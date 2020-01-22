Символическая сборная «Ливерпуля» в АПЛ в 21 веке.

вчера, 17:46

Голкипер:

Алисон Бекер (2018 - н.в.) - бразильский кипер очень надежен, он творит настоящие чудеса на воротах, и у него очень хороший показатель сухих матчей за клуб. Вместе с «Ливерпулем» в прошлом году стал победителем ЛЧ , а сегодня идет к титулу в АПЛ , а недавно в матче с МЮ выдал голевой пас, что-то подобное до этого удавалось в стане «Ливерпуля» Пепе Рейне. Да, долгое время после ухода испанца проблемной зоной в стане «красных» являлась вратарская позиция, потому что Симон Миньоле, а тем более Лориус Кариус оставляли желать лучшего, а не так давно они купили вратаря из «Ромы» и решили все свои проблемы с этой позицией на годы вперед.

Защитники:

Трент Александр-Арнольд (2016 - н.в.) - прекрасный молодой игрок, один из лучших игроков на своей позиции не только в АПЛ , но и в мире тоже. Ярко выступает на своей позиции, играя крайнего защитника подключается к атакам, и является сегодня одним из ключевых футболистов «Ливерпуля». Да, этот футболист еще является и воспитанником академии, и Юрген Клопп в нем разглядел потенциал перспективного футболиста и раскрыл его лучшие качества, которые в итоге ему помогают во время матча.

Вирджил Ван Дейк (2018 - н.в.) - сегодня очень трудно представить защитную линию «Ливерпуля» без этого голландца, он ключевой игрок обороны. В первой игре, которая состоялась с ним в основе был матч на кубок, где Ван Дейк забил гол ворота мерсисайдского дерби «Эвертону», тем самым принеся тогда победу, что стало символичным. Сегодня клуб без поражений идет в АПЛ , и конечно во многом это его заслуга, так как пройти бывает его сложно. Он также классно играет на втором этаже и забивает часто чем ты ждешь от защитника голы. В прошлом году Ван Дейк был признан игроком сезона в АПЛ , лучший защитник года по версии УЕФА , стал вторым на золотом мяче, также вместе с клубом выиграл ЛЧ со второй попытки, а сегодня идет вместе с красными к заветной мечте к победе в АПЛ .

Сами Хююпия (1999-2009) - Финский защитник 10 лет отдал «Ливерпулю». Его главными чертами во время игры отличало следующее: надежность, стабильность и умение отбирать чисто мяч. За всю карьеру в АПЛ лишь один раз получил удаление. Также прекрасно мог забивать, и благодаря хорошей игре на втором этаже, он часто забивал после розыгрышей стандартных положений. Его лучшей игрой можно смело назвать полуфинал Кубка УЕФА 2001 года против «Барселоны», в обоих матчах он не позволил Ривалдо, Клюйверту и другим значимым каталонским фигурам тех лет ничего сделать в атаке, (а спустя 18 лет Ван Дейк проделает тоже самое в прошлогодней ЛЧ , когда состоялся камбек по сумме двух игр все с той же «Барселоной»), а благодаря победному голу с точки Маккалистера «красные» поехали на финал в Дортмунд, это был их первый еврокубковый финал за 16 лет. Обыграв тогда «Алавес» (5:4), тем самым сделали своего рода мини-требл в 2001 году, взяв Кубок Англии, Кубок УЕФА и Кубок Лиги того сезона. В 2005 вместе с клубом отпраздновал победу и в ЛЧ .

Эндрю Робертсон ( 2017 н.в.) - шотландец один из символов нынешнего «Ливерпуля», как и Трент АА, только действует на левом фланге, один из лучших левых беков сегодня в АПЛ точно, один из тех футболистов кого точно раскрыл Юрген Клопп. На поле обладает отличным отбором мяча, и хорошим видением поля, быстро ориентируется в игровых ситуациях.

Полузащитники:

Хаби Алонсо (2004-2009) - испанец оставил яркий след в АПЛ выступая за «Ливерпуль» думаю он стал одним из главных трансферов и первых, которые сделал Рафаэль Бенитес. Он был автором одного из трех ответных голов в стамбульском финале против «Милана» в 2005 году, тогда они завоевали пятую ЛЧ в драматичном финале. Однако в 2007 году против все того же «Милана» «Ливерпуль» не смог совершить еще один героический подвиг. Футболист также обладал и пушечным ударом и забивал с больших расстояний. Жаль, что в итоге после 5-ти лет он решил уехать, но тогда «Ливер» часто продавал своих лидеров, в отличии от сегодняшнего, ведь они продали Торреса, Суареса, Маскерано. Что будет ждать «красных» если они продадут своих лидеров сегодня?

Джордан Хендерсон (2011 - н.в) - сегодняшний капитан, которому предстоит, как мы понимаем войти в Историю клуба и стать его почетным членом, ведь он будет первым капитаном за долгое время кто обеспечит чемпионское звание «Ливерпулю».

Стивен Джеррард (1998-2015) - что можно сказать любимый капитан и легенда Энфилда. Вместе с командой выиграл все, жаль, что так и не удалось познать вкуса к золотым медалям в АПЛ , хотя и без этого можно вспомнить стамбульский финал ЛЧ 2005 года, когда он два раза вытаскивал «Ливерпуль», сначала из группы в игре с «Олимпиакосом», а после в финале, когда забил первый из трех ответных мячей «Милану». Также сумасшедший финал кубка Англии против «Вест Хэма», закончившийся также победой как и ЛЧ в итоговой серией пенальти. По недавнему опросу попал в символическую сборную последнего десятилетия в АПЛ . Надеюсь, когда «Ливерпуль» выиграет наконец АПЛ , они покажут золотую медаль, как она должна выглядеть, чтобы Джеррард ее наконец увидел, как и все фаны клуба и Стивина.

Нападающие:

Мохамед Салах (2017-н.в.) - египетский футболист, который очень удивил. Когда он вернулся в АПЛ , я как то посмеялся над ним, сказав, что со второй попытки у него ничего не получиться, как Салах доказал обратное. В первом сезоне он был лучшим на поле забивал чуть ли не в каждом матче, при чем каждому сопернику в ЛЧ , кроме «Реала», так как тогда в финале получил травму в борьбе с Рамосом. Побил в первом сезоне после возвращения в АПЛ сходу рекорд Ширера в 38 матчевом сезоне - забив 32 раза. В прошлом году он помог со второй попытки выиграть ЛЧ , забив первый гол их двух в Ворота «Тоттенхэма», на этот раз он отыграл весь матч, это обеспечило в итоге шестой ушастый кубок. Сегодня ведет команду к мечте к победе в АПЛ , сомневаться уже не приходится в успехе.

Роберто Фирмино (2015-н.в) - бразилец еще одна важная фигура современного «Ливерпуля» и ключевой футболист лучшего трио на данный момент в европейском чемпионате точно. Бобби, как его многие называют очень хорошо вписался в эту команду которую построил мистер-бундес Юрген Клопп. Он один из немногих кто еще играет со времен Брендана Роджерса, и играет классно забивает и всегда полезен.

Садио Мане (2016-н.в.) - Я думаю это именно тот лидер, без которого сегодня мало можно представить победы «Ливерпуля», все говорят об Салахе, Фирмино, но Садио именно ключевой игрок этого звена, потому что в большинстве случаев именно от того играет он или нет зависит напрямую успех самого клуба. Переше как и Ван Дейк из «Саутгемптона», где он классно играл, а в ливерпуле он продолжает демонстрировать свои бомбардирские способности, также может быть полезен и в результативных передачах. Как то Клопп говорил, что он его хотел подписать когда тренировал «Боруссию», так что хорошо, что не подписал, сегодня он при нем защищает цвета «красных».

Тренер: Юрген Клопп - он творец сегодняшнего Ливерпуля, он долго строил команду проигрывал финалы, но все же построил, и может по праву гордится этим. Подбирал игроков, покупал продавал, менял схему, а сегодня может наслаждаться свои успехом и творением. Немец это заслужил, вс еже он вкладывал в команду, да и прейдя в «Ливерпуль» он в итоге стал любимцем практически сразу. Хотя, как то два года назад болелы запускали петицию с призывом «АУТ», а сегодня радуются, сначала прошлогоднему успеху в ЛЧ зачихлив 6 ушастый трофей, сегодня в победном шествии клуба к заветной мечте впервые за 30 лет сейчас или никогда выиграть свой титул в АПЛ .

Запасные игроки: Вратарь: Пепе Рейна (2005-2014)....Защитники: Стив Финнан (2003-2008), Деян Ловрен (2014 н.в.), Джейми Каррагер (1996-2013), Йон-Арне Риисе (2001-2008).... Полузащитники: Джеймс Милнер (2015 н.в.), Джорджиньо Вейналдум (2016 - н.в.), Владимир Шмицер (1999-2005)....Нападающие: Фернандо Торрес (2007-2011), Луис Суарес (2011-2014), Дивок Ориги (2014 н.в.).

Запасной Тренер: Рафаэль Бенитес - дважды выходил с «Ливерпулем» в финал ЛЧ , один стамбульский выиграл, во втором немножко не повезло не хватило в 2007 этого чуда все против того же «Милана», а также приводил к серебру, и выиграл Кубок Англии. Но в те времена, когда он тренировал «Ливерпуль» был Фергюсон и его МЮ , и тогда было очень трудно взять АПЛ , так что сегодня Клоппу повезло, что МЮ в полной жопе, и их не тренирует больше сэр Алекс. Иначе бы им не вернуться на свой гребанный насест.

Выбрав 11 лучших думаю Хюппия, Алонсо и Джеррард могли бы вписаться в сегодняшнюю команду Клоппа. Так что надеюсь вам понравилась символическая сборная «Ливерпуля» в 21 веке, так сказать к чемпионскому титулу. А вы делитесь своими комментариями.