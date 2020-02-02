Моуриньо vs Гвардиола. У Жозе нет шансов?

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«Горожане» уступили в дерби, а теперь мечтают отыграться на «шпорах». О новой работе Моуриньо – на «Соккер.ру».

Моуриньо - «клиент» Гвардиолы?

Жозе выиграл лишь 5 из 22 матчей против команд Гвардиолы. У его испанского тезки 11 побед в личных встречах, в каждом втором поединке. Значит, подопечные Моуриньо раз в две игры упираются и не отдают коллективам Хосепа победы. Только Клопп из тренеров, с которыми каталонец встречался часто, успешнее ему противостоит. Пеллегрини, Венгер или Эмери уступали Гвардиоле чаще, так что Моуриньо с 22 % побед еще неплохо смотрится.

«Шпоры» снова поставят «автобус»?

Одной из ошибок Жозе в дерби Манчестера было его желание сделать ставку на защиту. Тактические дуэли бывших тренеров «Реала» и «Барселоны» в Англии не были увлекательными. Впрочем, даже Почеттино (лишь трижды в карьере обыгрывал Гвардиолу в 18 играх) в первом круге поставил «стену». «Тоттенхэм» правильно реагировал на пропущенные мячи, сыграл 2:2, но у великолепного Льориса было 8 сэйвов, а общий счет по ударам 30:3. Вратарь, а еще прозрение Ламелы – гол плюс пас, спасли от поражения.

«Тоттенхэм» - неудобный соперник?

Не нужно быть тактическим гением, чтобы заметить тенденцию. В этом сезоне «Манчестер Сити» дважды терял очки против «Ливерпуля», проиграл на выезде «Норвичу» 3:2 – команде смелой и настырной, но также по два раза уступил «Вулверхэмптону» и «Манчестер Юнайтед», и в трех случаях из четырех соперники использовали тройку в центре защиты. Это не достаточное условие, но одно из необходимых – Гвардиолу нужно озадачить, чтобы обыграть. «Тоттенхэму» важно встать в ряд неудобных оппонентов, чтобы «Сити» сегодня допустил сюрприз и проиграл.

Жозе придумал гибридную схему?

В 2020 году Моуриньо поставил три центральных лишь раз – против «Мидлсбро» в Кубке Англии, когда увидели ничью и пришлось переигрывать. Но даже в поединках, где Жозе ставит «4-3-3» или «4-4-2», всегда есть возможность использовать козыри универсальных игроков. Орье может работать по правому флангу очень высоко, как и Сессеньон – по левому. Танганга закрывает оба края поля в силовом стиле, а Вертонген не только центральный бек, но и левый. У Моуриньо хватает игроков, чтобы удивить «Манчестер Сити», меняя схему с «4-4-2» на «3-5-2» в фазе атаки. А Гвардиоле такой подход соперника не нравится, судя по ряду осечек.

Моуриньо учел ошибки, как обещал?

Свои, тренерские, хрестоматийные. Никак нет, «Тоттенхэм» не стал атакующей командой, в отличие от последних проектов Жозе, скорее наоборот. «Уотфорд» они могут придавить, конечно, даже в гостях, но с более солидными соперниками игру первым номером не увидели. Отчасти это объективная реальность – в центре поля постоянно меняются исполнители, а в атаке потеряли Кейна. Но тут ведь дело в тренерской задаче. «Шпоры» в 2020 году в семи матчах пропустили шесть мячей, ни разу не пропускали дважды за игру. Жозе минимизирует риски, и лишь затем пойдет строить атаку, если получится.

«Тоттенхэм» может удивить «Сити»?

«Манчестер Сити» стало неуютно, когда Сульшер начал вертеть схемами «Манчестер Юнайтед» и менять подход. Конечно, будь у «горожан» реализация лучше, а Де Хеа сыграл бы хуже – ни о каких победах «дьяволов» речь не шла. Но они состоялись, что еще раз напоминает об уязвимости команды Гвардиолы к наглости соперников. «Волки» и «канарейки» не тушевались, пропуская, и «Тоттенхэму» не стоит. Вернулся Льорис, есть очевидные проблемы в центре – Н'Домбеле не играет у Моуриньо, а Ло Чельсо и Уинкс могут сломаться под давлением Бернарду Силвы и Де Брюйне. Но Жозе пока не использовал потенциал атаки, пусть и без Кейна.

Можно ли угадать план Жозе на игру?

В том, что касается схемы – можно попробовать. В фазе атаки Моуриньо будет использовать фишку Сульшера, если поставит на левый фланг оборонительного Вертонгена – можно переходить на три центральных. Но изначально в защите скорее увидим четыре в линию. Насыщенный центр поля тоже возможен, «4-3-2-1» - вероятная тактика, но с переходом на два ложных форварда по ситуации. Возможны сюрпризы, ведь у «шпор» богатый на варианты состав. Моура или Сон как ложные «девятки» играют по-разному, Алли разноплановый, Орье агрессивно атакует, поэтому даже выход Сержа на фланге в атаке не удивит. Жозе будет представлять товар лицом – «Тоттенхэм» в поисках, и такой матч важен для окончательного решения по тактике и оптимальному составу.

«Манчестер Сити» задавит соперника?

Понятно, кто фаворит. Даже если Моуриньо сработает идеально, даже если учтет особенности соперника, его команда будет исправлять собственные ошибки по ходу матча – например, как было в игре против «Ливерпуля», «Манчестер Сити» может выиграть просто потому, что гости в этом матче сильнее. Гвардиола вообще не мастак проигрывать дважды подряд, и хотя понимает, что судить его работу на «горожан» будут по результатам в Лиге чемпионов – если Хосеп так и не выиграет «ушастого», то его путь с «Манчестер Сити» назовут незавершенным.

«Тоттенхэм» Почеттино уже не использовал свой шанс в финале, и сейчас заметно, что команда осталась без цели. В таблице АПЛ на восьмом месте, до «Челси» и четвертки – семь пунктов. Это много, учитывая наличие серьезных конкурентов в лице МЮ , «Вулверхэмптона», и даже «Эвертон», раз там объявился Анчелотти, не стоит списывать. Так что сегодня «Тоттенхэм» или удивит «Манчестер Сити» и всех поклонников английского футбола тем, что сыграет не просто смело, а на победу – вопреки всем прогнозам, или Моуриньо уступит Гвардиоле, заставив сомневаться в собственном возрождении как элитного тренера с большими успехами.

Жозе уже заикался о борьбе за чемпионство с «Тоттенхэмом», но пока хорошо бы оказаться в таблице выше, чем «Шеффилд Юнайтед» - новичок из второго дивизиона. И проблема «шпор» сегодня в том, что они не могут поставить на открытый футбол. Когда играют между собой «Лестер» и «Челси», то шанс на обоюдоострую игру присутствует всегда. Можно надеяться, что один тайм будет веселее второго, найдутся аргументы даже у того, кто не показывает класс.