетико» 2:1. Так «Барселона» стала недосягаемой. Редкий случай, когда становишься чемпионом, испытав разгром.

Выиграв долгожданный титул, «Барселона» в отличном настроении отправилась в Роттердам за Кубком кубков. Именно она, а не «Манчестер Юнайтед» в кои-то веки добравшийся до еврокубкового финала, считалась фаворитом решающей встречи. Но подтвердить свой статус новый чемпион Испании не смог. Марк Хьюз, не прижившийся в «Барсе» в середине восьмидесятых, возместил на «сине-гранатовых» все обиды. Валлиец забил оба мяча в ворота Субисарреты. «Барса» ответила ударом Кумана, подходящим под штамп «гол престижа».

Завоевав титул чемпиона и проиграв финал Кубка кубков, «Барселона» откровенно доигрывала первенство. Сил уже не осталось. В Кубке короля «сине-гранатовые» в четвертьфинале прошли «Севилью», но не были допущены в финал мадридским «Атлетико».

Но кубковые неудачи померкли на фоне выигрыша чемпионского титула. Пять долгих лет Барселона ждала этого момента. Правление «Реала» подошло к концу. Йохан Кройф выполнил назначенную ему миссию. Ценой собственного сердца.

Христо Стоичков стал тем самым элементом, благодаря которому «Барселона» Кройфа превратилась в команду-мечту. 22 гола, из них 14 в чемпионате. Причём голы частенько ценные, решающие. А главное, этот парень из далёкой Болгарии оказался барселонцем по духу. Как когда-то прибывший из Амстердама Йохан Кройф.