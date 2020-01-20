«Шеффилд Юнайтед» - «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:46

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» в текущем сезоне всерьез намерены вести борьбу за первую пятерку. После двух поражений кряду, от «Ливерпуля» (0:1) и «Уотфорда» (1:2), подопечные Криса Уайлдера взяли четыре очка в двух последних турах.

Сначала «Шеффилд» в домашнем матче минимально обыграл «Вест Хэм». Затем команда буквально выгрызла ничью в Лондоне в противостоянии с «Арсеналом» (1:1). Набрав 33 очка, «Клинки» занимают седьмую позицию и отстают от пятого « МЮ » на один зачетный пункт.

«Манчестер Сити»

«Горожане» уже мысленно попрощались с надеждами догнать «Ливерпуль» и защитить чемпионский титул. В прошлом туре английского чемпионата подопечные Хосепа Гвардиолы не справились дома с «Кристал Пэлас» (2:2), пропустив второй гол в компенсированное время.

За счет серии из трех побед, «Сити» обошел «Лестер» и обосновался на второй позиции. Теперь «Лисы» отстают на три очка, но дистанция от лидера выглядит безнадежно – 16 очков.

Существенных потерь накануне предстоящего матча у гостей нет. Травмы продолжают залечивать Эмерик Ляпорт и Лерой Сане.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Юнайтед» - 8.30

Ничья – 4.94

Победит «Манчестер Сити» - 1.411

Интересные факты

В матче первого круга текущего сезона АПЛ «Сити» обыграл «Шеффилд» дома со счетом 2:0

«Сити» обыграл «Шеффилд» дома со счетом 2:0 «Шеффилд» не проигрывал в 4 предыдущих домашних матчах чемпионата Англии – 3 победы и 1 ничья.

В активе «Сити» 3 победы в 4 последних гостевых поединках АПЛ .

Прогноз

«Шеффилд» не отходит от своей концепции, делая ставку на надежную оборону и силовую борьбу в центре поля. Как видим, пока данная игровая формация себя оправдывает и «Клинке» превосходят все ожидания собственных болельщиков.