Сто пятьдесят километров в час

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«Соккер.ру» рассказывает о новом витке в карьере Лукаса Подольски.

Он оказывается ещё играет. Чемпион мира 2014 года стал одноклубником нашего Фёдора Кудряшова. Лукас Подольски вернулся из Японии в турецкую Суперлигу и подписал контракт с «Антальяспором». Будет стараться помочь «скорпионам» избежать вылета из элиты.

Лукас Подольски играет так давно, что кажется, будто ему лет сорок. На самом деле Польди всего тридцать четыре. Семнадцать из них он выступает на высшем уровне. И является одним из самых одарённых и в то же время противоречивых немецких футболистов начала XXI века. Вся карьера Польди – это какие-то вечные скитания и поиски. И нашёл он меньше, чем мог бы, будь уроженец польского города Гливице усидчивей. Но разве такой живчик на поле и вне его может быть усидчивым?

Урожденный Лукаш Подольский свой первый переход совершил в три года, когда с родителями перебрался из Польши в Западную Германию. Отец будущего чемпиона мира Вальдемар Подольский был футболистом средней руки, мама – Кристина Подольска играл в гандбол. Лукаш выбирал между двумя игровыми дисциплинами, а затем пошёл по папиным стопам. Учился сначала в футбольной школе городка Бергхамйа, затем в возрасте десяти лет был приглашён в именитый «Кёльн». На родине отслеживали успехи Лукаша и даже приглашали его в разные польские сборные. Но парень сделал свой выбор, изменив имя на немецкий манер. В 17 лет Подольски был зачислен в основу «Кёльна» и вскоре появился в основе. Резкий, быстрый с пушечным ударом, - мяч мог лететь со скоростью 150 километров час, в первом же сезоне он забил за «козлов» десять мячей. Чем породил немало вопросов, - а что такой талант делает в неказистом «Кёльне»? Который, несмотря на все усилия юноши, вылетел из первой Бундеслиги. Вспомнили про Лукаса и на родине, предлагали ему снова стать Подольским, но после некоторого раздумья молодой нападающий дал отказ. Также поступил и польский фольксдойче Мирослав Клозе, перебравшийся на историческую родину. Сборной Польши пришлось довольствоваться услугами женатого на польке нигерийца Эммануэля Олисадебе.

В 19 лет Польди, - это прозвище приклеилось к польскому иммигранту ещё в юношеском футболе, уже играл в сборной Германии и оставался игроком «Кёльна». Тянул на себе клуб, помог вернуться в элиту. Но «Бавария» не могла пройти мимо такого дарования и уговорила Подольски перебраться в Мюнхен. Хотя он мог оказаться и в Мадриде, и в Ливерпуле. Но желание играть в паре с Клозе стало решающим. Мирослав, который по-польски говорил лучше, чем на языке предков, тоже был рад приезду земляка. Вместе они образовали ударный тандем. Но подгадил, иного слова не подберёшь, одноклубник Марк ван Боммел, сломавший Польди на тренировке. Юрген Клинсманн, сменивший Оттмара Хитцфельда у руля «Баварии», вдруг въелся на Лукаса, хотя сам когда-то вызывал молодого нападающего в сборную из клуба второй Бундеслиги.

Подольски вернулся в «Кёльн», где его хорошо помнили. А уход в «Баварию» давно простили. Играл Польди за «козлов» и снова тащил их на себе. Как главная и единственная звезда некогда славного клуба. Поиграл три года и снова собрал вещи. На этот раз в Москву. Переход в «Локомотив» был почти согласован, но вместо нашей столицы Лукас уехал в противоположном направлении - в Лондон. Где отыграл два с небольшим года за «Арсенал». Весьма недурно. Кстати, чемпионом мира Польди стал будучи именно футболистом «Арсенала». Если бы он в Англии бил баклуши, то не оказался бы в числе участников чемпионата мира.

Но после победы Манншафт в Бразилии Польди на какое-то время потерял интерес к игре, а вместе с ним и место в основном составе «канониров». У Арсена Венгера не забалуешь. А потом труба снова позвала в поход. На этот раз в миланский «Интер». Эта страница биографии нападающего столь несодержательна, что сам Лукас вряд ли вспомнит, что же было в Италии.

«Арсенал», в который Подольски вернулся после бесцветной командировки в Милан, продал нападающего в «Галатасарай». Турецкие гранды, подобно сорокам, любят всё блестящее. А тут целый чемпион мира приехал и всего за два миллиона фунтов. На берегах Босфора Лукас был неплох, играл как и подобает чемпиону мира, не напоминал едущего с ярмарки пенсионера. Но «Джим-Бом» в его бытность чемпионом не стал. Взял Кубок Турции и парочку Суперкубков.

Вообще за Польди в какой-то момент закрепилась репутация неудачника. На клубном уровне он лишь раз был чемпионом - с «Баварией». А ведь играл за очень солидные, за исключением родного «Кёльна», клубы. Йоахиму Лёву тоже не советовали брать бывшего поляка в Бразилию. Но Магистр Йоги не послушал доброхотов, примета не сработала.

В руководстве «Галатасарая» оказались более суеверные люди, поэтому Лукас был продан аж в Японию. В «Виссел Кобе», где играл с Давидом Вильей, а потом с Андресом Иньестой. Отыграл три года на дальних островах и решил вернуться. Но не в «Кёльн», а в солнечную Анталию.

Но курортной жизни у Лукаса не предвидится. «Антальяспор» находится в зоне вылета. Перед командой, сменившей двух тренеров в чемпионате, ждут более активной борьбы за место под турецким солнцем. И нападающий, сыгравший сто тридцать матчей в составе сборной Германии (третий результат в истории), должен помочь «скорпионам». Так думает новый тренер Тамер Туна, возглавивший «Антальяспор» уже в новом 2020 году.

Кстати, Тамер Туна должен быть известен нашим любителям футбола, ибо он, в отличие от Подольски, до российской Премьер-Лиги доехал. Отыграл сезон в Грозном пятнадцать лет назад. Есть в составе «Антальяспора» и другие знакомые лица - наш Фёдор Кудряшов и бывший полузащитник «Локомотива» бразилец Шарлес. Или будущий напарник Лукаса по атаке Густаво Бланко Левчук. Аргентинец украинского происхождения несколько лет назад побывал игроком «Анжи». Есть и другие квалифицированные футболисты.

Но Подольски, конечно, должен стать примой. Хотя берут его не за имя. В Анталье верят, что он всё так же быстр, что может играючи обыграть пару-тройку соперников, может ударить по мячу так, чтобы тот летел со скоростью 150 км/ч. Иначе бы его не приглашали. Терпящему бедствие клубу нужен спасатель, а не портрет в золотой рамке. Посмотрите, как его встречают турецкие болельщики. Как героя. Халтурить не получится.