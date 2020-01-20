Крайние меры. «Спартак» и фланговая болезнь

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«Соккер.ру» считает сомнительным решением отказ «Спартака» от поисков правого защитника. Неужели свои и чужие примеры ничему не учат?

Восприятие роли крайнего защитника, особенно правого (левшей значительно меньше, что априори повышает их ценность), в современном футболе все еще неоднозначное. По-прежнему сильны замшелые понятия о том, что справа в обороне может сыграть кто угодно — лишь бы были сила и выносливость да по мячу попадал через раз, а если еще скорость чуть выше среднего — то это вообще предел мечтаний. В то же время, глядя на прогрессивные команды и тренеров, мы видим, насколько устарело такое примитивное восприятие.

«Новый день» крайних защитников

Во-первых, футбол с каждым годом становится все тотальнее. И это не отсылка к Михелсу, Кройфу и компании, а указание на растущие в объем и в глубину аналитические системы, позволяющие командам изучать всю подноготную друг друга и бить по болевым точкам на футбольном поле. Поэтому серьезный клуб просто не может иметь в составе слабые звенья, из-за которых всегда будет страдать план на игру и результат. «Спартак» знает об этом не понаслышке: «красно-белые» затянули с преемником для Дмитрия Комбарова и раз за разом получали через его зону, тренеры клубов РПЛ уже прямо говорили о том, как давили на зону сильно сдавшего защитника.

Во-вторых, если мы посмотрим на лучшие команды планеты, то увидим, какую роль в них играют крайние защитники. Лучшую версию «Барселоны» в XXI веке создавали не только Хави, Иньеста и Месси, но и Дани Алвес с Альбой. Возвращение «Реала» на европейские вершины совпал с пиком Марсело и взрослением Дани Карвахаля, ради чего даже пришлось на годик съездить в Германию. А какое мощное впечатление сейчас оставляют крылья «Ливерпуля» - Трент Александр-Арнольд и Эндрю Робертсон?!

В-третьих, примеры найдутся и в РПЛ : все знают, какую роль играет в ЦСКА правый защитник Марио Фернандес. В «Зените» долгое время слева был Доменико Кришито, а неудачные сезоны пришлись на спад Смольникова и пустоту на противоположной бровке. После чемпионства «Зенит» усилил оба фланга, купив Караваева и Дугласа Сантоса. «Краснодар» дорожит Сергеем Петровым и Кристианом Рамиресом — подходящими крайними беками для стиля «быков». А что «Спартак»? Рискует потерять Айртона и имеет кучу потенциальных правых защитников, среди которых нет идеального.

«Я стою на краю...»

Доменико Тедеско является приверженцем схемы с тремя центральными защитниками, то есть, скорее всего, «Спартаку» нужен даже не правый защитник, а правый латераль — человек еще более специфического амплуа. Возможно ли такого слепить из Рассказова, Ещенко, Баду, Зобнина? Есть сомнения. Поздней осенью справа у «Спартака» играл Зобнин, но Роман озвучивал, что его позиция — в центре поля. В полузащите, и только там его видит главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Залатать дыру на пару месяцев проблемную позицию в клубе Зобнин согласился, но у Тедеско будет недовольный вице-капитан, если он решит постоянно использовать Романа на фланге.

Ещенко — по-прежнему самый выносливый в команде, хотя еще до возобновления сезона отметит 36 день рождения. Вот только быть в хорошей атлетической форме не значит классно играть в футбол, а Андрей уже давно превратился во «всадника без головы», как уже покинувшие «Спартак» Глушаков и Комбаров. Молодой Рассказов пока все больше напоминает Макеева. Это такой тип футболиста, который заявил о себе несколькими хорошими матчами в юном возрасте в серьезном клубе, а потом еще несколько лет выезжает на этом статусе без намека на прогресс. Тот же Макеев после «Спартака» нигде не заиграл, но надежды подавал. Есть еще немец ганского происхождения Баду, оказавшийся в команде благодаря дружбе с Цорном. Малкольм обещает, что скоро будет всех рвать и умрет за красно-белые цвета, а пока смешит партнеров техническими ляпами на тренировках.

И это еще «Спартак» пока может не беспокоиться о левом фланге, где играет Айртон. Бразилец быстр, одарен и точно поддается «дрессировке», вот только у него могут появиться причины покинуть «Спартак» после того, как клуб не отпустил защитника в олимпийскую сборную Бразилии на отборочный турнир Олимпиады, который в эти дни проходит в Колумбии. «Красно-белые» имели право так поступить, и многие европейские клубы тоже отказали олимпийской сборной Бразилии, так как соревнование проходит вне официальных дат ФИФА , однако на отношениях по линии клуб-футболист такое решение может сказаться, тем более на Айртона есть спрос по обе стороны океана.

Выход через трансферный рынок

Вокруг Айртона пока только слухи, поэтому левый фланг будем считать укомплектованным квалифицированным футболистом, но как быть с правой бровкой? Юрий Семин в чемпионском сезоне «Локо» сумел преодолеть фланговые проблемы, переведя Игнатьева в оборону и вылепив коллективного левого защитника из Рыбуса, Лысова и Виталия Денисова. Но для Игнатьева переход в защиту был возможностью остаться в большом клубе, а это серьезная мотивация, у Зобнина другой случай, да и как-то странно проводить параллели между трюками нестареющего Палыча и методами тактического гика Тедеско. Полагаю, Доменико нужны готовые шестеренки для сбора работающего механизма, он в хорошем смысле узкий специалист.

Не сейчас, так летом, если Тедеско остается главным тренером, он попросит обученного правого защитника, потому что из имеющихся кадров вывести на новый уровень в теории можно только Рассказова, да и то — если Николай сам захочет. В конце сезона на рынке в статусе свободного агента окажется Игорь Смольников — не молодой и из «Зенита», но сильнее всех, кто есть сейчас в наличии. А прошлым летом можно было подписать Паршивлюка, который реанимировал карьеру и сейчас играет на добротном уровне. Сергей — воспитанник «Спартака», и это, помимо прочего, могла бы быть красивая история. Впрочем, красота не в приоритете, важно стабилизировать состав и найти №1 на позицию правого защитника/латераля. Когда в команде четыре претендента, и среди них нет идеального — это говорит о кадровой неэффективности команды.