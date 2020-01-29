«Ницца» - «Лион»: прогноз от Pinnacle

29 января 2020, 16:55

«Ницца»

С приходом Патрика Виейра чувствуется определенная динамика в действиях его новых подопечных. Немного не хватает еще уверенности в собственных силах. Крайне важно с течением времени задуматься о том, чтобы структурированно подойти к игре на реальные деньги.

«Ницца» уже не проигрывает на протяжении семи игр. У команды четыре победы и три ничьи. Хотелось, чтобы как можно быстрее появилась динамика в действиях коллектива.

«Лион»

Пока Руди Гарсия не оправдывает возложенные на него ожидания. Его подопечные проводят один из худших сезонов за последнее время. Однозначно можно сказать о том, что необходимо время коллективу из Лиона.

После провала постепенно начинает чувствоваться динамика в игре «Лиона». Хотелось, чтобы как можно быстрее удалось реализовать свой потенциал команде и ввернуться хотя бы в Топ-3 Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle:

Победа Ниццы – 3,60

Ничья – 3,75

Победа Лиона – 2,11

Прогноз

Наверняка нас ждет очень интригующая встреча. Обе команды подходят к своему очному противостоянию в отличном настроении. Ожидаем, что очень непросто будет гостям, так как на домашней арене подопечные Патрика Вийера очень опасны, но все же опыт и класс игроков «Лиона» выше. Не исключаем, что встреча завершится вничью, но играть победу гостей с коэффициентом 1,60 с учетом нейтральной форы 0 в букмекерской конторе Pinnacle, по нашему мнению, самое верное решение.